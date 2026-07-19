Bezirksliga Franken: Der Spielplan steht fest und ist online Alle Termine der Saison 2026/2027 im Überblick. von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

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Der Spielplan der Bezirksliga Franken für die Saison 2026/2027 steht fest und ist online.

1. Spieltag

So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Botenheim - SGM MassenbachHausen

So., 23.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Lauffen - VfB Bad Mergentheim

So., 23.08.26 15:00 Uhr Aramäer Heilbronn - SG Sindringen/Ernsbach

So., 23.08.26 15:00 Uhr TG Böckingen - SC Michelbach/Wald

So., 23.08.26 15:00 Uhr FSV Schwaigern - Sportfreunde Untergriesheim

So., 23.08.26 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar - SV Wachbach

So., 23.08.26 15:00 Uhr SG Bad Wimpfen - TSV Pfedelbach

So., 23.08.26 15:00 Uhr SGM Mulfingen/Hollenbach - FSV Friedrichshaller SV



2. Spieltag

So., 30.08.26 15:00 Uhr FSV Friedrichshaller SV - TSV Botenheim

So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Pfedelbach - SGM Mulfingen/Hollenbach

So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Wachbach - SG Bad Wimpfen

So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - SGM Krumme Ebene am Neckar

So., 30.08.26 15:00 Uhr SC Michelbach/Wald - FSV Schwaigern

So., 30.08.26 15:00 Uhr SG Sindringen/Ernsbach - TG Böckingen

So., 30.08.26 15:00 Uhr VfB Bad Mergentheim - Aramäer Heilbronn

So., 30.08.26 15:00 Uhr SGM MassenbachHausen - Sportfreunde Lauffen





3. Spieltag

So., 06.09.26 15:00 Uhr FSV Friedrichshaller SV - TSV Pfedelbach

So., 06.09.26 15:00 Uhr Sportfreunde Lauffen - TSV Botenheim

So., 06.09.26 15:00 Uhr Aramäer Heilbronn - SGM MassenbachHausen

So., 06.09.26 15:00 Uhr TG Böckingen - VfB Bad Mergentheim

So., 06.09.26 15:00 Uhr FSV Schwaigern - SG Sindringen/Ernsbach

So., 06.09.26 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar - SC Michelbach/Wald

So., 06.09.26 15:00 Uhr SG Bad Wimpfen - Sportfreunde Untergriesheim

So., 06.09.26 15:00 Uhr SGM Mulfingen/Hollenbach - SV Wachbach



4. Spieltag

So., 13.09.26 15:00 Uhr TSV Botenheim - Aramäer Heilbronn

So., 13.09.26 15:00 Uhr Sportfreunde Lauffen - FSV Friedrichshaller SV

So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Wachbach - TSV Pfedelbach

So., 13.09.26 15:00 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - SGM Mulfingen/Hollenbach

So., 13.09.26 15:00 Uhr SC Michelbach/Wald - SG Bad Wimpfen

So., 13.09.26 15:00 Uhr SG Sindringen/Ernsbach - SGM Krumme Ebene am Neckar

So., 13.09.26 15:00 Uhr VfB Bad Mergentheim - FSV Schwaigern

So., 13.09.26 15:00 Uhr SGM MassenbachHausen - TG Böckingen





5. Spieltag

So., 20.09.26 15:00 Uhr FSV Friedrichshaller SV - SV Wachbach

So., 20.09.26 15:00 Uhr TSV Pfedelbach - Sportfreunde Untergriesheim

So., 20.09.26 15:00 Uhr Aramäer Heilbronn - Sportfreunde Lauffen

So., 20.09.26 15:00 Uhr TG Böckingen - TSV Botenheim

So., 20.09.26 15:00 Uhr FSV Schwaigern - SGM MassenbachHausen

So., 20.09.26 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar - VfB Bad Mergentheim

