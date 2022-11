Jonah Justus Röhlinger vom TSV Gau-Odernheim II stört Dominik Klein (in Schwarz) ganz unorthodox bei der Ballannahme. Foto: Boris Korpak / pakalski-press

Bezirksliga: Goland glänzt mit Hattrick Der TSV Gau-Odernheim II überrascht mit Kantersieg in Saulheim +++ Auch TuS Framersheim obenauf

Alzey. In der Bezirksliga Rheinhessen hat der TuS Framersheim drei ganz wichtige Punkte zu Hause geholt. Der FSV Saulheim erlebte gegen den TSV Gau-Odernheim II am Dienstagabend ein kleines Waterloo.

Jan Höngen zeigte sich erleichtert und zufrieden nach dem Sieg seiner Mannschaft. Der Coach des TuS Framersheim sagte: „Diesmal hatten wir endlich mal das Glück auf unserer Seite Wir haben dem Gegner einen großen Kampf geliefert.“ Nach torloser erster Hälfte gelang den Framersheimern in der 53. Spielminute das Tor des Tages. Einen langen Ball aus der eigenen Hälfte verlängerte TuS-Akteur Andreas Leimer per Kopf in den Lauf von Tevin-Jimmy Claude, der dann allein vor dem Niersteiner Gehäuse auftauchte und zum 1:0 vollstreckte. In der Folge rannte der VfR dann an. Nierstein hatte eine Vielzahl von Eckbällen. „Die wurden sehr gefährlich getreten, das war sehr unangenehm, aber wir haben sie verteidigt und uns den Sieg erkämpft“, sagte der Framersheimer Coach.

Die favorisierten Platzherren wurden kalt erwischt. Im ersten Durchgang verlief die Partie noch ausgeglichen. Der FSV Saulheim war zwischen der 30. und 40. Minute am Drücker und drauf und dran, das 1:0 zu erzielen. „Da haben wir unsere Chancen gehabt, es leider verpasst, in Führung zu gehen“, sagte der Saulheimer Spielertrainer Manuel Helmlinger. Stattdessen mussten die Platzherren einen Nackenschlag einstecken. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte gelang nämlich David Hoffmann das 1:0 (45.+1) für den TSV Gau-Odernheim II. Das Ligaschlusslicht stand im zweiten Durchgang kompakt und schlug dann zum zweiten Mal in der 57. Spielminute zu: Phillip Gröhl erzielte nach einem Konter das 2:0 für den TSV II. Nur kurze Zeit später erhöhte Yannick Goland auf 3:0 (62.) und krönte dann in der Schlussphase eine sehr gute Leistung mit einem Hattrick. Der Gau-Odernheimer erzielte weitere Tore in der 82. und 83. Minute.