 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Bezirksliga Franken: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Bezirksliga Franken

von ts · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sophie Benkstein / FuPa-Grafik

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Bezirksliga Franken 25/26
Bezirksliga Franken
SV Wachbach
SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
Pfedelbach

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Bezirksliga Franken

Torhüter

Mike Baur (Sportfreunde Untergriesheim): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr

Tom Franz (TG Böckingen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Nicolas Rudolph (TG Böckingen): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Muhammed Mert Gürbüz (FC Union Heilbronn): Zehn Nominierungen für die Elf der Woche.

Mittelfeld

Jermaine Wesley (Aramäer Heilbronn): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Joshua Baur (Sportfreunde Untergriesheim): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Robin Prüller (Sportfreunde Lauffen): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Luciano Gruosso (FC Union Heilbronn): Elf Nominierungen für die Elf der Woche.

Angriff

Nebojsa Simikic (FC Union Heilbronn): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Johannes Ebner (FSV Schwaigern): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Umut Calik (TG Böckingen): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

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