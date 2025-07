Bezirksliga Franken: Der Spielplan ist online

1. Spieltag

So., 24.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - TSV Erlenbach

So., 24.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Lauffen - SV Wachbach

So., 24.08.25 15:00 Uhr FC Union Heilbronn - SGM Mulfingen/Hollenbach

So., 24.08.25 15:00 Uhr FSV Friedrichshaller SV - FSV Schwaigern

So., 24.08.25 15:00 Uhr TSV Botenheim - Aramäer Heilbronn

So., 24.08.25 15:00 Uhr SG Sindringen/Ernsbach - SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim

So., 24.08.25 15:00 Uhr SG Stetten/Kleingartach - TG Böckingen

So., 24.08.25 15:00 Uhr TSV Neuenstein - TSV Pfedelbach



2. Spieltag

So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Pfedelbach - Sportfreunde Untergriesheim

So., 31.08.25 15:00 Uhr TG Böckingen - TSV Neuenstein

So., 31.08.25 15:00 Uhr SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim - SG Stetten/Kleingartach

So., 31.08.25 15:00 Uhr Aramäer Heilbronn - SG Sindringen/Ernsbach

So., 31.08.25 15:00 Uhr FSV Schwaigern - TSV Botenheim

So., 31.08.25 15:00 Uhr SGM Mulfingen/Hollenbach - FSV Friedrichshaller SV

So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Wachbach - FC Union Heilbronn

So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Erlenbach - Sportfreunde Lauffen



3. Spieltag

So., 07.09.25 15:00 Uhr TSV Pfedelbach - TG Böckingen

So., 07.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Lauffen - Sportfreunde Untergriesheim

So., 07.09.25 15:00 Uhr FC Union Heilbronn - TSV Erlenbach

So., 07.09.25 15:00 Uhr FSV Friedrichshaller SV - SV Wachbach

So., 07.09.25 15:00 Uhr TSV Botenheim - SGM Mulfingen/Hollenbach

So., 07.09.25 15:00 Uhr SG Sindringen/Ernsbach - FSV Schwaigern

So., 07.09.25 15:00 Uhr SG Stetten/Kleingartach - Aramäer Heilbronn

So., 07.09.25 15:00 Uhr TSV Neuenstein - SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim



4. Spieltag

So., 14.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - FC Union Heilbronn

So., 14.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Lauffen - TSV Pfedelbach

So., 14.09.25 15:00 Uhr SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim - TG Böckingen

So., 14.09.25 15:00 Uhr Aramäer Heilbronn - TSV Neuenstein

So., 14.09.25 15:00 Uhr FSV Schwaigern - SG Stetten/Kleingartach

So., 14.09.25 15:00 Uhr SGM Mulfingen/Hollenbach - SG Sindringen/Ernsbach

So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Wachbach - TSV Botenheim

So., 14.09.25 15:00 Uhr TSV Erlenbach - FSV Friedrichshaller SV



5. Spieltag

So., 21.09.25 15:00 Uhr TSV Pfedelbach - SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim

So., 21.09.25 15:00 Uhr TG Böckingen - Aramäer Heilbronn

So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Union Heilbronn - Sportfreunde Lauffen

So., 21.09.25 15:00 Uhr FSV Friedrichshaller SV - Sportfreunde Untergriesheim

So., 21.09.25 15:00 Uhr TSV Botenheim - TSV Erlenbach

So., 21.09.25 15:00 Uhr SG Sindringen/Ernsbach - SV Wachbach

So., 21.09.25 15:00 Uhr SG Stetten/Kleingartach - SGM Mulfingen/Hollenbach

So., 21.09.25 15:00 Uhr TSV Neuenstein - FSV Schwaigern



6. Spieltag

So., 28.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - TSV Botenheim

So., 28.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Lauffen - FSV Friedrichshaller SV

So., 28.09.25 15:00 Uhr FC Union Heilbronn - TSV Pfedelbach

So., 28.09.25 15:00 Uhr Aramäer Heilbronn - SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim

So., 28.09.25 15:00 Uhr FSV Schwaigern - TG Böckingen

So., 28.09.25 15:00 Uhr SGM Mulfingen/Hollenbach - TSV Neuenstein

So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Wachbach - SG Stetten/Kleingartach

So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Erlenbach - SG Sindringen/Ernsbach



7. Spieltag

So., 05.10.25 15:00 Uhr TSV Pfedelbach - Aramäer Heilbronn

So., 05.10.25 15:00 Uhr TG Böckingen - SGM Mulfingen/Hollenbach

So., 05.10.25 15:00 Uhr SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim - FSV Schwaigern

