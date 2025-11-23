Bezirksliga: FSV Saulheim widmet Sieg Danell Giannelli

Alzey-Worms. Mit dem 7:0 in Nierstein sorgten die Fußballer des SV Horchheim am zweiten Rückrunden-Spieltag der Bezirksliga Rheinhessen für einen Paukenschlag. Wörrstadt sackte beim 2:0 im Kellerduell bei Fortuna Mombach drei eminent wichtige Punkte ein, während Gundersheim sein Sechs-Punkte-Match in Zornheim verlor.

VfL-Co-Trainer Martin Ritter sprach von „fragwürdigen Schiedsrichter-Entscheidungen. Wir haben in einer hitzigen Partie 70 Minuten in Unterzahl gespielt, was es natürlich nicht einfacher macht. Vom Einsatz her kann ich meinem Team keinen Vorwurf machen. Wir kommen zweimal zurück und können ausgleichen – jedoch konnten wir danach nicht mehr nachlegen. In der zweiten Hälfte fehlte es uns – auch bedingt durch die Unterzahl – an Durchschlagskraft“. Tore: 1:0 Henrik Seeland (4.), 1:1 Marvin Ewald (6.), 2:1 Luis Grohmann (21.), 2:2 Sefkan Tas (28., Foulelfer im Nachschuss), 3:2 Henrik Seeland (41.) Gelb-Rot: Marvin Ewald (VfL) wegen wiederholten Foulspiels (20.). Zuschauer: 80.

„Wir sind alle erleichtert“, bekannte Horchheims Cheftrainer Sascha Löcher im Anschluss an den Kantersieg. „Wir haben uns ein bisschen freigespielt und den Frust der letzten Wochen von der Seele geschossen. Wir haben nahezu alles, was wir uns vorgenommen haben, auch umgesetzt und waren extrem motiviert, den Negativtrend heute zu stoppen. Auf jeden Fall die beste Leistung seit Langem.“ Taktisch habe man „etwas tiefer gestanden – nach den vielen Gegentoren zuletzt. Aus dieser Ordnung heraus haben wir schnell umgeschaltet und sehr zielstrebig nach vorne gespielt“. Das Stenogramm: 0:1 Domenico Gagliardi (19.), 0:2 Phillip Maurer (29.), 0:3, 0:4 Gagliardi (38., 44.), 0:5 Mathis Knopp (79.), 0:6 Pascal Sadurski (87.), 0:7 Phillip Maurer (90.). Zuschauer: 85.

„Dass wir dieses Spiel nicht gewinnen, ist einfach inakzeptabel“, haderte Guntersblums Cheftrainer Marian Saar. „Normalerweise schütze ich meine Jungs und stelle mich vor sie, aber heute zähle ich sie an. Wir haben gegen einen tiefstehenden Gegner vieles richtig gemacht, top Abläufe drin gehabt und absolute Großchancen erspielt – aber wir machen nur zwei von möglichen sieben, acht Toren. Dem Gegner schenken wir mit maximal vier Schüssen im Spiel zwei Tore.“ Saars Resümee: „Das ist einfach zu schwach von uns – und sehr frustrierend.“ Tore: 0:1 Jan Weinbach (2.), 1:1 Mamadou Sidibe (5.), 1:2 Tim Weinbach (70.), 2:2 Amir Nezami (79.). Zuschauer: 80.

Ein intensives Spiel zweier spielstarker Teams. Doch der Lucky Punch gelang den Gästen. „In der ersten Halbzeit hatten wir Schwierigkeiten, unser Spiel aufzuziehen“, so TSV-Trainer Tobias Ruf. „Leider rutscht unser Abwehrspieler Jonas Hauck beim 0:1 unglücklich weg. Nach der Pause kommen wir sehr gut rein, sind die ersten 20 Minuten klar spielbestimmend – mehr als das 1:1 erzielen wir jedoch nicht.“ Im Finish war es ein offenes Ding. „Wir haben wieder einmal nach einem Standard in der letzten Minute nicht gut verteidigt“, grämte sich Ruf. „Ein Punkt wäre definitiv verdient gewesen.“ Tore: 0:1 Kalon Prator (25.), 1:1 Lennart Lopes Bickel (53.), 1:2 Ahmet Sirin (90.). Zuschauer: 50.

„Ein hektisches Spiel mit einem kuriosen Tor zum 1:0“, berichtete Saulheims Co-Trainer Damian Szymkow. „Ein klar reguläres Tor wurde uns zunächst nicht anerkannt, nach Diskussionen zwischen dem Schiri und dem Linienrichter wurde es uns dann doch gegeben. In der Schlussphase verpassen wir mehrere Chancen zur Entscheidung und lassen die Mommenheimer dadurch im Spiel.“ Ein „absoluter Wermutstropfen“ sei die Verletzung von Danell Giannelli, der mit Verdacht auch Schlüsselbeinbruch ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. „Umso schöner, dass wir dieses enge Spiel auch für ihn ziehen konnten.“ Tore: 1:0 Ilias Kuntich (50.), 2:0 Alkan Yildiz (64.), 2:1 Philipp Kögler (70.). Zuschauer: 120.

„Es waren schwierige Platzverhältnisse“, betonte Wörrstadts Spielertrainer Rene Novo. „Aber wir konnten es fußballerisch besser ausspielen. Am Ende ging es nur um den Kampf – den haben wir angenommen. Der Dreier ist sehr wichtig, um den Abstand nach unten zu vergrößern und Anschluss ans Tabellenmittelfeld zu bekommen.“ Tore: 0:1 Noel Lehr (30.), 0:2 Leon Simon (78.). Zuschauer: 60.





