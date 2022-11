Der Tabellenführer Blau-Weiß Idar-Oberstein feiert auch in Langenlonsheim. – Foto: Jochen Coutandin

Bezirksliga: Fürfeld diesmal eiskalt SG gewinnt 3:1 in Winterbach +++ SG Weinsheim dreht Partie in Guldental +++ TSG Planig bleibt geduldig und siegt gegen Birkenfeld

Region. Bezirksliga-Tabellenführer Blau-Weiß Idar-Oberstein hat sich beim TSV Langenlonsheim-Laubenheim keine Blöße gegeben (5:1). Oben rangerutscht sind mit ihren Siegen die TSG Planig (4:1 gegen Birkenfeld) und SG Weinsheim (2:1 bei der SG Guldenbachtal). Ebenfalls drei Punkte bejubelte die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein beim 3:1 in Winterbach. Das Verfolgerduell zwischen Brücken und Schmittweiler endete ebenso remis (1:1), wie die Partie Hoppstädten gegen Kirschweiler (3:3). Die SG Pfaffen-Schwabenheim verlor 2:5 gegen Niederwörresbach.

Ein alles in allem glücklicher Punktgewinn für die Hausherren, die erst in allerletzter Minute durch Tobias Demand ausglichen. Walter Buchholz hatte Mörschied nach 20 Minuten in Führung gebracht.

Gäste-Torjäger Petrit Miftari brachte den Landesliga-Absteiger vor 120 Zuschauern in Führung. Doch die Hausherren schlugen nach dem Seitenwechsel durch Dennis Peters zurück (69.). Zu diesem Zeitpunkt war Brücken nach einer Roten Karte bereits in Unterzahl (56.), dennoch verteidigte man den Punkt über die Zeit.

Eine erste Halbzeit zum Vergessen für den SVW. „Nichts von dem, was wir uns vorgenommen haben, hat geklappt“, berichtet Michael Minke. Die Gäste dagegen präsentierten sich enorm effektiv, nutzen im ersten Durchgang ihre Chancen eiskalt aus. Marvin Hendricks (18.), Nico Hargesheimer (21.) und Marcel Beck (34.) besorgten die verdiente Pausenführung. „Meine Mannschaft hat zwar eine Reaktion gezeigt, aber der Ball wollte bis in die Schlussminuten einfach nicht rein“, sagt Minke und spricht von einer „verdienten Niederlage“. Erst Marcel Herrmann brachte in der zweiten Minute der Nachspielzeit einen Ball im Tor unter.

Keine Tore in Durchgang eins, dafür umso mehr nach dem Seitenwechsel. Das Ärgerliche aus TSV-Sicht: nach der Führung leistete man sich eine zehnminütige Auszeit und machte dem Primus so das Leben leicht. Torfolge: 1:0 Bünyamin Degirmenci (61.), 1:1 Matthias Heidrich (65.), 1:2 Jan-Uwe Audri (66.), 1:3 Heidrich (69.), 1:4 Martin Gert (74.), 1:5 David Geringer (79.). HIER GEHT ES ZUR BILDERGALERIE VON DIESEM SPIEL

Einsatz, Stimmung und auch Leistung passen weiterhin beim Schlusslicht, wenngleich das Ergebnis wieder eine andere Sprache spricht. „Was soll ich sagen?“, fragt Trainer Luca Wolf. „Jede Woche dieselbe Geschichte“, hadert der SG-Coach. Ein Eckball und einen Konter vollendete Gäste-Torjäger Jan Schmidt (20./30.), bevor Matthias Schier die Hoffnungen der Kombinierten wieder aufleben ließ. „Es waren aber einfach wieder zu viele individuelle Fehler. Das bricht uns jedes Mal das Genick“, berichtet Wolf. Benjamin Maier stellte eine Viertelstunde vor dem Ende nochmal auf 2:4, ein Konter beendete die Bemühungen der Hausherren. „Egal, wir geben nicht auf und machen weiter“, erklärt Luca Wolf.

Ein insgesamt ausgeglichenes Spiel mit einem gerechten Ergebnis, das den Hausherren nicht wirklich hilft, um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld herzustellen. Torfolge: 0:1 Maik Winter (12.), 1:1 Tristan Widua (30.), 2:1 Pascal Szokol (42.), 2:2, 2:3 Patrick Feller (45./49.), 3:3 Timmy Lorenz (77.).

In Guldental gewinnen nicht viele Mannschaften, weshalb sich Gäste-Trainer Detlev Christmann und sein Team auf die Schulter klopfen können. Dabei rannte man erneut einem Rückstand hinterher. "Fußballerisch waren wir von Anfang an überlegen, haben unsere läuferische Qualität aber nicht so auf den Platz bekommen", hatte Weinsheims Trainer den Eindruck, "dass die Jungs mit den Gedanken irgendwo anders waren". Beim Gegentor sei man sich zu schade gewesen, den Ball sauber zu klären und rauszuhauen. "Nach der Pause mussten wir verletzungsbedingt wechseln und kamen dann immer besser in Tritt", berichtet Christmann. "Man hat gemerkt, dass wir die athletische Mannschaft sind und nochmal eine Schippe draufpacken konnten." Torfolge: 1:0 Ardonik Recica (43.), 1:1 Timon Rheinländer (77./FE), 1:2 Daniel Chheng (87.).

Ein am Ende verdienter Erfolg für die TSG, berichtet Spielertrainer Dennis Mastel. „Birkenfeld hat sehr kompakt gestanden und das gut gemacht, aber wir waren heute sehr geduldig und haben es sauber zu Ende gespielt.“ Nach dem Eisbrecher durch ein Kopfballtor von Dogukan Tasyürek legten die Hausherren noch zweimal nach. Ein Sonderlob hatte Mastel für den eingewechselten Jeremias Thill: „Als er auf den Platz kam, hat er nochmal so richtig Schwung gemacht und alle unsere drei Tore mit vorbereitet. Das war echt stark“, sagt Dennis Mastel zufrieden.

Torefolge: 1:0 Yannick Gaul (15.), 1:1 Daniel Sommer (40.), 2:1 Dogukan Tasyürek (80.), 3:1 Dennis Mastel (85.), 4:1 Yunus Ceyhan (89.).