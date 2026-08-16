Bezirksliga, Gruppe 1: Hassels nach 5:2 gegen Bilk erster Primus

Bereits am Freitag traten an: TuRU Düsseldorf siegt gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd

Der Auftakt in die Bezirksliga ist TuRU Düsseldorf immerhin schon einmal gelungen. Gegen den in der Vorsaison starken 1. FC Grevenbroich-Süd, der im Saisonfinale immerhin den MSV Düsseldorf in die Relegation geschickt hatte, siegte TuRU am Ende mit 3:1, musste sich den ersten Saisonsieg aber hart erkämpfen. Denn die frühe Führung der Düsseldorfer durch Sahin Ayas glichen die Gäste mit dem Pausenpfiff durch Salim Tliashinov aus. In der 77. Minute ging TuRU dann durch Amin Saouti wieder in Führung, den Endstand stellte Melva Luzalunga in der Nachspielzeit her. TuRU Düsseldorf – 1. FC Grevenbroich-Süd 3:1

TuRU Düsseldorf: Daniel Schäfer, Nico Wehner, Basiru-Zachari Umaru (57. Amin Saouti), Mikura Suzuki, Mikel Moorhead (65. Melva Luzalunga), Gian Luca Iseni, Ichiura Taisei, Tarik Mavili, Sahin Ayas (91. Wesley Wronski), Mohamed Darwish, Diyar Turan (77. Makich Hovhannisyan) - Trainer: Daniel Rey Alonso

1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Meliksah Sargin (91. Ahghas Newton), Nils Klöther (91. Lindrit Elmazi), Ensar Krasniqi, Muhammed Arda Öztürk, Fatih Yaman (46. Jannes Bienert), Salim Tliashinov (70. Amir Alili), Tim Antonio Ritter, Kai Wolfgang Ritter, Jaking Ranjan (80. Emre Demirbolat), Marcel Hensel - spielender Co-Trainer: Kai Uwe Wirtz

Schiedsrichter: Mohamed Bahaddou (Remscheid)

Tore: 1:0 Sahin Ayas (17.), 1:1 Salim Tliashinov (45.), 2:1 Amin Saouti (78.), 3:1 Melva Luzalunga (90.+3)

MSV Düsseldorf und Lohausener SV ohne Sieger

Mitte der zweiten Halbzeit sah es so aus, als würde die Saison für den neu formierten MSV Düsseldorf mit einer Heimniederlage starten. Die Gäste vom Lohausener SV führten zur Pause durch Jannick Meng, erhöhten in der 55. Minute durch Konstantinos Parassidis. Doch die Mannschaft von Trainer Goran Tomic kam zurück in die Partie. Younes Ahmad Tahri sorgte für den Anschluss (73.), für den Ausgleich sorgte dann Oliver Krizanovic in der 84. Minute. So endete die Auftaktpartie mit einem 2:2. MSV Düsseldorf – Lohausener SV 2:2

MSV Düsseldorf: Maxwell Boateng, Nihat Koray Tepegöz, Bilal Ajenoui Benktib, Amin Sayah, Mohamed Barkammich, Ryota Nakaoka (63. Eugene Jeon), Zakaria Abdoun (63. Yavuz Erdogan), Nabil Sahbi (63. Younes Ahmad Tahri), Vedin Kulović, Oliver Krizanovic, Nabil Jaouadi (63. Anas El Morabiti) - Trainer: Goran Tomic

Lohausener SV: Robin Löhr-Godenschweig, Tobias Mombartz, Lennart Rehr, Aleksandar Lukic, Niklas Macher, Till Friedrich (77. Patrick Frymuth), Jona Simon, Konstantinos Parassidis (83. Roland Sitnikov), Brahim Laukil, Zerkrija Cerkini, Jannick Meng - Trainer: Nikos Tsakiris

Schiedsrichter: Marcel Fenger

Tore: 0:1 Jannick Meng (30.), 0:2 Konstantinos Parassidis (55.), 1:2 Younes Ahmad Tahri (73.), 2:2 Oliver Krizanovic (84.) SVG Neuss-Weissenberg besiegt Germania Grefrath

Die SVG Neuss-Weissenberg hat Aufsteiger SV Germania Grefrath am Freitagabend beim 2:1-Erfolg zum Saisonauftakt den Einstieg in die Bezirksliga verdorben. Dabei hatte der Aufsteiger eine beachtliche Reaktion gezeigt. Denn auf den Führungstreffer von Dennis Brune in der 44. Minute reagierte der Aufsteiger noch vor der Pause mit dem Ausgleich durch Bozidar Mestrovic. Auf den Siegtreffer nach knapp einer Stunde gab es aber keine vergleichbare Antwort der Grefrather, der ehemalige Regionalligaspieler Bilal Sezer vergab kurz vor dem Ende noch einen Strafstoß für die Weissenberger. SVG Neuss-Weissenberg – SV Germania Grefrath 1926 2:1

