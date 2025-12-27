 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
– Foto: FuPa-Grafik

Bezirksliga Franken: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Bezirksliga Franken

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der ersten Saisonhälfte in der Bezirksliga Franken

Torhüter

Mike Baur (Sportfreunde Untergriesheim)

---

Defensive

Nicolas Rudolph (TG Böckingen)

Muhammed Mert Gürbüz (FC Union Heilbronn)

Zino Baumann (Aramäer Heilbronn)

---

Mittelfeld

Joshua Baur (Sportfreunde Untergriesheim)

Max Claus (Sportfreunde Lauffen)

Robin Prüller (Sportfreunde Lauffen)

Jermaine Wesley (Aramäer Heilbronn)

---

Angriff

Umut Calic (TG Böckingen)

Kevin Haas (TG Böckingen)

Johannes Ebner (FSV Schwaigern)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

