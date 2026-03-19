Bezirksliga Franken: Pfedelbach fährt am Sonntag nach Markelsheim

Am Sonntag, den 22.03.2026 um 15.00 Uhr spielt unsere 1. Mannschaft am 20. Spieltag der Bezirksliga Franken auswärts bei der SGM Markelsheim/Elpersheim. Das Spiel findet auf dem Sportplatz in Markelsheim statt. Ein Vorbericht und die Spielpaarungen zum 20. Spieltag sind bereits online.

Am Sonntag, den 22. März 2026 ist unsere 1. Mannschaft am 20. Spieltag der Bezirksliga Franken bei der SGM Markelsheim/Elpersheim zu Gast.

Nach dem verlorenen Heimspiel gegen Lauffen will unsere Mannschaft auswärts wieder punkten und an die eigenen Leistungen anknüpfen. Gegen einen kampfstarken Gegner erwartet uns eine intensive Partie, in der es vor allem auf Einsatz, Geschlossenheit und Konsequenz ankommen wird.

Mit einer stabilen Defensive und zielstrebigem Spiel nach vorne möchten wir drei Punkte mit nach Hause nehmen.

Wir freuen uns über jede Unterstützung vor Ort!

Schiedsrichter: Maximilian Lauer (Spfr. Lauffen)

Spielbeginn: 15.00 Uhr