Bezirksliga, Gruppe 1: Heißer Tanz für Primus MSV bei Süd am Freitag

Mit zwei Partien startet der 22. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1 bereits am Freitag, und mit dabei ist gleich auch der Tabellenführer MSV Düsseldorf. Und der hat gleich eine alles andere als leichte Aufgabe, denn die Reise geht zum 1. FC Grevenbroich-Süd. Und der ist in der FuPa-Formtabelle der fünf jüngsten Partien direkt hinter den MSV-Kickern, die alle fünf Spiele gewonnen haben, mit 13 Punkten Zweiter. Das Team von Christian Niebel wird es dem MSV also sicherlich nicht leicht machen.
Oben dranbleiben will aber auch der Vierte ASV Mettmann, der es am Freitag daheim mit dem SV Uedesheim zu tun hat, der im Abstiegskampf ganz dringend ein Erfolgserlebnis benötigen würde. Am Sonntag kommt es dann zu einem Vergleich im Kreis Neuss zwischen der SVG Weissenberg und Bayer Dormagen - aktuell nur durch zwei Punkte getrennt. Der neue Zweite TSV Eller spielt dann am Sonntag beim VdS Nievenheim, der im Keller jeden Punkt gebrauchen kann. Um jeden Punkt im Abstiegskampf gerungen werden dürfte dann auch am Sonntag zwischen dem TV Kalkum-Wittlaer und dem Lohausener SV.
23. Spieltag
Sa., 14.03.26 17:00 Uhr TSV Meerbusch II - ASV Mettmann
So., 15.03.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - VdS 1920 Nievenheim
So., 15.03.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - SG Benrath-Hassels
So., 15.03.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - DJK Sparta Bilk
So., 15.03.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - TV Kalkum-Wittlaer
So., 15.03.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - SVG Neuss-Weissenberg
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Hösel - CfR Links Düsseldorf
So., 15.03.26 15:30 Uhr Lohausener SV - Rhenania Hochdahl
24. Spieltag
So., 22.03.26 13:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Eller 04
So., 22.03.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - MSV Düsseldorf
So., 22.03.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - TSV Bayer Dormagen
So., 22.03.26 15:30 Uhr Lohausener SV - SV Hösel
So., 22.03.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - TSV Meerbusch II
So., 22.03.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - SV Uedesheim
So., 22.03.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - CfR Links Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - DSC 99 Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - Ratingen 04/19 U23 II
