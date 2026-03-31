Bezirksliga: Fünf Ruhrgebiets-Klubs mit Zugängen für 2026/27 Bezirksliga, Gruppen 5 und 6: Diese Transfers für die neue Spielzeit haben Vereine aus Essen, Oberhausen, Bottrop und Duisburg vermeldet. von Sascha Köppen · Heute, 13:45 Uhr · 0 Leser

Kenson Götze kommt von Hamborn 07 zum VfB Frohnhausen. – Foto: Volker Nagraszus

Die Saison 2025/26 ist längst auf die Zielgerade eingebogen, da ergibt sich fast zwangsläufig, dass bei vielen Vereinen bereits die Planungen für die neue Spielzeit auf Hochtouren laufen. Gleich eine Reihe von Bezirksligisten aus dem Ruhrgebiet hatten demnach zu Wochenbeginn Zugänge zu vermelden.

Zwei Neue für den VfB Frohnhausen So hat etwa der VfB Frohnhausen, aktuell Vierter der Bezirksliga, Gruppe 6, gleich zwei Zugänge vermeldet. Es kommen Kenson Götze von den Sportfreunden Hamborn 07 und Nour-Eddine Artey von TuSEM Essen zum VfB. Seine Freude darüber äußerte der Sportchef Issam Said auf bei Reviersport: "Das sind zwei Spieler, die wir unbedingt verpflichten wollten. Sie werden unseren Kader verstärken." In welcher Liga die beiden Neuen künftig für die Frohnhausener auflaufen werden, ist derweil noch nicht sicher. Bei nur vier Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze, die aktuell Arminia Klosterhardt hält, ist noch alles möglich. Auch Dostlukspor Bottrop kann in dieser Bezirksliga-Gruppe einen Zugang vermelden, schließt sich doch Deniz Michalik dem Klub an. Der 20-Jährige steht aktuell bei Türkspor Dortmund im Kader. Zuvor lief er in der Jugend für den VfB Bottrop auf.

Der Heisinger SV, der in Gruppe 5 derzeit Elfter ist, hat derweil Gerrit Höhl von Fortuna Bredeney zu sich geholt. Höhl soll seine langjährige Erfahrung beim HSV einbringen, auch wenn die Bezirksliga für ihn nach vielen Jahren im Kreisoberhaus auch eine neue Herausforderung darstellen dürfte. Der SC 1920 Oberhausen, der ebenfalls in Gruppe 5 der Bezirksliga unterwegs ist, freut sich derweil über den Wechsel von Thuto Schneider von der SpVgg Sterkrade-Nord aus der Parallel-Gruppe 6. Damit darf sich der SC auf einen polyvalenten, 21 Jahre jungen Spieler freuen. "Thuto ist ein Junge, der mit seinen jungen 21 Jahren auf verschiedensten Stationen und in unterschiedlichsten Ligen seine Klasse bereits bewiesen hat. Er bringt Tempo mit und ist ein guter Techniker. Natürlich ist der Junge noch nicht am Ende seiner Entwicklung, aber gerade das ist unser Anspruch, solch junge Spieler stetig zu verbessern", erklärt Manager Kilian Lang im Reviersport.