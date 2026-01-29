Bezirksliga, Gruppe 1: Auftakt mit zwei Spielen am Freitag

Am Freitag startet die Bezirksliga, Gruppe 1 wieder in ihren Spielbetrieb, und mit der DJK Sparta Bilk ist im Heimspiel gegen den TV Kalkum-Wittlaer gleich eine Mannschaft involviert, die sich noch im Rennen um den Aufstieg befindet, auch wenn der Rückstand des Vierten auf Spitzenreiter MSV Düsseldorf nach der ersten Halbserie bereits acht Zähler beträgt. Auch die SVG Neuss-Weissenberg startet nach dem Gewinn der Hallenkreismeisterschaft bereits am Freitag gegen Rhenania Hochdahl.
Die übrigen Partien gehen dann am Sonntag über die Bühne, wobei Spitzenreiter MSV Düsseldorf den DSC 99 zu Gast haben wird, während die SG Benrath-Hassels es als erster Verfolger ebenfalls daheim mit dem TSV Meerbusch II zu tun hat. Zu einem Neusser Kreisduell kommt es zudem zwischen dem VdS Nievenheim und dem SV Uedesheim, wobei die Gastgeber im Abstiegskampf ganz dringend punkten müssen, während die Uedesheimer mit einem Erfolg verhindern würden, näher an die Gefahrenzone zu rücken.
19. Spieltag
Fr., 06.02.26 19:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - Lohausener SV
Sa., 07.02.26 16:00 Uhr TSV Meerbusch II - VdS 1920 Nievenheim
So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 08.02.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - SG Benrath-Hassels
So., 08.02.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - DSC 99 Düsseldorf
So., 08.02.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - DJK Sparta Bilk
So., 08.02.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - CfR Links Düsseldorf
So., 08.02.26 15:30 Uhr SV Hösel - Ratingen 04/19 U23 II
So., 08.02.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - ASV Mettmann
20. Spieltag
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TSV Meerbusch II
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr ASV Mettmann - Rhenania Hochdahl
Fr., 20.02.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - SV Uedesheim
Fr., 20.02.26 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II
Sa., 21.02.26 17:30 Uhr MSV Düsseldorf - SG Benrath-Hassels
So., 22.02.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - Lohausener SV
So., 22.02.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - TSV Eller 04
So., 22.02.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SV Hösel
So., 22.02.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - TSV Bayer Dormagen
