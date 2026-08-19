Bezirksliga Franken: Zwischen Aufstiegshoffnung und Abstiegssorge

– Foto: Marcel Becker

Am Wochenende des 22. und 23. August beginnt in der Bezirksliga Franken die Saison 2026/2027. 16 Mannschaften kämpfen um Punkte, Aufstieg und Klassenverbleib. Der Meister steigt direkt in die Landesliga auf, der Zweite erhält über die Relegation eine weitere Chance. Am anderen Ende der Tabelle droht voraussichtlich den letzten drei Mannschaften der direkte Abstieg, während der Tabellen-13. wahrscheinlich in die Abstiegsrelegation muss. Die Ausgangslage verspricht Spannung: Mit der SGM Krumme Ebene am Neckar kommt ein Landesliga-Absteiger hinzu, mit der SGM MassenbachHausen, der SG Bad Wimpfen, dem VfB Bad Mergentheim und dem SC Michelbach/Wald gleich vier Aufsteiger.

Die SGM Mulfingen/Hollenbach hatte sich nach ihrem Aufstieg in der vergangenen Saison in der Bezirksliga behauptet und belegte mit 39 Punkten den neunten Platz. Nun geht die Mannschaft mit Pascal Eißler als Trainer in die neue Spielzeit. Eißler ist zugleich der einzige genannte Zugang und kommt von der SpVgg Satteldorf. Abgänge gibt es keine. Damit setzt die SGM im Gegensatz zu vielen Konkurrenten auf weitgehende personelle Kontinuität. Zum Auftakt empfängt Mulfingen/Hollenbach am Sonntag, 23. August, um 15 Uhr den FSV Friedrichshaller SV.

Die SGM Krumme Ebene am Neckar kommt als Absteiger aus der Landesliga in die Bezirksliga und ist damit eine der großen Unbekannten der neuen Saison. Trainer Marcel Gerstle muss dabei einen personellen Umbruch bewältigen. Einziger genannter Zugang ist Julian Kirr, der von der SpVgg Neckarelz kommt. Den Verein verlassen haben Musa Kaykun zur TG Böckingen, Nils Müller zum FC Zuzenhausen, Dietmar Murkovic zur Spvgg Möckmühl, Tufan Yilmaz zur SpVgg Neckarelz und Sven Knobel zum VfL Brackenheim. Eine Platzierung in der Bezirksliga aus der vergangenen Saison gibt es aufgrund des Abstiegs aus der Landesliga nicht. Gleich zum Auftakt wartet am Sonntag, 23. August, um 15.30 Uhr ein Heimspiel gegen den SV Wachbach.

Für die SG Sindringen/Ernsbach endete die vergangene Spielzeit mit 40 Punkten auf dem achten Platz – exakt in der Tabellenmitte. Unter Trainer Michael Lieb soll die Mannschaft nun mit mehreren neuen Spielern in die nächste Runde gehen. Dennis Vollmer kommt vom VfR Gommersdorf, Pascal Rauer vom TSV Waldbach, Nikolaos Drossas von der TSG Öhringen, Adam Schütze von der TSG Verrenberg, Jastin Rau ebenfalls von der TSG Öhringen und Leopold Poddig von 07 Ludwigsburg Fußball. Tobias Kropf wechselt dagegen zum TSV Pfedelbach. Sindringen/Ernsbach eröffnet die Saison bereits am Samstag, 22. August, um 15.30 Uhr bei Aramäer Heilbronn – eine anspruchsvolle erste Standortbestimmung.

Zwölf Unentschieden in 30 Begegnungen prägten die vergangene Saison des TSV Pfedelbach, der mit 45 Punkten auf dem siebten Platz landete. Trainer Dennis Schmieg steht nun vor einer Mannschaft, die im Sommer deutlich verändert wurde. Tobias Kropf kommt von der SG Sindringen/Ernsbach, Dennis Schmieg vom TSV Kupferzell, Dennis Kolder vom TSV Dünsbach, Julian Großer von der TSG Verrenberg, Berksan Uzuner von der TSG Öhringen und Jahir Hoti vom SC Ilsfeld. Verlassen haben den TSV Jann Baust in Richtung TSG Öhringen und Nicolas Baur in Richtung VfR Gommersdorf II. Die erste Aufgabe führt Pfedelbach am Sonntag, 23. August, um 15 Uhr zur SG Bad Wimpfen.

