 2026-08-13T12:20:01.944Z

Spielbericht

Bezirksliga, Gruppe 1: Hassels nach 5:2 gegen Bilk erster Primus

Bereits die Hälfte der acht Partien des ersten Spieltags der Bezirksliga, Gruppe 1 war für den Freitagabend angesetzt. Für zwei Aufsteiger gab es dabei keine Punkte. Zu einem ersten Topspiel kam es am Sonntag zwischen Sparta Bilk und der SG Benrath-Hassels - mit deutlichem Ausgang.

von Sascha Köppen · Heute, 17:52 Uhr · 0 Leser
Die SG Benrath-Hassels ist erster Tabellenführer.
Die SG Benrath-Hassels ist erster Tabellenführer. – Foto: Hubert Wilschrey

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Bezirksliga 1
TuRU 80
Ratingen 04/19 U23 II
Uedesheim
Nievenheim

Gefühlt ist die Saison kaum zuende gegangen, da geht die Spielzeit 2026/27 auch schon wieder los. Besonders kurz war die Unterbrechung in der Bezirksliga, Gruppe 1 für den MSV Düsseldorf, der erst in der Relegation am Sprung in die Landesliga gescheitert ist. Mit einer auf vielen Positionen neu formierten Mannschaft ging es bereits in einer von vier Freitags-Partien wieder los, der MSV empfing den Lohausener SV.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Bezirksliga, Gruppe 1

Auch die ersten Aufsteiger waren bereits am Freitag an der Reihe, als der SV Germania Grefrath bei der SVG Neuss-Weissenberg in die Liga startete. Der TV Kalkum-Wittlaer hatte es mit dem BV Wevelinghoven zu tun, der in Neuss gleich hinter den Grefrathern aufgestiegen war. Besonders wurde es auch im vierten Freitagsspiel, in dem TuRU Düsseldorf sich daheim gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd nach vielen Oberliga- und Landesliga-Jahren mit der Bezirksliga anfreunden musste.

Die übrigen vier Partien standen dann am Sonntag auf dem Programm. Dann griffen mit dem SC Unterbach (beim SV Hösel) und Novesia Neuss (gegen den VdS Nievenheim) die beiden weiteren Aufsteiger ins Geschehen ein. Auch für die Nievenheimer war nach nur sieben Wochen die Pause vorbei, retteten sie sich doch erst in der Abstiegs-Relegation. Zudem maß sich der DSC 99 mit Bayer Dormagen, und zwischen Sparta Bilk und der SG Benrath-Hassels kam es gleich zu einem echten Topspiel - und das förderte überraschend den ersten Tabellenführer zu Tage.

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So lief der 1. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Bereits am Freitag traten an:

TuRU Düsseldorf siegt gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd

Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
3
1
Abpfiff
Der Auftakt in die Bezirksliga ist TuRU Düsseldorf immerhin schon einmal gelungen. Gegen den in der Vorsaison starken 1. FC Grevenbroich-Süd, der im Saisonfinale immerhin den MSV Düsseldorf in die Relegation geschickt hatte, siegte TuRU am Ende mit 3:1, musste sich den ersten Saisonsieg aber hart erkämpfen. Denn die frühe Führung der Düsseldorfer durch Sahin Ayas glichen die Gäste mit dem Pausenpfiff durch Salim Tliashinov aus. In der 77. Minute ging TuRU dann durch Amin Saouti wieder in Führung, den Endstand stellte Melva Luzalunga in der Nachspielzeit her.

