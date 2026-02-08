Bezirksliga, Gruppe 1: Gleich drei Dreierpacker am Sonntag

Der 5:1-Derbysieg des VdS Nievenheim im Derby gegen den SV Uedesheim war einer der großen Knaller des Auftaktspieltages im Jahr 2026 in der Bezirksliga, Gruppe 1. Nun hatten die Nievenheimer am Samstag die Chance, den nächsten Schritt aus dem Tabellenkeller zu machen. Die Reise ging zum TSV Meerbusch II, der das Tabellenende ziert - und sie war sehr erfolgreich. Bereits am Freitag wollte indes die SVG Neuss-Weissenberg gegen den Lohausener SV den ersten Sieg des neuen Jahres in der Liga einfahren.
Am Sonntag dann, wo die verbleibenden sieben Partien angesetzt waren, trat Spitzenreiter MSV Düsseldorf daheim gegen den CfR Links an, während Verfolger SG Benrath-Hassels zu Bayer Dormagen musste, das mit dem 4:1-Auswärtssieg beim CfR gut gestartet war. Der TSV Eller, ebenso zwei Zähler hinter dem MSV wie die Benrather, empfing derweil den DSC 99. Wollte Sparta Bilk den Kontakt zum Trio halten, musste ein Sieg bei Rhenania Hochdahl her.
SVG Neuss-Weissenberg – Lohausener SV 2:2
SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Tom Nilgen, Melwin Sikinger, Nils Hoff, Dennis Brune, Jonas Niemierza (80. Yusuf Bilazer), Fynn Kaemmerling (71. Marius Over), Ichiura Taisei (88. Kaan Erdogan), Antonio Primorac, Ranael-Baringa Ishimine (57. Ben Luca Schmidt), Tom-Benjamin Seidel - Trainer: Dirk Schneider
Lohausener SV: Robin Löhr-Godenschweig, Tobias Mombartz, Lennart Rehr (74. Erik Oberle), Ole Cloppenburg (57. Marlon Wettwer), Jens Wunder, Patrick Frymuth (57. Roland Sitnikov), Niklas Macher, Nils Sprenger (90. Marvin Klimas), Maximilian Klaas, Kiyan Sekine, Brahim Laukil (90. David Robert Joel Derveaux) - Trainer: Nikos Tsakiris
Schiedsrichter: Kai Conrads (Mönchengladbach) - Zuschauer: 52
Tore: 1:0 Ichiura Taisei (19.), 1:1 Nils Sprenger (82.), 1:2 Brahim Laukil (90.+1), 2:2 Ben Luca Schmidt (90.+4)
TSV Meerbusch II – VdS 1920 Nievenheim 1:5
TSV Meerbusch II: Pascal Reischke, Ammar Kiwani (61. Felix Seifert), Enno Maximilian Werling, Ylber Rrahmani, Jonas Christopher Doerkes, Hussein Nadir (63. Hrustan Kadric), Janis Hrustic, Marc Clemens Bartnitzky, Leon Prinz (86. Ryan Semakula), Maximilian Seibert, Eric Torsten Schulz - Trainer: Ronny Kockel
VdS 1920 Nievenheim: Sebastian Lopez, Luca Fin Hesshaus (89. Jannis Kehl), Julian Huptas (85. Max Schnelker), Florian Breuer, Dominik Schillings (87. Emilio Jose Heinrich Perk), Nils Jochmann, Marcus Buchen (74. Leon Bem), Mike Penski, Henri Leiding, Kevin Scholz (80. Jan-Luca von Zons), Roberto Leon Grillo - Co-Trainer: Daniel Dünbier - Co-Trainer: Markus Esser - Trainer: Thomas Boldt
Schiedsrichter: Felix Zakrzewski (Düsseldorf) - Zuschauer: 90
Tore: 0:1 Dominik Schillings (15.), 0:2 Julian Huptas (36.), 0:3 Mike Penski (45.), 1:3 Marc Clemens Bartnitzky (63.), 1:4 Roberto Leon Grillo (82.), 1:5 Nils Jochmann (90.+2)
Besondere Vorkommnisse: Leon Prinz (TSV Meerbusch II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Sebastian Lopez (63.).