SV Wachbach

Der SV Wachbach musste in der vergangenen Saison lange den Blick nach unten richten und beendete sie mit 36 Punkten auf dem elften Platz. Trainer Uwe Walter erhält nun mehrere Verstärkungen. Maximilian Engelhardt, Florian Engelhardt und Tobias Schieser wechseln jeweils von der SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim nach Wachbach. Hinzu kommt Ben Puchler von der SG SV Wachbach/Alth.-Neunk. Auf der anderen Seite wechselt Fabian Schuler zum TSV Tauberbischofsheim, Justin Hepp zum SV Königshofen, während Jan Thomas seine Karriere beendet. Der Saisonstart führt Wachbach am Sonntag, 23. August, um 15.30 Uhr zum Landesliga-Absteiger SGM Krumme Ebene am Neckar.

TSV Botenheim

Als Aufsteiger hatte der TSV Botenheim in der vergangenen Runde mit 38 Punkten den zehnten Platz erreicht und damit den Klassenverbleib geschafft. In der zweiten Bezirksliga-Saison soll Trainer Philipp Matyssek eine stark ergänzte Mannschaft führen. Lenny Bauer und Yassin Barini kommen vom VfL Brackenheim, Janko David Jeremic ist in den Angaben sowohl mit der Spvgg Bissingen II als auch mit dem FSV 08 Bietigheim-Bissingen II als bisherigem Verein aufgeführt. Zudem wechseln Mats Zetzsche vom TGV Dürrenzimmern und Andre Rönnefarth vom SV Tuningen nach Botenheim. Max Gruber geht dagegen zu den Sportfreunden Lauffen. Am ersten Spieltag empfängt der TSV am Sonntag, 23. August, um 15 Uhr mit der SGM MassenbachHausen einen der vier Aufsteiger.

FSV Friedrichshaller SV

Mit 76 Treffern gehörte der FSV Friedrichshaller SV in der vergangenen Saison zu den offensiv auffälligeren Mannschaften und schloss die Runde mit 49 Punkten auf dem sechsten Platz ab. Trainer Fabio Schumacher bekommt gleich drei Spieler von Aramäer Heilbronn: Tom Adelhelm, Arthur Gerber und Alejandro Reinhold wechseln von dort zum FSV. Im Gegenzug gibt es drei Abgänge. Adrian Nicolae Radu geht zum VfR Heilbronn, Chrisovalantis Lazaridis zur SG Bad Wimpfen und Loris Ademaj zur Spvgg Möckmühl. Der erste Weg der neuen Saison führt Friedrichshall am Sonntag, 23. August, um 15 Uhr zur SGM Mulfingen/Hollenbach.

Aramäer Heilbronn

Kaum eine Mannschaft startet mit einer derart bewegten Transferperiode in die Saison wie Aramäer Heilbronn. Sportlich lag das Team in der vergangenen Runde ganz dicht an der Spitze: 62 Punkte bedeuteten den dritten Platz, punktgleich mit dem zweitplatzierten FSV Schwaigern. Trainer Daniel Maroge bekommt nun zahlreiche neue Spieler. Von den Sportfreunden Lauffen wechseln Robin Prüller, Tamino Dörr und Lukas Schulz zu Aramäer. Hinzu kommen Jaysen Koch vom FSV 08 Bietigheim-Bissingen, Tim Littmann vom FC 08 Homburg, Lukas Aras vom FV Löchgau, Denis Herman vom SV Germania Bietigheim, Shkemb Miftari von Türkspor Stuttgart und Marco Randaccio von der SG Stetten/Kleingartach. Gleichzeitig ist die Liste der Abgänge lang: Noah Gallo geht zum SV Schluchtern, Tom Adelhelm, Arthur Gerber und Alejandro Reinhold wechseln zum FSV Friedrichshaller SV, Lennox Haas zum VfL Brackenheim, Denis Tolga Gottfried zur SG Kirchardt, David Gotovac zu NK Croatia Heilbronn, Thomas Inan zu Aramäer Bietigheim, Kay Schirner zu den Sportfreunden Lauffen und Mustafa Kerat zum SV Treschklingen. Das Ziel von Benedict Meyer ist unbekannt, Sergen Türk pausiert. Schon am Samstag, 22. August, um 15.30 Uhr empfängt Aramäer die SG Sindringen/Ernsbach.

