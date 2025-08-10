Bezirksliga: Freese-Tor für Horchheim nicht genug

Alzey-Worms. In der vergangenen Runde trennten sie noch zwei Klassen – doch nach dem zweiten Spieltag der Bezirksliga Rheinhessen steht Aufsteiger TuS Wörrstadt vor Landesliga-Absteiger Fortuna Mombach. Den direkten Vergleich gewann Wörrstadt nämlich spektakulär 4:3.

„Wir verschlafen die erste Halbzeit und kommen nicht ins Spiel“, rekapitulierte Gau-Odernheims Teammanager Mehmet Tukac. „Bekommen zwei absolut vermeidbare Standardgegentore. In der zweiten Halbzeit machen wir das Spiel, aber direkt beim nächsten Standard fangen wir das 0:3.“ Danach habe man weiter Druck gemacht, doch nach dem Ehrentreffer habe man Tür und Tor geöffnet und aufgrund individueller Fehler zwei weitere Gegentreffer gefangen. Das Stenogramm: 1:0 Eigentor Jan Wouda (23.), 2:0 Jin Song (37.), 3:0 Maxi Rund (47.), 3:1 Lennart Lopes Bickel (57.), 4:1 Freddy Sorg (70.), 5:1 Kalon Prator (78.). Zuschauer: 150.

„Wir waren von Beginn an gut im Spiel“, berichtete Wörrstadts Spielertrainer Rene Novo. „Auch in der zweiten Halbzeit waren wir von Anfang an da, haben das 3:1 nachgelegt. Dann ist uns das Spiel ein wenig aus den Händen geglitten.“ Folge: Die Mombacher glichen zum 3:3 aus. Doch der Aufsteiger zeigte Moral. „Wir haben uns reingebissen und nachlegen können“, freute sich Novo. „Mombach hat es uns nicht einfach gemacht, aber wir hätten sogar noch ein bis zwei Tore mehr schießen können. Wir sind froh, dass wir den ersten Dreier in der Bezirksliga holen konnten.“ Der Spielfilm: 1:0 Julian Jung (21.), 2:0 Emanuel Dragun (25.), 2:1 Shahrokh Abholhasani (44.), 3:1 Dragun (48.), 3:2, 3:3 Takuya Itabashi (59., 67.), 4:3 Marcel Thiele (82.).

„Wir haben vermissen lassen, was uns die letzten beiden Spiele ausgezeichnet hat“, kritisierte VfL-Co-Trainer Martin Ritter. „Unser Spiel war sehr statisch und der Einsatz nicht bei hundert Prozent.“ TSV-Spielertrainer Fabian Meurer derweil freute sich: „Entscheidend war der Zusammenhalt in der Mannschaft. Wir haben gegenseitig unsere Fehler ausgebügelt, das Spiel auf dem schwierigen Platz in Flomborn angenommen – und bis zum Ende alles für den Sieg gegeben.“ Torfolge: 1:0 Tim Malkmus (2., Foulelfmeter), 1:1 Henrik Seeland (21.), 2:1 Eigentor Nick Apitius (36.), 2:2 Nils Horn (60.), 2:3 Sky-Milton Bohne (90.+3). Lukas Ketterer (VfL) hält Foulelfmeter von Fabian Meurer (78.). Gelb-Rot: Marvin Ewald (VfL) wegen Foulspiels (90.+2).

Nach Foul von Levan Bichinashvili an Arda Özel verwandelte der Ex-Bodenheimer Jared Lidy den fälligen Elfer sicher zum Tor des Tages (73.). Mit der Laune von Saulheims Co-Trainer Damian Szymkow es war nach der zweiten Niederlage im zweiten Spiel nicht zum Besten bestellt. „Ein typisches 0:0-Spiel mit wenigen Chancen auf beiden Seiten“, sagte Szymkow. „Wir haben den einen Fehler zu viel gemacht – ein ernüchternder Saisonstart für uns.“ Gelb-Rot: Eljano Pergjegai (FSV) wegen wiederholten Foulspiels (85.). Zuschauer: 110.

„Wir waren diesmal leider deutlich schwächer als letzte Woche und hatten zu viele Fehler in unserem Spiel“, konstatierte Horchheims Trainer Sascha Löcher. „Nierstein war ein sehr guter, unangenehmer Gegner und das Unentschieden war leider das gerechte Ergebnis.“ Eine Einschätzung, die Niersteins Trainer Nico Augustin teilte: „Wir haben mannschaftlich geschlossen an einem Plan gearbeitet und gute Ballgewinne gehabt, mit denen wir immer wieder gefährlich nach vorne gekommen sind und Horchheim vom Tor weggehalten haben. In Summe hatten wir ein Chancenplus, hätten sogar mit einer Führung in die Kabine gehen müssen.“ Tore: 0:1 Leon Lurkin (18.), 1:1 Lars Freese (45.+2). Zuschauer: 100.

„Das war ganz rohe Kost“, bekannte SVG-Trainer Marian Saar. „Nieder-Olm hat seine Sache gut gemacht, das Ganze diszipliniert wegverteidigt. Wir hatten leider erneut das Problem, dass wir im letzten Drittel zu wenig Ideen hatten und zu wenig Topchancen kreiert haben mit unserem vielen Ballbesitz.“ Jan Weinbach (72.) und Luke Vollrath (90.) ließen jeweils Hundertprozentige aus. „Die beiden Nieder-Olmer Ausnahmespieler Cygon und Kreuzer kamen auch je zu einem gefährlichen Abschluss“, so Saar. „Mit ein wenig Glück gewinnen wir, aber das 0:0 geht in Ordnung.“ Zuschauer: 200.





