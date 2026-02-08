 2026-02-06T13:16:52.650Z

Spielbericht

Bezirksliga, Gruppe 1: Gleich drei Dreierpacker am Sonntag

In Gruppe 1 der Bezirksliga nutzte der VdS Nievenheim am Samstag seine große Chance, den nächsten Schritt aus dem Keller zu machen. Am Freitag trennte sich die SVG Neuss-Weissenberg nach kuriosem Spielverlauf 2:2 vom Lohausener SV.

von Sascha Köppen · Heute, 18:48 Uhr · 0 Leser
Drei Dreierpacker in der Bezirksliga, Gruppe 1 (von links): Resul Ahmeti, Lars Pöth und Ahmet Kizilisik.
Drei Dreierpacker in der Bezirksliga, Gruppe 1 (von links): Resul Ahmeti, Lars Pöth und Ahmet Kizilisik. – Foto: Jacob Kingsle/ FKB / Achim Bla

Der 5:1-Derbysieg des VdS Nievenheim im Derby gegen den SV Uedesheim war einer der großen Knaller des Auftaktspieltages im Jahr 2026 in der Bezirksliga, Gruppe 1. Nun hatten die Nievenheimer am Samstag die Chance, den nächsten Schritt aus dem Tabellenkeller zu machen. Die Reise ging zum TSV Meerbusch II, der das Tabellenende ziert - und sie war sehr erfolgreich. Bereits am Freitag wollte indes die SVG Neuss-Weissenberg gegen den Lohausener SV den ersten Sieg des neuen Jahres in der Liga einfahren.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Bezirksliga, Gruppe 1

Am Sonntag dann, wo die verbleibenden sieben Partien angesetzt waren, trat Spitzenreiter MSV Düsseldorf daheim gegen den CfR Links an, während Verfolger SG Benrath-Hassels zu Bayer Dormagen musste, das mit dem 4:1-Auswärtssieg beim CfR gut gestartet war. Der TSV Eller, ebenso zwei Zähler hinter dem MSV wie die Benrather, empfing derweil den DSC 99. Wollte Sparta Bilk den Kontakt zum Trio halten, musste ein Sieg bei Rhenania Hochdahl her.

________________

So läuft der 19. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Bereits am Freitag spielten:

SVG Neuss-Weissenberg mit kurioser Schlussphase gegen den Lohausener SV

Fr., 06.02.2026, 19:30 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
2
2
Abpfiff
Die SVG Neuss-Weissenberg teilte zum Saisonauftakt die Punkte, und so kam es auch beim 2:2 gegen den Lohausener SV am Freitagabend. Doch der Verlauf der Partie war durchaus kurios. Denn Tasei Ichiura brachte die Gastgeber in der 19. Minute in Führung, der Vorsprung hatte bis in die 82. Minute Bestand. Dann kassierten die Schützlinge von Dirk Schneider aber von Nils Sprenger (82.) und Brahim Laukil (90.+1) in einer turbulenten Schlussphase zwei Gegentreffer und mussten am Ende noch froh sein, dass Ben Luca Schmidt in der vierten Minute der Nachspielzeit noch das 2:2 gelang.

SVG Neuss-Weissenberg – Lohausener SV 2:2
SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Tom Nilgen, Melwin Sikinger, Nils Hoff, Dennis Brune, Jonas Niemierza (80. Yusuf Bilazer), Fynn Kaemmerling (71. Marius Over), Ichiura Taisei (88. Kaan Erdogan), Antonio Primorac, Ranael-Baringa Ishimine (57. Ben Luca Schmidt), Tom-Benjamin Seidel - Trainer: Dirk Schneider
Lohausener SV: Robin Löhr-Godenschweig, Tobias Mombartz, Lennart Rehr (74. Erik Oberle), Ole Cloppenburg (57. Marlon Wettwer), Jens Wunder, Patrick Frymuth (57. Roland Sitnikov), Niklas Macher, Nils Sprenger (90. Marvin Klimas), Maximilian Klaas, Kiyan Sekine, Brahim Laukil (90. David Robert Joel Derveaux) - Trainer: Nikos Tsakiris
Schiedsrichter: Kai Conrads (Mönchengladbach) - Zuschauer: 52
Tore: 1:0 Ichiura Taisei (19.), 1:1 Nils Sprenger (82.), 1:2 Brahim Laukil (90.+1), 2:2 Ben Luca Schmidt (90.+4)