Sportfreunde Lauffen

Die Sportfreunde Lauffen gehörten in der vergangenen Saison zur Spitzengruppe. 57 Punkte reichten zum vierten Platz, fünf Zähler hinter den beiden punktgleichen Mannschaften aus Schwaigern und von Aramäer Heilbronn. Nun übernimmt Karim Mahmoud das Traineramt und ist zugleich als Zugang vom TV Flein aufgeführt. Außerdem kommen Leon Artmagic vom FSV 08 Bietigheim-Bissingen II, Leon Behncke von der Sport-Union Neckarsulm, Max Gruber vom TSV Botenheim, Joshua Wagener vom VfL Brackenheim und Kay Schirner von Aramäer Heilbronn. Gerade mit Aramäer gibt es einen bemerkenswerten personellen Austausch, denn Robin Prüller, Tamino Dörr und Lukas Schulz wechseln in die andere Richtung nach Heilbronn. Alexander Scherb und Tobias Stark beenden ihre Karrieren, André Winkler pausiert. Zum Auftakt bekommen es die Sportfreunde am Sonntag, 23. August, um 15 Uhr zu Hause mit Aufsteiger VfB Bad Mergentheim zu tun.

TG Böckingen

Die TG Böckingen spielte 2025/2026 eine starke Runde und belegte mit 56 Punkten den fünften Platz. Trainer Deniz Al Hassan erhält für die neue Saison eine ganze Reihe von Zugängen. Sebahattin Öztürk kommt von Türkspor Eppingen, Okan Kandil vom SV Heilbronn am Leinbach, Enes Öztürk und Lovre Sekerovic vom FC Union Heilbronn, Murat Zeyrek von Türkspor Neckarsulm, Musa Kaykun von der SGM Krumme Ebene am Neckar und Osman Kodal von der Spvgg Besigheim. Den Verein verlassen Luke Luft zur SG Bad Wimpfen, Sadik Bulmus zum VfL Obereisesheim, Saidullah Niyazi zu KF Illyria Heilbronn, Adama Balde zu den Sportfreunden Neckarwestheim und Benjamin Shahid zur SGM MassenbachHausen. Der Auftakt erfolgt am Samstag, 22. August, um 15.30 Uhr zu Hause gegen Aufsteiger SC Michelbach/Wald.

Sportfreunde Untergriesheim

Die Sportfreunde Untergriesheim haben ihre erste Saison nach dem Aufstieg mit 34 Punkten auf dem zwölften Platz beendet. Damit blieb die Mannschaft vor den Abstiegsrängen, musste aber bis weit nach unten schauen. Trainer Dominic Krümpelbeck bekommt mit Mehran Kalaf von der Sport-Union Neckarsulm II, Dogukan Ag vom Türkischen FC Köln 2001 und Julian Schnitzler von der SGM Neudenau/Siglingen drei neue Spieler. Marc Häffele wechselt zur SG Bad Wimpfen, Joshua Baur zur SpVgg Neckarelz. Zum Saisonstart reisen die Sportfreunde am Sonntag, 23. August, zum FSV Schwaigern. Anstoß ist um 15 Uhr.

FSV Schwaigern

Der FSV Schwaigern stand in der vergangenen Saison unmittelbar vor dem ganz großen Erfolg. Mit 62 Punkten belegte die Mannschaft den zweiten Platz, nur fünf Zähler hinter Meister FC Union Heilbronn und bei Punktgleichheit vor Aramäer Heilbronn. Trainer Tobias Weinreuter kann für den nächsten Anlauf auf mehrere neue Spieler bauen. Simon Langer kommt vom FSV 08 Bietigheim-Bissingen II, Salvatore Buttafuoco vom FC Union Heilbronn, Colin Ensslinger vom SV Schluchtern, Edrissa Nyassi von der Sport-Union Neckarsulm und Adriano Oliveira Pinto von der SG Gäufelden. Einziger genannter Abgang ist Maurice Piller, der zur SG Waibstadt wechselt. Der erste Schritt in die neue Saison erfolgt am Sonntag, 23. August, um 15 Uhr im Heimspiel gegen die Sportfreunde Untergriesheim.

SGM MassenbachHausen

Für die SGM MassenbachHausen beginnt als Aufsteiger ein neues Kapitel, weshalb sie in der Abschlusstabelle der vergangenen Bezirksliga-Saison nicht vertreten ist. Das Trainerduo besteht aus Burhan Lokurlu und Lauritz Fischer. Neu zur Mannschaft stoßen Ben-David Pieldner vom FSV Schwaigern II, Finn Wittmann ebenfalls vom FSV Schwaigern II und Benjamin Shahid von der TG Böckingen. Ali Brim wechselt zu Türkspor Eppingen, Berat Durmishaj zum SV Treschklingen. Dominik Gilde, Ben Weber und Bernhard Kattesch pausieren und sind als Backup aufgeführt. Burhan Lokurlu konzentriert sich nun zu 100 Prozent auf seine Tätigkeit als Trainer. Der erste Bezirksliga-Auftritt der neuen Saison führt die SGM am Sonntag, 23. August, um 15 Uhr zum TSV Botenheim.

