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Bezirksliga Franken: Der Spielplan steht fest und ist online
Alle Termine der Saison 2026/2027 im Überblick.
von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Der Spielplan der Bezirksliga Franken für die Saison 2026/2027 steht fest und ist online.
1. Spieltag
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Botenheim - SGM MassenbachHausen
So., 23.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Lauffen - VfB Bad Mergentheim
So., 23.08.26 15:00 Uhr Aramäer Heilbronn - SG Sindringen/Ernsbach
So., 23.08.26 15:00 Uhr TG Böckingen - SC Michelbach/Wald
So., 23.08.26 15:00 Uhr FSV Schwaigern - Sportfreunde Untergriesheim
So., 23.08.26 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar - SV Wachbach
So., 23.08.26 15:00 Uhr SG Bad Wimpfen - TSV Pfedelbach
So., 23.08.26 15:00 Uhr SGM Mulfingen/Hollenbach - FSV Friedrichshaller SV
2. Spieltag
So., 30.08.26 15:00 Uhr FSV Friedrichshaller SV - TSV Botenheim
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Pfedelbach - SGM Mulfingen/Hollenbach
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Wachbach - SG Bad Wimpfen
So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - SGM Krumme Ebene am Neckar
So., 30.08.26 15:00 Uhr SC Michelbach/Wald - FSV Schwaigern
So., 30.08.26 15:00 Uhr SG Sindringen/Ernsbach - TG Böckingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfB Bad Mergentheim - Aramäer Heilbronn
So., 30.08.26 15:00 Uhr SGM MassenbachHausen - Sportfreunde Lauffen
3. Spieltag
So., 06.09.26 15:00 Uhr FSV Friedrichshaller SV - TSV Pfedelbach
So., 06.09.26 15:00 Uhr Sportfreunde Lauffen - TSV Botenheim
So., 06.09.26 15:00 Uhr Aramäer Heilbronn - SGM MassenbachHausen
So., 06.09.26 15:00 Uhr TG Böckingen - VfB Bad Mergentheim
So., 06.09.26 15:00 Uhr FSV Schwaigern - SG Sindringen/Ernsbach
So., 06.09.26 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar - SC Michelbach/Wald
So., 06.09.26 15:00 Uhr SG Bad Wimpfen - Sportfreunde Untergriesheim
So., 06.09.26 15:00 Uhr SGM Mulfingen/Hollenbach - SV Wachbach
4. Spieltag
So., 13.09.26 15:00 Uhr TSV Botenheim - Aramäer Heilbronn
So., 13.09.26 15:00 Uhr Sportfreunde Lauffen - FSV Friedrichshaller SV
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Wachbach - TSV Pfedelbach
So., 13.09.26 15:00 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - SGM Mulfingen/Hollenbach
So., 13.09.26 15:00 Uhr SC Michelbach/Wald - SG Bad Wimpfen
So., 13.09.26 15:00 Uhr SG Sindringen/Ernsbach - SGM Krumme Ebene am Neckar
So., 13.09.26 15:00 Uhr VfB Bad Mergentheim - FSV Schwaigern
So., 13.09.26 15:00 Uhr SGM MassenbachHausen - TG Böckingen
5. Spieltag
So., 20.09.26 15:00 Uhr FSV Friedrichshaller SV - SV Wachbach
So., 20.09.26 15:00 Uhr TSV Pfedelbach - Sportfreunde Untergriesheim
So., 20.09.26 15:00 Uhr Aramäer Heilbronn - Sportfreunde Lauffen
So., 20.09.26 15:00 Uhr TG Böckingen - TSV Botenheim
So., 20.09.26 15:00 Uhr FSV Schwaigern - SGM MassenbachHausen
