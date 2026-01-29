Bezirksliga, Gruppe 1: Auftakt mit zwei Spielen am Freitag

Bei der DJK Sparta Bilk geht es bereits am Freitagabend wieder los. – Foto: Daniel Krämer

Am Freitag startet die Bezirksliga, Gruppe 1 wieder in ihren Spielbetrieb, und mit der DJK Sparta Bilk ist im Heimspiel gegen den TV Kalkum-Wittlaer gleich eine Mannschaft involviert, die sich noch im Rennen um den Aufstieg befindet, auch wenn der Rückstand des Vierten auf Spitzenreiter MSV Düsseldorf nach der ersten Halbserie bereits acht Zähler beträgt. Auch die SVG Neuss-Weissenberg startet nach dem Gewinn der Hallenkreismeisterschaft bereits am Freitag gegen Rhenania Hochdahl.

Die übrigen Partien gehen dann am Sonntag über die Bühne, wobei Spitzenreiter MSV Düsseldorf den DSC 99 zu Gast haben wird, während die SG Benrath-Hassels es als erster Verfolger ebenfalls daheim mit dem TSV Meerbusch II zu tun hat. Zu einem Neusser Kreisduell kommt es zudem zwischen dem VdS Nievenheim und dem SV Uedesheim, wobei die Gastgeber im Abstiegskampf ganz dringend punkten müssen, während die Uedesheimer mit einem Erfolg verhindern würden, näher an die Gefahrenzone zu rücken.

So läuft der 18. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Das sind die nächsten Spieltage

19. Spieltag

Fr., 06.02.26 19:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - Lohausener SV

Sa., 07.02.26 16:00 Uhr TSV Meerbusch II - VdS 1920 Nievenheim

So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - 1. FC Grevenbroich-Süd

So., 08.02.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - SG Benrath-Hassels

So., 08.02.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - DSC 99 Düsseldorf

So., 08.02.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - DJK Sparta Bilk

So., 08.02.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - CfR Links Düsseldorf

So., 08.02.26 15:30 Uhr SV Hösel - Ratingen 04/19 U23 II

So., 08.02.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - ASV Mettmann



20. Spieltag

Fr., 20.02.26 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TSV Meerbusch II

Fr., 20.02.26 19:30 Uhr ASV Mettmann - Rhenania Hochdahl

Fr., 20.02.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - SV Uedesheim

Fr., 20.02.26 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II

Sa., 21.02.26 17:30 Uhr MSV Düsseldorf - SG Benrath-Hassels

So., 22.02.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - Lohausener SV

So., 22.02.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - TSV Eller 04

So., 22.02.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SV Hösel

So., 22.02.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - TSV Bayer Dormagen