So., 20.09.26 15:00 Uhr SG Bad Wimpfen - SG Sindringen/Ernsbach

So., 20.09.26 15:00 Uhr SGM Mulfingen/Hollenbach - SC Michelbach/Wald



6. Spieltag

So., 27.09.26 15:00 Uhr TSV Botenheim - FSV Schwaigern

So., 27.09.26 15:00 Uhr Sportfreunde Lauffen - TG Böckingen

So., 27.09.26 15:00 Uhr Aramäer Heilbronn - FSV Friedrichshaller SV

So., 27.09.26 15:00 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - SV Wachbach

So., 27.09.26 15:00 Uhr SC Michelbach/Wald - TSV Pfedelbach

So., 27.09.26 15:00 Uhr SG Sindringen/Ernsbach - SGM Mulfingen/Hollenbach

So., 27.09.26 15:00 Uhr VfB Bad Mergentheim - SG Bad Wimpfen

So., 27.09.26 15:00 Uhr SGM MassenbachHausen - SGM Krumme Ebene am Neckar



7. Spieltag

So., 04.10.26 15:00 Uhr FSV Friedrichshaller SV - Sportfreunde Untergriesheim

So., 04.10.26 15:00 Uhr TSV Pfedelbach - SG Sindringen/Ernsbach

So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Wachbach - SC Michelbach/Wald

So., 04.10.26 15:00 Uhr TG Böckingen - Aramäer Heilbronn

So., 04.10.26 15:00 Uhr FSV Schwaigern - Sportfreunde Lauffen

So., 04.10.26 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar - TSV Botenheim

So., 04.10.26 15:00 Uhr SG Bad Wimpfen - SGM MassenbachHausen

So., 04.10.26 15:00 Uhr SGM Mulfingen/Hollenbach - VfB Bad Mergentheim



8. Spieltag

So., 11.10.26 15:00 Uhr TSV Botenheim - SG Bad Wimpfen

So., 11.10.26 15:00 Uhr Sportfreunde Lauffen - SGM Krumme Ebene am Neckar

So., 11.10.26 15:00 Uhr Aramäer Heilbronn - FSV Schwaigern

So., 11.10.26 15:00 Uhr TG Böckingen - FSV Friedrichshaller SV

So., 11.10.26 15:00 Uhr SC Michelbach/Wald - Sportfreunde Untergriesheim

So., 11.10.26 15:00 Uhr SG Sindringen/Ernsbach - SV Wachbach

So., 11.10.26 15:00 Uhr VfB Bad Mergentheim - TSV Pfedelbach

So., 11.10.26 15:00 Uhr SGM MassenbachHausen - SGM Mulfingen/Hollenbach



9. Spieltag

So., 18.10.26 15:00 Uhr FSV Friedrichshaller SV - SC Michelbach/Wald

So., 18.10.26 15:00 Uhr TSV Pfedelbach - SGM MassenbachHausen

So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Wachbach - VfB Bad Mergentheim

So., 18.10.26 15:00 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - SG Sindringen/Ernsbach

So., 18.10.26 15:00 Uhr FSV Schwaigern - TG Böckingen

So., 18.10.26 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar - Aramäer Heilbronn

So., 18.10.26 15:00 Uhr SG Bad Wimpfen - Sportfreunde Lauffen

So., 18.10.26 15:00 Uhr SGM Mulfingen/Hollenbach - TSV Botenheim



10. Spieltag

So., 25.10.26 15:00 Uhr TSV Botenheim - TSV Pfedelbach

So., 25.10.26 15:00 Uhr Sportfreunde Lauffen - SGM Mulfingen/Hollenbach

So., 25.10.26 15:00 Uhr Aramäer Heilbronn - SG Bad Wimpfen

So., 25.10.26 15:00 Uhr TG Böckingen - SGM Krumme Ebene am Neckar

So., 25.10.26 15:00 Uhr FSV Schwaigern - FSV Friedrichshaller SV

So., 25.10.26 15:00 Uhr SG Sindringen/Ernsbach - SC Michelbach/Wald

So., 25.10.26 15:00 Uhr VfB Bad Mergentheim - Sportfreunde Untergriesheim

So., 25.10.26 15:00 Uhr SGM MassenbachHausen - SV Wachbach



11. Spieltag

So., 01.11.26 14:30 Uhr FSV Friedrichshaller SV - SG Sindringen/Ernsbach

So., 01.11.26 14:30 Uhr TSV Pfedelbach - Sportfreunde Lauffen

So., 01.11.26 14:30 Uhr SV Wachbach - TSV Botenheim

So., 01.11.26 14:30 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - SGM MassenbachHausen

