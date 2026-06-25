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Bezirksliga Franken: Die FuPa-Elf der Saison steht fest
Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Bezirksliga Franken
Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Das ist die Elf der Saison der Bezirksliga Franken
Torhüter
Mike Baur (Sportfreunde Untergriesheim): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Abwehr
Tom Franz (TG Böckingen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Nicolas Rudolph (TG Böckingen): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Muhammed Mert Gürbüz (FC Union Heilbronn): Zehn Nominierungen für die Elf der Woche.
Mittelfeld
Jermaine Wesley (Aramäer Heilbronn): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Joshua Baur (Sportfreunde Untergriesheim): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Robin Prüller (Sportfreunde Lauffen): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Luciano Gruosso (FC Union Heilbronn): Elf Nominierungen für die Elf der Woche.
Angriff
Nebojsa Simikic (FC Union Heilbronn): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Johannes Ebner (FSV Schwaigern): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Umut Calik (TG Böckingen): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.