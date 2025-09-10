Bezirksliga Franken: Pfedelbach bereits am Freitag in Lauffen zu Gast

Vorbericht:

Am kommenden Freitag, den 12. September um 19:30 Uhr, wartet mit dem Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Lauffen eine richtungsweisende Aufgabe auf unser Team. Lauffen ist nach drei Spieltagen wie unser Team noch ungeschlagen. Nach Siegen gegen Wachbach und in Erlenbach spielten sie am vergangenen Sonntag zu Hause 2:2 Unentschieden gegen Untergriesheim.

Bereits in der vergangenen Saison konnten wir gegen Lauffen zwei Mal knapp gewinnen – ein 3:2 im Vorrundenspiel sowie ein 1:0 im Rückspiel, als Nico Hütter kurz vor Schluss per Kopf erfolgreich war.

Nach dem 2:2 Unentschieden gegen Böckingen müssen wir vor allem mental präsent sein, um unser Tempo ins Spiel zu bringen. Wenn wir als geschlossene Einheit auftreten und unsere Stärken ausspielen, ist ein weiterer Sieg in Lauffen zum Greifen nah.