Bezirksliga, Gruppe 1 live: Nievenheim legt vor - Abstiegskampf tobt

In Gruppe 1 der Bezirksliga nutzte der VdS Nievenheim am Samstag seine große Chance, den nächsten Schritt aus dem Keller zu machen. Am Freitag trennte sich die SVG Neuss-Weissenberg nach kuriosem Spielverlauf 2:2 vom Lohausener SV.

Der VdS Nievenheim ist am Samstag feordert, Spitzenreiter MSV Düsseldorf am Sonntag.
Der VdS Nievenheim ist am Samstag feordert, Spitzenreiter MSV Düsseldorf am Sonntag. – Foto: Frank Vieten

Der 5:1-Derbysieg des VdS Nievenheim im Derby gegen den SV Uedesheim war einer der großen Knaller des Auftaktspieltages im Jahr 2026 in der Bezirksliga, Gruppe 1. Nun hatten die Nievenheimer am Samstag die Chance, den nächsten Schritt aus dem Tabellenkeller zu machen. Die Reise ging zum TSV Meerbusch II, der das Tabellenende ziert - und sie war sehr erfolgreich. Bereits am Freitag wollte indes die SVG Neuss-Weissenberg gegen den Lohausener SV den ersten Sieg des neuen Jahres in der Liga einfahren.

Am Sonntag dann, wo die verbleibenden sieben Partien angesetzt sind, tritt Spitzenreiter MSV Düsseldorf daheim gegen den CfR Links an, während Verfolger SG Benrath-Hassels zu Bayer Dormagen muss, das mit dem 4:1-Auswärtssieg beim CfR gut gestartet war. Der TSV Eller, ebenso zwei Zähler hinter dem MSV wie die Benrather, empfängt derweil den DSC 99. Will Sparta Bilk den Kontakt zum Trio halten, muss ein Sieg bei Rhenania Hochdahl her.

________________

So läuft der 19. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Bereits am Freitag spielten:

SVG Neuss-Weissenberg mit kurioser Schlussphase gegen den Lohausener SV

Fr., 06.02.2026, 19:30 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
2
2
Abpfiff
Die SVG Neuss-Weissenberg teilte zum Saisonauftakt die Punkte, und so kam es auch beim 2:2 gegen den Lohausener SV am Freitagabend. Doch der Verlauf der Partie war durchaus kurios. Denn Tasei Ichiura brachte die Gastgeber in der 19. Minute in Führung, der Vorsprung hatte bis in die 82. Minute Bestand. Dann kassierten die Schützlinge von Dirk Schneider aber von Nils Sprenger (82.) und Brahim Laukil (90.+1) in einer turbulenten Schlussphase zwei Gegentreffer und mussten am Ende noch froh sein, dass Ben Luca Schmidt in der vierten Minute der Nachspielzeit noch das 2:2 gelang.

SVG Neuss-Weissenberg – Lohausener SV 2:2
SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Tom Nilgen, Melwin Sikinger, Nils Hoff, Dennis Brune, Jonas Niemierza (80. Yusuf Bilazer), Fynn Kaemmerling (71. Marius Over), Ichiura Taisei (88. Kaan Erdogan), Antonio Primorac, Ranael-Baringa Ishimine (57. Ben Luca Schmidt), Tom-Benjamin Seidel - Trainer: Dirk Schneider
Lohausener SV: Robin Löhr-Godenschweig, Tobias Mombartz, Lennart Rehr (74. Erik Oberle), Ole Cloppenburg (57. Marlon Wettwer), Jens Wunder, Patrick Frymuth (57. Roland Sitnikov), Niklas Macher, Nils Sprenger (90. Marvin Klimas), Maximilian Klaas, Kiyan Sekine, Brahim Laukil (90. David Robert Joel Derveaux) - Trainer: Nikos Tsakiris
Schiedsrichter: Kai Conrads (Mönchengladbach) - Zuschauer: 52
Tore: 1:0 Ichiura Taisei (19.), 1:1 Nils Sprenger (82.), 1:2 Brahim Laukil (90.+1), 2:2 Ben Luca Schmidt (90.+4)

Am Samstag traten an:

VdS Nievenheim mit nächstem Kantersieg in Meerbusch

Gestern, 16:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
1
5
Abpfiff
Der VdS Nievenheim hat den nächsten Schritt im Abstiegskampf gemacht und auch im zweiten Spiel des Jahres beim TSV Meerbusch II deutlich mit 5:1 gewonnen. Schon vor der Pause brachten Dominik Schillings, Julian Huptas und Mike Penski die Gäste dabei voll auf Kurs, mit einem im Nachschuss von Marc Bartnitzky verwandelten Elfmeter kamen die Gastgeber nach gut einer Stunde noch einmal heran. Doch in den Schlussminten sorgten Robert Leon Grillo und Nils Jochmann dann noch für mehr als deutliche Verhältnisse. Und auf einen Schlag sieht es für die Dormagener im Abstiegskampf ganz anders aus.

Die Spiele am Sonntag:

Rhenania Hochdahl - Sparta Bilk

Heute, 15:30 Uhr
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
15:30

SV Uedesheim - 1. FC Grevenbroich-Süd

Heute, 15:00 Uhr
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
15:00live

TSV Bayer Dormagen - SG Benrath-Hassels

Heute, 15:00 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
15:00live

MSV Düsseldorf - CfR Links

Heute, 15:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
15:30

TSV Eller - DSC 99

Heute, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
15:00

SV Hösel - Ratingen 04/19 II

Heute, 15:30 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
15:30live

TV Kalkum-Wittlaer - ASV Mettmann

Heute, 15:30 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
15:30

Das sind die nächsten Spieltage

20. Spieltag
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TSV Meerbusch II
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr ASV Mettmann - Rhenania Hochdahl
Fr., 20.02.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - SV Uedesheim
Fr., 20.02.26 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II
Sa., 21.02.26 17:30 Uhr MSV Düsseldorf - SG Benrath-Hassels
So., 22.02.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - Lohausener SV
So., 22.02.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - TSV Eller 04
So., 22.02.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SV Hösel
So., 22.02.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - TSV Bayer Dormagen

21. Spieltag
So., 01.03.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - CfR Links Düsseldorf
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - DJK Sparta Bilk
So., 01.03.26 15:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Meerbusch II
So., 01.03.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 01.03.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - SG Benrath-Hassels
So., 01.03.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - VdS 1920 Nievenheim
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Hösel - DSC 99 Düsseldorf
So., 01.03.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - TV Kalkum-Wittlaer
So., 01.03.26 15:30 Uhr Lohausener SV - ASV Mettmann

_______________

