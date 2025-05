Beherzter Kampf um den Ball zwischen Nieder-Olms Ivo Schedereit (links) und Niersteins Nico Manz. – Foto: Kristina Schäfer

Bezirksliga: Fünfmal Rot zwischen Mommenheim und Aksu Während der Partie zwischen TSV Mommenheim und FC Aksu Mainz zückt der Schiedsrichter fünfmal die Rote Karte +++ Der große Verlierer des Spieltags ist der VfR Nierstein. Verlinkte Inhalte BZL Rheinhessen Marienborn II Nierstein Nieder-Olm Gundersheim + 12 weitere

Mainz-Bingen. Der VfR Nierstein war am 28. Spieltag der Bezirksliga Rheinhessen der große Verlierer im Kampf gegen den Abstieg. Während der VfR in Nieder-Olm 0:5 verlor, spielte Aksu im Prestigefight in Mommenheim remis und rückte bis auf drei Punkte an den rettenden Platz zwölf heran. Im Wiesgarten-Stadion zückte der Schiedsrichter insgesamt fünfmal Rot.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Fr., 16.05.2025, 19:30 Uhr SV Guntersblum Guntersblum TSV Zornheim Zornheim 1 2 Abpfiff

„Das Spiel war sehr bissig und hitzig“, sagte SVG-Coach Marian Saar angesichts von 13 Gelben Karten, einer Zeitstrafe und einer Roten Karte gegen Zornheims Philipp Glowacz nach einem Gerangel (89.). „Es tut schon weh, denn wir waren sieben Spiele ungeschlagen und Dritter der Rückrundentabelle – aber die Niederlage haben wir uns selbst zuzuschreiben.“ Das Geschehen habe sich zu 80 Prozent in der Zornheimer Hälfte abgespielt: „Aber die Gäste wollten es mehr – Torwart Marian Butscher hat einfach alles gehalten.“ So sah es auch TSV-Trainer Holger Hedderich: „Eine überragende kämpferische Leistung und eine klasse Leistung von Butscher im Tor waren entscheidend.“ Tore: 0:1 Fabian Meurer (19.), 0:2 Luis Grohmann (84.), 1:2 Rouven Schiedhelm (90.+4). Zuschauer: 270.

„Finthen hat in der ersten Halbzeit drei Abschlüsse gerade so auf der Linie geklärt – und in der zweiten Halbzeit machen wir drei Dinger aus dem Nichts“, resümierte TuS-Co-Trainer Philip Spieckermann. „So ist manchmal der Fußball. Ich denke aber, ein Unentschieden wäre heute gerecht gewesen, da Finthen nach dem 0:2 das Spiel kontrolliert hat und immer wieder gefährlich war. Dennoch ein Lob an meine Jungs, dass sie sich auch bei so einem Spiel nicht aufgegeben haben.“ Tore: 0:1 Emilio Doleschy (47.), 0:2 Dennis Gyamfi (73.), 1:2 Tobias Schuh (82.), 2:2 Luis Biebl (87.), 3:2 Schuh (90.+1). Zuschauer: 75.

„Die erste Halbzeit war eine sehr zähflüssige Angelegenheit mit viel zu langsamen Spielaufbau“, urteilte 46-Teammanager Volker Müller. „In der zweiten Hälfte hat Ataspor stark abgebaut, sodass die Tore zwangsläufig fielen.“ Tore: 1:0 Dennis Müller (43.), 2:0, 3:0 Moritz Sonnenschein (48., 49.), 4:0, 5:0 Sascha Schäfer (50., 54.), 6:0 Müller (56.), 7:0 Can Tasdemir (71.), 8:0 Laurent Kessler (76.), 9:0 Jakob Rimoldi (77.), 10:0 Kessler (80.), 11:0, 12:0 Oliver Basler (81., 84.). Zuschauer: 50.

„Nach sechs sieglosen Spielen haben wir endlich wieder unsere Chancen verwertet und gewonnen“, freute sich FSV-Boss Christoph Loré. „Und zwar auch in dieser Höhe verdient – gegen enttäuschende Gäste.“ Tore: 1:0 Patrick Schuchert (4.), 2:0 Sören Boomgarden (11.), 3:0 Rico Kreutzer (39.), 4:0 Matthias Cygon (51.), 5:0 Kreutzer (66.). Zuschauer: 30.

Luka Cekic (16.) und Kevin Bernhardt (86.) machten vor 150 Zuschauern für den Favoriten alles klar. „Wir waren nah dran, mindestens einen Punkt zu entführen“, so FSV-Co-Trainer Damian Szymkow. „Kurz vor Schluss fangen wir uns einen Konter zum 0:2.“ Rote Karte: Deniz Kilic (TuS/90.) wegen Foulspiels.

Auf schwierigem Geläuf hatten wir in der ersten Halbzeit ein Plus an Großchancen, lediglich das Abschlussglück fehlte“, so Jens Gehindy, Sportlicher Leiter beim FSV. „In der zweiten Hälfte haben wir einen sehr schönen Angriff über drei Stationen souverän abgeschlossen.“ Mit dem zweiten Treffer zogen die Schwarz-Gelben das Ding. Gehindys Fazit: „Eine sehr gute Leistung des gesamten Teams.“ Tore 0:1 Jonas Buthmann (63.), 0:2 Nolan Wagner (75., Foulelfer), 0:3 Tomes Sam (90.+1). Zuschauer: 60.