So., 20.09.26 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar - VfB Bad Mergentheim
So., 20.09.26 15:00 Uhr SG Bad Wimpfen - SG Sindringen/Ernsbach
So., 20.09.26 15:00 Uhr SGM Mulfingen/Hollenbach - SC Michelbach/Wald
6. Spieltag
So., 27.09.26 15:00 Uhr TSV Botenheim - FSV Schwaigern
So., 27.09.26 15:00 Uhr Sportfreunde Lauffen - TG Böckingen
So., 27.09.26 15:00 Uhr Aramäer Heilbronn - FSV Friedrichshaller SV
So., 27.09.26 15:00 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - SV Wachbach
So., 27.09.26 15:00 Uhr SC Michelbach/Wald - TSV Pfedelbach
So., 27.09.26 15:00 Uhr SG Sindringen/Ernsbach - SGM Mulfingen/Hollenbach
So., 27.09.26 15:00 Uhr VfB Bad Mergentheim - SG Bad Wimpfen
So., 27.09.26 15:00 Uhr SGM MassenbachHausen - SGM Krumme Ebene am Neckar
7. Spieltag
So., 04.10.26 15:00 Uhr FSV Friedrichshaller SV - Sportfreunde Untergriesheim
So., 04.10.26 15:00 Uhr TSV Pfedelbach - SG Sindringen/Ernsbach
So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Wachbach - SC Michelbach/Wald
So., 04.10.26 15:00 Uhr TG Böckingen - Aramäer Heilbronn
So., 04.10.26 15:00 Uhr FSV Schwaigern - Sportfreunde Lauffen
So., 04.10.26 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar - TSV Botenheim
So., 04.10.26 15:00 Uhr SG Bad Wimpfen - SGM MassenbachHausen
So., 04.10.26 15:00 Uhr SGM Mulfingen/Hollenbach - VfB Bad Mergentheim
8. Spieltag
So., 11.10.26 15:00 Uhr TSV Botenheim - SG Bad Wimpfen
So., 11.10.26 15:00 Uhr Sportfreunde Lauffen - SGM Krumme Ebene am Neckar
So., 11.10.26 15:00 Uhr Aramäer Heilbronn - FSV Schwaigern
So., 11.10.26 15:00 Uhr TG Böckingen - FSV Friedrichshaller SV
So., 11.10.26 15:00 Uhr SC Michelbach/Wald - Sportfreunde Untergriesheim
So., 11.10.26 15:00 Uhr SG Sindringen/Ernsbach - SV Wachbach
So., 11.10.26 15:00 Uhr VfB Bad Mergentheim - TSV Pfedelbach
So., 11.10.26 15:00 Uhr SGM MassenbachHausen - SGM Mulfingen/Hollenbach
9. Spieltag
So., 18.10.26 15:00 Uhr FSV Friedrichshaller SV - SC Michelbach/Wald
So., 18.10.26 15:00 Uhr TSV Pfedelbach - SGM MassenbachHausen
So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Wachbach - VfB Bad Mergentheim
So., 18.10.26 15:00 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - SG Sindringen/Ernsbach
So., 18.10.26 15:00 Uhr FSV Schwaigern - TG Böckingen
So., 18.10.26 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar - Aramäer Heilbronn
So., 18.10.26 15:00 Uhr SG Bad Wimpfen - Sportfreunde Lauffen
So., 18.10.26 15:00 Uhr SGM Mulfingen/Hollenbach - TSV Botenheim
10. Spieltag
So., 25.10.26 15:00 Uhr TSV Botenheim - TSV Pfedelbach
So., 25.10.26 15:00 Uhr Sportfreunde Lauffen - SGM Mulfingen/Hollenbach
So., 25.10.26 15:00 Uhr Aramäer Heilbronn - SG Bad Wimpfen
So., 25.10.26 15:00 Uhr TG Böckingen - SGM Krumme Ebene am Neckar
So., 25.10.26 15:00 Uhr FSV Schwaigern - FSV Friedrichshaller SV
So., 25.10.26 15:00 Uhr SG Sindringen/Ernsbach - SC Michelbach/Wald
So., 25.10.26 15:00 Uhr VfB Bad Mergentheim - Sportfreunde Untergriesheim
