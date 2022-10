Bezirksliga: Freese schnürt den Dreierpack Horchheim-Stürmer führt Bezirksligisten zum Sieg +++ Guntersblum gegen Klein-Winterheim chancenlos

VfL Gundersheim - SV Horchheim 1:5 (1:4). Nach der ersten Halbzeit war das Derby am Freitagabend vor 60 Zuschauern auch schon entschieden. Zum überragenden Spieler der Partie avancierte Lars Freese, der einen Dreierpack schnürte. Die Horchheimer legten los wie die Feuerwehr. Nach Vorarbeit von Marc Blaser erzielte Lars Freese das 1:0 (11.) für den SVH. Dann markierte der Torjäger nur sechs Minuten später das 2:0 (16.). Nach einem erneuten Ballverlust in der Vorwärtsbewegung konterte Horchheim wieder eiskalt. Blaser traf zum 3:0 (24.). Und nach einem Freistoß köpfte Robin Rauscher zum 4:0 (26.) ein. „In den ersten 26 Minuten wurden wir regelrecht vom Gegner aufgefressen“, sagte Kevin Boos, der Trainer des VfL Gundersheim. Das 1:4 (45.+3) vor der Pause durch den Kopfballtreffer von Besart Morina machte Gundersheim noch einmal Hoffnung. „Die Einstellung und der Kampf waren in der zweiten Halbzeit bei meiner Mannschaft viel besser. Aber aufgrund der ersten Hälfte ist nach dem Seitenwechsel nichts mehr drin gewesen für uns“, befand Boos. Freese krönte seine Leistung kurz vor Schluss noch mit dem 5:1 (89.). „Die ersten 26 Minuten haben wir das hervorragend gemacht, diesmal haben wir unsere Chancen optimal in der Anfangsphase genutzt“, sagt Sascha Löcher, der Trainer des SV Horchheim.