So., 01.11.26 14:30 Uhr SC Michelbach/Wald - VfB Bad Mergentheim

So., 01.11.26 14:30 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar - FSV Schwaigern

So., 01.11.26 14:30 Uhr SG Bad Wimpfen - TG Böckingen

So., 01.11.26 14:30 Uhr SGM Mulfingen/Hollenbach - Aramäer Heilbronn



12. Spieltag

So., 08.11.26 14:30 Uhr TSV Botenheim - Sportfreunde Untergriesheim

So., 08.11.26 14:30 Uhr Sportfreunde Lauffen - SV Wachbach

So., 08.11.26 14:30 Uhr Aramäer Heilbronn - TSV Pfedelbach

So., 08.11.26 14:30 Uhr TG Böckingen - SGM Mulfingen/Hollenbach

So., 08.11.26 14:30 Uhr FSV Schwaigern - SG Bad Wimpfen

So., 08.11.26 14:30 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar - FSV Friedrichshaller SV

So., 08.11.26 14:30 Uhr VfB Bad Mergentheim - SG Sindringen/Ernsbach

So., 08.11.26 14:30 Uhr SGM MassenbachHausen - SC Michelbach/Wald



13. Spieltag

So., 15.11.26 14:30 Uhr FSV Friedrichshaller SV - VfB Bad Mergentheim

So., 15.11.26 14:30 Uhr TSV Pfedelbach - TG Böckingen

So., 15.11.26 14:30 Uhr SV Wachbach - Aramäer Heilbronn

So., 15.11.26 14:30 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - Sportfreunde Lauffen

So., 15.11.26 14:30 Uhr SC Michelbach/Wald - TSV Botenheim

So., 15.11.26 14:30 Uhr SG Sindringen/Ernsbach - SGM MassenbachHausen

So., 15.11.26 14:30 Uhr SG Bad Wimpfen - SGM Krumme Ebene am Neckar

So., 15.11.26 14:30 Uhr SGM Mulfingen/Hollenbach - FSV Schwaigern



14. Spieltag

Sa., 21.11.26 14:30 Uhr TSV Botenheim - SG Sindringen/Ernsbach

Sa., 21.11.26 14:30 Uhr Sportfreunde Lauffen - SC Michelbach/Wald

Sa., 21.11.26 14:30 Uhr Aramäer Heilbronn - Sportfreunde Untergriesheim

Sa., 21.11.26 14:30 Uhr TG Böckingen - SV Wachbach

Sa., 21.11.26 14:30 Uhr FSV Schwaigern - TSV Pfedelbach

Sa., 21.11.26 14:30 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar - SGM Mulfingen/Hollenbach

Sa., 21.11.26 14:30 Uhr SG Bad Wimpfen - FSV Friedrichshaller SV

Sa., 21.11.26 14:30 Uhr SGM MassenbachHausen - VfB Bad Mergentheim



15. Spieltag

So., 29.11.26 14:30 Uhr FSV Friedrichshaller SV - SGM MassenbachHausen

So., 29.11.26 14:30 Uhr TSV Pfedelbach - SGM Krumme Ebene am Neckar

So., 29.11.26 14:30 Uhr SV Wachbach - FSV Schwaigern

So., 29.11.26 14:30 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - TG Böckingen

