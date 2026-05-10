Bezirksliga, Gruppe 1 live: Alle neun Spiele am Sonntag

Das Rennen um den Aufstieg in die Landesliga bleibt in Gruppe 1 der Bezirksliga dramatisch. Der MSV Düsseldorf liegt vier Spieltage vor dem Saisonende drei Zähler vor der SG Benrath-Hassels und der TSV Eller, dazu wird es aber wohl so kommen, dass der Primus seine beiden Spiele gegen den VdS Nievenheim und den 1. FC Grevenbroich-Süd (Stand jetzt) wiederholen muss, und den Vorsprung nur im doppelten Siegfall behält. Die DJK Sparta Bilk könnte als Vierter rechnerisch noch herankommen, hätte aber weitere sechs Zähler aufzuholen.
Am 31. Spieltag, der komplett am Sonntag über die Bühne geht, hat der MSV es mit Siebten Bayer Dormagen zu tun. Auch die beiden Verfolger treten zu Hause an, die TSV Eller gegen Schlusslicht TSV Meerbusch II und die SG Benrath gegen den TV Kalkum-Wittlaer, die bei neun Zählern Vorsprung auf den CfR Links auf dem Relegationsplatz fast gerettet ist. Im Abstiegskampf kommt derweil dem Duell zwischen dem CfR Links und Rhenania Hochdahl große Bedeutung zu. Die Hochdahler könnten bei einem Sieg bis auf den Relegationsplatz springen, die Gastgeber mit einem Sieg aber auch einen großen Schritt machen - und die Chance auf den direkten Verbleib am Leben erhalten. Der Drittletzte VdS Nievenheim hat gegen den ASV Mettmann eine schwierige Aufgabe.
32. Spieltag
So., 17.05.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - SVG Neuss-Weissenberg
So., 17.05.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - DSC 99 Düsseldorf
So., 17.05.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - TSV Eller 04
So., 17.05.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - SV Hösel
So., 17.05.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - VdS 1920 Nievenheim
So., 17.05.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - SG Benrath-Hassels
So., 17.05.26 15:30 Uhr Lohausener SV - CfR Links Düsseldorf
So., 17.05.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - Ratingen 04/19 U23 II
33. Spieltag
Mi., 27.05.26 20:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - SV Uedesheim
Fr., 29.05.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - ASV Mettmann
So., 31.05.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - TSV Bayer Dormagen
So., 31.05.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - TSV Meerbusch II
So., 31.05.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - SV Hösel
So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - MSV Düsseldorf
So., 31.05.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - Lohausener SV
So., 31.05.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - Rhenania Hochdahl
So., 31.05.26 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TV Kalkum-Wittlaer
34. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - DJK Sparta Bilk
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - SG Benrath-Hassels
So., 07.06.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - DSC 99 Düsseldorf
So., 07.06.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SVG Neuss-Weissenberg
So., 07.06.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 07.06.26 15:30 Uhr Lohausener SV - VdS 1920 Nievenheim
So., 07.06.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - CfR Links Düsseldorf
So., 07.06.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II
So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Hösel - TSV Eller 04
