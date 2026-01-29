 2026-01-27T15:58:05.997Z

Allgemeines

Bezirksliga, Gruppe 1: Auftakt mit zwei Spielen am Freitag

Die DJK Sparta Bilk hat in der Gruppe 1 der Bezirksliga bereits am Freitag den TV Kalkum-Wittlaer zu Gast, während die SVG Neuss-Weissenberg parallel Rhenania Hochdahl empfängt.

von Sascha Köppen · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser
Bei der DJK Sparta Bilk geht es bereits am Freitagabend wieder los.
Bei der DJK Sparta Bilk geht es bereits am Freitagabend wieder los. – Foto: Daniel Krämer

Am Freitag startet die Bezirksliga, Gruppe 1 wieder in ihren Spielbetrieb, und mit der DJK Sparta Bilk ist im Heimspiel gegen den TV Kalkum-Wittlaer gleich eine Mannschaft involviert, die sich noch im Rennen um den Aufstieg befindet, auch wenn der Rückstand des Vierten auf Spitzenreiter MSV Düsseldorf nach der ersten Halbserie bereits acht Zähler beträgt. Auch die SVG Neuss-Weissenberg startet nach dem Gewinn der Hallenkreismeisterschaft bereits am Freitag gegen Rhenania Hochdahl.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Bezirksliga, Gruppe 1

Die übrigen Partien gehen dann am Sonntag über die Bühne, wobei Spitzenreiter MSV Düsseldorf den DSC 99 zu Gast haben wird, während die SG Benrath-Hassels es als erster Verfolger ebenfalls daheim mit dem TSV Meerbusch II zu tun hat. Zu einem Neusser Kreisduell kommt es zudem zwischen dem VdS Nievenheim und dem SV Uedesheim, wobei die Gastgeber im Abstiegskampf ganz dringend punkten müssen, während die Uedesheimer mit einem Erfolg verhindern würden, näher an die Gefahrenzone zu rücken.

________________

So läuft der 18. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Bereits am Freitag spielen:

Sparta Bilk - TV Kalkum-Wittlaer

Morgen, 19:30 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
19:30live

SVG Neuss-Weissenberg - Rhenania Hochdahl

Morgen, 20:00 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
20:00

Die Partien am Sonntag:

ASV Mettmann - SV Hösel

So., 01.02.2026, 15:00 Uhr
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
15:00

MSV Düsseldorf - DSC 99

So., 01.02.2026, 13:45 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
13:45

CfR Links - Bayer Dormagen

So., 01.02.2026, 15:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
15:00

SG Benrath-Hassels - TSV Meerbusch

So., 01.02.2026, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
15:30

VdS Nievenheim - SV Uedesheim

So., 01.02.2026, 15:30 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
15:30

1. FC Grevenbroich-Süd - SV Lohausen

So., 01.02.2026, 15:30 Uhr
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
15:30

Ratingen 04/19 II - TSV Eller

So., 01.02.2026, 13:30 Uhr
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
13:30

Das sind die nächsten Spieltage

19. Spieltag
Fr., 06.02.26 19:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - Lohausener SV
Sa., 07.02.26 16:00 Uhr TSV Meerbusch II - VdS 1920 Nievenheim
So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 08.02.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - SG Benrath-Hassels
So., 08.02.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - DSC 99 Düsseldorf
So., 08.02.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - DJK Sparta Bilk
So., 08.02.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - CfR Links Düsseldorf
So., 08.02.26 15:30 Uhr SV Hösel - Ratingen 04/19 U23 II
So., 08.02.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - ASV Mettmann

20. Spieltag
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TSV Meerbusch II
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr ASV Mettmann - Rhenania Hochdahl
Fr., 20.02.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - SV Uedesheim
Fr., 20.02.26 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II
Sa., 21.02.26 17:30 Uhr MSV Düsseldorf - SG Benrath-Hassels
So., 22.02.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - Lohausener SV
So., 22.02.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - TSV Eller 04
So., 22.02.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SV Hösel
So., 22.02.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - TSV Bayer Dormagen

>>> Zum vollständigen Spielplan der Bezirksliga, Gruppe 1

_______________

____