So., 05.10.25 15:00 Uhr FSV Friedrichshaller SV - FC Union Heilbronn

So., 05.10.25 15:00 Uhr TSV Botenheim - Sportfreunde Lauffen

So., 05.10.25 15:00 Uhr SG Sindringen/Ernsbach - Sportfreunde Untergriesheim

So., 05.10.25 15:00 Uhr SG Stetten/Kleingartach - TSV Erlenbach

So., 05.10.25 15:00 Uhr TSV Neuenstein - SV Wachbach



8. Spieltag

So., 12.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - SG Stetten/Kleingartach

So., 12.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Lauffen - SG Sindringen/Ernsbach

So., 12.10.25 15:00 Uhr FC Union Heilbronn - TSV Botenheim

So., 12.10.25 15:00 Uhr FSV Friedrichshaller SV - TSV Pfedelbach

So., 12.10.25 15:00 Uhr FSV Schwaigern - Aramäer Heilbronn

So., 12.10.25 15:00 Uhr SGM Mulfingen/Hollenbach - SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim

So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Wachbach - TG Böckingen

So., 12.10.25 15:00 Uhr TSV Erlenbach - TSV Neuenstein



9. Spieltag

So., 19.10.25 15:00 Uhr TSV Pfedelbach - FSV Schwaigern

So., 19.10.25 15:00 Uhr TG Böckingen - TSV Erlenbach

So., 19.10.25 15:00 Uhr SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim - SV Wachbach

So., 19.10.25 15:00 Uhr Aramäer Heilbronn - SGM Mulfingen/Hollenbach

So., 19.10.25 15:00 Uhr TSV Botenheim - FSV Friedrichshaller SV

So., 19.10.25 15:00 Uhr SG Sindringen/Ernsbach - FC Union Heilbronn

So., 19.10.25 15:00 Uhr SG Stetten/Kleingartach - Sportfreunde Lauffen

So., 19.10.25 15:00 Uhr TSV Neuenstein - Sportfreunde Untergriesheim



10. Spieltag

So., 26.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - TG Böckingen

So., 26.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Lauffen - TSV Neuenstein

So., 26.10.25 15:00 Uhr FC Union Heilbronn - SG Stetten/Kleingartach

So., 26.10.25 15:00 Uhr FSV Friedrichshaller SV - SG Sindringen/Ernsbach

So., 26.10.25 15:00 Uhr TSV Botenheim - TSV Pfedelbach

So., 26.10.25 15:00 Uhr SGM Mulfingen/Hollenbach - FSV Schwaigern

So., 26.10.25 15:00 Uhr SV Wachbach - Aramäer Heilbronn

So., 26.10.25 15:00 Uhr TSV Erlenbach - SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim



11. Spieltag

So., 02.11.25 14:30 Uhr TSV Pfedelbach - SGM Mulfingen/Hollenbach

So., 02.11.25 14:30 Uhr TG Böckingen - Sportfreunde Lauffen

So., 02.11.25 14:30 Uhr SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim - Sportfreunde Untergriesheim

So., 02.11.25 14:30 Uhr Aramäer Heilbronn - TSV Erlenbach

So., 02.11.25 14:30 Uhr FSV Schwaigern - SV Wachbach

So., 02.11.25 14:30 Uhr SG Sindringen/Ernsbach - TSV Botenheim

So., 02.11.25 14:30 Uhr SG Stetten/Kleingartach - FSV Friedrichshaller SV

So., 02.11.25 14:30 Uhr TSV Neuenstein - FC Union Heilbronn



12. Spieltag

So., 09.11.25 14:30 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - Aramäer Heilbronn

So., 09.11.25 14:30 Uhr Sportfreunde Lauffen - SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim

So., 09.11.25 14:30 Uhr FC Union Heilbronn - TG Böckingen

So., 09.11.25 14:30 Uhr FSV Friedrichshaller SV - TSV Neuenstein

So., 09.11.25 14:30 Uhr TSV Botenheim - SG Stetten/Kleingartach

So., 09.11.25 14:30 Uhr SG Sindringen/Ernsbach - TSV Pfedelbach

So., 09.11.25 14:30 Uhr SV Wachbach - SGM Mulfingen/Hollenbach

So., 09.11.25 14:30 Uhr TSV Erlenbach - FSV Schwaigern



13. Spieltag

So., 16.11.25 14:30 Uhr TSV Pfedelbach - SV Wachbach

So., 16.11.25 14:30 Uhr TG Böckingen - FSV Friedrichshaller SV

So., 16.11.25 14:30 Uhr SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim - FC Union Heilbronn