So., 29.11.26 14:30 Uhr SC Michelbach/Wald - Aramäer Heilbronn

So., 29.11.26 14:30 Uhr SG Sindringen/Ernsbach - Sportfreunde Lauffen

So., 29.11.26 14:30 Uhr VfB Bad Mergentheim - TSV Botenheim

So., 29.11.26 14:30 Uhr SGM Mulfingen/Hollenbach - SG Bad Wimpfen



16. Spieltag

So., 28.02.27 14:30 Uhr SGM MassenbachHausen - TSV Botenheim

So., 28.02.27 14:30 Uhr VfB Bad Mergentheim - Sportfreunde Lauffen

So., 28.02.27 14:30 Uhr SG Sindringen/Ernsbach - Aramäer Heilbronn

So., 28.02.27 14:30 Uhr SC Michelbach/Wald - TG Böckingen

So., 28.02.27 14:30 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - FSV Schwaigern

So., 28.02.27 14:30 Uhr SV Wachbach - SGM Krumme Ebene am Neckar

So., 28.02.27 14:30 Uhr TSV Pfedelbach - SG Bad Wimpfen

So., 28.02.27 14:30 Uhr FSV Friedrichshaller SV - SGM Mulfingen/Hollenbach



17. Spieltag

So., 07.03.27 15:00 Uhr TSV Botenheim - FSV Friedrichshaller SV

So., 07.03.27 15:00 Uhr SGM Mulfingen/Hollenbach - TSV Pfedelbach

So., 07.03.27 15:00 Uhr SG Bad Wimpfen - SV Wachbach

So., 07.03.27 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar - Sportfreunde Untergriesheim

So., 07.03.27 15:00 Uhr FSV Schwaigern - SC Michelbach/Wald

So., 07.03.27 15:00 Uhr TG Böckingen - SG Sindringen/Ernsbach

So., 07.03.27 15:00 Uhr Aramäer Heilbronn - VfB Bad Mergentheim

So., 07.03.27 15:00 Uhr Sportfreunde Lauffen - SGM MassenbachHausen



18. Spieltag

So., 14.03.27 15:00 Uhr TSV Pfedelbach - FSV Friedrichshaller SV

So., 14.03.27 15:00 Uhr TSV Botenheim - Sportfreunde Lauffen

So., 14.03.27 15:00 Uhr SGM MassenbachHausen - Aramäer Heilbronn

So., 14.03.27 15:00 Uhr VfB Bad Mergentheim - TG Böckingen

So., 14.03.27 15:00 Uhr SG Sindringen/Ernsbach - FSV Schwaigern

So., 14.03.27 15:00 Uhr SC Michelbach/Wald - SGM Krumme Ebene am Neckar

So., 14.03.27 15:00 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - SG Bad Wimpfen

So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Wachbach - SGM Mulfingen/Hollenbach



19. Spieltag

So., 21.03.27 15:00 Uhr Aramäer Heilbronn - TSV Botenheim

So., 21.03.27 15:00 Uhr FSV Friedrichshaller SV - Sportfreunde Lauffen

So., 21.03.27 15:00 Uhr TSV Pfedelbach - SV Wachbach

So., 21.03.27 15:00 Uhr SGM Mulfingen/Hollenbach - Sportfreunde Untergriesheim

So., 21.03.27 15:00 Uhr SG Bad Wimpfen - SC Michelbach/Wald

So., 21.03.27 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar - SG Sindringen/Ernsbach

So., 21.03.27 15:00 Uhr FSV Schwaigern - VfB Bad Mergentheim

So., 21.03.27 15:00 Uhr TG Böckingen - SGM MassenbachHausen



20. Spieltag

Sa., 27.03.27 15:30 Uhr SV Wachbach - FSV Friedrichshaller SV

Sa., 27.03.27 15:30 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - TSV Pfedelbach

Sa., 27.03.27 15:30 Uhr Sportfreunde Lauffen - Aramäer Heilbronn

Sa., 27.03.27 15:30 Uhr TSV Botenheim - TG Böckingen

Sa., 27.03.27 15:30 Uhr SGM MassenbachHausen - FSV Schwaigern

Sa., 27.03.27 15:30 Uhr VfB Bad Mergentheim - SGM Krumme Ebene am Neckar

Sa., 27.03.27 15:30 Uhr SG Sindringen/Ernsbach - SG Bad Wimpfen

Sa., 27.03.27 15:30 Uhr SC Michelbach/Wald - SGM Mulfingen/Hollenbach



21. Spieltag

So., 04.04.27 15:00 Uhr FSV Schwaigern - TSV Botenheim

So., 04.04.27 15:00 Uhr TG Böckingen - Sportfreunde Lauffen

So., 04.04.27 15:00 Uhr FSV Friedrichshaller SV - Aramäer Heilbronn

So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Wachbach - Sportfreunde Untergriesheim

