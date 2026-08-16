Bezirksliga, Gruppe 1 live: Teil zwei des Auftakts am Sonntag

TuRU Düsseldorf hat am Freitagabend die ersten drei Punkte eingefahren. – Foto: Stephan Horn

Gefühlt ist die Saison kaum zuende gegangen, da geht die Spielzeit 2026/27 auch schon wieder los. Besonders kurz war die Unterbrechung in der Bezirksliga, Gruppe 1 für den MSV Düsseldorf, der erst in der Relegation am Sprung in die Landesliga gescheitert ist. Mit einer auf vielen Positionen neu formierten Mannschaft ging es bereits in einer von vier Freitags-Partien wieder los, der MSV empfing den Lohausener SV.

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Auch die ersten Aufsteiger waren bereits am Freitag an der Reihe, als der SV Germania Grefrath bei der SVG Neuss-Weissenberg in die Liga startete. Der TV Kalkum-Wittlaer hatte es mit dem BV Wevelinghoven zu tun, der in Neuss gleich hinter den Grefrathern aufgestiegen war. Besonders wurde es auch im vierten Freitagsspiel, in dem TuRU Düsseldorf sich daheim gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd nach vielen Oberliga- und Landesliga-Jahren mit der Bezirksliga anfreunden musste.

Die übrigen vier Partien stehen dann am Sonntag auf dem Programm. Dann greifen mit dem SC Unterbach (beim SV Hösel) und Novesia Neuss (gegen den VdS Nievenheim) die beiden weiteren Aufsteiger ins Geschehen ein. Auch für die Nievenheimer ist nach nur sieben Wochen die Pause vorbei, retteten sie sich doch erst in der Abstiegs-Relegation. Zudem misst sich der DSC 99 mit Bayer Dormagen, und zwischen Sparta Bilk und der SG Benrath-Hassels kommt es gleich zu einem echten Topspiel.