So., 25.10.26 15:00 Uhr SGM MassenbachHausen - SV Wachbach
11. Spieltag
So., 01.11.26 14:30 Uhr FSV Friedrichshaller SV - SG Sindringen/Ernsbach
So., 01.11.26 14:30 Uhr TSV Pfedelbach - Sportfreunde Lauffen
So., 01.11.26 14:30 Uhr SV Wachbach - TSV Botenheim
So., 01.11.26 14:30 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - SGM MassenbachHausen
So., 01.11.26 14:30 Uhr SC Michelbach/Wald - VfB Bad Mergentheim
So., 01.11.26 14:30 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar - FSV Schwaigern
So., 01.11.26 14:30 Uhr SG Bad Wimpfen - TG Böckingen
So., 01.11.26 14:30 Uhr SGM Mulfingen/Hollenbach - Aramäer Heilbronn
12. Spieltag
So., 08.11.26 14:30 Uhr TSV Botenheim - Sportfreunde Untergriesheim
So., 08.11.26 14:30 Uhr Sportfreunde Lauffen - SV Wachbach
So., 08.11.26 14:30 Uhr Aramäer Heilbronn - TSV Pfedelbach
So., 08.11.26 14:30 Uhr TG Böckingen - SGM Mulfingen/Hollenbach
So., 08.11.26 14:30 Uhr FSV Schwaigern - SG Bad Wimpfen
So., 08.11.26 14:30 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar - FSV Friedrichshaller SV
So., 08.11.26 14:30 Uhr VfB Bad Mergentheim - SG Sindringen/Ernsbach
So., 08.11.26 14:30 Uhr SGM MassenbachHausen - SC Michelbach/Wald
13. Spieltag
So., 15.11.26 14:30 Uhr FSV Friedrichshaller SV - VfB Bad Mergentheim
So., 15.11.26 14:30 Uhr TSV Pfedelbach - TG Böckingen
So., 15.11.26 14:30 Uhr SV Wachbach - Aramäer Heilbronn
So., 15.11.26 14:30 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - Sportfreunde Lauffen
So., 15.11.26 14:30 Uhr SC Michelbach/Wald - TSV Botenheim
So., 15.11.26 14:30 Uhr SG Sindringen/Ernsbach - SGM MassenbachHausen
So., 15.11.26 14:30 Uhr SG Bad Wimpfen - SGM Krumme Ebene am Neckar
So., 15.11.26 14:30 Uhr SGM Mulfingen/Hollenbach - FSV Schwaigern
14. Spieltag
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr TSV Botenheim - SG Sindringen/Ernsbach
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr Sportfreunde Lauffen - SC Michelbach/Wald
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr Aramäer Heilbronn - Sportfreunde Untergriesheim
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr TG Böckingen - SV Wachbach
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr FSV Schwaigern - TSV Pfedelbach
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar - SGM Mulfingen/Hollenbach
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr SG Bad Wimpfen - FSV Friedrichshaller SV
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr SGM MassenbachHausen - VfB Bad Mergentheim
15. Spieltag
So., 29.11.26 14:30 Uhr FSV Friedrichshaller SV - SGM MassenbachHausen
So., 29.11.26 14:30 Uhr TSV Pfedelbach - SGM Krumme Ebene am Neckar
So., 29.11.26 14:30 Uhr SV Wachbach - FSV Schwaigern
So., 29.11.26 14:30 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - TG Böckingen
So., 29.11.26 14:30 Uhr SC Michelbach/Wald - Aramäer Heilbronn
So., 29.11.26 14:30 Uhr SG Sindringen/Ernsbach - Sportfreunde Lauffen
So., 29.11.26 14:30 Uhr VfB Bad Mergentheim - TSV Botenheim
