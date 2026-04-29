 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Bezirksliga, Gruppe 1: Köktürk-Viererpack bei Süd-Sieg in Weissenberg

Die Mannschaften, für die es in der Bezirksliga, Gruppe 1 noch um den Aufstieg oder hart gegen den Abstieg geht, sind erst am Sonntag im Einsatz. Der MSV Düsseldorf will seinen knappen Vorsprung gegen den TSV Meerbusch II verteidigen.

von Sascha Köppen · Heute, 22:01 Uhr · 0 Leser
Berkay Köktürk gelang in Weissenberg ein Viererpack.
Berkay Köktürk gelang in Weissenberg ein Viererpack. – Foto: Süd

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Bezirksliga 1
Ratingen 04/19 U23 II
Eller 04
SG Benrath
TV Kalkum

Im dramatischen Aufstiegsrennen der Bezirksliga, Gruppe 1 hat Spitzenreiter MSV Düsseldorf, der drei Zähler vor den beiden Verfolgern TSV Eller und SG Benrath-Hassels liegt, es am Sonntag mit dem Schlusslicht TSV Meerbusch II zu tun, das zuletzt nochmal ein echtes Lebenszeichen abgegeben hat, bei einer Niederlage gegen den Primus aber wohl nur noch eine sehr kleine Chance auf den Verbleib in der Liga hätte. Mit dem Gastspiel beim Fünften ASV Mettmann erwartet die SG Benrath-Hassels da auf dem Papier schon die deutlich schwierigere Aufgabe, während die TSV Eller mit dem SV Uedesheim einen Gegner hat, der die Ligaverbleib inzwischen de facto in der Tasche hat.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Bezirksliga, Gruppe 1

Der Spieltag startete aber bereits am Mittwoch mit dem Duell der Tabellennachbarn SVG Neuss-Weissenberg (Platz sieben) und 1. FC Grevenbroich-Süd (Platz sechs), bei dem die Weissenberger nach Punkten mit den Gästen hätten gleichziehen können. Am Donnerstag steht dann das Spiel des Lohausener SV gegen Ratingen 04/19 II an. Die Ratinger haben ihrerseits den Verbleib in der Liga in der Tasche, die Gastgeber könnten mit einem Sieg wohl nachziehen. Die Teams auf den Abstiegsplätzen dürften nur noch darum spielen, wer noch über die Relegation in der Liga bleiben kann. So hat Rhenania Hochdahl den DSC 99 zu Gast, der CfR Links muss zum TV Kalkum-Wittlaer und der VdS Nievenheim spielt bei Sparta Bilk. Nur ein Zähler trennt die drei Teams auf den Plätzen 15 bis 17.

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So läuft der 30. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Bereits am Mittwoch spielen:

Köktürk-Show beim Sieg des 1. FC Grevenbroich-Süd in Weissenberg

Heute, 20:00 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
2
6
Abpfiff
Bis kurz vor der Pause deutete sich am Mittwochabend ein Duell der Torjäger an. Sowohl Tom Seidel für die SVG Neuss-Weissenberg als auch Berkay Köktürk für den 1. FC Grevenbroich-Süd hatten je zweimal getroffen. Doch dieser Vergleich ging am Ende deutlich an Köktürk, der zwei weitere Treffer folgen ließ und es so nun bereits auf satte 21 Saisontore bringt. Erst danach überließ er zum abschließenden 6:2-Erfolg der Gäste zwei Treffer noch Sherif Krasniqi und Salim Tliashinov. Damit sind die Gäste auf dem besten Weg, die Saison im oberen Tabellendrittel abzuschließen.

VG Neuss-Weissenberg – 1. FC Grevenbroich-Süd 2:6
SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Daniel Marcel Becker, Nils Hoff, Alexander Faber, Paul Winkelmann, Jonas Niemierza (89. Ayman Masatou), Fynn Kaemmerling, Ichiura Taisei, Ranael-Baringa Ishimine (80. Kaan Erdogan), Tom-Benjamin Seidel, Abraham Cĥol Panther - Trainer: Dirk Schneider
1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Meliksah Sargin (80. Emre Demirbolat), Ismail Günsel, Jannes Bienert, Nils Klöther, Ensar Krasniqi, Muhammed Arda Öztürk (62. Salim Tliashinov), Resul Ahmeti, Berkay Köktürk (71. Kai Uwe Wirtz), Ermal Maqkaj (62. Sherif Krasniqi), Marcel Hensel - Trainer: Christian Niebel
Schiedsrichter: Steffen Schmitz (Moers)
Tore: 1:0 Tom-Benjamin Seidel (4.), 1:1 Berkay Köktürk (19.), 2:1 Tom-Benjamin Seidel (22.), 2:2 Berkay Köktürk (36.), 2:3 Berkay Köktürk (45.+2 Foulelfmeter), 2:4 Berkay Köktürk (65.), 2:5 Sherif Krasniqi (84.), 2:6 Salim Tliashinov (90.)

Am Donnerstag treten an:

Lohausener SV - Ratingen 04/19 II

Morgen, 20:00 Uhr
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
20:00live

Die Spiele am Sonntag:

Bayer Dormagen - SV Hösel

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
15:00

TSV Meerbusch II - MSV Düsseldorf

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
15:30

Sparta Bilk - VdS Nievenheim

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
15:00live

ASV Mettmann - SG Benrath-Hassels

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
15:00

TV Kalkum-Wittlaer - CfR Links

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
15:30

Rhenania Hochdahl - DSC 99

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
15:30

SV Uedesheim - TSV Eller

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
15:00

Das sind die nächsten Spieltage

31. Spieltag
So., 10.05.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SV Uedesheim
So., 10.05.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - Lohausener SV
So., 10.05.26 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - DJK Sparta Bilk
So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - TSV Meerbusch II
So., 10.05.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - Rhenania Hochdahl
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Hösel - SVG Neuss-Weissenberg
So., 10.05.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - TSV Bayer Dormagen
So., 10.05.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - TV Kalkum-Wittlaer
So., 10.05.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - ASV Mettmann

32. Spieltag
So., 17.05.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - SVG Neuss-Weissenberg
So., 17.05.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - DSC 99 Düsseldorf
So., 17.05.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - TSV Eller 04
So., 17.05.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - SV Hösel
So., 17.05.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - VdS 1920 Nievenheim
So., 17.05.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - SG Benrath-Hassels
So., 17.05.26 15:30 Uhr Lohausener SV - CfR Links Düsseldorf
So., 17.05.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - Ratingen 04/19 U23 II

>>> Zum vollständigen Spielplan der Bezirksliga, Gruppe 1

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