TuRU Düsseldorf – 1. FC Grevenbroich-Süd 3:1
TuRU Düsseldorf: Daniel Schäfer, Nico Wehner, Basiru-Zachari Umaru (57. Amin Saouti), Mikura Suzuki, Mikel Moorhead (65. Melva Luzalunga), Gian Luca Iseni, Ichiura Taisei, Tarik Mavili, Sahin Ayas (91. Wesley Wronski), Mohamed Darwish, Diyar Turan (77. Makich Hovhannisyan) - Trainer: Daniel Rey Alonso
1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Meliksah Sargin (91. Ahghas Newton), Nils Klöther (91. Lindrit Elmazi), Ensar Krasniqi, Muhammed Arda Öztürk, Fatih Yaman (46. Jannes Bienert), Salim Tliashinov (70. Amir Alili), Tim Antonio Ritter, Kai Wolfgang Ritter, Jaking Ranjan (80. Emre Demirbolat), Marcel Hensel - spielender Co-Trainer: Kai Uwe Wirtz
Schiedsrichter: Mohamed Bahaddou (Remscheid)
Tore: 1:0 Sahin Ayas (17.), 1:1 Salim Tliashinov (45.), 2:1 Amin Saouti (78.), 3:1 Melva Luzalunga (90.+3)

MSV Düsseldorf und Lohausener SV ohne Sieger

Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
2
2
Abpfiff
Mitte der zweiten Halbzeit sah es so aus, als würde die Saison für den neu formierten MSV Düsseldorf mit einer Heimniederlage starten. Die Gäste vom Lohausener SV führten zur Pause durch Jannick Meng, erhöhten in der 55. Minute durch Konstantinos Parassidis. Doch die Mannschaft von Trainer Goran Tomic kam zurück in die Partie. Younes Ahmad Tahri sorgte für den Anschluss (73.), für den Ausgleich sorgte dann Oliver Krizanovic in der 84. Minute. So endete die Auftaktpartie mit einem 2:2.

MSV Düsseldorf – Lohausener SV 2:2
MSV Düsseldorf: Maxwell Boateng, Nihat Koray Tepegöz, Bilal Ajenoui Benktib, Amin Sayah, Mohamed Barkammich, Ryota Nakaoka (63. Eugene Jeon), Zakaria Abdoun (63. Yavuz Erdogan), Nabil Sahbi (63. Younes Ahmad Tahri), Vedin Kulović, Oliver Krizanovic, Nabil Jaouadi (63. Anas El Morabiti) - Trainer: Goran Tomic
Lohausener SV: Robin Löhr-Godenschweig, Tobias Mombartz, Lennart Rehr, Aleksandar Lukic, Niklas Macher, Till Friedrich (77. Patrick Frymuth), Jona Simon, Konstantinos Parassidis (83. Roland Sitnikov), Brahim Laukil, Zerkrija Cerkini, Jannick Meng - Trainer: Nikos Tsakiris
Schiedsrichter: Marcel Fenger
Tore: 0:1 Jannick Meng (30.), 0:2 Konstantinos Parassidis (55.), 1:2 Younes Ahmad Tahri (73.), 2:2 Oliver Krizanovic (84.)

SVG Neuss-Weissenberg besiegt Germania Grefrath

Fr., 14.08.2026, 20:00 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
2
1
Abpfiff
Die SVG Neuss-Weissenberg hat Aufsteiger SV Germania Grefrath am Freitagabend beim 2:1-Erfolg zum Saisonauftakt den Einstieg in die Bezirksliga verdorben. Dabei hatte der Aufsteiger eine beachtliche Reaktion gezeigt. Denn auf den Führungstreffer von Dennis Brune in der 44. Minute reagierte der Aufsteiger noch vor der Pause mit dem Ausgleich durch Bozidar Mestrovic. Auf den Siegtreffer nach knapp einer Stunde gab es aber keine vergleichbare Antwort der Grefrather, der ehemalige Regionalligaspieler Bilal Sezer vergab kurz vor dem Ende noch einen Strafstoß für die Weissenberger.