So., 16.11.25 14:30 Uhr Aramäer Heilbronn - Sportfreunde Lauffen

So., 16.11.25 14:30 Uhr FSV Schwaigern - Sportfreunde Untergriesheim

So., 16.11.25 14:30 Uhr SGM Mulfingen/Hollenbach - TSV Erlenbach

So., 16.11.25 14:30 Uhr SG Stetten/Kleingartach - SG Sindringen/Ernsbach

So., 16.11.25 14:30 Uhr TSV Neuenstein - TSV Botenheim



14. Spieltag

Sa., 22.11.25 14:30 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - SGM Mulfingen/Hollenbach

Sa., 22.11.25 14:30 Uhr Sportfreunde Lauffen - FSV Schwaigern

Sa., 22.11.25 14:30 Uhr FC Union Heilbronn - Aramäer Heilbronn

Sa., 22.11.25 14:30 Uhr FSV Friedrichshaller SV - SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim

Sa., 22.11.25 14:30 Uhr TSV Botenheim - TG Böckingen

Sa., 22.11.25 14:30 Uhr SG Sindringen/Ernsbach - TSV Neuenstein

Sa., 22.11.25 14:30 Uhr SG Stetten/Kleingartach - TSV Pfedelbach

Sa., 22.11.25 14:30 Uhr TSV Erlenbach - SV Wachbach



15. Spieltag

So., 30.11.25 14:30 Uhr TSV Pfedelbach - TSV Erlenbach

So., 30.11.25 14:30 Uhr TG Böckingen - SG Sindringen/Ernsbach

So., 30.11.25 14:30 Uhr SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim - TSV Botenheim

So., 30.11.25 14:30 Uhr Aramäer Heilbronn - FSV Friedrichshaller SV

So., 30.11.25 14:30 Uhr FSV Schwaigern - FC Union Heilbronn

So., 30.11.25 14:30 Uhr SGM Mulfingen/Hollenbach - Sportfreunde Lauffen

So., 30.11.25 14:30 Uhr SV Wachbach - Sportfreunde Untergriesheim

So., 30.11.25 14:30 Uhr TSV Neuenstein - SG Stetten/Kleingartach



16. Spieltag

So., 22.02.26 14:30 Uhr TSV Erlenbach - Sportfreunde Untergriesheim

So., 22.02.26 14:30 Uhr SV Wachbach - Sportfreunde Lauffen

So., 22.02.26 14:30 Uhr SGM Mulfingen/Hollenbach - FC Union Heilbronn

So., 22.02.26 14:30 Uhr FSV Schwaigern - FSV Friedrichshaller SV

So., 22.02.26 14:30 Uhr Aramäer Heilbronn - TSV Botenheim

So., 22.02.26 14:30 Uhr SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim - SG Sindringen/Ernsbach

So., 22.02.26 14:30 Uhr TG Böckingen - SG Stetten/Kleingartach

So., 22.02.26 14:30 Uhr TSV Pfedelbach - TSV Neuenstein



17. Spieltag

So., 01.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - TSV Pfedelbach

So., 01.03.26 15:00 Uhr TSV Neuenstein - TG Böckingen

So., 01.03.26 15:00 Uhr SG Stetten/Kleingartach - SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim

So., 01.03.26 15:00 Uhr SG Sindringen/Ernsbach - Aramäer Heilbronn

So., 01.03.26 15:00 Uhr TSV Botenheim - FSV Schwaigern

So., 01.03.26 15:00 Uhr FSV Friedrichshaller SV - SGM Mulfingen/Hollenbach

So., 01.03.26 15:00 Uhr FC Union Heilbronn - SV Wachbach

So., 01.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Lauffen - TSV Erlenbach



18. Spieltag

So., 08.03.26 15:00 Uhr TG Böckingen - TSV Pfedelbach

So., 08.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - Sportfreunde Lauffen

So., 08.03.26 15:00 Uhr TSV Erlenbach - FC Union Heilbronn

So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Wachbach - FSV Friedrichshaller SV

So., 08.03.26 15:00 Uhr SGM Mulfingen/Hollenbach - TSV Botenheim

So., 08.03.26 15:00 Uhr FSV Schwaigern - SG Sindringen/Ernsbach

So., 08.03.26 15:00 Uhr Aramäer Heilbronn - SG Stetten/Kleingartach

So., 08.03.26 15:00 Uhr SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim - TSV Neuenstein