Am Samstag traten an:

VdS Nievenheim mit nächstem Kantersieg in Meerbusch

Gestern, 16:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
1
5
Abpfiff
Der VdS Nievenheim hat den nächsten Schritt im Abstiegskampf gemacht und auch im zweiten Spiel des Jahres beim TSV Meerbusch II deutlich mit 5:1 gewonnen. Schon vor der Pause brachten Dominik Schillings, Julian Huptas und Mike Penski die Gäste dabei voll auf Kurs, mit einem im Nachschuss von Marc Bartnitzky verwandelten Elfmeter kamen die Gastgeber nach gut einer Stunde noch einmal heran. Doch in den Schlussminten sorgten Robert Leon Grillo und Nils Jochmann dann noch für mehr als deutliche Verhältnisse. Und auf einen Schlag sieht es für die Dormagener im Abstiegskampf ganz anders aus.

TSV Meerbusch II – VdS 1920 Nievenheim 1:5
TSV Meerbusch II: Pascal Reischke, Ammar Kiwani (61. Felix Seifert), Enno Maximilian Werling, Ylber Rrahmani, Jonas Christopher Doerkes, Hussein Nadir (63. Hrustan Kadric), Janis Hrustic, Marc Clemens Bartnitzky, Leon Prinz (86. Ryan Semakula), Maximilian Seibert, Eric Torsten Schulz - Trainer: Ronny Kockel
VdS 1920 Nievenheim: Sebastian Lopez, Luca Fin Hesshaus (89. Jannis Kehl), Julian Huptas (85. Max Schnelker), Florian Breuer, Dominik Schillings (87. Emilio Jose Heinrich Perk), Nils Jochmann, Marcus Buchen (74. Leon Bem), Mike Penski, Henri Leiding, Kevin Scholz (80. Jan-Luca von Zons), Roberto Leon Grillo - Co-Trainer: Daniel Dünbier - Co-Trainer: Markus Esser - Trainer: Thomas Boldt
Schiedsrichter: Felix Zakrzewski (Düsseldorf) - Zuschauer: 90
Tore: 0:1 Dominik Schillings (15.), 0:2 Julian Huptas (36.), 0:3 Mike Penski (45.), 1:3 Marc Clemens Bartnitzky (63.), 1:4 Roberto Leon Grillo (82.), 1:5 Nils Jochmann (90.+2)
Besondere Vorkommnisse: Leon Prinz (TSV Meerbusch II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Sebastian Lopez (63.).

Die Spiele am Sonntag:

Rhenania Hochdahl unterliegt Sparta Bilk

Heute, 15:30 Uhr
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
0
1
Abpfiff
Ein Tor reichte Sparta Bilk am Sonntag zum Sieg bei Rhenania Hochdahl, was die Bilker auf dem vierten Tabellenplatz belässt, während die Hochdahler einen Platz einbüßen und als 15. nun auf dem "Schleudersitz" rangieren. Den Treffer erzielte Moubarak Abdousamadou in der 24. Minute.

Rhenania Hochdahl – DJK Sparta Bilk 0:1
Rhenania Hochdahl: Daniel Mazikowski, Maik Gaida, Qlirim Krasniqi, Kyunom Joshua Nyamtiro, David Jan Mislovic, Irfan Nebi, Mohamed Barkammich, Ardian Duraku, David Szewczyk, Hamza El Ouamari, Oliver Krizanovic - Trainer: Peter Burek
DJK Sparta Bilk: Dario Ljubic, Maurice Ryboth, Timo Brettschneider, Dilvan Baran Alkan, Rene Reuland, Andreas Plödereder, Alon Abelski, Moubarak Abdousamadou, Moritz Holz, Tim Louis Tiefenthal, Marcel Kachnowski - Trainer: Jörn Heimann
Schiedsrichter: Henning Wübbels
Tore: 0:1 Moubarak Abdousamadou (24.)