SVG Neuss-Weissenberg – SV Germania Grefrath 1926 2:1
SVG Neuss-Weissenberg: Tom Watolla, Baris Gürpinar (95. Julian Schwarzkopf), Melwin Sikinger, Alexander Faber (61. Ran Ishimine), Dilvan Baran Alkan (55. Nils Hoff), Dennis Brune, Fynn Kaemmerling, Tom Julius Leitzke, Shuya Watanabe, Bilal Sezer, Charles Atsina - Trainer: Dirk Schneider
SV Germania Grefrath 1926: Yannick Hansen, Philipp Herten, Danilo Brockers (62. Jan-Lars Schuchardt), Dennis Bögel, Leon Borkowski, Jonathan Steffen, Luis Fridolin Eberwein (76. Colin Terstappen), Damian Kaluza, Noel Schneider (81. David Morais Lacerda), Luca Matteo Kunz, Bozidar Mestrovic - Trainer: Jörg Gartz
Schiedsrichter: Kai Conrads (Mönchengladbach)
Tore: 1:0 Dennis Brune (44.), 1:1 Bozidar Mestrovic (45.+3), 2:1 Charles Atsina (57.)
Besondere Vorkommnisse: Bilal Sezer (SVG Neuss-Weissenberg) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Yannick Hansen (86.).

TV Kalkum-Wittlaer gewinnt torreiche Partie gegen BV Wevelinghoven

Fr., 14.08.2026, 20:00 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
4
3
Abpfiff
Keine Punkte gab es auch im Auftaktspiel des zweiten Aufsteigers BV Wevelinghoven beim TV Kalkum-Wittlaer - und das trotz gleich drei Treffern am ersten Spieltag. Der TVKW setzte sich am Freitagabend mit 4:3 durch. Dabei glich Milton Soares-Lamas zweimal die Führung der Gastgeber durch Leandro Diego Heintze und Arsen Konoval aus, ehe der TV durch Nico Pesch und Melvin Ridder auf 4:2 davonzog. Dem hatte der Neuling dann nur noch das 3:4 durch Eric Sören Schüller entgegenzusetzen.

TV Kalkum-Wittlaer – BV Wevelinghoven 4:3
TV Kalkum-Wittlaer: Justin Rütters, Leandro Heintze, Philipp Kuschel, Jacob Schwalbach, Konstantin Richter, Anton Hauk, Kaan Safarpour-Malekabad, Wolfgang Osei Otchere, Jan Klug, Nico Pesch, Arsen Konoval - Trainer: Navid Fazeli
BV Wevelinghoven: Nils Herten, Maik Odenthal, Ben Coenen (73. Nick Eißenberg), Ben Hamacher, Eric Schüller, Milton Soares-Lamas (76. Sergio Garcia Ramon), Dominik Peik (58. Tarik Alihodzic), David Jäger, Dominic Esche, Jonas Küchler, Dennis Franica (76. Linus Caspers) - spielender Co-Trainer: Maik Odenthal - Trainer: Markus Stupp
Schiedsrichter: Emre Iyilik (Duisburg)
Tore: 1:0 Leandro Heintze (20.), 1:1 Milton Soares-Lamas (49.), 2:1 Arsen Konoval (54.), 2:2 Milton Soares-Lamas (58. Foulelfmeter), 3:2 Nico Pesch (62.), 4:2 Melvin Ridder (66.), 4:3 Eric Schüller (81.)

Am Sonntag spielten:

SV Hösel reicht ein Tor gegen den SC Unterbach

Heute, 15:30 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
1
0
Abpfiff
Auch am Sonntag blieb der erste Spieltag kein gutes Pflaster für die Neulinge. Der SC Unterbach kassierte zwar beim SV Hösel nur einen Gegentreffer, der entschied jedoch das Spiel. Denn der Treffer von Oliver Wenzler aus der 33. Minute sollte bis zum Abfiff das einzige Tor der Partie bleiben. Damit ist dem SVH der Saisonstart gelungen.

