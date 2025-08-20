Bezirksliga Franken vor dem Start: Diese Transfers gibt es

Die Saison 2025/2026 in der Bezirksliga Franken startet. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.
Aramäer Heilbronn
Trainer: Daniel Maroge
Zugänge: Milot Halilaj (VfR Heilbronn), Marvin Reitz (VfR Heilbronn), Luca Wahl (FSV Friedrichshaller SV), Zino Baumann (Sportfreunde Lauffen), Cedric Cramer (Sportfreunde Lauffen), Noah Gallo (SV Schluchtern), Thomas Inan (Aramäer Bietigheim), Tom Adelhelm (FSV Friedrichshaller SV), Marko Vojakovic (FC Blaubeuren), Benedict Meyer (TV Oeffingen), Lennox Haas (FV Löchgau)
Abgänge: Bernd Weippert (), Leon Behncke (Sport-Union Neckarsulm), George Yalman (VfB Haßloch), Fabio Lombardo (Pausiert), Christopher Önverdi (Aramäer Bietigheim), Lahud Abdulahad (Pausiert), Frank Silvain Teku (Unbekannt), Nebojsa Simikic (Unbekannt), Ermir Ahmati (Unbekannt), Chrisovalantis Lazaridis (Unbekannt), Frank Silvain Teku (VfL Brackenheim), Nebojsa Simikic (FC Union Heilbronn), Kevin Berg (FC Union Heilbronn), Chrisovalantis Lazaridis (FC Union Heilbronn), Marko Vojakovic (Ausland)
FC Union Heilbronn
Trainer: Torsten Schlegel
Zugänge: Lütfüllah Cümen (Sport-Union Neckarsulm), Marcel Susser (Sport-Union Neckarsulm), Nebojsa Simikic (Aramäer Heilbronn), Nils Wozny (SV Leingarten), Kevin Berg (Aramäer Heilbronn), Muhammed Enes Ulusoy (Sport-Union Neckarsulm), Rexhepi Blerian (Türkspor Neckarsulm), Muhammed Mert Gürbüz (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Akay Bastürk (SV Fellbach), Ibrahim Türkmen (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Jens Kreuzer (VfL Obereisesheim), Enes Yasin Akkaya (Türkspor Neckarsulm), Abdul Malik Türker (Türkspor Neckarsulm), Theo Willenborg (GW Brockdorf), Chrisovalantis Lazaridis (Aramäer Heilbronn)
Abgänge: Michael Wodarz (FSV Friedrichshaller SV), Levent Heimannsberg (FSV Friedrichshaller SV), Michele Varallo (SV Schluchtern), David Alvaro Dispenzieri (SG Bad Wimpfen), Paul Lambart (VfL Brackenheim), Marcel Wodarz (SpVgg Neckarelz), Altin Hoxha (SV Treschklingen), Jens Glatting (TS Mosbach), Shahab Kret (FC Union Heilbronn), Rexhep Ahmeti (FC Union Heilbronn)
FSV Friedrichshaller SV
Trainer: Fabio Schumacher
Zugänge: Loris Ademaj (Spvgg Möckmühl), Ron Grajqevci (Sportfreunde Lauffen), Michael Wodarz (FC Union Heilbronn), Levent Heimannsberg (FC Union Heilbronn), Pascal Wasser (FSV Friedrichshaller SV), Colin Englert (FSV Friedrichshaller SV), Matteo Haas (FSV Friedrichshaller SV), Silas Franke (FSV Friedrichshaller SV), Simon Haas (Sport-Union Neckarsulm II), Philipp Föll (SC Abstatt), Hans-Günther Liebendörfer (FV Wüstenrot)
Abgänge: Luca Wahl (Aramäer Heilbronn), Tom Adelhelm (Aramäer Heilbronn), Elias Leibel (Sport-Union Neckarsulm), Martin Melke (Aramäer Heilbronn II)
FSV Schwaigern
Trainer: Tobias Weinreuter
Zugänge: Jannis Herkert (SV Leingarten), Jonathan Steffl (SV Schluchtern), Christian Wacker (SV Leingarten), Nico Leihenseder (SV Leingarten)
Abgänge: keine
SG Sindringen/Ernsbach
Trainer: Michael Lieb
Zugänge: Marlon Roth (TSV Pfedelbach)
