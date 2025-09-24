Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
SG Fürfeld gegen SG Weinsheim - Kracherspiel am Sonntag. – Foto: Sebastian Bohr - Archiv
Bezirksliga: Gipfeltreffen in Fürfeld, Rüdesheim muss liefern
Spieltag steht im Schatten des absoluten Spitzenspiels +++ VfL kann gegen Bockenau Boden gutmachen +++ Birkenfeld und Kirn kämpfen um Anschluss nach oben
Der kommende Spieltag steht komplett im Zeichen des Gipfeltreffens: Die SG Fürfeld/Bamberg/Neu-Wöllstein empfängt am Sonntag die SG Weinsheim. Zweiter gegen Erster, mit einem Heimsieg übernehmen die Gastgeber die Tabellenführung. Auf der anderen Seite der Tabelle braucht Aufsteiger VfL Rüdesheim dringend Punkte, um aus dem Keller rauszuklettern. Da käme ein Dreier gegen den TSV Bockenau gerade recht. Auch Mitaufsteiger SV Oberhausen braucht dringend einen Sieg, doch die Auswärtshürde bei der TSG Planig erscheint riesig. Besser läuft es bei Aufsteiger Winzenheim, der derzeit auf dem dritten Platz steht und sicherlich auch in Nahbollenbach Chancen hat, einen Sieg zu landen. Die SG MMM hat Schlusslicht Blau-Weiß zu Gast. Im Tabellenmittelfeld duellieren sich die SG Kirn und der SC Birkenfeld um den Anschluss an die Spitzengruppe. Außerdem empfängt Mörschied die SG Guldenbachtal. Der TuS Pfaffen-Schwabenheim ist beim SC Idar-Oberstein II zu Gast.