SV Uedesheim führt zweimal und unterliegt dem 1. FC Grevenbroich-Süd

Heute, 15:00 Uhr
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
2
3
Abpfiff
Der SV Uedesheim zeigte eine Steigerung zur Vorwoche, zu Punkten reichte das gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd aber dennoch nicht. Zweimal führten die Gastgeber vor der Pause durch Kevin Block und Felix Frason, doch besonders ein Mann sollte etwas gegen einen Erfolg der Uedesheimer haben. Resul Ahmeti glich nicht nur vor der Pause zum 1:1 aus, er besorgte nach dem Seitenwechsel auch das 2:2 (55.) und 3:2 (80.) für die Gäste von Trainer Christian Niebel. Das verspricht aber eine ganze Menge für das Duell im Pokal am Mittwoch, denn dann treffen sich die beiden Teams schon wieder.

SV Uedesheim – 1. FC Grevenbroich-Süd 2:3
SV Uedesheim: Dustin Gottlebe, Nico In Het Panhuis, Samuel Campillo (74. Tim Jenckel), Dabo Mamadou, Luis Winfried, Kevin Block, Christos Pappas (83. Yasuhito Sunohara), Celal-Can Yücel, Felix Frason, Gabriel August (90. Zerkrija Cerkini), Maik Ferber - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez
1. FC Grevenbroich-Süd: Fynn Henrik Müller, Emre Demirbolat, Ajay Newton (46. Jannes Bienert), Ismail Günsel, Nils Klöther, Meliksah Sargin, Erol Dzaferi (46. Marcel Hensel), Muhammed Arda Öztürk, Kai Uwe Wirtz (74. Ermal Maqkaj), Salim Tliashinov (63. Fatih Yaman), Resul Ahmeti - Trainer: Christian Niebel
Schiedsrichter: Lena Janine May - Zuschauer: 90
Tore: 1:0 Kevin Block (23.), 1:1 Resul Ahmeti (32.), 2:1 Felix Frason (42.), 2:2 Resul Ahmeti (53.), 2:3 Resul Ahmeti (80.)

Dreierpack von Pöth beim Kantersieg der SG Benrath-Hassels

Heute, 15:00 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
0
5
Abpfiff
Die SG Benrath-Hassels war als klarer Aufstiegskandidat in diesem Vergleich sicherlich der Favorit, doch dass es beim TSV Bayer Dormagen zu einem 5:0 reichen würde, hätten sicherlich auch die Düsseldorfer nicht erwartet. Einen Dreierpack steuerte dabei Lars Pöth bei, der immerhin noch zwei Treffer seinem Teamkollegen Kilian Laux überließ. Die Benrather lassen dem Spitzenreiter MSV Düsseldorf also weiterhin keinen Raum.

TSV Bayer Dormagen – SG Benrath-Hassels 0:5
TSV Bayer Dormagen: Thomas Wirtz, Andre Tareco-Duarte (82. Torben Zepke), Dennis Marquet, Arda El Kerim Ayaz, Marius Fraßek, Marc Naroska, Semi Youssef Laffi (67. Yannick Schmitz), Michael Hausdörfer, Jan Rakow (73. Noa Gabriel Guerreiro Batista), Alexander Hauptmann (82. Dominik Dobras), Niclas Kuypers (73. Oliver Gammon) - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz
SG Benrath-Hassels: Armin Mustacevic, Davor Todorovic (75. Malik Koco), Shahab Emjed Kazim, Tan Mersinli, Adin Civa, Dennis Durmus (80. Alan Santos Passos), Kilian Laux, Min-kyu Kim, Mirnes Selamovic (70. Amar Bukva), Ajdin Koco (76. Haris Konjalić), Lars Pöth - Co-Trainer: Farid Loukil - Co-Trainer: Tim Hölscher - Trainer: Nermin Ramic
Schiedsrichter: Ferhat-Emre Calik (Krefeld) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Lars Pöth (21.), 0:2 Kilian Laux (43.), 0:3 Lars Pöth (68.), 0:4 Lars Pöth (71.), 0:5 Kilian Laux (84.)

