Bezirksliga, Gruppe 1: 19. Spieltag startet am Freitag in Weissenberg

Der 5:1-Derbysieg des VdS Nievenheim im Derby gegen den SV Uedesheim war einer der großen Knaller des Auftaktspieltages im Jahr 2026 in der Bezirksliga, Gruppe 1. Nun haben die Nievenheimer am Samstag die Chance, den nächsten Schritt aus dem Tabellenkeller zu machen. Die Reise geht zum TSV Meerbusch II, der das Tabellenende ziert. Bereits am Freitag will indes die SVG Neuss-Weissenberg gegen den Lohausener SV den ersten Sieg des neuen Jahres in der Liga einfahren.

Am Sonntag dann, wo die verbleibenden sieben Partien angesetzt sind, tritt Spitzenreiter MSV Düsseldorf daheim gegen den CfR Links an, während Verfolger SG Benrath-Hassels zu Bayer Dormagen muss, das mit dem 4:1-Auswärtssieg beim CfR gut gestartet war. Der TSV Eller, ebenso zwei Zähler hinter dem MSV wie die Benrather, empfängt derweil den DSC 99. Will Sparta Bilk den Kontakt zum Trio halten, muss ein Sieg bei Rhenania Hochdahl her.

So läuft der 19. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1

Das sind die nächsten Spieltage

20. Spieltag

Fr., 20.02.26 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TSV Meerbusch II

Fr., 20.02.26 19:30 Uhr ASV Mettmann - Rhenania Hochdahl

Fr., 20.02.26 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - SV Uedesheim

Fr., 20.02.26 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II

Sa., 21.02.26 17:30 Uhr MSV Düsseldorf - SG Benrath-Hassels

So., 22.02.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - Lohausener SV

So., 22.02.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - TSV Eller 04

So., 22.02.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SV Hösel

So., 22.02.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - TSV Bayer Dormagen



21. Spieltag

So., 01.03.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - CfR Links Düsseldorf

So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - DJK Sparta Bilk

So., 01.03.26 15:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Meerbusch II

So., 01.03.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - 1. FC Grevenbroich-Süd

So., 01.03.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - SG Benrath-Hassels

So., 01.03.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - VdS 1920 Nievenheim

So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Hösel - DSC 99 Düsseldorf

So., 01.03.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - TV Kalkum-Wittlaer

So., 01.03.26 15:30 Uhr Lohausener SV - ASV Mettmann