SVG Neuss-Weissenberg: Tom Watolla, Baris Gürpinar (95. Julian Schwarzkopf), Melwin Sikinger, Alexander Faber (61. Ran Ishimine), Dilvan Baran Alkan (55. Nils Hoff), Dennis Brune, Fynn Kaemmerling, Tom Julius Leitzke, Shuya Watanabe, Bilal Sezer, Charles Atsina - Trainer: Dirk Schneider

SV Germania Grefrath 1926: Yannick Hansen, Philipp Herten, Danilo Brockers (62. Jan-Lars Schuchardt), Dennis Bögel, Leon Borkowski, Jonathan Steffen, Luis Fridolin Eberwein (76. Colin Terstappen), Damian Kaluza, Noel Schneider (81. David Morais Lacerda), Luca Matteo Kunz, Bozidar Mestrovic - Trainer: Jörg Gartz

Schiedsrichter: Kai Conrads (Mönchengladbach)

Tore: 1:0 Dennis Brune (44.), 1:1 Bozidar Mestrovic (45.+3), 2:1 Charles Atsina (57.)

Besondere Vorkommnisse: Bilal Sezer (SVG Neuss-Weissenberg) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Yannick Hansen (86.). TV Kalkum-Wittlaer gewinnt torreiche Partie gegen BV Wevelinghoven Fr., 14.08.2026, 20:00 Uhr TV Kalkum-Wittlaer TV Kalkum BV Wevelinghoven Wevelinghov. 4 3 Abpfiff Keine Punkte gab es auch im Auftaktspiel des zweiten Aufsteigers BV Wevelinghoven beim TV Kalkum-Wittlaer - und das trotz gleich drei Treffern am ersten Spieltag. Der TVKW setzte sich am Freitagabend mit 4:3 durch. Dabei glich Milton Soares-Lamas zweimal die Führung der Gastgeber durch Leandro Diego Heintze und Arsen Konoval aus, ehe der TV durch Nico Pesch und Melvin Ridder auf 4:2 davonzog. Dem hatte der Neuling dann nur noch das 3:4 durch Eric Sören Schüller entgegenzusetzen. TV Kalkum-Wittlaer – BV Wevelinghoven 4:3

TV Kalkum-Wittlaer: Justin Rütters, Leandro Heintze, Philipp Kuschel, Jacob Schwalbach, Konstantin Richter, Anton Hauk, Kaan Safarpour-Malekabad, Wolfgang Osei Otchere, Jan Klug, Nico Pesch, Arsen Konoval - Trainer: Navid Fazeli

BV Wevelinghoven: Nils Herten, Maik Odenthal, Ben Coenen (73. Nick Eißenberg), Ben Hamacher, Eric Schüller, Milton Soares-Lamas (76. Sergio Garcia Ramon), Dominik Peik (58. Tarik Alihodzic), David Jäger, Dominic Esche, Jonas Küchler, Dennis Franica (76. Linus Caspers) - spielender Co-Trainer: Maik Odenthal - Trainer: Markus Stupp

Schiedsrichter: Emre Iyilik (Duisburg)

Tore: 1:0 Leandro Heintze (20.), 1:1 Milton Soares-Lamas (49.), 2:1 Arsen Konoval (54.), 2:2 Milton Soares-Lamas (58. Foulelfmeter), 3:2 Nico Pesch (62.), 4:2 Melvin Ridder (66.), 4:3 Eric Schüller (81.) Am Sonntag spielten: SV Hösel reicht ein Tor gegen den SC Unterbach

Auch am Sonntag blieb der erste Spieltag kein gutes Pflaster für die Neulinge. Der SC Unterbach kassierte zwar beim SV Hösel nur einen Gegentreffer, der entschied jedoch das Spiel. Denn der Treffer von Oliver Wenzler aus der 33. Minute sollte bis zum Abfiff das einzige Tor der Partie bleiben. Damit ist dem SVH der Saisonstart gelungen. SV Hösel – SC Unterbach 1:0

SV Hösel: Simon Ole Brandt, Lucas Seibert, Oliver Wenzler, Marzio Menzler, Sebastian Höfig, Nick Hartmann, Maximilian Ganns, Ali Can Aktag, Jassim Tighadouini (73. Christian Otto), Niklas Oldörp (73. Yasin Bünyamin Uzun), Florian Stoll (88. Dennis Mittmann) - Trainer: Mesut Güngör

