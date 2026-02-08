Bezirksliga, Gruppe 1 live: Nievenheim legt vor - Abstiegskampf tobt

Der 5:1-Derbysieg des VdS Nievenheim im Derby gegen den SV Uedesheim war einer der großen Knaller des Auftaktspieltages im Jahr 2026 in der Bezirksliga, Gruppe 1. Nun hatten die Nievenheimer am Samstag die Chance, den nächsten Schritt aus dem Tabellenkeller zu machen. Die Reise ging zum TSV Meerbusch II, der das Tabellenende ziert - und sie war sehr erfolgreich. Bereits am Freitag wollte indes die SVG Neuss-Weissenberg gegen den Lohausener SV den ersten Sieg des neuen Jahres in der Liga einfahren.
Am Sonntag dann, wo die verbleibenden sieben Partien angesetzt sind, tritt Spitzenreiter MSV Düsseldorf daheim gegen den CfR Links an, während Verfolger SG Benrath-Hassels zu Bayer Dormagen muss, das mit dem 4:1-Auswärtssieg beim CfR gut gestartet war. Der TSV Eller, ebenso zwei Zähler hinter dem MSV wie die Benrather, empfängt derweil den DSC 99. Will Sparta Bilk den Kontakt zum Trio halten, muss ein Sieg bei Rhenania Hochdahl her.
SVG Neuss-Weissenberg – Lohausener SV 2:2
SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Tom Nilgen, Melwin Sikinger, Nils Hoff, Dennis Brune, Jonas Niemierza (80. Yusuf Bilazer), Fynn Kaemmerling (71. Marius Over), Ichiura Taisei (88. Kaan Erdogan), Antonio Primorac, Ranael-Baringa Ishimine (57. Ben Luca Schmidt), Tom-Benjamin Seidel - Trainer: Dirk Schneider
Lohausener SV: Robin Löhr-Godenschweig, Tobias Mombartz, Lennart Rehr (74. Erik Oberle), Ole Cloppenburg (57. Marlon Wettwer), Jens Wunder, Patrick Frymuth (57. Roland Sitnikov), Niklas Macher, Nils Sprenger (90. Marvin Klimas), Maximilian Klaas, Kiyan Sekine, Brahim Laukil (90. David Robert Joel Derveaux) - Trainer: Nikos Tsakiris
Schiedsrichter: Kai Conrads (Mönchengladbach) - Zuschauer: 52
Tore: 1:0 Ichiura Taisei (19.), 1:1 Nils Sprenger (82.), 1:2 Brahim Laukil (90.+1), 2:2 Ben Luca Schmidt (90.+4)
20. Spieltag
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TSV Meerbusch II
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr ASV Mettmann - Rhenania Hochdahl
Fr., 20.02.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - SV Uedesheim
Fr., 20.02.26 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II
Sa., 21.02.26 17:30 Uhr MSV Düsseldorf - SG Benrath-Hassels
So., 22.02.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - Lohausener SV
So., 22.02.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - TSV Eller 04
So., 22.02.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SV Hösel
So., 22.02.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - TSV Bayer Dormagen
21. Spieltag
So., 01.03.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - CfR Links Düsseldorf
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - DJK Sparta Bilk
So., 01.03.26 15:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Meerbusch II
So., 01.03.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 01.03.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - SG Benrath-Hassels
So., 01.03.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - VdS 1920 Nievenheim
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Hösel - DSC 99 Düsseldorf
So., 01.03.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - TV Kalkum-Wittlaer
So., 01.03.26 15:30 Uhr Lohausener SV - ASV Mettmann
