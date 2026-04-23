Bezirksliga-Gipfel polarisiert: "Wir können am Sonntag alles gewinnen"

Dass dieses Duell elektrisiert, liegt nicht nur an der Tabelle. Es ist auch das Aufeinandertreffen zweier Mannschaften, die sich in dieser Saison bereits auf sehr unterschiedliche Weise kennengelernt haben. Im Hinspiel gewann der TSV Gaildorf beim SV Allmersbach mit 4:1, obwohl Julius Böse die Gastgeber zunächst in Führung gebracht hatte. Im Viertelfinale des Bezirkspokals revanchierte sich der SV Allmersbach dann mit einem 3:1-Erfolg. Nun folgt die dritte und womöglich wichtigste Auflage. „Wer hätte gedacht, dass wir jetzt nach Gaildorf fahren und zu diesem Zeitpunkt vier Punkte Vorsprung haben? Niemand“, sagt Allmersbachs Trainer Hannes Stanke gegenüber FuPa – und benennt damit den Kern dieser bemerkenswerten Konstellation.

Der SV Allmersbach kommt mit breiter Brust. 2026 hat die Mannschaft inklusive Pokal bislang alles gewonnen, zuletzt setzte sie sich souverän mit 3:0 gegen die SGM Kreßberg durch. Hannes Stanke spricht von einem Team, das sich „im Vergleich zur Vorrunde in allen Bereichen nochmals weiterentwickelt“ habe und bislang „ein grandioses Jahr 2026“ spiele. Die Stärke seiner Elf verortet er nicht nur im Sportlichen, sondern im Miteinander. Es herrsche eine „überragende Stimmung im gesamten Verein“, sagt Stanke, und er betont: „Der komplette Fokus liegt auf uns und dem, was wir selber beeinflussen können.“ Gerade in solchen Spielen ist das mehr als eine Floskel. Allmersbach kann den Vorsprung ausbauen, Gaildorf dagegen muss verkürzen. „Gaildorf muss gewinnen und wir können“, sagt Stanke. „Das ist der ganz große Unterschied.“

Gaildorf zwischen Druck, Qualität und Trotz

Beim TSV Gaildorf ist die Ausgangslage eine andere, aber nicht hoffnungslos. Die 1:2-Heimniederlage gegen den TSV Nellmersbach war ein Dämpfer, zuvor waren bereits weitere wichtige Punkte liegen geblieben. Philipp Kees, Spielertrainer und im Hinspiel noch Dreifachtorschütze, redet gegenüber FuPa die jüngste Phase nicht schön: „Die Ergebnisse in den letzten Spielen waren natürlich enttäuschend.“ Gerade deshalb fordert er nun eine Rückkehr zu den eigenen Stärken. Gaildorf müsse „die Qualitäten in der Offensive wieder auf den Platz bekommen“ und in der Defensive „kompromisslos agieren“. Dass seine Mannschaft dazu in der Lage ist, hat sie nicht zuletzt im ersten Duell mit Allmersbach gezeigt. Kees erwartet „ein interessantes Spiel für die Zuschauer“ – und formuliert den Auftrag ohne Umschweife: „Wir wollen den Rückstand verringern und werden alles daran setzen, Allmersbach zu schlagen.“

Respekt auf beiden Seiten – und Erinnerungen an zwei direkte Duelle

Auffällig ist, wie groß der Respekt beider Lager voreinander ist. Philipp Kees bescheinigt dem Gegner „gute Einzelspieler“, vor allem aber eine Mannschaft, die „als Einheit sehr gut“ funktioniere. Besonders imponiert ihm die Mentalität des Spitzenreiters: Allmersbach gebe „niemals auf und kämpft bis zum Schluss“, sagt Kees und verweist auf die vielen späten Siegtreffer der Stanke-Elf. Umgekehrt weiß auch Allmersbach genau, was Gaildorf auszeichnet. Für Hannes Stanke hat der TSV „für Bezirksliga natürlich eine starke Offensive“, die „es jedem Gegner schwer machen“ könne. Gleichwohl schöpft er Zuversicht aus dem Pokalduell Anfang März. „Da waren wir die klar bessere Mannschaft“, sagt Stanke. Das Hinspiel, in dem Allmersbach nach guter erster Halbzeit in eine „zweite Horror-Halbzeit“ geriet, dient ihm zugleich als Warnung. „Das passiert uns ganz bestimmt nicht nochmal.“

Breiter Kader hier, Sorgen dort

Auch personell könnten die Vorzeichen kaum unterschiedlicher sein. Beim SV Allmersbach spricht Hannes Stanke von einem „unglaublich breiten Kader mit 25 Mann“, in dem „jeder einzelne das volle Vertrauen“ genieße. Selbst die Ausfälle von Mario Greiner, Marius Weller und Marius Gebhardt habe seine Mannschaft zuletzt „problemlos“ kompensiert, dazu kommen die Langzeitverletzten Robin Loistl und Nick König. Für Sonntag fehlen wohl Robin Loistl, Nick König und Sebastian Lägl, hinter Marius Gebhardt steht noch ein Fragezeichen. Beim TSV Gaildorf klingt Philipp Kees deutlich vorsichtiger. „Personell sieht es aktuell leider nicht so rosig aus“, sagt er. Mehrere Spieler seien angeschlagen, man müsse abwarten, „wer am Sonntag einsatzfähig ist“.

Ein Spiel mit möglicher Vorentscheidung

So läuft alles auf einen Nachmittag hinaus, der die Saison womöglich kippen kann. Gewinnt der SV Allmersbach, hätte er Platz zwei praktisch gesichert und den größten Verfolger auf Distanz gehalten. Gewinnt der TSV Gaildorf, wäre das Rennen wieder offen – und die Liga um eine dramatische Schlussphase reicher. Hannes Stanke formuliert die Haltung des Tabellenführers mit bemerkenswerter Gelassenheit: „Wir können am Sonntag alles gewinnen und haben absolut nichts zu verlieren.“ In Gaildorf dürfte man das naturgemäß anders sehen. Genau daraus bezieht dieses Spitzenspiel seine Wucht: Hier trifft die Freiheit des Leaders auf den Zwang des Jägers. Und meist sind es genau diese Konstellationen, aus denen große Fußballnachmittage entstehen.