Bezirksliga, Gruppe 1: Kein Sieger zwischen Lohausen und Ratingen II

Im dramatischen Aufstiegsrennen der Bezirksliga, Gruppe 1 hat Spitzenreiter MSV Düsseldorf, der drei Zähler vor den beiden Verfolgern TSV Eller und SG Benrath-Hassels liegt, es am Sonntag mit dem Schlusslicht TSV Meerbusch II zu tun, das zuletzt nochmal ein echtes Lebenszeichen abgegeben hat, bei einer Niederlage gegen den Primus aber wohl nur noch eine sehr kleine Chance auf den Verbleib in der Liga hätte. Mit dem Gastspiel beim Fünften ASV Mettmann erwartet die SG Benrath-Hassels da auf dem Papier schon die deutlich schwierigere Aufgabe, während die TSV Eller mit dem SV Uedesheim einen Gegner hat, der die Ligaverbleib inzwischen de facto in der Tasche hat.
Der Spieltag startete aber bereits am Mittwoch mit dem Duell der Tabellennachbarn SVG Neuss-Weissenberg (Platz sieben) und 1. FC Grevenbroich-Süd (Platz sechs), bei dem die Weissenberger nach Punkten mit den Gästen hätten gleichziehen können. Am Donnerstag stand dann das Spiel des Lohausener SV gegen Ratingen 04/19 II an. Die Ratinger haben ihrerseits den Verbleib in der Liga in der Tasche, die Gastgeber konnten mit einem Sieg wohl nachziehen. Die Teams auf den Abstiegsplätzen dürften nur noch darum spielen, wer noch über die Relegation in der Liga bleiben kann. So hat Rhenania Hochdahl den DSC 99 zu Gast, der CfR Links muss zum TV Kalkum-Wittlaer und der VdS Nievenheim spielt bei Sparta Bilk. Nur ein Zähler trennt die drei Teams auf den Plätzen 15 bis 17.
VG Neuss-Weissenberg – 1. FC Grevenbroich-Süd 2:6
SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Daniel Marcel Becker, Nils Hoff, Alexander Faber, Paul Winkelmann, Jonas Niemierza (89. Ayman Masatou), Fynn Kaemmerling, Ichiura Taisei, Ranael-Baringa Ishimine (80. Kaan Erdogan), Tom-Benjamin Seidel, Abraham Cĥol Panther - Trainer: Dirk Schneider
1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Meliksah Sargin (80. Emre Demirbolat), Ismail Günsel, Jannes Bienert, Nils Klöther, Ensar Krasniqi, Muhammed Arda Öztürk (62. Salim Tliashinov), Resul Ahmeti, Berkay Köktürk (71. Kai Uwe Wirtz), Ermal Maqkaj (62. Sherif Krasniqi), Marcel Hensel - Trainer: Christian Niebel
Schiedsrichter: Steffen Schmitz (Moers)
Tore: 1:0 Tom-Benjamin Seidel (4.), 1:1 Berkay Köktürk (19.), 2:1 Tom-Benjamin Seidel (22.), 2:2 Berkay Köktürk (36.), 2:3 Berkay Köktürk (45.+2 Foulelfmeter), 2:4 Berkay Köktürk (65.), 2:5 Sherif Krasniqi (84.), 2:6 Salim Tliashinov (90.)
Lohausener SV – Ratingen 04/19 U23 II 1:1
Lohausener SV: Arda Cakmak, Tobias Mombartz, Marvin Klimas, Ole Cloppenburg, Jens Wunder, Niklas Macher, Till Friedrich (67. Gerrit Eul), Nils Sprenger, Jannik Jürgensen (46. Jona Simon), Kiyan Sekine (71. Phillip Hannes), Brahim Laukil (78. Michael Behlau) - Trainer: Nikos Tsakiris
Ratingen 04/19 U23 II: Sam Koch, Maximilian Kronauer (89. Bilal Ajenoui Benktib), Nolan Manassa, Taygan Lofcali, Henry Page, Thabani Lukusa-Milambu (46. Maksym Kliushnychenko) (56. Maksym Kliushnychenko), Ilyas Elkhattabi, Leo Kaiser (82. Sami Alnur Bachir Niam), Edin Hadzibajramovic, Elias Belaarbi (46. Ben Collin Gubsch), Florian Saljii (76. Swaraj Naik) - Trainer: Andreas Voss - Co-Trainer: Derick Dwomo
Schiedsrichter: Ayhan Ünal (Duisburg) - Zuschauer: 86
Tore: 0:1 Nolan Manassa (14.), 1:1 Niklas Macher (41. Foulelfmeter)
31. Spieltag
So., 10.05.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SV Uedesheim
So., 10.05.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - Lohausener SV
So., 10.05.26 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - DJK Sparta Bilk
So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - TSV Meerbusch II
So., 10.05.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - Rhenania Hochdahl
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Hösel - SVG Neuss-Weissenberg
So., 10.05.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - TSV Bayer Dormagen
So., 10.05.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - TV Kalkum-Wittlaer
So., 10.05.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - ASV Mettmann
32. Spieltag
So., 17.05.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - SVG Neuss-Weissenberg
So., 17.05.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - DSC 99 Düsseldorf
So., 17.05.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - TSV Eller 04
So., 17.05.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - SV Hösel
So., 17.05.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - VdS 1920 Nievenheim
So., 17.05.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - SG Benrath-Hassels
So., 17.05.26 15:30 Uhr Lohausener SV - CfR Links Düsseldorf
So., 17.05.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - Ratingen 04/19 U23 II
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