So., 29.11.26 14:30 Uhr SGM Mulfingen/Hollenbach - SG Bad Wimpfen
16. Spieltag
So., 28.02.27 14:30 Uhr SGM MassenbachHausen - TSV Botenheim
So., 28.02.27 14:30 Uhr VfB Bad Mergentheim - Sportfreunde Lauffen
So., 28.02.27 14:30 Uhr SG Sindringen/Ernsbach - Aramäer Heilbronn
So., 28.02.27 14:30 Uhr SC Michelbach/Wald - TG Böckingen
So., 28.02.27 14:30 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - FSV Schwaigern
So., 28.02.27 14:30 Uhr SV Wachbach - SGM Krumme Ebene am Neckar
So., 28.02.27 14:30 Uhr TSV Pfedelbach - SG Bad Wimpfen
So., 28.02.27 14:30 Uhr FSV Friedrichshaller SV - SGM Mulfingen/Hollenbach
17. Spieltag
So., 07.03.27 15:00 Uhr TSV Botenheim - FSV Friedrichshaller SV
So., 07.03.27 15:00 Uhr SGM Mulfingen/Hollenbach - TSV Pfedelbach
So., 07.03.27 15:00 Uhr SG Bad Wimpfen - SV Wachbach
So., 07.03.27 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar - Sportfreunde Untergriesheim
So., 07.03.27 15:00 Uhr FSV Schwaigern - SC Michelbach/Wald
So., 07.03.27 15:00 Uhr TG Böckingen - SG Sindringen/Ernsbach
So., 07.03.27 15:00 Uhr Aramäer Heilbronn - VfB Bad Mergentheim
So., 07.03.27 15:00 Uhr Sportfreunde Lauffen - SGM MassenbachHausen
18. Spieltag
So., 14.03.27 15:00 Uhr TSV Pfedelbach - FSV Friedrichshaller SV
So., 14.03.27 15:00 Uhr TSV Botenheim - Sportfreunde Lauffen
So., 14.03.27 15:00 Uhr SGM MassenbachHausen - Aramäer Heilbronn
So., 14.03.27 15:00 Uhr VfB Bad Mergentheim - TG Böckingen
So., 14.03.27 15:00 Uhr SG Sindringen/Ernsbach - FSV Schwaigern
So., 14.03.27 15:00 Uhr SC Michelbach/Wald - SGM Krumme Ebene am Neckar
So., 14.03.27 15:00 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - SG Bad Wimpfen
So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Wachbach - SGM Mulfingen/Hollenbach
19. Spieltag
So., 21.03.27 15:00 Uhr Aramäer Heilbronn - TSV Botenheim
So., 21.03.27 15:00 Uhr FSV Friedrichshaller SV - Sportfreunde Lauffen
So., 21.03.27 15:00 Uhr TSV Pfedelbach - SV Wachbach
So., 21.03.27 15:00 Uhr SGM Mulfingen/Hollenbach - Sportfreunde Untergriesheim
So., 21.03.27 15:00 Uhr SG Bad Wimpfen - SC Michelbach/Wald
So., 21.03.27 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar - SG Sindringen/Ernsbach
So., 21.03.27 15:00 Uhr FSV Schwaigern - VfB Bad Mergentheim
So., 21.03.27 15:00 Uhr TG Böckingen - SGM MassenbachHausen
20. Spieltag
Sa., 27.03.27 15:30 Uhr SV Wachbach - FSV Friedrichshaller SV
Sa., 27.03.27 15:30 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - TSV Pfedelbach
Sa., 27.03.27 15:30 Uhr Sportfreunde Lauffen - Aramäer Heilbronn
Sa., 27.03.27 15:30 Uhr TSV Botenheim - TG Böckingen
Sa., 27.03.27 15:30 Uhr SGM MassenbachHausen - FSV Schwaigern
Sa., 27.03.27 15:30 Uhr VfB Bad Mergentheim - SGM Krumme Ebene am Neckar
Sa., 27.03.27 15:30 Uhr SG Sindringen/Ernsbach - SG Bad Wimpfen
Sa., 27.03.27 15:30 Uhr SC Michelbach/Wald - SGM Mulfingen/Hollenbach
21. Spieltag
So., 04.04.27 15:00 Uhr FSV Schwaigern - TSV Botenheim
