Bezirksliga: FSV Saulheim verliert Derby

Bezirksliga-Zweikampf zwischen dem Saulheimer Jonas Kleinschmitt (links) und Jens Eberhardt (TSV Mommenheim). Foto: Axel Schmitz/pakalski-press

Alzey-Worms. Durch einen Dreier bei der TSG Bretzenheim 46 II hat der SV Horchheim am 3. Spieltag der Bezirksliga Rheinhessen die Tabellenführung übernommen. Guntersblum, Gau-Odernheim II und Gundersheim haben ihren ersten Dreier eingefahren. Für Saulheim und Aufsteiger Monsheim indes ist der Fehlstart perfekt.

„Heute war viel Kampf dabei“, resümierte SVH-Coach Sebastian Schulz. „Kämpferisch war es eine sehr gute Leistung – auch wenn vieles diesmal nicht so geklappt hat. Am Ende war es glücklich, dass wir in der 90. Minute das 2:1 schießen – aber es war eben auch eine mega entschlossene Leistung von der Mannschaft. Wenn man das dritte Mal in Folge in der 90. Minute zuschlägt, ist das irgendwann kein Zufall mehr.“ Kapitän Lars Freese und Co. hätten „brutal gegen den Ball gekämpft und alles auf dem Platz gelassen, was wir hatten“. Fazit von Schulz: „Es hätte heute auch nur ein Punkt sein können – oder auch gar keiner.“ „Wir sind ganz schlecht ins Spiel gekommen, danach haben wir uns stetig gesteigert und eine prima zweite Hälfte gespielt“, sagte TSG-Teammanager Volker Müller. „Letztendlich eine völlig unnötige und unverdiente Niederlage – wer aber Chance auf Chance vergibt, darf sich nicht wundern.“ Bester Mann auf dem Platz war Horchheims Torwart Yannick Hechler. Tore: 0:1 Malte Rheinheimer (10.), 1:1 Philipp Kessel (57.), 1:2 Destiny Adun (89.). Zuschauer: 50.

„Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen, hatten zu viele unnötige Ballverluste durch Unkonzentriertheiten“, analysierte TSV-Betreuerin Tina Schumacher. Obersülzen habe „sehr körperbetont“ gespielt. „In der zweiten Halbzeit war es ein anderes Bild“, betonte Schumacher. „Wir sind konzentriert aus der Pause gekommen, haben die Zweikämpfe besser angenommen, sodass das Spiel vor allem aufs Tor der Gäste ging.“ Tore 0:1 Oliver Ronald Ziese (4.), 1:1 Leon Lurkin (73.). Zuschauer: 150.

„Die erste Halbzeit verlief noch ausgeglichen“, analysierte FSV-Co-Trainer Damian Szymkow. „Aufgrund der zweiten Hälfte geht der Sieg der Gau-Odernheimer aber in Ordnung.“ TSV-Coach Tobias Ruf: „In der Anfangsphase hätte es auch 2:2 stehen können, bis wir es defensiv endlich sauber verteidigt bekommen haben. Im Laufe der ersten Halbzeit hatten wir dann immer mehr Zug zum Tor. In der zweiten Halbzeit haben wir vier hochkarätige Chancen.“ Nach einem Fehler von Saulheims Keeper Jannik Gerlach fiel das vorentscheidende 0:2. „Im Anschluss hatten wir weitere Chancen“, betonte Ruf. „Aber Glückwunsch an alle in meinem Team, dass wir hinten alles top wegverteidigt bekommen haben.“ Tore: 0:1 Christopher Felde (35., Foulelfmeter), 0:2 Sadrack Faber (68.). Zuschauer: 100.

„Wir sind nicht gut gestartet“, klagte TuS-Coach Marco Stark. „Beim 1:0 und 2:0 von Zornheim kann man über ein vermeintliches Abseits nachdenken. In der 74. Minute gelang uns trotz zweifacher Unterzahl der 1:2-Anschlusstreffer und wir waren die gesamte zweite Halbzeit besser im Spiel.“ Am Ende habe es „aufgrund schwindender Kräfte leider nicht zum Punkt gereicht“. „Wir müssen nach dem Spiel alle die Daumen drücken, dass sich Finn Baumgärtner in der letzten Aktion des Spiels nicht wieder schwer am Knie verletzt hat“, kommentierte TSV-Trainer Marco Jantz – und äußerte den Verdacht eines Kreuzbandrisses. „Das wäre sein dritter Kreuzbandriss – mit 20 Jahren. Daher sind wir alle ein bisschen down – auch wenn wir hoch verdient gewonnen haben.“ Tore: 1:0 Max Philippi (23.), 2:0 Nils Horn (30.), 2:1 Philip Bach (74.), 3:1 Philippi (90.). Rote Karte: Mikheili Kopaliani (Neuhausen) wegen Beleidigung (67.). Gelb-Rot: Dennis Selzer (Neuhausen) wegen Foulspiels (51.). Zuschauer: 150.

