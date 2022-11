Guntersblums Maximilian Beck (unten) packt die Grätsche gegen Dominik Göbig (Mommenheim) aus. – Foto: hbz/Jörg Henkel

Bezirksliga: Fortuna strauchelt in Nierstein SV Horchheim schießt Klein-Winternheimer Rumpfelf ab +++ Wildes Spiel in Mommenheim

RHEINHESSEN . Damit war nicht zu rechnen: Ausgerechnet beim schwächelnden Vizemeister VfR Nierstein hat sich Spitzenreiter FC Fortuna Mombach am vorletzten Vorrunden-Spieltag der Bezirksliga Rheinhessen die zweite Saisonniederlage eingehandelt – und die fiel ziemlich deutlich aus. Sehr zur Freude der Konkurrenz: Der SV Horchheim nach dem Kantersieg gegen eine Rumpfelf SV Klein-Winternheim und der clevere Landesliga-Absteiger Spvgg. Ingelheim nach dem kapitalen Dreier beim FSV Nieder-Olm sind in Topform und haben im Aufstiegsrennen so gute Chancen wie noch nie.

TuS Marienborn II – TuS Framersheim 0:1 (0:0). – Tevin-Jimmy Claude markierte vor 50 Zuschauern das Tor des Tages (76.) und avancierte damit zum Matchwinner, nachdem er in der 32. Minute noch per Foulelfmeter an Steven Baumann gescheitert war. „Das war eines dieser typischen Spiele, an denen man bis Mitternacht hätte spielen können – man hätte trotzdem nie ein Tor erzielt“, kommentierte Marienborns Pressesprecher Markus Monetha. „Wir waren viel zu kompliziert vor dem Tor, die wenigen Chancen haben wir kläglich vergeben.“ Tor: 0:1 Claude (32.)

FSV Nieder-Olm – Spvgg. Ingelheim 2:4 (0:2). – „Im Stile einer Spitzenmannschaft haben die Gäste ihre Chancen konsequent genutzt“, berichtete FSV-Vorsitzender Christoph Loré. „Wir hatten in einem fairen Spiel mehr Spielanteile.“ Tore: 0:1 Teodonno (24.), 0:2 Deisen (44.), 0:3 Teodonno (60.), 1:3 Kreutzer (65.), 1:4 Teodonno (80.), 2:4 Cygon (84.), Gelb-Rot: Lang (FSV) wegen wiederholten Foulspiels (89.).

VfR Nierstein – FC Fortuna Mombach 4:0 (3:0). – „Vor 125 Zuschauern war das ein völlig verdienter Sieg, wir haben auf der guten Leistung von Dienstag aufgebaut und waren von Beginn an da“, freute sich VfR-Coach Nico Augustin. „Einige hundertprozentige Chancen haben wir noch vergeben – aber wir haben auch nichts anbrennen lassen. Eine super Mannschaftsleistung.“ Tore: 1:0 Kerz (11.) 2:0 Weinbach (18.), 3:0 Przybysz (38.), 4:0 Bajramovic (90.).

Fontana Finthen – FSV Saulheim 1:1 (0:0). – Sedat Yildirim brachte die Fontana nach 64 Minuten in Führung, doch nur sechs Minuten später sorgte Fabian Schuster mit einem wahren Strahl aus 30 Metern. 100 Zuschauer an der Römerquelle sahen ein ausgeglichenes Match mit Chancen auf beiden Seiten. „Nach der Niederlage vom Dienstag haben wir eine sehr gute Reaktion gezeigt“, freute sich Saulheims Co-Trainer Kai Rausch. „Mit etwas Glück machen wir in der letzten Viertelstunde noch das 2:1 – aber unterm Strich geht das Remis in Ordnung.“ Fontana-Coach Tim Klotz sprach von zwei verlorenen Punkten. „Wir spielen 80 gute Minuten, schießen ein Tor – der Gegner hat zehn gute Minuten, schießt aber auch ein Tor. Torwart Alex Motz hat uns am Ende sogar den Punkt noch retten müssen.“ Tore: 1:0 Yildirim (64.), 1:1 Schuster (70.).

SV Horchheim – SV Klein-Winternheim 9:1 (4:0). – „Durch extreme Verletzungssorgen mussten wir vor 75 Zuschauern selbst einige Langezeitverletzte von Anfang an reinschmeißen“, klagte SVK-Co-Trainer Matthias Tüllmann. „Wir haben Tage lang probiert, mit beiden Teams wenigstens ein Spiel zu verlegen. Leider ist uns keine Mannschaft entgegengekommen, sodass wir noch nicht mal aus der zweiten Mannschaft Spieler hochziehen konnten. Dann kommt so ein Spiel zustande.“ Tore: 1:0 Freese (8.) 2:0, 3:0, 4:0 Blaser (29., 36., 45.), 5:0 Rauscher (49., Foulelfmeter), 5:1 Schwank (51., Handelfmeter), 6:1 Levent (55.), 7:1 Rheinheimer (84.), 8:1 Karsch (86.), 9:1 Höflich (89.).