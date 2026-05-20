Bezirksliga-Finale: Diese Entscheidungen stehen noch aus

Abstiegskampf

Im Tabellenkeller sind noch weitaus mehr Mannschaften von den Ergebnisse des abschließenden Spieltags abhängig: Klar ist: Fortuna Mombach (10 Punkte) und Hassia Bingen (18) steigen ab und spielen in der kommenden Saison in der A-Klasse Mainz-Bingen. Ein drittes Team steigt ebenfalls direkt ab und selbst den Viertletzten kann es noch erwischen. Der Tabellen-13. nimmt nämlich an einer Runde teil, in der die weitere Reihenfolge potenzieller Absteiger ausgespielt wird. Dabei trifft der Rheinhessen-13. zunächst auf neutralem Platz auf den 13. der Bezirksliga Vorderpfalz (Ludwigshafener SC oder FC Lustadt) und dann in einem weiteren Spiel auf Sieger oder Verlierer der Partie zwischen den Bezirksligen Westpfalz und Nahe. Aus diesen Ergebnissen entsteht eine Reihenfolge möglicher weiterer Absteiger.

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In Rheinhessen stemmen sich noch Fontana Finthen (aktuell 11./36 Punkte), VfR Nierstein (12./35), TuS Wörrstadt (13./35) und VfL Gundersheim (14./33) gegen den Abstieg. Nierstein und Finthen treffen im Direktduell aufeinander – einer dieser Vereine „rettet” sich also definitiv. Die Gundersheimer empfangen das Ligaschlusslicht aus Mombach, müssen das Spiel gewinnen und gleichzeitig auf einen Patzer der Wörrstädter beim achtplatzierten SV Guntersblum hoffen.