„Wir haben über weite Strecken nicht zu unserem Spiel gefunden und waren vor allem in der ersten Halbzeit klar unterlegen“, ärgerte sich Rahul Saini, Sportlicher Leiter der Fontana. „Basara hat das läuferisch sehr gut gemacht und seine Chancen konsequent genutzt. Die Gäste waren vor dem Tor deutlich effizienter als wir.“ Seinen Jungs sei die nötige Konsequenz abgegangen. Tore: 0:1 Finn Mauro Wronkowski (37.), 0:2 Rento Omori (45.), 1:2 Sedat Yildirim (48.), 1:3, 1:4 Rui Sekoguchi (52., 68.). Zuschauer: 50.

„Diese Niederlage schmerzt mehr als die beiden anderen zuvor, weil wir heute definitiv die bessere Spielanlage hatten“, sagte Monsheims Spielertrainer Tobias Hess. „Wir können uns heute keine Vorwürfe machen – außer, dass wir das Tor nicht getroffen haben. Wir haben etliche Angriffe gut über die Außen vorgetragen. Leider waren dann die letzten Pässe etwas ungenau. Vor dem Gegentor hatten wir in der 80. Minute die Riesenchance zur Führung durch Raul Escalante – quasi im Gegenzug haben wir nach einem Standard ein Pingpong-Tor kassiert.“ Fazit von Hess: „Sehr ärgerlich, dass wir uns nicht belohnt haben.“ „Wir sind mit unserer Leistung unzufrieden und können uns bei Torwart Tobias Hoffmann bedanken, der uns mit mehreren Glanzparaden im Spiel gehalten hat“, so FSV-Boss Christoph Loré. „Bis auf Innenverteidiger Yuri Orlovskyi hat keiner unserer Feldspieler seine normale Form gezeigt. Am Ende freuen wir uns über einen dreckigen Arbeitssieg und den aktuellen Tabellenplatz.“Tore: 0:1 Oleksandr Sydoruk (82.), 0:2 Matthias Cygon (90.+2). Zuschauer: 100.

„Ein ganz wichtiger erster Dreier – und hochverdient“, jubelte SVG-Trainer Marian Saar. „Leider haben wir es sehr spannend gemacht und viele Dinger liegen lassen. Freinsheims Farshid Haidary war immer wieder sehr gefährlich über Konter und Einzelaktionen.“ Tore: 0:1 Badr Karn (50.), 1:1 Farshid Haidary (52.), 1:2 Rouven Schiedhelm (67., Foulelfmeter). Zuschauer: 200.

„Beide Mannschaften haben sich in den ersten 15 Minuten schwergetan“, so VfL-Co-Trainer Martin Ritter. „Es hat sich viel im Mittelfeld abgespielt.“ Die Gundersheimer verwerteten zwei Hundertprozentige nicht, die Budenheimer hatten Pech mit einem Pfostentreffer. In Halbzeit zwei wurde der VfL erst griffiger, ging in Führung, wurde dann wieder passiver und musste gute 20 Minuten des FVB überstehen. „Das 2:0 fiel nach einem Konter nach schönem Zusammenspiel“, freute sich Ritter. Im Finish hätten beide Teams „mit offenem Visier“ gespielt. „Wir waren zum Schluss aber einfach abgezockter“, so der Co. „Vincent Weiß hatte in der ersten Halbzeit einen Pfostentreffer für uns“, berichtete FVB-Coach Daniel Kittl. „In der zweiten Halbzeit war der Gegner aus meiner Sicht die etwas glücklichere Mannschaft. Beim Stand von 1:2 hatten wir noch ein, zwei hundertprozentige Chancen zum 2:2. Natürlich ist es schade, keine Punkte mitzunehmen, aber wir schauen jetzt sehr positiv auf die kommenden Aufgaben.“ Tore: 0:1 Tim Malkmus (52.), 0:2 Tobias Eichfelder (79.), 1:2 Eigentor Leo Hahn (80.).





