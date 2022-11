Bezirksliga, Gruppe 1: Abstiegskampf sorgt für Druck In der Bezirksliga machen Wevelinghoven und Kleinenbroich schwere Zeiten mit. Beide Mannschaften sind am Wochenende auswärts gefordert.

Während der VfL Jüchen/Garzweiler in der Bezirksliga wöchentlich den Vorsprung auf die Konkurrenz ausbaut, müssen andere Teams aus dem Rhein-Kreis im Abstiegskampf um jeden Punkt bangen.

So., 13.11.2022, 15:00 Uhr

So., 13.11.2022, 15:00 Uhr

So., 13.11.2022, 15:00 Uhr

So., 13.11.2022, 14:30 Uhr

So., 13.11.2022, 15:00 Uhr

So., 13.11.2022, 15:30 Uhr

So., 13.11.2022, 15:30 Uhr

Gruppe 1: VfL Benrath (12.) – BV Wevelinghoven (14.). Beide Kontrahenten stecken mitten im Abstiegskampf, der Wevelinghoven verlor die vergangenen vier Pflichtspiele. Neben den Spitzenmannschaften Sparta Bilk, TSV Eller und der DJK Gnadental unterlag die Mannschaft von Jesco Neumann im Kreispokal der SV Germania Grefrath aus Kreisliga B. „Die drei Punkte sind Pflicht“, stellt der Coach klar. Der Abstand auf das rettende Ufer beträgt bereits drei Zähler, mit einem Sieg kann der BVW allerdings mit Benrath gleichziehen.

Dem Wevelinghovener-Trainer, fehlte zuletzt der Einsatz und die Härte auf dem Platz. „Wir müssen selbstbewusst auftreten, wir müssen die Zweikämpfe wieder annehmen. Klar hängen die Köpfe, wenn wir so oft am Stück verlieren, daher muss ich der Mannschaft klarmachen, dass es alles Top-Teams waren, gegen die wir verloren haben und dass es jetzt drauf ankommt, heiß zu sein“, meint er. Er fordert von seiner Mannschaft, dass sie ihre größte Stärke, den mannschaftlichen Zusammenhalt, wieder auf den Rasen bringt. „Es wird ein kampfbetontes Spiel, daher muss das Team auch in den verbleibenden Trainingseinheitenbrennen“, weiß Neumann.

Gruppe 3: ASV Süchteln II (12.) – SC Teutonia Kleinenbroich (14.). Es sind nur zwei Punkte, die beide Mannschaften voneinander trennen. Der SC möchte seine Möglichkeit beim Schopf packen und schon am Samstag den Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz schaffen. Nach der 2:5-Niederlage gegen Tabellenschlusslicht SV Lürrip ist das jedoch leichter gesagt als getan. „Wir waren mal wieder nicht gallig genug. Unsere Defensivarbeit lässt zu wünschen übrig. Das Spiel war ernüchternd“, sagt Teutonia-Coach Peter Vieten. Laut dem Trainer ist der kommende Gegner eine Wundertüte. „Es ist schwer, sie einzuschätzen, da wir noch nicht wissen, ob der ASV eventuell Spieler aus der Landesliga-Mannschaft runterschickt“, meint er. Daher muss sich seine Mannschaft auf das eigene Spiel fokussieren. Peter Vieten muss dabei auf fünf Akteure verzichten. „Es fallen drei Mann aus der Viererkette aus, dennoch dürfen wir das nicht als Ausrede nutzen. Jeder der Spieler ist der Meinung, gut genug für die Bezirksliga zu sein, das müssen alle beweisen“, erklärt er. Zu den Ausfällen zählen die Verteidiger Christopher Roth und Patrick Wasser. Peter Vieten fordert von seinen Jungs, dass sie seinen Matchplan besser auf den Rasen bringen. „Vorne treffen wir gut, aber auch hinten müssen wir mehr anpacken und müssen die Zweikämpfe annehmen“, meint Vieten.

Die weiteren Partien Außerdem empfängt der TSV Bayer Dormagen (13.) den TSV Eller (2.), die SG Rommerskirchen/Gilbach (10.) bekommt es zuhause mit dem TV Kalkum (9.) zu tun, zudem kommt der Lohausener SV (11.) zum Tabellenführer VfL Jüchen/Garzweiler. Der VdS Nievenheim muss bei Schwarz-Weiß Düsseldorf ran.