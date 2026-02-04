 2026-02-04T11:15:37.617Z

Allgemeines

Bezirksliga, Gruppe 1: 19. Spieltag startet am Freitag in Weissenberg

In Gruppe 1 der Bezirksliga hat der VdS Nievenheim am Samstag eine große Chance, den nächsten Schritt aus dem Keller zu machen.

von Sascha Köppen · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Der VdS Nievenheim ist am Samstag feordert, Spitzenreiter MSV Düsseldorf am Sonntag.
Der VdS Nievenheim ist am Samstag feordert, Spitzenreiter MSV Düsseldorf am Sonntag. – Foto: Frank Vieten

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 1
Ratingen 04/19 U23 II
Eller 04
SG Benrath
TV Kalkum

Der 5:1-Derbysieg des VdS Nievenheim im Derby gegen den SV Uedesheim war einer der großen Knaller des Auftaktspieltages im Jahr 2026 in der Bezirksliga, Gruppe 1. Nun haben die Nievenheimer am Samstag die Chance, den nächsten Schritt aus dem Tabellenkeller zu machen. Die Reise geht zum TSV Meerbusch II, der das Tabellenende ziert. Bereits am Freitag will indes die SVG Neuss-Weissenberg gegen den Lohausener SV den ersten Sieg des neuen Jahres in der Liga einfahren.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Bezirksliga, Gruppe 1

Am Sonntag dann, wo die verbleibenden sieben Partien angesetzt sind, tritt Spitzenreiter MSV Düsseldorf daheim gegen den CfR Links an, während Verfolger SG Benrath-Hassels zu Bayer Dormagen muss, das mit dem 4:1-Auswärtssieg beim CfR gut gestartet war. Der TSV Eller, ebenso zwei Zähler hinter dem MSV wie die Benrather, empfängt derweil den DSC 99. Will Sparta Bilk den Kontakt zum Trio halten, muss ein Sieg bei Rhenania Hochdahl her.

________________

So läuft der 19. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Bereits am Freitag spielen:

SVG Neuss-Weissenberg - Lohausener SV

Fr., 06.02.2026, 19:30 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
19:30

Am Samstag treten an:

TSV Meerbusch II - VdS Nievenheim

Sa., 07.02.2026, 16:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
16:00

Die Spiele am Sonntag:

Rhenania Hochdahl - Sparta Bilk

So., 08.02.2026, 15:30 Uhr
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
15:30

SV Uedesheim - 1. FC Grevenbroich-Süd

So., 08.02.2026, 15:00 Uhr
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
15:00

TSV Bayer Dormagen - SG Benrath-Hassels

So., 08.02.2026, 15:00 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
15:00

MSV Düsseldorf - CfR Links

So., 08.02.2026, 15:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
15:30

TSV Eller - DSC 99

So., 08.02.2026, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
15:00

SV Hösel - Ratingen 04/19 II

So., 08.02.2026, 15:30 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
15:30live

TV Kalkum-Wittlaer - ASV Mettmann

So., 08.02.2026, 15:30 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
15:30

Das sind die nächsten Spieltage

20. Spieltag
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TSV Meerbusch II
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr ASV Mettmann - Rhenania Hochdahl
Fr., 20.02.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - SV Uedesheim
Fr., 20.02.26 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II
Sa., 21.02.26 17:30 Uhr MSV Düsseldorf - SG Benrath-Hassels
So., 22.02.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - Lohausener SV
So., 22.02.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - TSV Eller 04
So., 22.02.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SV Hösel
So., 22.02.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - TSV Bayer Dormagen

21. Spieltag
So., 01.03.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - CfR Links Düsseldorf
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - DJK Sparta Bilk
So., 01.03.26 15:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Meerbusch II
So., 01.03.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 01.03.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - SG Benrath-Hassels
So., 01.03.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - VdS 1920 Nievenheim
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Hösel - DSC 99 Düsseldorf
So., 01.03.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - TV Kalkum-Wittlaer
So., 01.03.26 15:30 Uhr Lohausener SV - ASV Mettmann

>>> Zum vollständigen Spielplan der Bezirksliga, Gruppe 1

_______________

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: