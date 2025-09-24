Bezirksliga geht in die nächste Runde: So läuft der Spieltag

Allzu lange Pausen gibt es in der Bezirksliga Niederrhein nicht, deshalb geht es am Wochenende schon in den 7. Spieltag. Klickt euch rein!
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
8. Spieltag
Do., 02.10.25 20:00 Uhr VdS 1920 Nievenheim - CfR Links Düsseldorf
So., 05.10.25 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - TSV Eller 04
So., 05.10.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - DSC 99 Düsseldorf
So., 05.10.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - MSV Düsseldorf
So., 05.10.25 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - Ratingen 04/19 U23 II
So., 05.10.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - SV Hösel
So., 05.10.25 15:30 Uhr Lohausener SV - SV Uedesheim
So., 05.10.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - TSV Meerbusch II
So., 05.10.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - TSV Bayer Dormagen
8. Spieltag
So., 05.10.25 12:45 Uhr DV Solingen II - SG Hackenberg
So., 05.10.25 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - SC Germania Reusrath
So., 05.10.25 15:00 Uhr Cronenberger SC - SSVg Velbert II
So., 05.10.25 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - HSV Langenfeld
So., 05.10.25 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - TSV Ronsdorf
So., 05.10.25 15:30 Uhr TuSpo Richrath - SC Viktoria Wuppertal Rott 89
So., 05.10.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - SV 09/35 Wermelskirchen
So., 05.10.25 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - SV Solingen 08/10
So., 05.10.25 15:30 Uhr SSV Berghausen - SSV Germania Wuppertal
8. Spieltag
Fr., 03.10.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - Thomasstadt Kempen
Fr., 03.10.25 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Türkiyemspor Mönchengladbach
Fr., 03.10.25 20:00 Uhr TuS Wickrath - SSV Grefrath 1910/24
So., 05.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - VfR Krefeld-Fischeln
So., 05.10.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SpVg Odenkirchen
So., 05.10.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - CSV Marathon Krefeld
So., 05.10.25 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SV Lürrip
So., 05.10.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - VfL Tönisberg
So., 05.10.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SC Union Nettetal II
8. Spieltag
Mi., 01.10.25 20:00 Uhr SV Haldern - Borussia Veen
Mi., 01.10.25 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - DJK Twisteden
Do., 02.10.25 20:00 Uhr SV Rindern - Sportfreunde Broekhuysen
So., 05.10.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Alemannia Pfalzdorf
So., 05.10.25 15:00 Uhr VfL Rhede - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 05.10.25 15:00 Uhr TSV Weeze - TuS Xanten
So., 05.10.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Viktoria Goch II
So., 05.10.25 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Westfalia Anholt
So., 05.10.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - TuS Stenern
8. Spieltag
Sa., 04.10.25 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - SuS 09 Dinslaken
Sa., 04.10.25 19:00 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 05.10.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - Duisburger SV 1900
So., 05.10.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - Spvgg Meiderich 06/95
So., 05.10.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - Viktoria Buchholz
So., 05.10.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Mülheimer SV 07
So., 05.10.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - SuS 21 Oberhausen
So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 05.10.25 16:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - VfL Repelen
8. Spieltag
So., 05.10.25 11:00 Uhr TuSEM Essen 1926 - Rot-Weiss Essen II
So., 05.10.25 13:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - SuS Haarzopf
So., 05.10.25 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - Heisinger SV
So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 05.10.25 15:00 Uhr Fatihspor Essen 2001 - Sportfreunde Königshardt
So., 05.10.25 15:00 Uhr Dostlukspor Bottrop - Fortuna Bottrop
So., 05.10.25 15:15 Uhr Vogelheimer SV - SpVgg Steele
So., 05.10.25 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - DJK Arminia Lirich 1920
So., 05.10.25 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - FC Blau-Gelb Überruhr
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: