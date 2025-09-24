Bezirksliga: Gipfeltreffen in Fürfeld, Rüdesheim muss liefern

Der kommende Spieltag steht komplett im Zeichen des Gipfeltreffens: Die SG Fürfeld/Bamberg/Neu-Wöllstein empfängt am Sonntag die SG Weinsheim. Zweiter gegen Erster, mit einem Heimsieg übernehmen die Gastgeber die Tabellenführung. Auf der anderen Seite der Tabelle braucht Aufsteiger VfL Rüdesheim dringend Punkte, um aus dem Keller rauszuklettern. Da käme ein Dreier gegen den TSV Bockenau gerade recht. Auch Mitaufsteiger SV Oberhausen braucht dringend einen Sieg, doch die Auswärtshürde bei der TSG Planig erscheint riesig. Besser läuft es bei Aufsteiger Winzenheim, der derzeit auf dem dritten Platz steht und sicherlich auch in Nahbollenbach Chancen hat, einen Sieg zu landen. Die SG MMM hat Schlusslicht Blau-Weiß zu Gast. Im Tabellenmittelfeld duellieren sich die SG Kirn und der SC Birkenfeld um den Anschluss an die Spitzengruppe. Außerdem empfängt Mörschied die SG Guldenbachtal. Der TuS Pfaffen-Schwabenheim ist beim SC Idar-Oberstein II zu Gast.