So., 04.04.27 15:00 Uhr TSV Pfedelbach - SC Michelbach/Wald

So., 04.04.27 15:00 Uhr SGM Mulfingen/Hollenbach - SG Sindringen/Ernsbach

So., 04.04.27 15:00 Uhr SG Bad Wimpfen - VfB Bad Mergentheim

So., 04.04.27 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar - SGM MassenbachHausen



22. Spieltag

So., 11.04.27 15:00 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - FSV Friedrichshaller SV

So., 11.04.27 15:00 Uhr SG Sindringen/Ernsbach - TSV Pfedelbach

So., 11.04.27 15:00 Uhr SC Michelbach/Wald - SV Wachbach

So., 11.04.27 15:00 Uhr Aramäer Heilbronn - TG Böckingen

So., 11.04.27 15:00 Uhr Sportfreunde Lauffen - FSV Schwaigern

So., 11.04.27 15:00 Uhr TSV Botenheim - SGM Krumme Ebene am Neckar

So., 11.04.27 15:00 Uhr SGM MassenbachHausen - SG Bad Wimpfen

So., 11.04.27 15:00 Uhr VfB Bad Mergentheim - SGM Mulfingen/Hollenbach



23. Spieltag

So., 18.04.27 15:00 Uhr SG Bad Wimpfen - TSV Botenheim

So., 18.04.27 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar - Sportfreunde Lauffen

So., 18.04.27 15:00 Uhr FSV Schwaigern - Aramäer Heilbronn

So., 18.04.27 15:00 Uhr FSV Friedrichshaller SV - TG Böckingen

So., 18.04.27 15:00 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - SC Michelbach/Wald

So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Wachbach - SG Sindringen/Ernsbach

So., 18.04.27 15:00 Uhr TSV Pfedelbach - VfB Bad Mergentheim

So., 18.04.27 15:00 Uhr SGM Mulfingen/Hollenbach - SGM MassenbachHausen



24. Spieltag

So., 25.04.27 15:00 Uhr SC Michelbach/Wald - FSV Friedrichshaller SV

So., 25.04.27 15:00 Uhr SGM MassenbachHausen - TSV Pfedelbach

So., 25.04.27 15:00 Uhr VfB Bad Mergentheim - SV Wachbach

So., 25.04.27 15:00 Uhr SG Sindringen/Ernsbach - Sportfreunde Untergriesheim

So., 25.04.27 15:00 Uhr TG Böckingen - FSV Schwaigern

So., 25.04.27 15:00 Uhr Aramäer Heilbronn - SGM Krumme Ebene am Neckar

So., 25.04.27 15:00 Uhr Sportfreunde Lauffen - SG Bad Wimpfen

So., 25.04.27 15:00 Uhr TSV Botenheim - SGM Mulfingen/Hollenbach



25. Spieltag

So., 02.05.27 15:00 Uhr TSV Pfedelbach - TSV Botenheim

So., 02.05.27 15:00 Uhr SGM Mulfingen/Hollenbach - Sportfreunde Lauffen

So., 02.05.27 15:00 Uhr SG Bad Wimpfen - Aramäer Heilbronn

So., 02.05.27 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar - TG Böckingen

So., 02.05.27 15:00 Uhr FSV Friedrichshaller SV - FSV Schwaigern

So., 02.05.27 15:00 Uhr SC Michelbach/Wald - SG Sindringen/Ernsbach

So., 02.05.27 15:00 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - VfB Bad Mergentheim

So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Wachbach - SGM MassenbachHausen