19. Spieltag

So., 15.03.26 15:00 Uhr FC Union Heilbronn - Sportfreunde Untergriesheim

So., 15.03.26 15:00 Uhr TSV Pfedelbach - Sportfreunde Lauffen

So., 15.03.26 15:00 Uhr TG Böckingen - SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim

So., 15.03.26 15:00 Uhr TSV Neuenstein - Aramäer Heilbronn

So., 15.03.26 15:00 Uhr SG Stetten/Kleingartach - FSV Schwaigern

So., 15.03.26 15:00 Uhr SG Sindringen/Ernsbach - SGM Mulfingen/Hollenbach

So., 15.03.26 15:00 Uhr TSV Botenheim - SV Wachbach

So., 15.03.26 15:00 Uhr FSV Friedrichshaller SV - TSV Erlenbach



20. Spieltag

So., 22.03.26 15:00 Uhr SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim - TSV Pfedelbach

So., 22.03.26 15:00 Uhr Aramäer Heilbronn - TG Böckingen

So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Lauffen - FC Union Heilbronn

So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - FSV Friedrichshaller SV

So., 22.03.26 15:00 Uhr TSV Erlenbach - TSV Botenheim

So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Wachbach - SG Sindringen/Ernsbach

So., 22.03.26 15:00 Uhr SGM Mulfingen/Hollenbach - SG Stetten/Kleingartach

So., 22.03.26 15:00 Uhr FSV Schwaigern - TSV Neuenstein



21. Spieltag

So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Botenheim - Sportfreunde Untergriesheim

So., 29.03.26 15:00 Uhr FSV Friedrichshaller SV - Sportfreunde Lauffen

So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Pfedelbach - FC Union Heilbronn

So., 29.03.26 15:00 Uhr SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim - Aramäer Heilbronn

So., 29.03.26 15:00 Uhr TG Böckingen - FSV Schwaigern

So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Neuenstein - SGM Mulfingen/Hollenbach

So., 29.03.26 15:00 Uhr SG Stetten/Kleingartach - SV Wachbach

So., 29.03.26 15:00 Uhr SG Sindringen/Ernsbach - TSV Erlenbach



22. Spieltag

So., 12.04.26 15:00 Uhr Aramäer Heilbronn - TSV Pfedelbach

So., 12.04.26 15:00 Uhr SGM Mulfingen/Hollenbach - TG Böckingen

So., 12.04.26 15:00 Uhr FSV Schwaigern - SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim

So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Union Heilbronn - FSV Friedrichshaller SV

So., 12.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Lauffen - TSV Botenheim

So., 12.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - SG Sindringen/Ernsbach

So., 12.04.26 15:00 Uhr TSV Erlenbach - SG Stetten/Kleingartach

So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Wachbach - TSV Neuenstein



23. Spieltag

So., 19.04.26 15:00 Uhr SG Stetten/Kleingartach - Sportfreunde Untergriesheim

So., 19.04.26 15:00 Uhr SG Sindringen/Ernsbach - Sportfreunde Lauffen

So., 19.04.26 15:00 Uhr TSV Botenheim - FC Union Heilbronn

So., 19.04.26 15:00 Uhr TSV Pfedelbach - FSV Friedrichshaller SV

So., 19.04.26 15:00 Uhr Aramäer Heilbronn - FSV Schwaigern

So., 19.04.26 15:00 Uhr SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim - SGM Mulfingen/Hollenbach

So., 19.04.26 15:00 Uhr TG Böckingen - SV Wachbach

So., 19.04.26 15:00 Uhr TSV Neuenstein - TSV Erlenbach



24. Spieltag

So., 26.04.26 15:00 Uhr FSV Schwaigern - TSV Pfedelbach

So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Erlenbach - TG Böckingen

So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Wachbach - SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim

So., 26.04.26 15:00 Uhr SGM Mulfingen/Hollenbach - Aramäer Heilbronn

So., 26.04.26 15:00 Uhr FSV Friedrichshaller SV - TSV Botenheim

So., 26.04.26 15:00 Uhr FC Union Heilbronn - SG Sindringen/Ernsbach

So., 26.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Lauffen - SG Stetten/Kleingartach