Abgänge: Oleg Reisich (SC Michelbach/Wald), Nico Schultheiß (TSV Ohrnberg), Ömer Dursun (SV Poppenweiler), Marino Lumpp (SV Dimbach), Christian Baier (Karriereende), Thilo Baier (Karriereende), Edgart Sehfert (Karriereende)
SG Stetten/Kleingartach
Trainer: Frank Belz, Erik Heidelberger
Zugänge: Siegfried Stoll (FSV Schwaigern III)
Abgänge: Dominik Antoni (FSV Schwaigern III), Serden Bakacak (SC Fortuna Oberschefflenz)
Sportfreunde Lauffen
Trainer: André Winkler
Zugänge: Lukas Schulz (TV Pflugfelden)
Abgänge: Ron Grajqevci (FSV Friedrichshaller SV), Khaleddaham Pascale Djellali (TSF Ditzingen), Zino Baumann (Aramäer Heilbronn), Cedric Cramer (Aramäer Heilbronn), Tugay Dedeli (Türkgücü Eibensbach)
Sportfreunde Untergriesheim
Trainer: Tim Beckbissinger
Zugänge: Tom Hopfhauer (TSV Herbolzheim), Rinim Ukehaxhaj (FV Mosbach)
Abgänge: Tom Franz (TG Böckingen), Eric Zimmermann (SV Ampermoching)
SG SGM Mulfingen/Hollenbach / Hollenbach
Trainer: Patrick Gutknecht, Jochen Beez
Zugänge: Jakob Scheppach (SpVgg Satteldorf), Jonas Spitznagel (SGM Niedernhall/Weißbach)
Abgänge: Nils Langolf (SG TSV Hohebach / Rengershaus.), Florian Käpplinger (SC Amrichshausen)
SV Wachbach
Trainer: Steffen Markert, Uwe Walter
Zugänge: Niko Deißler (TSV Rosenberg), Steffen Markert (SV Wachbach II)
Abgänge: Achim Feidel (SV Harthausen 1970), Manuel Gerner (Karriereende), Paul Kürschner (SV Heidingsfeld Würzburg), Jürgen Ertel (Karriereende)
TG Böckingen
Trainer: Deniz Al Hassan
Zugänge: Tom Hehn (), Tom Franz (Sportfreunde Untergriesheim), Benjamin Shahid (SGM MassenbachHausen), Mouha Camara (SV Schluchtern), Mert Yigittürk (FV Löchgau), Jonas Schneider (SV Leingarten), Leandro Held (FV Mosbach), Lorenz Kopp (FC Germania Friedrichstal), Tom Hehn (SV Schluchtern), Christian Müller (TSV Neckarbischofsheim)
Abgänge: keine
TSV Botenheim
Trainer: Philipp Matyssek
Zugänge: Lukas Reinwald (SV Schluchtern), Fabian Kirsten (SV Schluchtern), Malte Dautel (SV Leingarten), Kevin Stengel (TSV Güglingen), Kai Irrgang (SV Schluchtern), Heiko Ritter (SC Oberes Zabergäu), Mika Wurmbrand (GSV Eibensbach II), Silas Juric (SC Oberes Zabergäu), Lenny Hehl (FV Löchgau), Gbenga Daniel Adekoya (TSG Öhringen)
Abgänge: Jean-Frantz Bien-Aime (VfR Großbottwar)
TSV Erlenbach
Trainer: Marcel Hertweck
Zugänge: keine
Abgänge: Tarik Palmar (TSV Duttenberg)
SG SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim / SV Elpershe.
Trainer: Sascha Silberzahn
Zugänge: Gabriel Lang (SG Edelfingen / Löffelstelz,), Marijan Stanković (SG Edelfingen / Löffelstelz,)
Abgänge: Tim Pflüger (SV Harthausen 1970), Domenik Wischke (SpVgg Satteldorf)
TSV Neuenstein
Trainer: Michael Schaffer
Zugänge: Andreas Cebulla (TSV Pfedelbach), Calvin Frank (SC Michelbach/Wald), Luca Frank (SV Lampoldshausen), Torben Christian Vogg (Aus eigener Jugend)
Abgänge: Pablo Colasuonno (SC Michelbach/Wald II), Thomas Binder (SC Amrichshausen)
TSV Pfedelbach
Trainer: Nicolas Baur
Zugänge: Timo Härpfer (SV Morsbach 1971), Mario Lösch (TSG Öhringen), Jonas Göhner (SG TSV Bitzfeld / TSV Schwab,), Simon Bühlmaier (SC Michelbach/Wald), Fabian Großer (Sportfreunde Stockheim), Dimitrios Paraskevas (TSG Öhringen)
Abgänge: Andreas Cebulla (TSV Neuenstein), Erkan Odabasi (TSG Öhringen), Mansour Ceesay (TSG Öhringen), Andreas Bonet (VfL Mainhardt), Marlon Roth (SG Sindringen/Ernsbach)