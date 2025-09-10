Bezirksliga Franken: Pfedelbach bereits am Freitag in Lauffen zu Gast

Wegen des Pfedelbacher Bierdorfs am kommenden Wochenende spielt unsere 1. Mannschaft bereits am Freitag, den 12. September 2025 um 19.30 Uhr am vierten Spieltag der Bezirksliga Franken auswärts bei den Spfr. Lauffen.
Ein Vorbericht und die Spielpaarungen zum 4. Spieltag sind bereits online.
Vorbericht:
Am kommenden Freitag, den 12. September um 19:30 Uhr, wartet mit dem Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Lauffen eine richtungsweisende Aufgabe auf unser Team. Lauffen ist nach drei Spieltagen wie unser Team noch ungeschlagen. Nach Siegen gegen Wachbach und in Erlenbach spielten sie am vergangenen Sonntag zu Hause 2:2 Unentschieden gegen Untergriesheim.
Bereits in der vergangenen Saison konnten wir gegen Lauffen zwei Mal knapp gewinnen – ein 3:2 im Vorrundenspiel sowie ein 1:0 im Rückspiel, als Nico Hütter kurz vor Schluss per Kopf erfolgreich war.
Nach dem 2:2 Unentschieden gegen Böckingen müssen wir vor allem mental präsent sein, um unser Tempo ins Spiel zu bringen. Wenn wir als geschlossene Einheit auftreten und unsere Stärken ausspielen, ist ein weiterer Sieg in Lauffen zum Greifen nah.
Schiedsrichter: Jonathan Holzhäuer (SC Hohenhaslach)
Spielbeginn: 19.30 Uhr
Hier gehts zum Liveticker vom Spiel (Freitag, 12.09.2025 ab 19.30 Uhr):
https://www.fupa.net/match/sportfreunde-lauffen-m1-tsv-pfedelbach-m1-250912