Bezirksliga, Gruppe 1: Heißer Tanz für Primus MSV bei Süd am Freitag

Nach der FuPa-Formtabelle ist die Partie zwischen dem 1. FC Grevenbroich-Süd und dem MSV Düsseldorf der Vergleich der beiden aktuellen Top-Teams. Zwei Spiele am Freitag, ein Kreis-Derby am Samstag.

von Sascha Köppen · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Der 1. FC Grevenbroich-Süd ist am Freitag Gastgeber eines echten Topspiels.
Der 1. FC Grevenbroich-Süd ist am Freitag Gastgeber eines echten Topspiels. – Foto: Torsten Eichwald

Mit zwei Partien startet der 22. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1 bereits am Freitag, und mit dabei ist gleich auch der Tabellenführer MSV Düsseldorf. Und der hat gleich eine alles andere als leichte Aufgabe, denn die Reise geht zum 1. FC Grevenbroich-Süd. Und der ist in der FuPa-Formtabelle der fünf jüngsten Partien direkt hinter den MSV-Kickern, die alle fünf Spiele gewonnen haben, mit 13 Punkten Zweiter. Das Team von Christian Niebel wird es dem MSV also sicherlich nicht leicht machen.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Bezirksliga, Gruppe 1

Oben dranbleiben will aber auch der Vierte ASV Mettmann, der es am Freitag daheim mit dem SV Uedesheim zu tun hat, der im Abstiegskampf ganz dringend ein Erfolgserlebnis benötigen würde. Am Sonntag kommt es dann zu einem Vergleich im Kreis Neuss zwischen der SVG Weissenberg und Bayer Dormagen - aktuell nur durch zwei Punkte getrennt. Der neue Zweite TSV Eller spielt dann am Sonntag beim VdS Nievenheim, der im Keller jeden Punkt gebrauchen kann. Um jeden Punkt im Abstiegskampf gerungen werden dürfte dann auch am Sonntag zwischen dem TV Kalkum-Wittlaer und dem Lohausener SV.

So läuft der 22. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Bereits am Freitag spielen:

ASV Mettmann - SV Uedesheim

Fr., 06.03.2026, 19:30 Uhr
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
19:30

1. FC Grevenbroich-Süd - MSV Düsseldorf

Fr., 06.03.2026, 20:00 Uhr
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
20:00live

Am Samstag treten an:

SVG Neuss-Weissenberg - TSV Bayer Dormagen

Sa., 07.03.2026, 18:45 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
18:45

Die Spiele am Sonntag:

Rhenania Hochdahl - SV Hösel

So., 08.03.2026, 15:30 Uhr
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
15:30

Sparta Bilk - TSV Meerbusch II

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
15:00

TV Kalkum-Wittlaer - SV Lohausen

So., 08.03.2026, 15:30 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
15:30

CfR Links - DSC 99

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
15:00

SG Benrath-Hassels - Ratingen 04/19 II

So., 08.03.2026, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
15:30live

VdS Nievenheim - TSV Eller 04

So., 08.03.2026, 15:30 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
15:30

Das sind die nächsten Spieltage

23. Spieltag
Sa., 14.03.26 17:00 Uhr TSV Meerbusch II - ASV Mettmann
So., 15.03.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - VdS 1920 Nievenheim
So., 15.03.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - SG Benrath-Hassels
So., 15.03.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - DJK Sparta Bilk
So., 15.03.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - TV Kalkum-Wittlaer
So., 15.03.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - SVG Neuss-Weissenberg
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Hösel - CfR Links Düsseldorf
So., 15.03.26 15:30 Uhr Lohausener SV - Rhenania Hochdahl

24. Spieltag
So., 22.03.26 13:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Eller 04
So., 22.03.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - MSV Düsseldorf
So., 22.03.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - TSV Bayer Dormagen
So., 22.03.26 15:30 Uhr Lohausener SV - SV Hösel
So., 22.03.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - TSV Meerbusch II
So., 22.03.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - SV Uedesheim
So., 22.03.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - CfR Links Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - DSC 99 Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - Ratingen 04/19 U23 II

>>> Zum vollständigen Spielplan der Bezirksliga, Gruppe 1

