Bezirksliga, Gruppe 1: Kein Sieger zwischen Lohausen und Ratingen II

Der Lohausener SV und Ratingen II haben 1:1 gespielt. – Foto: Torsten Eichwald

Im dramatischen Aufstiegsrennen der Bezirksliga, Gruppe 1 hat Spitzenreiter MSV Düsseldorf, der drei Zähler vor den beiden Verfolgern TSV Eller und SG Benrath-Hassels liegt, es am Sonntag mit dem Schlusslicht TSV Meerbusch II zu tun, das zuletzt nochmal ein echtes Lebenszeichen abgegeben hat, bei einer Niederlage gegen den Primus aber wohl nur noch eine sehr kleine Chance auf den Verbleib in der Liga hätte. Mit dem Gastspiel beim Fünften ASV Mettmann erwartet die SG Benrath-Hassels da auf dem Papier schon die deutlich schwierigere Aufgabe, während die TSV Eller mit dem SV Uedesheim einen Gegner hat, der die Ligaverbleib inzwischen de facto in der Tasche hat.

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Der Spieltag startete aber bereits am Mittwoch mit dem Duell der Tabellennachbarn SVG Neuss-Weissenberg (Platz sieben) und 1. FC Grevenbroich-Süd (Platz sechs), bei dem die Weissenberger nach Punkten mit den Gästen hätten gleichziehen können. Am Donnerstag stand dann das Spiel des Lohausener SV gegen Ratingen 04/19 II an. Die Ratinger haben ihrerseits den Verbleib in der Liga in der Tasche, die Gastgeber konnten mit einem Sieg wohl nachziehen. Die Teams auf den Abstiegsplätzen dürften nur noch darum spielen, wer noch über die Relegation in der Liga bleiben kann. So hat Rhenania Hochdahl den DSC 99 zu Gast, der CfR Links muss zum TV Kalkum-Wittlaer und der VdS Nievenheim spielt bei Sparta Bilk. Nur ein Zähler trennt die drei Teams auf den Plätzen 15 bis 17.

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So läuft der 30. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Das sind die nächsten Spieltage

31. Spieltag

So., 10.05.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SV Uedesheim

So., 10.05.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - Lohausener SV

So., 10.05.26 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - DJK Sparta Bilk

So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - TSV Meerbusch II

So., 10.05.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - Rhenania Hochdahl

So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Hösel - SVG Neuss-Weissenberg

So., 10.05.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - TSV Bayer Dormagen

So., 10.05.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - TV Kalkum-Wittlaer

So., 10.05.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - ASV Mettmann



32. Spieltag

So., 17.05.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - SVG Neuss-Weissenberg

So., 17.05.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - 1. FC Grevenbroich-Süd

So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - DSC 99 Düsseldorf

So., 17.05.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - TSV Eller 04

So., 17.05.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - SV Hösel

So., 17.05.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - VdS 1920 Nievenheim

So., 17.05.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - SG Benrath-Hassels

So., 17.05.26 15:30 Uhr Lohausener SV - CfR Links Düsseldorf

So., 17.05.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - Ratingen 04/19 U23 II

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