SV Hösel – SC Unterbach 1:0
SV Hösel: Simon Ole Brandt, Lucas Seibert, Oliver Wenzler, Marzio Menzler, Sebastian Höfig, Nick Hartmann, Maximilian Ganns, Ali Can Aktag, Jassim Tighadouini (73. Christian Otto), Niklas Oldörp (73. Yasin Bünyamin Uzun), Florian Stoll (88. Dennis Mittmann) - Trainer: Mesut Güngör
SC Unterbach: Laurin Beer, Benedikt Dreist (76. Chisom Daniel Nnokem), Finn Twiste (46. Sasa Jovanovic), Van Tuan Nguyen, Luca Schmitz, Jannik Behrens, Pascal Thomassen, Dennis Nuha, Maurice Stocker (60. Michael Kijach), Tolga Ceylan, Till Arne Consilius - Trainer: Axel Bellinghausen
Schiedsrichter: Jannik Albrecht (Nettetal)
Tore: 1:0 Oliver Wenzler (33.)

Novesia Neuss gibt gegen VdS Nievenheim Sieg aus der Hand

Heute, 15:30 Uhr
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
2
3
Abpfiff
Keine Punkte gab es am Sonntag auch für den vierten Aufsteiger Novesia Neuss. Darüber dürfen sich die Gastgeber jedoch trefflich ärgern, führten sich doch ab der 62. Minute nach Toren von Nico Syska und Nikolai Spelter mit 2:0 gegen den VdS Nievenheim, nebst zahlreichen Chancen, das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten. Das Spiel nahm aber eine andere Abzweigung als von den Gastgebern erhofft. Kevin Scholz und Nils Jochmann glichen innerhalb von zwei Minuten aus, Novesia spielte wenig später nach Gelb-Rot gegen Jonas Schulte mit zehn Mann weiter. Zu allem überfluss vergab Saverio Amoroso dann auch noch einen Elfmeter, so dass der zweite Treffer von Jochmann das 3:2-Siegtor für Nievenheim war.

DJK Novesia Neuss – VdS 1920 Nievenheim 2:3
DJK Novesia Neuss: Marcel Cremer, Nikolai Spelter, Kimon Ferber (67. Tim Nehrbauer), Sebastian Lohr, Daniel Ferber, Jonas Schulte, Andre Gomes Jordao (87. Timo Arvanitidis), Moritz Leon Nischann, Saverio Amoroso (86. Mohamed Doumbouya), Nico Deniz Syska, Noa Gabriel Guerreiro Batista - Trainer: Darius Ferber
VdS 1920 Nievenheim: Paul Lenk, Luca Fin Hesshaus, Julian Huptas, Dabo Mamadou, Dominik Schillings, Marcus Buchen (60. Kevin Scholz), Ayman Masatou (60. Nils Jochmann), Luis Winfried, Roberto Leon Grillo (75. Leon Bem), Gabriel August - Trainer: Thomas Boldt
Schiedsrichter: Connor Przibylla (Düsseldorf )
Tore: 1:0 Nico Deniz Syska (41.), 2:0 Nikolai Spelter (62.), 2:1 Kevin Scholz (69.), 2:2 Nils Jochmann (71.), 2:3 Nils Jochmann (83.)
Gelb-Rot: Jonas Schulte (74./DJK Novesia Neuss/)
Besondere Vorkommnisse: Saverio Amoroso (DJK Novesia Neuss) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (80.).

DSC 99 verspielt doppelte Führung gegen Bayer Dormagen

Heute, 14:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
2
3
Abpfiff
Mit einem Auswärtssieg ist der TSV Bayer Dormagen in die neue Saison gestartet. Danach sah es aber lange gar nicht aus. Denn vor der Pause führte der DSC 99 zweimal, jeweils durch Levin Benauer in der 2. und 44. Minute. Dazwischen hatte Niclas Kuypers für die Dormagener ausgeglichen, in der 62. Minute sorgte dann Marius Frassek für das 2:2. Der Siegtreffer für die Dormagener war dann wieder Kuypers in der 81. Minute vorbehalten.