Rhenania Hochdahl – DJK Sparta Bilk 0:1
Rhenania Hochdahl: Daniel Mazikowski, Maik Gaida, Qlirim Krasniqi, Kyunom Joshua Nyamtiro, David Jan Mislovic, Irfan Nebi, Mohamed Barkammich, Ardian Duraku, David Szewczyk, Hamza El Ouamari, Oliver Krizanovic - Trainer: Peter Burek
DJK Sparta Bilk: Dario Ljubic, Maurice Ryboth, Timo Brettschneider, Dilvan Baran Alkan, Rene Reuland, Andreas Plödereder, Alon Abelski, Moubarak Abdousamadou, Moritz Holz, Tim Louis Tiefenthal, Marcel Kachnowski - Trainer: Jörn Heimann
Schiedsrichter: Henning Wübbels
Tore: 0:1 Moubarak Abdousamadou (24.)
SV Uedesheim – 1. FC Grevenbroich-Süd 2:3
SV Uedesheim: Dustin Gottlebe, Nico In Het Panhuis, Samuel Campillo (74. Tim Jenckel), Dabo Mamadou, Luis Winfried, Kevin Block, Christos Pappas (83. Yasuhito Sunohara), Celal-Can Yücel, Felix Frason, Gabriel August (90. Zerkrija Cerkini), Maik Ferber - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez
1. FC Grevenbroich-Süd: Fynn Henrik Müller, Emre Demirbolat, Ajay Newton (46. Jannes Bienert), Ismail Günsel, Nils Klöther, Meliksah Sargin, Erol Dzaferi (46. Marcel Hensel), Muhammed Arda Öztürk, Kai Uwe Wirtz (74. Ermal Maqkaj), Salim Tliashinov (63. Fatih Yaman), Resul Ahmeti - Trainer: Christian Niebel
Schiedsrichter: Lena Janine May - Zuschauer: 90
Tore: 1:0 Kevin Block (23.), 1:1 Resul Ahmeti (32.), 2:1 Felix Frason (42.), 2:2 Resul Ahmeti (53.), 2:3 Resul Ahmeti (80.)
TSV Bayer Dormagen – SG Benrath-Hassels 0:5
TSV Bayer Dormagen: Thomas Wirtz, Andre Tareco-Duarte (82. Torben Zepke), Dennis Marquet, Arda El Kerim Ayaz, Marius Fraßek, Marc Naroska, Semi Youssef Laffi (67. Yannick Schmitz), Michael Hausdörfer, Jan Rakow (73. Noa Gabriel Guerreiro Batista), Alexander Hauptmann (82. Dominik Dobras), Niclas Kuypers (73. Oliver Gammon) - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz
SG Benrath-Hassels: Armin Mustacevic, Davor Todorovic (75. Malik Koco), Shahab Emjed Kazim, Tan Mersinli, Adin Civa, Dennis Durmus (80. Alan Santos Passos), Kilian Laux, Min-kyu Kim, Mirnes Selamovic (70. Amar Bukva), Ajdin Koco (76. Haris Konjalić), Lars Pöth - Co-Trainer: Farid Loukil - Co-Trainer: Tim Hölscher - Trainer: Nermin Ramic
Schiedsrichter: Ferhat-Emre Calik (Krefeld) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Lars Pöth (21.), 0:2 Kilian Laux (43.), 0:3 Lars Pöth (68.), 0:4 Lars Pöth (71.), 0:5 Kilian Laux (84.)
MSV Düsseldorf – CfR Links Düsseldorf 3:0
MSV Düsseldorf: Shunsuke Takahashi, Maximilian Nadidai, Wiren Bhaskar, Nihat Koray Tepegöz (76. Lukas Dieninghoff), Edward Osei-Nikansah, Aram Abdelkarim, Drilon Istrefi, Shohei Nelson Lukoma Yamashita, Carlos Penan (81. Ryota Nakaoka), Sinan Kurt, Tom Voss (61. Said Harouz) - Trainer: Goran Tomic
CfR Links Düsseldorf: Julian Zweybrücken, Mark Drinkuth, Raphael van der Berg, Marcel Schröder, Nicolai Hoppe, Malte Boermans, Takuya Kitamura, Rikuto Maruki, Yuto Matsuda, Enes Öz (65. Marvin Mainz), Andre Kobe - Trainer: Panagiotis Liomas
Schiedsrichter: Marco Jerneitzig (Neuss) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Carlos Penan (32.), 2:0 Sinan Kurt (53.), 3:0 Sinan Kurt (71.)