SG Bad Wimpfen

Auch die SG Bad Wimpfen kommt als Aufsteiger in die Bezirksliga und besitzt deshalb keine Platzierung aus der vergangenen Bezirksliga-Saison. Trainer Christopher Luft erhält eine Reihe neuer Spieler. Als Zugänge genannt sind Tim Fuchs von der SG Bad Wimpfen, Abdulkarim Alhaj Ali, bei dem kein vorheriger Verein angegeben ist, und Stefan Sieber, der in der Transferliste doppelt und jeweils ohne vorherigen Verein aufgeführt wird. Dazu kommen Chrisovalantis Lazaridis vom FSV Friedrichshaller SV, Marc Häffele von den Sportfreunden Untergriesheim, Luke Luft von der TG Böckingen und Kowan Genc vom VfL Brackenheim. Bei Moritz Banhardt, der als Abgang geführt wird, ist kein neuer Verein angegeben. Mykola Sheremet wechselt zum FV Lörrach-Brombach, Patrick Steiger beendet seine Karriere. Gleich das erste Spiel hat es in sich: Am Sonntag, 23. August, um 15 Uhr empfängt Bad Wimpfen den etablierten Bezirksligisten TSV Pfedelbach.

VfB Bad Mergentheim

Der VfB Bad Mergentheim startet als Aufsteiger in die Bezirksliga und war daher in der Abschlusstabelle der vergangenen Bezirksliga-Saison nicht vertreten. Trainer Tobias Ippendorf geht mit einer erheblich verstärkten Mannschaft in die neue Spielzeit. Julian Schneck kommt vom 1. FC Umpfertal, Levi Weiß vom FSV Hollenbach, Endrit Zogaj und Elmedin Zogaj von der SGM Künzelsau-Ingelfingen, Johann Daoud, Joel Krüger und Andreas Türker jeweils von der SpVgg Giebelstadt sowie Luca Most von der SG Bad Mergentheim/Igersheim. Mohammad Reza Hosseini wurde reaktiviert, Sahin Cangul kommt vom SV Schönfeld und Domenik Wischke von der SpVgg Satteldorf. Verlassen haben den VfB Cagdas Pehlivan in Richtung SV Königshofen, Pablo Riveros zum TSV Ilshofen und Arben Beqiri zur SGM Künzelsau-Ingelfingen. Die erste Bewährungsprobe wartet am Sonntag, 23. August, um 15 Uhr auswärts bei den Sportfreunden Lauffen.

SC Michelbach/Wald

Der SC Michelbach/Wald komplettiert das Quartett der Aufsteiger und hat deshalb ebenfalls keine Platzierung aus der vergangenen Bezirksliga-Saison vorzuweisen. Trainer Michael Blondowski bekommt zwei Zugänge: Elias Bremm rückt aus der A-Jugend auf, Robin Böhringer kommt von der TSG Öhringen. Michael Steinbach beendet seine Karriere, Pablo Colasuonno wechselt zum TSV Neuenstein. Für Michelbach/Wald beginnt das Abenteuer Bezirksliga am Samstag, 22. August, um 15.30 Uhr bei der TG Böckingen.

Mit dieser Zusammensetzung erhält die Bezirksliga Franken ein neues Gesicht. Der FC Union Heilbronn, Meister der vergangenen Saison, ist nach oben verschwunden, während die SGM Krumme Ebene am Neckar aus der Landesliga hinzukommt. Gleichzeitig bringen vier Aufsteiger neue Kräfte in die Klasse. Für den FSV Schwaigern und Aramäer Heilbronn liegt nach ihren 62-Punkte-Spielzeiten die Erinnerung an die Spitze noch frisch, Lauffen und Böckingen kommen ebenfalls aus einer starken Vorsaison. Doch die ersten Punkte werden erst am Wochenende verteilt. Dann endet die Zeit der Transfers und Tabellen aus der Vergangenheit – und auf dem Platz beginnt der Kampf darum, wer im Frühjahr um die Landesliga spielen darf und für wen jeder Zähler gegen den Abstieg kostbar wird.