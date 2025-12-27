Bezirksliga Franken: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Mike Baur (Sportfreunde Untergriesheim)
---
Nicolas Rudolph (TG Böckingen)
Muhammed Mert Gürbüz (FC Union Heilbronn)
Zino Baumann (Aramäer Heilbronn)
---
Joshua Baur (Sportfreunde Untergriesheim)
Max Claus (Sportfreunde Lauffen)
Robin Prüller (Sportfreunde Lauffen)
Jermaine Wesley (Aramäer Heilbronn)
---
Umut Calic (TG Böckingen)
Kevin Haas (TG Böckingen)
Johannes Ebner (FSV Schwaigern)
---
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.