Bezirksliga, Gruppe 1 live: Nächste Runde im Aufstiegsrennen

Hätte Sparta Bilk am vergangenen Wochenende die Aufgabe gelöst, das Team hätte zum Auftakt des 32. Spieltags der Bezirksliga, Gruppe 1 die Top-Drei der Liga noch einmal ordentlich unter Druck setzen können. So ging es gegen die SVG Neuss-Weissenberg am Mittwochabend wohl eher darum, die Saison mit einem guten Gefühl zu beenden. Platz vier scheint zementiert, nach unten auch rechnerisch. Doch am Sonntag geht der Krimi oben wie unten weiter.
Im Keller der Tabelle hat etwa der Lohausener SV gegen den CfR Links die Chance, das Thema Abstieg ein für alle Mal zu den Akten zu legen. Ein Sieg wäre dabei die sichere Variante, nicht gegenüber dem direkten Gegner, sondern gegenüber dem VdS Nievenheim, der noch drei Punkte am grünen Tisch bekommen könnte. Um diesen Fall gewinnbringend für sich einzusetzen, müsste für Nievenheim aber auch ein Sieg gegen den TV Kalkum-Wittlaer her. Gelingt das nicht, würde Lohausen schon ein Punkt am Sonntag reichen, um durchatmen zu können. Rhenania Hochdahl benötigt noch dringender jeden Punkt, hat es aber mit der SG Benrath-Hassels zu tun, die sich im Aufstiegskampf indes keinen weiteren Patzer erlauben darf.
Dort weiß Spitzenreiter MSV Düsseldorf nach wie vor nicht, was mit seinen Punkten aus den Partien Anfang März gegen Grevenbroich-Süd und Nievenheim passiert. Die Antwort wird das Verbandssportgericht in Kürze zu geben haben. Auf dem Platz empfängt der MSV am Sonntag den SV Hösel. Die TSV Eller, die sich derzeit in Top-Form präsentiert, hat als Zweiter ein Gastspiel bei Bayer Dormagen zu absolvieren. Taktieren kann niemand, schon mit dem Blick auf das Sportgericht.
DJK Sparta Bilk – SVG Neuss-Weissenberg 1:0
DJK Sparta Bilk: Dario Ljubic, Roman Nahimi, Maurice Ryboth, Robin Müller, Andreas Plödereder, Moubarak Abdousamadou, Patrick Percoco, Marco Tassone (74. Tim Louis Tiefenthal), Moritz Holz, Gianluca De Meo (82. Rene Reuland), Alexander Hendrik Schnittert - Trainer: Jörn Heimann
SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Baris Gürpinar, Daniel Marcel Becker, Nils Hoff, Paul Winkelmann, Dennis Brune (70. Abraham Cĥol Panther), Jonas Niemierza, Fynn Kaemmerling (46. Kaan Erdogan), Ichiura Taisei, Ranael-Baringa Ishimine, Tom-Benjamin Seidel - Trainer: Dirk Schneider
Schiedsrichter: Ömer Celik (Mönchengladbach) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Robin Müller (90.+3)
33. Spieltag
Mi., 27.05.26 20:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - SV Uedesheim
Do., 28.05.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - TSV Bayer Dormagen
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - ASV Mettmann
So., 31.05.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - TSV Meerbusch II
So., 31.05.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - SV Hösel
So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - MSV Düsseldorf
So., 31.05.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - Lohausener SV
So., 31.05.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - Rhenania Hochdahl
So., 31.05.26 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TV Kalkum-Wittlaer
34. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - DJK Sparta Bilk
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - SG Benrath-Hassels
So., 07.06.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - DSC 99 Düsseldorf
So., 07.06.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SVG Neuss-Weissenberg
So., 07.06.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 07.06.26 15:30 Uhr Lohausener SV - VdS 1920 Nievenheim
So., 07.06.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - CfR Links Düsseldorf
So., 07.06.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II
So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Hösel - TSV Eller 04
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