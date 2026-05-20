Bezirksliga-Finale: Diese Entscheidungen stehen noch aus

Rheinhessen. „Nachsitzen” oder Sommerpause? Am Sonntag gegen 17 Uhr wissen die Fußballer der Bezirksliga Rheinhessen Bescheid, wie die letzten Entscheidungen der Spielzeit 2025/26 ausgefallen sind und ob es für ihre Mannschaften noch in den Auf- oder Abstiegsspielen um die künftige Ligazugehörigkeit geht. Am finalen 30. Spieltag stehen sowohl im Aufstiegsrennen wie auch im Tabellenkeller noch Entscheidungen aus.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Als Meister steht seit Wochen der künftige Landesligist SKC Barbaros Mainz fest. Doch wer dahinter die Aufstiegsspiele erreicht und in diesen gegen den TSV Jockgrim oder den SV Geinsheim (Platz zwei Bezirksliga Vorderpfalz) antritt, entscheidet sich erst am Sonntag. Alles in der eigenen Hand hat die TuS Marienborn II (55 Punkte), der bei der Auswärtspartie beim TSV Zornheim (Platz zehn) ein Unentschieden reicht, um Rang zwei vor Verfolger SV Horchheim (52) zu verteidigen. Die Wormser, bei denen Sascha Löcher nach der Saison sein Traineramt abgibt, ist bei der Zweitvertretung des TSV Gau-Odernheim (Platz vier, 50 Punkte) gefordert.
Im Tabellenkeller sind noch weitaus mehr Mannschaften von den Ergebnisse des abschließenden Spieltags abhängig: Klar ist: Fortuna Mombach (10 Punkte) und Hassia Bingen (18) steigen ab und spielen in der kommenden Saison in der A-Klasse Mainz-Bingen. Ein drittes Team steigt ebenfalls direkt ab und selbst den Viertletzten kann es noch erwischen. Der Tabellen-13. nimmt nämlich an einer Runde teil, in der die weitere Reihenfolge potenzieller Absteiger ausgespielt wird. Dabei trifft der Rheinhessen-13. zunächst auf neutralem Platz auf den 13. der Bezirksliga Vorderpfalz (Ludwigshafener SC oder FC Lustadt) und dann in einem weiteren Spiel auf Sieger oder Verlierer der Partie zwischen den Bezirksligen Westpfalz und Nahe. Aus diesen Ergebnissen entsteht eine Reihenfolge möglicher weiterer Absteiger.
>>> Zur Tabelle der Bezirksliga Rheinhessen
In Rheinhessen stemmen sich noch Fontana Finthen (aktuell 11./36 Punkte), VfR Nierstein (12./35), TuS Wörrstadt (13./35) und VfL Gundersheim (14./33) gegen den Abstieg. Nierstein und Finthen treffen im Direktduell aufeinander – einer dieser Vereine „rettet” sich also definitiv. Die Gundersheimer empfangen das Ligaschlusslicht aus Mombach, müssen das Spiel gewinnen und gleichzeitig auf einen Patzer der Wörrstädter beim achtplatzierten SV Guntersblum hoffen.