MSV Düsseldorf ohne Mühe gegen den CfR Links

Heute, 15:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
3
0
Abpfiff
Auch der Spitzenreiter MSV Düsseldorf ließ in seinem Derby gegen den CfR Links nichts anbrennen und gewann souverän mit 3:0. Carlos Penan traf nach gut einer halben Stunde zur Führung und überließ die beiden übrigen Treffer Ex-Profi Sinan Kurt, der in der 54. und 72. Minute zum Endstand nachlegte. Für Penan war es der 15. Saisontreffer, Kurt folgt ihm mit nun zwölf Treffern.

MSV Düsseldorf – CfR Links Düsseldorf 3:0
MSV Düsseldorf: Shunsuke Takahashi, Maximilian Nadidai, Wiren Bhaskar, Nihat Koray Tepegöz (76. Lukas Dieninghoff), Edward Osei-Nikansah, Aram Abdelkarim, Drilon Istrefi, Shohei Nelson Lukoma Yamashita, Carlos Penan (81. Ryota Nakaoka), Sinan Kurt, Tom Voss (61. Said Harouz) - Trainer: Goran Tomic
CfR Links Düsseldorf: Julian Zweybrücken, Mark Drinkuth, Raphael van der Berg, Marcel Schröder, Nicolai Hoppe, Malte Boermans, Takuya Kitamura, Rikuto Maruki, Yuto Matsuda, Enes Öz (65. Marvin Mainz), Andre Kobe - Trainer: Panagiotis Liomas
Schiedsrichter: Marco Jerneitzig (Neuss) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Carlos Penan (32.), 2:0 Sinan Kurt (53.), 3:0 Sinan Kurt (71.)

TSV Eller lässt zwei Punkte gegen DSC 99 liegen

Heute, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
1
1
Abpfiff
Die TSV Eller ist die Manschaft aus dem Spitzenquintett, die am 19. Spieltag Punkte liegengelassen hat. Besonders bitter war beim 1:1 gegen den DSC 99 der Verlauf der Partie. Denn die Gastgeber führten seit der 47. Minute durch Takumi Miyata mit 1:0 und wähnten sich damit schon so gut wie im Ziel, als Onurcan Baysal in der 89. Minute etwas dagegen hatte und noch zur Punkteteilung traf. Damit liegt Eller als Dritter nun zwei Zähler hinter dem Zweiten SG Benrath.

TSV Eller 04 – DSC 99 Düsseldorf 1:1
TSV Eller 04: Nikolaos Gidopoulos, Sascha Bechert, Fabrizio Leone, Yoshiki Urata, Jan-Eric Heydn (83. Eridon Fazliu), Antonio Marinovic (73. Marc Daehne), Takumi Miyata, Adnan Hotic, Nico Stracke, Dennis Ordelheide (70. Noah Basil Karczewski), Fabian Stutz - Trainer: Kerim Kara
DSC 99 Düsseldorf: Mattis Klöpper, Eray Achmet (83. Stefan Haferkamp), Kaan Barak, Anton Redlich, Ousainou Sarr (46. Tom Boris Hennig), Jacob Theuringer, Florian Gnida, Richard Marliani (58. Abdoulie Sarr), Dennis Dowidat, Ayoub Alaiz (92. Carlo Salman), Marc Paul (60. Onurcan Baysal) - Trainer: Sascha Walbröhl
Schiedsrichter: Ufuk Oruzbeyi - Zuschauer: 74
Tore: 1:0 Takumi Miyata (47.), 1:1 Onurcan Baysal (89.)

SV Hösel verliert Derby gegen Ratingen 04/19 II

Heute, 15:30 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
1
4
Abpfiff
Das Ratinger Derby zwischen dem SV Hösel und Ratingen 04/19 II ging beim 4:1 klar an die Gäste. Zwar sorgte Timo Derichs nach 26 Minuten für die Führung des SV Hösel, doch noch vor der Pause drehten Eleftherios Vasileiadis und Ben Collin Gubsch drehten das Spiel noch vor der Pause. In der Schlussphase der Partie baute Ilyas Elkhattabi mit einem Doppelpack die Führung noch zum Endstand aus.

