Bezirksliga: Finthen überrollt schwaches Zornheim Einseitiges Bezirksliga-Duell endet 11:1 +++ Tabellenführer Fortuna Mombach marschiert weiter

RHEINHESSEN . Der Aufstieg führt in der Bezirksliga Rheinhessen in dieser Saison nur über Fortuna Mombach. Gegen das stabiler gewordene Kellerkind TuS Neuhausen ging den Mombachern am 14. Spieltag nicht alles leicht von der Hand – doch am Ende sicherten sie sich trotzdem den Dreier. Abstiegskandidat TSV Zornheim kam gegen Fontana Finthen beim 1:11 bitterböse unter die Räder. Drei Partien folgen am Mittwoch und am Donnerstag.