26. Spieltag

So., 09.05.27 15:00 Uhr SG Sindringen/Ernsbach - FSV Friedrichshaller SV

So., 09.05.27 15:00 Uhr Sportfreunde Lauffen - TSV Pfedelbach

So., 09.05.27 15:00 Uhr TSV Botenheim - SV Wachbach

So., 09.05.27 15:00 Uhr SGM MassenbachHausen - Sportfreunde Untergriesheim

So., 09.05.27 15:00 Uhr VfB Bad Mergentheim - SC Michelbach/Wald

So., 09.05.27 15:00 Uhr FSV Schwaigern - SGM Krumme Ebene am Neckar

So., 09.05.27 15:00 Uhr TG Böckingen - SG Bad Wimpfen

So., 09.05.27 15:00 Uhr Aramäer Heilbronn - SGM Mulfingen/Hollenbach



27. Spieltag

Sa., 15.05.27 15:30 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - TSV Botenheim

Sa., 15.05.27 15:30 Uhr SV Wachbach - Sportfreunde Lauffen

Sa., 15.05.27 15:30 Uhr TSV Pfedelbach - Aramäer Heilbronn

Sa., 15.05.27 15:30 Uhr SGM Mulfingen/Hollenbach - TG Böckingen

Sa., 15.05.27 15:30 Uhr SG Bad Wimpfen - FSV Schwaigern

Sa., 15.05.27 15:30 Uhr FSV Friedrichshaller SV - SGM Krumme Ebene am Neckar

Sa., 15.05.27 15:30 Uhr SG Sindringen/Ernsbach - VfB Bad Mergentheim

Sa., 15.05.27 15:30 Uhr SC Michelbach/Wald - SGM MassenbachHausen



28. Spieltag

So., 23.05.27 15:00 Uhr VfB Bad Mergentheim - FSV Friedrichshaller SV

So., 23.05.27 15:00 Uhr TG Böckingen - TSV Pfedelbach

So., 23.05.27 15:00 Uhr Aramäer Heilbronn - SV Wachbach

So., 23.05.27 15:00 Uhr Sportfreunde Lauffen - Sportfreunde Untergriesheim

So., 23.05.27 15:00 Uhr TSV Botenheim - SC Michelbach/Wald

So., 23.05.27 15:00 Uhr SGM MassenbachHausen - SG Sindringen/Ernsbach

So., 23.05.27 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar - SG Bad Wimpfen

So., 23.05.27 15:00 Uhr FSV Schwaigern - SGM Mulfingen/Hollenbach



29. Spieltag

Sa., 29.05.27 15:30 Uhr SG Sindringen/Ernsbach - TSV Botenheim

Sa., 29.05.27 15:30 Uhr SC Michelbach/Wald - Sportfreunde Lauffen

Sa., 29.05.27 15:30 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - Aramäer Heilbronn

Sa., 29.05.27 15:30 Uhr SV Wachbach - TG Böckingen

Sa., 29.05.27 15:30 Uhr TSV Pfedelbach - FSV Schwaigern

Sa., 29.05.27 15:30 Uhr SGM Mulfingen/Hollenbach - SGM Krumme Ebene am Neckar

Sa., 29.05.27 15:30 Uhr FSV Friedrichshaller SV - SG Bad Wimpfen

Sa., 29.05.27 15:30 Uhr VfB Bad Mergentheim - SGM MassenbachHausen



30. Spieltag

Sa., 05.06.27 15:30 Uhr SGM MassenbachHausen - FSV Friedrichshaller SV

Sa., 05.06.27 15:30 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar - TSV Pfedelbach

Sa., 05.06.27 15:30 Uhr FSV Schwaigern - SV Wachbach

Sa., 05.06.27 15:30 Uhr TG Böckingen - Sportfreunde Untergriesheim

Sa., 05.06.27 15:30 Uhr Aramäer Heilbronn - SC Michelbach/Wald

Sa., 05.06.27 15:30 Uhr Sportfreunde Lauffen - SG Sindringen/Ernsbach

Sa., 05.06.27 15:30 Uhr TSV Botenheim - VfB Bad Mergentheim

Sa., 05.06.27 15:30 Uhr SG Bad Wimpfen - SGM Mulfingen/Hollenbach