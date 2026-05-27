Bezirksliga, Gruppe 1 live: CfR Links muss gegen Uedesheim siegen

Für den CfR Links zählt am Mittwoch nur ein Sieg gegen Uedesheim. – Foto: Christian Haas

Auch die Bezirksliga, Gruppe 1 hat sich in der Pfingstpause auf ihren Showdown vorbereitet, und der hat es noch einmal gewaltig in sich. Denn im Aufstiegsrennen muss der MSV Düsseldorf die beiden Partien gegen den VdS Nievenheim und den 1. FC Grevenbroich-Süd erneut austragen, muss also mit zwei Englischen Wochen umgehen. Der Auftakt gelang beim 8:0 gegen Nievenheim am Dienstag wie gewünscht ( hier geht es zum Spielbericht ), der absolute Kracher steht allerdings nun an. Denn am Sonntag kommt es zum Vergleich mit der TSV Eller, die aktuell punktgleich mit dem MSV um den direkten Landesliga-Aufstieg kämpft. Dramatischer wäre es nur noch gegangen, hätte der direkte Vergleich am letzten Spieltag stattgefunden.

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Offen ist auch noch, ob die SG Benrath-Hassels als Dritter noch in das Rennen eingreifen kann. Platz zwei bringt immerhin die Relegation, es müsste aber ohne Alternative am Sonntag ein Sieg gegen den Lohausener SV her. Im Abstiegskampf könnten derweil schon verbindliche Entscheidungen fallen. Rhenania Hochdahl benötigt zwingend einen Sieg beim VdS Nievenheim am Sonntag, um die Chance auf den Verbleib in der Bezirksliga zu erhalten. Die Gastgeber stehen aber selbst ebenfalls mit dem Rücken zu Wand. Der mit Nievenheim punktgleiche CfR Links kann bereits am Mittwochabend gegen den SV Uedesheim vorlegen. Für Hochdahl, Links und Nievenheim geht es ohnehin nur noch um den Relegationsplatz, alle übrigen Teams sind gerettet. Am Donnerstag spielen bereits Ratingen 04/19 II und Bayer Dormagen, am Freitag dann die SVG Neuss-Weissenberg und der ASV Mettmann.

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So läuft der 33. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Das ist der letzte Spieltag

34. Spieltag

So., 07.06.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - DJK Sparta Bilk

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - SG Benrath-Hassels

So., 07.06.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - DSC 99 Düsseldorf

So., 07.06.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SVG Neuss-Weissenberg

So., 07.06.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - 1. FC Grevenbroich-Süd

So., 07.06.26 15:30 Uhr Lohausener SV - VdS 1920 Nievenheim

So., 07.06.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - CfR Links Düsseldorf

So., 07.06.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II

So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Hösel - TSV Eller 04

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