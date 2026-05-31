Bezirksliga, Gruppe 1 live: Steigt Nievenheim am Sonntag ab? Der Dreikampf um den Aufstieg der Bezirksliga, Gruppe 1 und die Fortsetzung des Abstiegskampfes stehen erst am Sonntag auf dem Programm. Am Freitag machte der ASV Mettmann in Weissenberg den fünften Tabellenplatz fix. von Sascha Köppen · Heute, 10:31 Uhr · 0 Leser

Verliert der VdS Nievenheim am Sonntag, ist er nicht mehr zu retten. – Foto: Sascha Köppen

Auch die Bezirksliga, Gruppe 1 hat sich in der Pfingstpause auf ihren Showdown vorbereitet, und der hat es noch einmal gewaltig in sich. Denn im Aufstiegsrennen muss der MSV Düsseldorf die beiden Partien gegen den VdS Nievenheim und den 1. FC Grevenbroich-Süd erneut austragen, muss also mit zwei Englischen Wochen umgehen. Der Auftakt gelang beim 8:0 gegen Nievenheim am Dienstag wie gewünscht (hier geht es zum Spielbericht), der absolute Kracher steht allerdings nun an. Denn am Sonntag kommt es zum Vergleich mit der TSV Eller, die aktuell punktgleich mit dem MSV um den direkten Landesliga-Aufstieg kämpft. Dramatischer wäre es nur noch gegangen, hätte der direkte Vergleich am letzten Spieltag stattgefunden.