SC Unterbach: Laurin Beer, Benedikt Dreist (76. Chisom Daniel Nnokem), Finn Twiste (46. Sasa Jovanovic), Van Tuan Nguyen, Luca Schmitz, Jannik Behrens, Pascal Thomassen, Dennis Nuha, Maurice Stocker (60. Michael Kijach), Tolga Ceylan, Till Arne Consilius - Trainer: Axel Bellinghausen

Schiedsrichter: Jannik Albrecht (Nettetal)

Tore: 1:0 Oliver Wenzler (33.) Novesia Neuss gibt gegen VdS Nievenheim Sieg aus der Hand

Keine Punkte gab es am Sonntag auch für den vierten Aufsteiger Novesia Neuss. Darüber dürfen sich die Gastgeber jedoch trefflich ärgern, führten sich doch ab der 62. Minute nach Toren von Nico Syska und Nikolai Spelter mit 2:0 gegen den VdS Nievenheim, nebst zahlreichen Chancen, das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten. Das Spiel nahm aber eine andere Abzweigung als von den Gastgebern erhofft. Kevin Scholz und Nils Jochmann glichen innerhalb von zwei Minuten aus, Novesia spielte wenig später nach Gelb-Rot gegen Jonas Schulte mit zehn Mann weiter. Zu allem überfluss vergab Saverio Amoroso dann auch noch einen Elfmeter, so dass der zweite Treffer von Jochmann das 3:2-Siegtor für Nievenheim war. DJK Novesia Neuss – VdS 1920 Nievenheim 2:3

DJK Novesia Neuss: Marcel Cremer, Nikolai Spelter, Kimon Ferber (67. Tim Nehrbauer), Sebastian Lohr, Daniel Ferber, Jonas Schulte, Andre Gomes Jordao (87. Timo Arvanitidis), Moritz Leon Nischann, Saverio Amoroso (86. Mohamed Doumbouya), Nico Deniz Syska, Noa Gabriel Guerreiro Batista - Trainer: Darius Ferber

VdS 1920 Nievenheim: Paul Lenk, Luca Fin Hesshaus, Julian Huptas, Dabo Mamadou, Dominik Schillings, Marcus Buchen (60. Kevin Scholz), Ayman Masatou (60. Nils Jochmann), Luis Winfried, Roberto Leon Grillo (75. Leon Bem), Gabriel August - Trainer: Thomas Boldt

Schiedsrichter: Connor Przibylla (Düsseldorf )

Tore: 1:0 Nico Deniz Syska (41.), 2:0 Nikolai Spelter (62.), 2:1 Kevin Scholz (69.), 2:2 Nils Jochmann (71.), 2:3 Nils Jochmann (83.)

Gelb-Rot: Jonas Schulte (74./DJK Novesia Neuss/)

Besondere Vorkommnisse: Saverio Amoroso (DJK Novesia Neuss) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (80.). DSC 99 verspielt doppelte Führung gegen Bayer Dormagen

Mit einem Auswärtssieg ist der TSV Bayer Dormagen in die neue Saison gestartet. Danach sah es aber lange gar nicht aus. Denn vor der Pause führte der DSC 99 zweimal, jeweils durch Levin Benauer in der 2. und 44. Minute. Dazwischen hatte Niclas Kuypers für die Dormagener ausgeglichen, in der 62. Minute sorgte dann Marius Frassek für das 2:2. Der Siegtreffer für die Dormagener war dann wieder Kuypers in der 81. Minute vorbehalten. DSC 99 Düsseldorf – TSV Bayer Dormagen 2:3

DSC 99 Düsseldorf: Payam Safarpour-Malekabad, Kaan Barak, Anton Redlich, Steven Dyla, Richard Marliani (79. Eray Achmet), Dennis Dowidat, Piet Stracke (66. Maurice Ryboth), Ionas-Apostolos Frantzozas, Kristijan Stefanovski (85. Stefan Haferkamp), Levin Benauer, Ayoub Alaiz (36. Nils Knuplesch) - Trainer: Sascha Walbröhl

TSV Bayer Dormagen: Thomas Wirtz, Andre Tareco-Duarte, Dennis Marquet, Luca Knuth, Florian Breuer, Marius Fraßek, Yannick Schmitz (46. Alexander Hauptmann), Jan Rakow, Maurice Boss, Koray Karabulut (90. Dominik Dobras), Niclas Kuypers - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz

Schiedsrichter: Salar Khalesch

Tore: 1:0 Levin Benauer (2.), 1:1 Niclas Kuypers (23.), 2:1 Levin Benauer (44.), 2:2 Marius Fraßek (62.), 2:3 Niclas Kuypers (81.) SG Benrath-Hassels gewinnt Topspiel in Bilk