So., 04.04.27 15:00 Uhr TG Böckingen - Sportfreunde Lauffen
So., 04.04.27 15:00 Uhr FSV Friedrichshaller SV - Aramäer Heilbronn
So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Wachbach - Sportfreunde Untergriesheim
So., 04.04.27 15:00 Uhr TSV Pfedelbach - SC Michelbach/Wald
So., 04.04.27 15:00 Uhr SGM Mulfingen/Hollenbach - SG Sindringen/Ernsbach
So., 04.04.27 15:00 Uhr SG Bad Wimpfen - VfB Bad Mergentheim
So., 04.04.27 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar - SGM MassenbachHausen
22. Spieltag
So., 11.04.27 15:00 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - FSV Friedrichshaller SV
So., 11.04.27 15:00 Uhr SG Sindringen/Ernsbach - TSV Pfedelbach
So., 11.04.27 15:00 Uhr SC Michelbach/Wald - SV Wachbach
So., 11.04.27 15:00 Uhr Aramäer Heilbronn - TG Böckingen
So., 11.04.27 15:00 Uhr Sportfreunde Lauffen - FSV Schwaigern
So., 11.04.27 15:00 Uhr TSV Botenheim - SGM Krumme Ebene am Neckar
So., 11.04.27 15:00 Uhr SGM MassenbachHausen - SG Bad Wimpfen
So., 11.04.27 15:00 Uhr VfB Bad Mergentheim - SGM Mulfingen/Hollenbach
23. Spieltag
So., 18.04.27 15:00 Uhr SG Bad Wimpfen - TSV Botenheim
So., 18.04.27 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar - Sportfreunde Lauffen
So., 18.04.27 15:00 Uhr FSV Schwaigern - Aramäer Heilbronn
So., 18.04.27 15:00 Uhr FSV Friedrichshaller SV - TG Böckingen
So., 18.04.27 15:00 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - SC Michelbach/Wald
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Wachbach - SG Sindringen/Ernsbach
So., 18.04.27 15:00 Uhr TSV Pfedelbach - VfB Bad Mergentheim
So., 18.04.27 15:00 Uhr SGM Mulfingen/Hollenbach - SGM MassenbachHausen
24. Spieltag
So., 25.04.27 15:00 Uhr SC Michelbach/Wald - FSV Friedrichshaller SV
So., 25.04.27 15:00 Uhr SGM MassenbachHausen - TSV Pfedelbach
So., 25.04.27 15:00 Uhr VfB Bad Mergentheim - SV Wachbach
So., 25.04.27 15:00 Uhr SG Sindringen/Ernsbach - Sportfreunde Untergriesheim
So., 25.04.27 15:00 Uhr TG Böckingen - FSV Schwaigern
So., 25.04.27 15:00 Uhr Aramäer Heilbronn - SGM Krumme Ebene am Neckar
So., 25.04.27 15:00 Uhr Sportfreunde Lauffen - SG Bad Wimpfen
So., 25.04.27 15:00 Uhr TSV Botenheim - SGM Mulfingen/Hollenbach
25. Spieltag
So., 02.05.27 15:00 Uhr TSV Pfedelbach - TSV Botenheim
So., 02.05.27 15:00 Uhr SGM Mulfingen/Hollenbach - Sportfreunde Lauffen
So., 02.05.27 15:00 Uhr SG Bad Wimpfen - Aramäer Heilbronn
So., 02.05.27 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar - TG Böckingen
So., 02.05.27 15:00 Uhr FSV Friedrichshaller SV - FSV Schwaigern
So., 02.05.27 15:00 Uhr SC Michelbach/Wald - SG Sindringen/Ernsbach
So., 02.05.27 15:00 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - VfB Bad Mergentheim
So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Wachbach - SGM MassenbachHausen
26. Spieltag
So., 09.05.27 15:00 Uhr SG Sindringen/Ernsbach - FSV Friedrichshaller SV
So., 09.05.27 15:00 Uhr Sportfreunde Lauffen - TSV Pfedelbach
So., 09.05.27 15:00 Uhr TSV Botenheim - SV Wachbach