So., 26.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - TSV Neuenstein



25. Spieltag

So., 03.05.26 15:00 Uhr TG Böckingen - Sportfreunde Untergriesheim

So., 03.05.26 15:00 Uhr TSV Neuenstein - Sportfreunde Lauffen

So., 03.05.26 15:00 Uhr SG Stetten/Kleingartach - FC Union Heilbronn

So., 03.05.26 15:00 Uhr SG Sindringen/Ernsbach - FSV Friedrichshaller SV

So., 03.05.26 15:00 Uhr TSV Pfedelbach - TSV Botenheim

So., 03.05.26 15:00 Uhr FSV Schwaigern - SGM Mulfingen/Hollenbach

So., 03.05.26 15:00 Uhr Aramäer Heilbronn - SV Wachbach

So., 03.05.26 15:00 Uhr SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim - TSV Erlenbach



26. Spieltag

So., 10.05.26 15:00 Uhr SGM Mulfingen/Hollenbach - TSV Pfedelbach

So., 10.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Lauffen - TG Böckingen

So., 10.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim

So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Erlenbach - Aramäer Heilbronn

So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Wachbach - FSV Schwaigern

So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Botenheim - SG Sindringen/Ernsbach

So., 10.05.26 15:00 Uhr FSV Friedrichshaller SV - SG Stetten/Kleingartach

So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Union Heilbronn - TSV Neuenstein



27. Spieltag

So., 17.05.26 15:00 Uhr Aramäer Heilbronn - Sportfreunde Untergriesheim

So., 17.05.26 15:00 Uhr SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim - Sportfreunde Lauffen

So., 17.05.26 15:00 Uhr TG Böckingen - FC Union Heilbronn

So., 17.05.26 15:00 Uhr TSV Neuenstein - FSV Friedrichshaller SV

So., 17.05.26 15:00 Uhr SG Stetten/Kleingartach - TSV Botenheim

So., 17.05.26 15:00 Uhr TSV Pfedelbach - SG Sindringen/Ernsbach

So., 17.05.26 15:00 Uhr SGM Mulfingen/Hollenbach - SV Wachbach

So., 17.05.26 15:00 Uhr FSV Schwaigern - TSV Erlenbach



28. Spieltag

Sa., 23.05.26 15:30 Uhr SV Wachbach - TSV Pfedelbach

Sa., 23.05.26 15:30 Uhr FSV Friedrichshaller SV - TG Böckingen

Sa., 23.05.26 15:30 Uhr FC Union Heilbronn - SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim

Sa., 23.05.26 15:30 Uhr Sportfreunde Lauffen - Aramäer Heilbronn

Sa., 23.05.26 15:30 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - FSV Schwaigern

Sa., 23.05.26 15:30 Uhr TSV Erlenbach - SGM Mulfingen/Hollenbach

Sa., 23.05.26 15:30 Uhr SG Sindringen/Ernsbach - SG Stetten/Kleingartach

Sa., 23.05.26 15:30 Uhr TSV Botenheim - TSV Neuenstein



29. Spieltag

Sa., 30.05.26 15:30 Uhr SGM Mulfingen/Hollenbach - Sportfreunde Untergriesheim

Sa., 30.05.26 15:30 Uhr FSV Schwaigern - Sportfreunde Lauffen

Sa., 30.05.26 15:30 Uhr Aramäer Heilbronn - FC Union Heilbronn

Sa., 30.05.26 15:30 Uhr SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim - FSV Friedrichshaller SV

Sa., 30.05.26 15:30 Uhr TG Böckingen - TSV Botenheim

Sa., 30.05.26 15:30 Uhr TSV Neuenstein - SG Sindringen/Ernsbach

Sa., 30.05.26 15:30 Uhr TSV Pfedelbach - SG Stetten/Kleingartach

Sa., 30.05.26 15:30 Uhr SV Wachbach - TSV Erlenbach



30. Spieltag

Sa., 06.06.26 15:30 Uhr TSV Erlenbach - TSV Pfedelbach

Sa., 06.06.26 15:30 Uhr SG Sindringen/Ernsbach - TG Böckingen

Sa., 06.06.26 15:30 Uhr TSV Botenheim - SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim

Sa., 06.06.26 15:30 Uhr FSV Friedrichshaller SV - Aramäer Heilbronn

Sa., 06.06.26 15:30 Uhr FC Union Heilbronn - FSV Schwaigern

Sa., 06.06.26 15:30 Uhr Sportfreunde Lauffen - SGM Mulfingen/Hollenbach

Sa., 06.06.26 15:30 Uhr Sportfreunde Untergriesheim - SV Wachbach

Sa., 06.06.26 15:30 Uhr SG Stetten/Kleingartach - TSV Neuenstein