TSV Eller 04 – DSC 99 Düsseldorf 1:1
TSV Eller 04: Nikolaos Gidopoulos, Sascha Bechert, Fabrizio Leone, Yoshiki Urata, Jan-Eric Heydn (83. Eridon Fazliu), Antonio Marinovic (73. Marc Daehne), Takumi Miyata, Adnan Hotic, Nico Stracke, Dennis Ordelheide (70. Noah Basil Karczewski), Fabian Stutz - Trainer: Kerim Kara
DSC 99 Düsseldorf: Mattis Klöpper, Eray Achmet (83. Stefan Haferkamp), Kaan Barak, Anton Redlich, Ousainou Sarr (46. Tom Boris Hennig), Jacob Theuringer, Florian Gnida, Richard Marliani (58. Abdoulie Sarr), Dennis Dowidat, Ayoub Alaiz (92. Carlo Salman), Marc Paul (60. Onurcan Baysal) - Trainer: Sascha Walbröhl
Schiedsrichter: Ufuk Oruzbeyi - Zuschauer: 74
Tore: 1:0 Takumi Miyata (47.), 1:1 Onurcan Baysal (89.)
SV Hösel – Ratingen 04/19 U23 II 1:4
SV Hösel: Simon Ole Brandt, Lucas Seibert, Dion Knoche, Marius Pauly, Timo Derichs, Anes Danijali, Leonard Prusa, Nick Hartmann, Fabian Schürings, Jassim Tighadouini, Marzio Menzler - Trainer: Tomislav Mirosavljevic
Ratingen 04/19 U23 II: Nubar Berberyan, Len Carlo Brammertz, Maximilian Kronauer, Nolan Manassa, Philipp Mokwa, Thabani Lukusa-Milambu, Ilyas Elkhattabi, Konstantin Sivevski (46. Florian Rexha), Leo Kaiser (68. Ilyas Elkhattabi), Ben Collin Gubsch (87. Elias Belaarbi), Eleftherios Vasileiadis (76. Florian Saljii) - Trainer: Andreas Voss - Co-Trainer: Derick Dwomo
Schiedsrichter: Jamal Achaaibi (Wuppertal) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Timo Derichs (26.), 1:1 Eleftherios Vasileiadis (28.), 1:2 Ben Collin Gubsch (42.), 1:3 Ilyas Elkhattabi (71.), 1:4 Ilyas Elkhattabi (86.)
TV Kalkum-Wittlaer – ASV Mettmann 1:3
TV Kalkum-Wittlaer: Justin Rütters, Philipp Kuschel, Jacob Schwalbach, Konstantin Richter, Anton Hauk, Ayumu Akiyama, Goki Fukunaga (62. Lars Jansen), Kaan Safarpour-Malekabad (82. Sahin Irevül), Nico Pesch (65. Melvin Ridder), Arsen Konoval, Kevin Oellers - Trainer: Navid Fazeli
ASV Mettmann: Semih Saban Demirhat, Justus Erkens, Halil Günes (59. Roken Tchouangue), Yusuf Kaya, Asaad Wahed Omar, Tristan Maresch (92. Johannes Erkens), Ahmet Kizilisik, Maximilian Eisenbach, Berkant Fidanci, Toni Markovic, Justin Lüdtke (60. Jason Leonard Similien) - Trainer: Khalid Channig
Schiedsrichter: Kristijan Rajkovski - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Melvin Ridder (71.), 1:1 Ahmet Kizilisik (78. Foulelfmeter), 1:2 Ahmet Kizilisik (88.), 1:3 Ahmet Kizilisik (90. Foulelfmeter)
20. Spieltag
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TSV Meerbusch II
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr ASV Mettmann - Rhenania Hochdahl
Fr., 20.02.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - SV Uedesheim
Fr., 20.02.26 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II
Sa., 21.02.26 17:30 Uhr MSV Düsseldorf - SG Benrath-Hassels
So., 22.02.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - Lohausener SV
So., 22.02.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - TSV Eller 04
So., 22.02.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SV Hösel
So., 22.02.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - TSV Bayer Dormagen
21. Spieltag
So., 01.03.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - CfR Links Düsseldorf
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - DJK Sparta Bilk
So., 01.03.26 15:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Meerbusch II
So., 01.03.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 01.03.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - SG Benrath-Hassels
So., 01.03.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - VdS 1920 Nievenheim
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Hösel - DSC 99 Düsseldorf
So., 01.03.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - TV Kalkum-Wittlaer
So., 01.03.26 15:30 Uhr Lohausener SV - ASV Mettmann
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: