 2026-05-29T11:52:36.002Z

Spielbericht

Bezirksliga, Gruppe 1 live: Steigt Nievenheim am Sonntag ab?

Der Dreikampf um den Aufstieg der Bezirksliga, Gruppe 1 und die Fortsetzung des Abstiegskampfes stehen erst am Sonntag auf dem Programm. Am Freitag machte der ASV Mettmann in Weissenberg den fünften Tabellenplatz fix.

von Sascha Köppen · Heute, 10:31 Uhr · 0 Leser
Verliert der VdS Nievenheim am Sonntag, ist er nicht mehr zu retten.
Verliert der VdS Nievenheim am Sonntag, ist er nicht mehr zu retten. – Foto: Sascha Köppen

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Bezirksliga 1
Ratingen 04/19 U23 II
Eller 04
SG Benrath
TV Kalkum

Auch die Bezirksliga, Gruppe 1 hat sich in der Pfingstpause auf ihren Showdown vorbereitet, und der hat es noch einmal gewaltig in sich. Denn im Aufstiegsrennen muss der MSV Düsseldorf die beiden Partien gegen den VdS Nievenheim und den 1. FC Grevenbroich-Süd erneut austragen, muss also mit zwei Englischen Wochen umgehen. Der Auftakt gelang beim 8:0 gegen Nievenheim am Dienstag wie gewünscht (hier geht es zum Spielbericht), der absolute Kracher steht allerdings nun an. Denn am Sonntag kommt es zum Vergleich mit der TSV Eller, die aktuell punktgleich mit dem MSV um den direkten Landesliga-Aufstieg kämpft. Dramatischer wäre es nur noch gegangen, hätte der direkte Vergleich am letzten Spieltag stattgefunden.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Bezirksliga, Gruppe 1

Offen ist auch noch, ob die SG Benrath-Hassels als Dritter noch in das Rennen eingreifen kann. Platz zwei bringt immerhin die Relegation, es müsste aber ohne Alternative am Sonntag ein Sieg gegen den Lohausener SV her. Im Abstiegskampf ist derweil schon eine weitere, verbindliche Entscheidungen fallen. Rhenania Hochdahl kann nach dem Sieg des CfR Links am Mittwoch den Relegationsplatz nicht mehr erreichen und ist verbindlich als zweites Team nach dem TSV Meerbusch II abgestiegen. Die Nievenheimer müssen nun als Hochdahl besiegen, um im Rennen um den Relegationsplatz zu bleiben, mehr können beide Teams nicht mehr erreichen. Kassiert Nievenheim eine Niederlage, könnte der VdS am letzten Spieltag zwar noch nach Punkten mit Links gleichziehen, wäre aber abgestiegen, weil der direkte Vergleich an die Düsseldorfer geht. Am Donnerstag spielten bereits Ratingen 04/19 II und Bayer Dormagen, am Freitag traten dann die SVG Neuss-Weissenberg und der ASV Mettmann an.

>>> Hier geht es zum Bericht der Partien von Mittwoch und Donnerstag

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So läuft der 33. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Mi., 27.05.2026, 20:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
6
4
Abpfiff

Do., 28.05.2026, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
3
1
Abpfiff

Das Duell am Freitag lautete:

SVG Neuss-Weissenberg gibt Führung gegen den ASV Mettmann aus der Hand

Fr., 29.05.2026, 20:00 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
1
2
Abpfiff
Nach einer Stunde ging die SVG Neuss-Weissenberg am Freitagabend durch Tom Seidel gegen den ASV Mettmann in Führung, doch die Gäste schlugen zurück. Zunächst gelang Tristan Maresch sechs Minuten nach seiner Einwechslung der Augsleich, nur weitere sechs Minuten später traf Alessio Falco dann zum Sieg für den ASV, der in der Tabelle den fünften Platz bereits in die Geschichtsbücher schreiben darf.

SVG Neuss-Weissenberg – ASV Mettmann 1:2
SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Baris Gürpinar, Daniel Marcel Becker, Nils Hoff, Marius Over (79. Ayman Masatou), Alexander Faber, Paul Winkelmann, Fynn Kaemmerling, Ichiura Taisei, Tom-Benjamin Seidel, Abraham Cĥol Panther (75. Kaan Erdogan) - Trainer: Dirk Schneider
ASV Mettmann: Semih Saban Demirhat, Justus Erkens, Halil Günes, Roken Tchouangue, Alessio Falco, Umut Demir, Maximilian Eisenbach, Cemal Öztürk, Ahmet Tugrul Tepebas, Justin Lüdtke, Anas Kaddouri (61. Tristan Maresch) - Trainer: Khalid Channig
Schiedsrichter: Keine Angabe - Zuschauer: 66
Tore: 1:0 Tom-Benjamin Seidel (61.), 1:1 Tristan Maresch (67.), 1:2 Alessio Falco (73.)

Die Spiele am Sonntag:

Sparta Bilk - SV Hösel

Heute, 15:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
15:00

TSV Eller - MSV Düsseldorf

Heute, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
15:00live

DSC 99 - TSV Meerbusch II

Heute, 14:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
14:00

SG Benrath-Hassels - SV Lohausen

Heute, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
15:30

VdS Nievenheim - Rhenania Hochdahl

Heute, 15:30 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
15:30live

1. FC Grevenbroich-Süd - TV Kalkum-Wittlaer

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
15:30live

Das ist der letzte Spieltag

34. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - DJK Sparta Bilk
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - SG Benrath-Hassels
So., 07.06.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - DSC 99 Düsseldorf
So., 07.06.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SVG Neuss-Weissenberg
So., 07.06.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 07.06.26 15:30 Uhr Lohausener SV - VdS 1920 Nievenheim
So., 07.06.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - CfR Links Düsseldorf
So., 07.06.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II
So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Hösel - TSV Eller 04

>>> Zum vollständigen Spielplan der Bezirksliga, Gruppe 1

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