DSC 99 Düsseldorf – TSV Bayer Dormagen 2:3
DSC 99 Düsseldorf: Payam Safarpour-Malekabad, Kaan Barak, Anton Redlich, Steven Dyla, Richard Marliani (79. Eray Achmet), Dennis Dowidat, Piet Stracke (66. Maurice Ryboth), Ionas-Apostolos Frantzozas, Kristijan Stefanovski (85. Stefan Haferkamp), Levin Benauer, Ayoub Alaiz (36. Nils Knuplesch) - Trainer: Sascha Walbröhl
TSV Bayer Dormagen: Thomas Wirtz, Andre Tareco-Duarte, Dennis Marquet, Luca Knuth, Florian Breuer, Marius Fraßek, Yannick Schmitz (46. Alexander Hauptmann), Jan Rakow, Maurice Boss, Koray Karabulut (90. Dominik Dobras), Niclas Kuypers - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz
Schiedsrichter: Salar Khalesch
Tore: 1:0 Levin Benauer (2.), 1:1 Niclas Kuypers (23.), 2:1 Levin Benauer (44.), 2:2 Marius Fraßek (62.), 2:3 Niclas Kuypers (81.)

SG Benrath-Hassels gewinnt Topspiel in Bilk

Heute, 15:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
2
5
Abpfiff
Die SG Benrath-Hassels hat das erste Topspiel der Saison bei der DJK Sparta Bilk klar mit 5:2 gewonnen und damit gleich wieder den Federhandschuh in den Ring geworfen. Schon nach 34 Minuten stand es nach Treffern von Lars Pöth (2) und Marco Meyer 3:0 für die Schützlinge von Nermin Ramic, Youssef El Boudihi verkürzte noch vor der Pause. Nach der Pause erhöhten dann Kolja Pusch und Kilian Laux noch für Hassels, während Zissis Alexandris zwischenzeitlich das 2:4 erzielte. Damit sind die Benrather erster Tabellenführer der Bezirksliga, Gruppe 1.

DJK Sparta Bilk – SG Benrath-Hassels 2:5
DJK Sparta Bilk: Dario Ljubic, Timo Brettschneider, Robin Müller, Agan Murati, Andreas Plödereder, Alon Abelski, Moritz Holz (46. Rene Reuland), Antonio Munoz-Bonilla, Youssef El Boudihi, Jannik Weber (58. Marco Tassone), Zissis Alexandris - Trainer: Jörn Heimann
SG Benrath-Hassels: Tino Divkovic, Davor Todorovic, Ryoto Inokawa, Pascal Tonou, Mohamed Redjeb, Adin Civa, Kilian Laux, Kolja Pusch, Haris Konjalić (63. Mohamed Achouird Fatni), Lars Pöth (79. Simon Wozniakowski), Marco Meyer (53. Mirnes Selamovic) - Co-Trainer: Farid Loukil - Trainer: Nermin Ramic
Schiedsrichter: Christopher Klein
Tore: 0:1 Lars Pöth (14.), 0:2 Marco Meyer (19.), 0:3 Lars Pöth (36.), 1:3 Robin Müller (42.), 1:4 Kolja Pusch (62.), 2:4 Zissis Alexandris (81.), 2:5 Kilian Laux (83.)

Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag
Do., 20.08.26 19:30 Uhr BV Wevelinghoven - SVG Neuss-Weissenberg
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - MSV Düsseldorf
So., 23.08.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - TV Kalkum-Wittlaer
So., 23.08.26 15:00 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SV Hösel
So., 23.08.26 15:30 Uhr Lohausener SV - DJK Novesia Neuss
So., 23.08.26 15:30 Uhr SC Unterbach - DJK Sparta Bilk
So., 23.08.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - TuRU Düsseldorf

3. Spieltag
Do., 27.08.26 19:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SV Germania Grefrath 1926
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Ratingen 04/19 U23 II
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Bayer Dormagen
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 30.08.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - VdS 1920 Nievenheim
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV Hösel - Lohausener SV
So., 30.08.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - BV Wevelinghoven
So., 30.08.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - SC Unterbach

>>> Zum vollständigen Spielplan der Bezirksliga, Gruppe 1

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