SV Hösel – Ratingen 04/19 U23 II 1:4
SV Hösel: Simon Ole Brandt, Lucas Seibert, Dion Knoche, Marius Pauly, Timo Derichs, Anes Danijali, Leonard Prusa, Nick Hartmann, Fabian Schürings, Jassim Tighadouini, Marzio Menzler - Trainer: Tomislav Mirosavljevic
Ratingen 04/19 U23 II: Nubar Berberyan, Len Carlo Brammertz, Maximilian Kronauer, Nolan Manassa, Philipp Mokwa, Thabani Lukusa-Milambu, Ilyas Elkhattabi, Konstantin Sivevski (46. Florian Rexha), Leo Kaiser (68. Ilyas Elkhattabi), Ben Collin Gubsch (87. Elias Belaarbi), Eleftherios Vasileiadis (76. Florian Saljii) - Trainer: Andreas Voss - Co-Trainer: Derick Dwomo
Schiedsrichter: Jamal Achaaibi (Wuppertal) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Timo Derichs (26.), 1:1 Eleftherios Vasileiadis (28.), 1:2 Ben Collin Gubsch (42.), 1:3 Ilyas Elkhattabi (71.), 1:4 Ilyas Elkhattabi (86.)

TV Kalkum-Wittlaer verliert spät gegen ASV Mettmann

Heute, 15:30 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
1
3
Abpfiff
Auch der ASV Mettmann hat durch das 3:1 bei Abstiegskandidat TV Kalkum-Wittlaer dafür gesorgt, den Abstand zur Spitze nicht größer werden zu lassen. Allerdings täuscht hier der erste Blick ein wenig, gingen doch die Gastgeber nach 70 torlosen Minuten zunächst durch Melvin Ridder in Führung. Doch ab der 78. Minute drehte der ASV das Spiel. Und mit einem Dreierpack war Ahmet Kizilisik das Gesicht des Erfolges für die Gäste.

TV Kalkum-Wittlaer – ASV Mettmann 1:3
TV Kalkum-Wittlaer: Justin Rütters, Philipp Kuschel, Jacob Schwalbach, Konstantin Richter, Anton Hauk, Ayumu Akiyama, Goki Fukunaga (62. Lars Jansen), Kaan Safarpour-Malekabad (82. Sahin Irevül), Nico Pesch (65. Melvin Ridder), Arsen Konoval, Kevin Oellers - Trainer: Navid Fazeli
ASV Mettmann: Semih Saban Demirhat, Justus Erkens, Halil Günes (59. Roken Tchouangue), Yusuf Kaya, Asaad Wahed Omar, Tristan Maresch (92. Johannes Erkens), Ahmet Kizilisik, Maximilian Eisenbach, Berkant Fidanci, Toni Markovic, Justin Lüdtke (60. Jason Leonard Similien) - Trainer: Khalid Channig
Schiedsrichter: Kristijan Rajkovski - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Melvin Ridder (71.), 1:1 Ahmet Kizilisik (78. Foulelfmeter), 1:2 Ahmet Kizilisik (88.), 1:3 Ahmet Kizilisik (90. Foulelfmeter)

Das sind die nächsten Spieltage

20. Spieltag
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TSV Meerbusch II
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr ASV Mettmann - Rhenania Hochdahl
Fr., 20.02.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - SV Uedesheim
Fr., 20.02.26 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II
Sa., 21.02.26 17:30 Uhr MSV Düsseldorf - SG Benrath-Hassels
So., 22.02.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - Lohausener SV
So., 22.02.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - TSV Eller 04
So., 22.02.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SV Hösel
So., 22.02.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - TSV Bayer Dormagen

21. Spieltag
So., 01.03.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - CfR Links Düsseldorf
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - DJK Sparta Bilk
So., 01.03.26 15:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Meerbusch II
So., 01.03.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 01.03.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - SG Benrath-Hassels
So., 01.03.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - VdS 1920 Nievenheim
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Hösel - DSC 99 Düsseldorf
So., 01.03.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - TV Kalkum-Wittlaer
So., 01.03.26 15:30 Uhr Lohausener SV - ASV Mettmann

>>> Zum vollständigen Spielplan der Bezirksliga, Gruppe 1

_______________

____