So., 09.05.27 15:00 Uhr SGM MassenbachHausen - Sportfreunde Untergriesheim
So., 09.05.27 15:00 Uhr VfB Bad Mergentheim - SC Michelbach/Wald
So., 09.05.27 15:00 Uhr FSV Schwaigern - SGM Krumme Ebene am Neckar
So., 09.05.27 15:00 Uhr TG Böckingen - SG Bad Wimpfen
So., 09.05.27 15:00 Uhr Aramäer Heilbronn - SGM Mulfingen/Hollenbach
27. Spieltag
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - TSV Botenheim
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr SV Wachbach - Sportfreunde Lauffen
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr TSV Pfedelbach - Aramäer Heilbronn
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr SGM Mulfingen/Hollenbach - TG Böckingen
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr SG Bad Wimpfen - FSV Schwaigern
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr FSV Friedrichshaller SV - SGM Krumme Ebene am Neckar
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr SG Sindringen/Ernsbach - VfB Bad Mergentheim
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr SC Michelbach/Wald - SGM MassenbachHausen
28. Spieltag
So., 23.05.27 15:00 Uhr VfB Bad Mergentheim - FSV Friedrichshaller SV
So., 23.05.27 15:00 Uhr TG Böckingen - TSV Pfedelbach
So., 23.05.27 15:00 Uhr Aramäer Heilbronn - SV Wachbach
So., 23.05.27 15:00 Uhr Sportfreunde Lauffen - Sportfreunde Untergriesheim
So., 23.05.27 15:00 Uhr TSV Botenheim - SC Michelbach/Wald
So., 23.05.27 15:00 Uhr SGM MassenbachHausen - SG Sindringen/Ernsbach
So., 23.05.27 15:00 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar - SG Bad Wimpfen
So., 23.05.27 15:00 Uhr FSV Schwaigern - SGM Mulfingen/Hollenbach
29. Spieltag
Sa., 29.05.27 15:30 Uhr SG Sindringen/Ernsbach - TSV Botenheim
Sa., 29.05.27 15:30 Uhr SC Michelbach/Wald - Sportfreunde Lauffen
Sa., 29.05.27 15:30 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - Aramäer Heilbronn
Sa., 29.05.27 15:30 Uhr SV Wachbach - TG Böckingen
Sa., 29.05.27 15:30 Uhr TSV Pfedelbach - FSV Schwaigern
Sa., 29.05.27 15:30 Uhr SGM Mulfingen/Hollenbach - SGM Krumme Ebene am Neckar
Sa., 29.05.27 15:30 Uhr FSV Friedrichshaller SV - SG Bad Wimpfen
Sa., 29.05.27 15:30 Uhr VfB Bad Mergentheim - SGM MassenbachHausen
30. Spieltag
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr SGM MassenbachHausen - FSV Friedrichshaller SV
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar - TSV Pfedelbach
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr FSV Schwaigern - SV Wachbach
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr TG Böckingen - Sportfreunde Untergriesheim
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr Aramäer Heilbronn - SC Michelbach/Wald
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr Sportfreunde Lauffen - SG Sindringen/Ernsbach
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr TSV Botenheim - VfB Bad Mergentheim
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr SG Bad Wimpfen - SGM Mulfingen/Hollenbach