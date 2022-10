Der Mombacher Sergen Yesilyurt (links) und der Finther Sedat Yildirim (rechts) kämpfen um den Ball. – Foto: hbz/Stefan Sämmer

Bezirksliga: Fortuna siegt im Absteiger-Duell Tabellenführer Mombach unterstreicht gegen Fontana Finthen seine Spitzenstellung

Rheinhessen . Nach dem 1:0 im Duell der Landesliga-Absteiger bei Fontana Finthen bleibt Fortuna Mombach Tabellenführer der Bezirksliga Rheinhessen mit vier Punkten Vorsprung. Die Verfolger SV Horchheim, Spvgg. Ingelheim und FSV Nieder-Olm fuhren allerdings ebenfalls Dreier ein. Weiter geht es in der Liga schon am Dienstag mit fünf Partien.

SV Guntersblum – VfL Gundersheim 1:4 (0:1). – „Wir haben wieder zu viele Fehler in unser Spiel eingebaut – hinten wie vorne“, konnte es SVG-Cheftrainer Maximilian Beck nicht fassen. „Da ist es schwer, die Partie in die gewünschte Richtung zu lenken. Daraus muss unsere junge Mannschaft lernen.“ Der Spielfilm vor 150 Zuschauern: 0:1 Dzenis Dzaferi (5.), 0:2 Marvin Ewald (49.), 0:3 Eigentor Jannik Reich (54.), 0:4 Besart Morina (81.), 1:4 Luke Vollrath (90.).

Spvgg. Ingelheim – SV Guntersblum 3:1 (1:1). – „Ingelheim war insbesondere in der zweiten Halbzeit deutlich druckvoller im Spiel nach vorne und hatte auch ein Chancenplus“, nannte SVG-Coach Beck den Grund für die neuerliche Niederlage. „Uns hat da die Entlastung gefehlt – und unsere wenigen Chancen haben wir nicht genutzt.“ Torfolge: 0:1 Yasin Yildiz (7.), 1:1 Francesco Teodonno (44.), 2:1 Max Sponheimer (84.), 3:1 Lion Deisen (90.+3).

TSV Gau-Odernheim II – TSV Zornheim 2:4 (1:2). – „Ich bin mega sauer und auch enttäuscht – weil keiner seine Leistung gebracht hat“, schimpfte Gau-Odernheims Coach Alexander Petkau nach der Pleite in Kellerduell vor 60 Zuschauern. „Die Zornheimer waren abgezockter, robuster und haben gespielt, was sie gut können. Bei uns macht Jeder Sachen, die er nicht kann.“ Tore: 0:1 Nicolas Moissiadis (35.), 0:2 Niklas Habig (41.), 1:2 Dominik Hopsch (43.), 2:2 Maximilian Breiden (47.), 2:3 Nils Horn (60.), 2:4 Manuel Henss (76.).

SV Klein-Winternheim – FSV Nieder-Olm 1:5 (0:3). – „Derbys liegen uns nicht“, kommentierte SVK-Co-Trainer Matthias Tüllmann. „Vor dem Spiel ist unser letzter Innenverteidiger auch noch ausgefallen. Wir wollten durch unsere Kompaktheit in die Partie kommen, haben aber leider in den ersten 45 Minuten alles vermissen lassen – die Gäste haben durch ihre langen Bälle genau die freien Räume gefunden.“ Der Drei-Tore-Vorsprung des FSV zur Pause ging vor 150 Fans völlig okay. „In der zweiten Halbzeit haben wir es wenigstens geschafft, dagegen zu halten“, tröstete sich Tüllmann. Das Stenogramm: 0:1 Pedro Alves (3.), 0:2 Ivo Schedereit (19.), 0:3 Patrick Schuchert (42.), 0:4 Rico Kreutzer (51.), 0:5 Schedereit (63.), 1:5 Lars Frick (80.).

VfR Nierstein – TuS Marienborn II 1:2 (0:0). – Vor 130 Zuschauern ging es eine halbe Stunde lang ganz eng zu. „Dann haben wir die Initiative übernommen und uns drei bis vier super Chancen erarbeitet“, analysierte VfR-Trainer Nico Augustin. „Auf beiden Seiten wurde in Halbzeit eins ein Elfmeter nicht gegeben.“ Ab der 60. Minute spielte nur noch Marienborn – und drehte am Ende nicht unverdient das Ding. Tore: 1:0 Tim Weinbach (50., Elfmeter nach Foul an ihm selbst) 1:1 Philipp Lutzenburg (78., nach Freistoßflanke), 1:2 Müslüm Deliaslan (90+2., Konter). Gelb-Rot: Nico Gronbach (TuS) nach einem Foul (72.).

Fontana Finthen – FC Fortuna Mombach 0:1 (0:0). – Ivan Boras markierte vor 40 Zuschauern in der 37. Minute das Tor des Tages. „Unser Sieg geht aufgrund der besseren Torchancen in Ordnung“, urteilte der Mombacher Abteilungsleiter Johann Grabowski. Rahul Saini, Sportlicher Leiter der Finther, sprach von einem „sehr umkämpften Spiel. Beide Teams hatten ein bis zwei Chancen – die effektivere Mannschaft hat gewonnen“.

TSV Mommenheim – VfL Gundersheim 2:1 (2:1). – Umkämpft. Sehr intensiv. Gutklassig. So gestaltete sich das Duell vor 230 Zuschauern. „Riesenkompliment an meine Jungs, die die Vorgaben gut umgesetzt haben und in jeder Minute bereit waren, füreinander zu fighten“, schwärmte TSV-Coach Markus Heise. „Diese Basiselemente waren der Schlüssel zum Erfolg.“ Torfolge: 1:0 Justin McCoy (4.), 1:1 Omran Chehab (11.), 2:1 Sascha Stüber (44.). Gelb-Rot: Chehab (VfL) wegen Schubsens (73.).