SG Fürfeld gegen SG Weinsheim - Kracherspiel am Sonntag.
SG Fürfeld gegen SG Weinsheim - Kracherspiel am Sonntag. – Foto: Sebastian Bohr - Archiv

Bezirksliga: Gipfeltreffen in Fürfeld, Rüdesheim muss liefern

Spieltag steht im Schatten des absoluten Spitzenspiels +++ VfL kann gegen Bockenau Boden gutmachen +++ Birkenfeld und Kirn kämpfen um Anschluss nach oben

Der kommende Spieltag steht komplett im Zeichen des Gipfeltreffens: Die SG Fürfeld/Bamberg/Neu-Wöllstein empfängt am Sonntag die SG Weinsheim. Zweiter gegen Erster, mit einem Heimsieg übernehmen die Gastgeber die Tabellenführung. Auf der anderen Seite der Tabelle braucht Aufsteiger VfL Rüdesheim dringend Punkte, um aus dem Keller rauszuklettern. Da käme ein Dreier gegen den TSV Bockenau gerade recht. Auch Mitaufsteiger SV Oberhausen braucht dringend einen Sieg, doch die Auswärtshürde bei der TSG Planig erscheint riesig. Besser läuft es bei Aufsteiger Winzenheim, der derzeit auf dem dritten Platz steht und sicherlich auch in Nahbollenbach Chancen hat, einen Sieg zu landen. Die SG MMM hat Schlusslicht Blau-Weiß zu Gast. Im Tabellenmittelfeld duellieren sich die SG Kirn und der SC Birkenfeld um den Anschluss an die Spitzengruppe. Außerdem empfängt Mörschied die SG Guldenbachtal. Der TuS Pfaffen-Schwabenheim ist beim SC Idar-Oberstein II zu Gast.

So., 28.09.2025, 15:15 Uhr
TSG 1862 Planig
TSG 1862 PlanigTSG Planig
SV Oberhausen
SV OberhausenSV Oberhausen
15:15
Spieltext TSG Planig - SV Oberhausen

So., 28.09.2025, 15:15 Uhr
TuS Mörschied
TuS MörschiedTuS Mörschied
SG Guldenbachtal
SG GuldenbachtalSG Guldenbachtal
15:15
Spieltext TuS Mörschied - SG Guldenbachta...

So., 28.09.2025, 15:15 Uhr
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG Merxheim/Monzingen/MeddersheimSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
FSV Blau-Weiß Idar-ObersteinFSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
15:15live
Spieltext SG Merxheim/Mon... - FSV Blau-Weiß I...

So., 28.09.2025, 15:15 Uhr
SC Birkenfeld
SC BirkenfeldSC Birkenfeld
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.SG VfR 07 Kirn
15:15
Spieltext SC Birkenfeld - SG VfR 07 Kirn

So., 28.09.2025, 15:15 Uhr
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/WöllsteinSG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Weinsheim
SG WeinsheimSG Weinsheim
15:15live
Spieltext SG Fürfeld/Neu-... - SG Weinsheim

So., 28.09.2025, 15:15 Uhr
Spvgg. Nahbollenbach
Spvgg. NahbollenbachSpvgg. Nahbollenbach
TUS Winzenheim
TUS WinzenheimWinzenheim
15:15
Spieltext Spvgg. Nahbolle... - Winzenheim

So., 28.09.2025, 15:15 Uhr
VfL Rüdesheim
VfL RüdesheimVfL Rüdesheim
TSV Bockenau
TSV BockenauTSV Bockenau
15:15
Spieltext VfL Rüdesheim - TSV Bockenau

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
SC 07 Idar-Oberstein
SC 07 Idar-ObersteinIdar-Oberst. II
TuS Pfaffen-Schwabenheim
TuS Pfaffen-SchwabenheimPfaffen Sch.
15:30
Spieltext Idar-Oberst. II - Pfaffen Sch.

