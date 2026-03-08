 2026-03-05T07:49:35.839Z

Allgemeines

Bezirksliga, Gruppe 1 live: So läuft der 22. Spieltag

Nach der FuPa-Formtabelle war die Partie zwischen dem 1. FC Grevenbroich-Süd und dem MSV Düsseldorf der Vergleich der beiden aktuellen Top-Teams. Der Spitzenreiter machte seinen Job, und der SV Uedesheim düpierte den ASV Mettmann. Am Samstag siegte Bayer Dormagen.

von Sascha Köppen · Heute, 10:15 Uhr · 0 Leser
Der 1. FC Grevenbroich-Süd ist am Freitag Gastgeber eines echten Topspiels.
Der 1. FC Grevenbroich-Süd ist am Freitag Gastgeber eines echten Topspiels. – Foto: Torsten Eichwald

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 1
Ratingen 04/19 U23 II
Eller 04
SG Benrath
TV Kalkum

Mit zwei Partien startete der 22. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1 bereits am Freitag, und mit dabei war gleich auch der Tabellenführer MSV Düsseldorf. Und der hatte gleich eine alles andere als leichte Aufgabe, denn die Reise ging zum 1. FC Grevenbroich-Süd. Und der war in der FuPa-Formtabelle der fünf jüngsten Partien direkt hinter den MSV-Kickern, die alle fünf Spiele gewonnen hatten, mit 13 Punkten Zweiter. Das Team von Christian Niebel würde es dem MSV also sicherlich nicht leicht machen.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Bezirksliga, Gruppe 1

Oben dranbleiben will aber auch der Vierte ASV Mettmann, der es am Freitag daheim mit dem SV Uedesheim zu tun hatte, der im Abstiegskampf ganz dringend ein Erfolgserlebnis benötigte. Am Sonntag kommt es dann zu einem Vergleich im Kreis Neuss zwischen der SVG Weissenberg und Bayer Dormagen - aktuell nur durch zwei Punkte getrennt. Der neue Zweite TSV Eller spielt dann am Sonntag beim VdS Nievenheim, der im Keller jeden Punkt gebrauchen kann. Um jeden Punkt im Abstiegskampf gerungen werden dürfte dann auch am Sonntag zwischen dem TV Kalkum-Wittlaer und dem Lohausener SV.

________________

So läuft der 22. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Bereits am Freitag spielten:

ASV Mettmann unterliegt überraschend dem SV Uedesheim

Fr., 06.03.2026, 19:30 Uhr
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
1
3
Abpfiff
Enttäuschender Abend für den ASV Mettmann: Mit der 1:3-Niederlage gegen den Abstiegskandidaten SV Uedesheim dürfte der Zug nach oben ein wenig abgefahren sein. Nach gut einer Viertelstunde sorgte Felix Frason für die Führung der Gäste, die Florian Hillebrand nach knapp einer Stunde ausbaute. Ein wenig Hoffnung keimte bei den Hausherren noch einmal auf, als Ahmet Kizilisik gut 20 Minuten vor dem Ende den Anschlusstreffer erzielte. Doch Nur zehn Minuten später stellte Christos Pappas den Sieg der Neusser sicher, die damit Druck auf die Konkurrenz im Abstiegskampf ausüben.

ASV Mettmann – SV Uedesheim 1:3
ASV Mettmann: Semih Saban Demirhat, Justus Erkens, Halil Günes, Asaad Wahed Omar, Roken Tchouangue, Ahmet Kizilisik (89. Anas Kaddouri), Maximilian Eisenbach, Berkant Fidanci (66. Tristan Maresch), Jason Leonard Similien (66. Alessio Falco), Toni Markovic, Justin Lüdtke - Trainer: Khalid Channig
SV Uedesheim: Dustin Gottlebe, Daniel Ferber, Nico In Het Panhuis, Samuel Campillo (90. Tim Jenckel), Dabo Mamadou, Luis Winfried, Christos Pappas, Celal-Can Yücel (86. Maximilian Hahn), Florian Hillebrand (75. Zerkrija Cerkini), Felix Frason (72. Kevin Block), Maik Ferber (90. Erwin Walburg) - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez
Schiedsrichter: Max Breddemann - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Felix Frason (16.), 0:2 Florian Hillebrand (57.), 1:2 Ahmet Kizilisik (69.), 1:3 Christos Pappas (79.)

1. FC Grevenbroich-Süd muss sich MSV Düsseldorf beugen

Fr., 06.03.2026, 20:00 Uhr
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
1
2
Abpfiff
Der MSV Düsseldorf lässt sich vom Kurs Landesliga auch vom formstarken 1. FC Grevenbroich-Süd nicht abbringen. Tom Voss brachte den MSV bereits nach zehn Minuten in Führung, zusätzlich spielten den Gästen dann sicherlich in die Karten, dass Resul Ahmeti nach gut einer Stunde die Rote Karte sah. In Überzahl erhöhte Carlos Penan wenig später auf 2:0, der Anschluss durch Ermal Maqkaj in der 90. Minute kam für eine echte Aufholjagd dann zu spät.

