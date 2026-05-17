Bezirksliga, Gruppe 1 live: Nächste Runde im Aufstiegsrennen

Robin Müller hat Sparta Bilk spät zum Sieg geköpft. – Foto: Opdenberg

Hätte Sparta Bilk am vergangenen Wochenende die Aufgabe gelöst, das Team hätte zum Auftakt des 32. Spieltags der Bezirksliga, Gruppe 1 die Top-Drei der Liga noch einmal ordentlich unter Druck setzen können. So ging es gegen die SVG Neuss-Weissenberg am Mittwochabend wohl eher darum, die Saison mit einem guten Gefühl zu beenden. Platz vier scheint zementiert, nach unten auch rechnerisch. Doch am Sonntag geht der Krimi oben wie unten weiter.

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Im Keller der Tabelle hat etwa der Lohausener SV gegen den CfR Links die Chance, das Thema Abstieg ein für alle Mal zu den Akten zu legen. Ein Sieg wäre dabei die sichere Variante, nicht gegenüber dem direkten Gegner, sondern gegenüber dem VdS Nievenheim, der noch drei Punkte am grünen Tisch bekommen könnte. Um diesen Fall gewinnbringend für sich einzusetzen, müsste für Nievenheim aber auch ein Sieg gegen den TV Kalkum-Wittlaer her. Gelingt das nicht, würde Lohausen schon ein Punkt am Sonntag reichen, um durchatmen zu können. Rhenania Hochdahl benötigt noch dringender jeden Punkt, hat es aber mit der SG Benrath-Hassels zu tun, die sich im Aufstiegskampf indes keinen weiteren Patzer erlauben darf.

Dort weiß Spitzenreiter MSV Düsseldorf nach wie vor nicht, was mit seinen Punkten aus den Partien Anfang März gegen Grevenbroich-Süd und Nievenheim passiert. Die Antwort wird das Verbandssportgericht in Kürze zu geben haben. Auf dem Platz empfängt der MSV am Sonntag den SV Hösel. Die TSV Eller, die sich derzeit in Top-Form präsentiert, hat als Zweiter ein Gastspiel bei Bayer Dormagen zu absolvieren. Taktieren kann niemand, schon mit dem Blick auf das Sportgericht.