Bezirksliga, Gruppe 1: MSV Düsseldorf siegt, Uedesheim überrascht ASV

Mit zwei Partien startete der 22. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1 bereits am Freitag, und mit dabei war gleich auch der Tabellenführer MSV Düsseldorf. Und der hatte gleich eine alles andere als leichte Aufgabe, denn die Reise ging zum 1. FC Grevenbroich-Süd. Und der war in der FuPa-Formtabelle der fünf jüngsten Partien direkt hinter den MSV-Kickern, die alle fünf Spiele gewonnen hatten, mit 13 Punkten Zweiter. Das Team von Christian Niebel würde es dem MSV also sicherlich nicht leicht machen.
Oben dranbleiben will aber auch der Vierte ASV Mettmann, der es am Freitag daheim mit dem SV Uedesheim zu tun hatte, der im Abstiegskampf ganz dringend ein Erfolgserlebnis benötigte. Am Sonntag kommt es dann zu einem Vergleich im Kreis Neuss zwischen der SVG Weissenberg und Bayer Dormagen - aktuell nur durch zwei Punkte getrennt. Der neue Zweite TSV Eller spielt dann am Sonntag beim VdS Nievenheim, der im Keller jeden Punkt gebrauchen kann. Um jeden Punkt im Abstiegskampf gerungen werden dürfte dann auch am Sonntag zwischen dem TV Kalkum-Wittlaer und dem Lohausener SV.
1. FC Grevenbroich-Süd – MSV Düsseldorf 1:2
1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Meliksah Sargin (78. Sherif Krasniqi), Ismail Günsel, Nils Klöther, Samir Kastanjeva (67. Fatih Yaman), Ensar Krasniqi, Muhammed Arda Öztürk (88. Ermal Maqkaj), Salim Tliashinov (79. Ahghas Newton), Resul Ahmeti, Berkay Köktürk, Marcel Hensel - Trainer: Christian Niebel
MSV Düsseldorf: Shunsuke Takahashi, Wiren Bhaskar, Nihat Koray Tepegöz, Edward Osei-Nikansah, Ryota Nakaoka, Drilon Istrefi, Shohei Nelson Lukoma Yamashita, Carlos Penan, Sinan Kurt (90. Majid Abdalla), Tom Voss, Vedin Kulović (61. Zakaria Abdoun) - Trainer: Goran Tomic
Schiedsrichter: Marcel Schuh (Remscheid) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Tom Voss (10.), 0:2 Carlos Penan (73.), 1:2 Ermal Maqkaj (90.)
Gelb-Rot: Resul Ahmeti (64./1. FC Grevenbroich-Süd/)
23. Spieltag
Sa., 14.03.26 17:00 Uhr TSV Meerbusch II - ASV Mettmann
So., 15.03.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - VdS 1920 Nievenheim
So., 15.03.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - SG Benrath-Hassels
So., 15.03.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - DJK Sparta Bilk
So., 15.03.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - TV Kalkum-Wittlaer
So., 15.03.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - SVG Neuss-Weissenberg
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Hösel - CfR Links Düsseldorf
So., 15.03.26 15:30 Uhr Lohausener SV - Rhenania Hochdahl
24. Spieltag
So., 22.03.26 13:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Eller 04
So., 22.03.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - MSV Düsseldorf
So., 22.03.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - TSV Bayer Dormagen
So., 22.03.26 15:30 Uhr Lohausener SV - SV Hösel
So., 22.03.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - TSV Meerbusch II
So., 22.03.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - SV Uedesheim
So., 22.03.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - CfR Links Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - DSC 99 Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - Ratingen 04/19 U23 II