1. FC Grevenbroich-Süd – MSV Düsseldorf 1:2
1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Meliksah Sargin (78. Sherif Krasniqi), Ismail Günsel, Nils Klöther, Samir Kastanjeva (67. Fatih Yaman), Ensar Krasniqi, Muhammed Arda Öztürk (88. Ermal Maqkaj), Salim Tliashinov (79. Ahghas Newton), Resul Ahmeti, Berkay Köktürk, Marcel Hensel - Trainer: Christian Niebel
MSV Düsseldorf: Shunsuke Takahashi, Wiren Bhaskar, Nihat Koray Tepegöz, Edward Osei-Nikansah, Ryota Nakaoka, Drilon Istrefi, Shohei Nelson Lukoma Yamashita, Carlos Penan, Sinan Kurt (90. Majid Abdalla), Tom Voss, Vedin Kulović (61. Zakaria Abdoun) - Trainer: Goran Tomic
Schiedsrichter: Marcel Schuh (Remscheid) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Tom Voss (10.), 0:2 Carlos Penan (73.), 1:2 Ermal Maqkaj (90.)
Gelb-Rot: Resul Ahmeti (64./1. FC Grevenbroich-Süd/)

Am Samstag traten an:

SVG Neuss-Weissenberg unterliegt TSV Bayer Dormagen

Gestern, 18:45 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
1
2
Abpfiff
Die Gäste von Bayer Dormagen haben am Samstagabend das Spiel bei der SVG Neuss-Weissenberg gedreht und sind nach dem 2:1-Erfolg in der Tabelle nun mit einem Zähler an den Gastgebern vorbeigezogen. Bereits in der 8. Minute hatte Antonio Promorac die Gastgeber von Trainer Dirk Schneider in Führung gebracht, so ging es auch in die Pause. Erst danach drehten die Dormagener dann auf. In der 51. Minute glich zunächst Alexander Hauptmann aus, ehe Michael Hausdörfer die Gäste 20 Minuten später zum Sieg schoss.

SVG Neuss-Weissenberg – TSV Bayer Dormagen 1:2
SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Baris Gürpinar, Daniel Marcel Becker, Nils Hoff, Mario Dundovic (50. Ben Luca Schmidt), Dennis Brune, Jonas Niemierza (74. Ranael-Baringa Ishimine), Fynn Kaemmerling (90. Marius Over), Ichiura Taisei, Antonio Primorac (89. Kaan Erdogan), Tom-Benjamin Seidel - Trainer: Dirk Schneider
TSV Bayer Dormagen: Thomas Wirtz, Andre Tareco-Duarte, Dennis Marquet, Arda El Kerim Ayaz, Oliver Gammon, Marius Fraßek, Yannick Schmitz, Marc Naroska, Niclas Sylvester Schröder (74. Maurice Michael Wiewiora), Michael Hausdörfer, Alexander Hauptmann (81. Berkan Öksüz) - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz
Schiedsrichter: Julian Strunk (Xanten) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Antonio Primorac (8.), 1:1 Alexander Hauptmann (51.), 1:2 Michael Hausdörfer (71.)

Die Spiele am Sonntag:

Rhenania Hochdahl - SV Hösel

Heute, 15:30 Uhr
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
15:30

Sparta Bilk - TSV Meerbusch II

Heute, 15:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
15:00

TV Kalkum-Wittlaer - SV Lohausen

Heute, 15:30 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
15:30

CfR Links - DSC 99

Heute, 15:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
15:00

SG Benrath-Hassels - Ratingen 04/19 II

Heute, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
15:30live

VdS Nievenheim - TSV Eller 04

Heute, 15:30 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
15:30live

Das sind die nächsten Spieltage

23. Spieltag
Sa., 14.03.26 17:00 Uhr TSV Meerbusch II - ASV Mettmann
So., 15.03.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - VdS 1920 Nievenheim
So., 15.03.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - SG Benrath-Hassels
So., 15.03.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - DJK Sparta Bilk
So., 15.03.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - TV Kalkum-Wittlaer
So., 15.03.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - SVG Neuss-Weissenberg
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Hösel - CfR Links Düsseldorf
So., 15.03.26 15:30 Uhr Lohausener SV - Rhenania Hochdahl

24. Spieltag
So., 22.03.26 13:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Eller 04
So., 22.03.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - MSV Düsseldorf
So., 22.03.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - TSV Bayer Dormagen
So., 22.03.26 15:30 Uhr Lohausener SV - SV Hösel
So., 22.03.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - TSV Meerbusch II
So., 22.03.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - SV Uedesheim
So., 22.03.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - CfR Links Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - DSC 99 Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - Ratingen 04/19 U23 II

>>> Zum vollständigen Spielplan der Bezirksliga, Gruppe 1

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein