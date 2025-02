Bezirksliga: Frohnhausen feiert umkämpften Heimsieg gegen Genc Osman

In einem umkämpften und spektakulären Duell am 19. Spieltag setzten sich die Hausherren durch ein Last-Minute-Tor am Ende denkbar knapp durch. Dabei kamen die Gäste selbst in der absoluten Schlussphase des Spiels noch zu zwei Treffern und zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

EmrulaDoppelpack reicht nicht, Ucan mit spätem Siegtor