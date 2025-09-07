Horchheimer Jubel in Gundersheim: SVH-Spieler Jan Putzer (mitte) freut sich mit seinen Mitspielern Phillip Maurer (links) und Doppelpacker Domenico Gagliardi über seinen Treffer zum 2:0. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Bezirksliga: Gnadenlose 45 Minuten des SV Horchheim 4:0 Pausenführung: Effizienter Bezirksligist SV Horchheim zerlegt VfL Gundersheim im Rheinhessen-Duell

Alzey-Worms. Nach dem sechsten Spieltag in der Bezirksliga Rheinhessen ist Vizemeister SV Horchheim alleiniger Spitzenreiter. Während die Horchheimer das Derby beim arg gebeutelten Kellerkind VfL Gundersheim glasklar zu ihren Gunsten entschieden, kam die Konkurrenz von TSV Zornheim und VfR Nierstein bei ihren schweren Auswärtsduellen jeweils nicht über ein Remis hinaus. Zweitbestes Team aus dem Kreis Alzey-Worms ist überraschend Aufsteiger TSV Gau-Odernheim II, der das Derby bei Aufsteiger TuS Wörrstadt gewann. In Schlagdistanz zur Spitze bleibt auch Ex-Verbandsligist SV Guntersblum. Die Saulheimer stehen genauso wie die Gundersheimer mit nur drei Zählern ganz tief im Souterrain des 16er-Feldes und müssen aufpassen, nicht frühzeitig den Anschluss zu verlieren. Mit Landesliga-Absteiger Fortuna Mombach hat nur ein Team noch weniger Zähler auf dem Konto.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

"Wir waren von Anfang an nicht griffig genug", ärgerte sich Wörrstadts Spielertrainer Rene Novo. "Einstellung und Leidenschaft haben nicht gepasst. Das, was uns letzte Woche den Sieg gebracht hat, haben wir diesmal vermissen lassen." Auf die Frage, warum man den dreifachen TSV-Torschützen Sadrack Faber nicht zu fassen bekommen habe, meinte Novo: "Er hat für viel Betrieb gesorgt und wir haben es nicht geschafft, die entscheidenden Zweikämpfe zu gewinnen. Das erste Gegentor war ein Fehler im Spielaufbau, beim zweiten Gegentor sind wir nach einem tiefen Ball nicht hinterhergekommen und beim dritten Gegentor stand Sadrack nach einer Flanke genau richtig. Das zeigt einfach, dass er ein guter Spieler ist – mit dem richtigen Riecher vor dem Tor." TSV-Coach Tobias Ruf erklärte auf die Frage, was dieser Derbydreier für ihn bedeute: "Uns als Team bedeutet der Sieg sehr viel. Es zeigt uns, dass wir mit diesem Sieg so richtig in der Liga angekommen sind. Wir haben den zweiten Mitaufsteiger besiegt, haben gleichzeitig das zweite Kerbespiel auf fremdem Platz für uns entschieden. Das hat unser Punktekonto weiter aufgebessert." Ruf wörtlich: "In der Liga wird viel über den Kampf und die Leidenschaft, über den unbedingten Willen entschieden – dieser hat uns am Anfang der Saison etwas gefehlt. Das haben wir in jeder Einheit angesprochen und versucht, gemeinsam mit der Mannschaft umzusetzen. Aktuell machen die Jungs das top. Das gilt es jetzt weiter zu fördern – und die Jungs auf das nächste Level zu heben." Torfolge: 0:1 Sadrack Faber (3.), 1:1 Rafael Novo (4.), 1:2, 1:3 Sadrack Faber (25., 45.+1), 1:4 Jannis Maurer (55.). Zuschauer: 200.

"Wir waren bissiger und giftiger in den Zweikämpfen“, urteilte SVH-Trainer Sascha Löcher. "Wir haben uns den Platzverhältnissen auf dem Flomborner Naturrasen angepasst und mit langen Bällen gespielt – und sind dann sehr entschlossen auf diese drauf gegangen. Gundersheim hat schon Qualität, man hat ihnen aber die Verunsicherung nach den letzten Niederlagen angemerkt." Die Gäste verwerteten ihre Gelegenheiten brutal konsequent. Löchers Fazit: "Ich bin sehr zufrieden damit, wie meine Mannschaft die Rahmenbedingungen mit einem engen, kleinen und nicht optimalen Rasen angenommen hat. Das war eine starke Willensleistung." VfL-Coach Kevin Boos sagte nach der sechsten Pflichtspielpleite in Serie: "Das ist eine schwierige Situation aktuell. Gefühlt ist beim Gegner jeder Schuss drin. Wir sind in den entscheidenden Momenten nicht hundertprozentig in der Aktion – und es wird sofort bestraft. Und nach vorne ist es aktuell zu verkopft – was nicht ganz untypisch ist in unserer Situation." Tore: 0:1 Domenico Gagliardi (24.), 0:2 Luca Putzer (31.), Gagliardi (40.), 0:4 Christian Seibert (45.).