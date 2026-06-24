 2026-06-23T10:23:26.695Z

Allgemeines

Bezirksliga Franken 2026/27: Das Teilnehmerfeld

UPDATE +++ Überblick auf alle Teams für die neue Saison.

von Timo Babic · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Robert Stolz

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Bezirksliga Franken
SGM Ebene
SGM Mulfingen/Hollenbach
Pfedelbach
SG Sindr/Er.

Die Saison 2025/2026 ist beendet. In den württembergischen Bezirksligen wurden alle Startplätze für die neue Spielzeit vergeben. Aus den vier württembergischen Landesligen mussten auch in dieser Saison wieder einige Teams den Abstieg in die Bezirksliga verkraften. Auf der anderen Seite schafften es zahlreiche Teams aus den jeweiligen Kreisligen in die Bezirksliga aufzusteigen. Daher ergibt sich für jedes Jahr aufs neue ein neu gemischtes Feld aus spannenden Teams, die an der Spitze und im Keller um ihre jeweiligen Ziele kämpfen werden. FuPa wirft daher einen Blick auf das Teilnehmerfeld.

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Bezirksliga Franken: Teilnehmer 2026/27

  1. SGM Krumme Ebene am Neckar (Absteiger)
  2. SGM Mulfingen/Hollenbach
  3. TSV Pfedelbach
  4. SG Sindringen/Ernsbach
  5. SV Wachbach
  6. TSV Botenheim
  7. FSV Friedrichshaller SV
  8. Aramäer Heilbronn
  9. Sportfreunde Lauffen
  10. TG Böckingen
  11. Sportfreunde Untergriesheim
  12. FSV Schwaigern
  13. SGM MassenbachHausen (Aufsteiger)
  14. SG Bad Wimpfen (Aufsteiger)
  15. VfB Bad Mergentheim (Aufsteiger)
  16. SC Michelbach/Wald (Aufsteiger)

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