Bezirksliga-Fazit: Weinsheim weiß zu überraschen Im Vergleich zur Vorsaison kommt das Team von Detlev Christmann unter allen Bezirksligisten am besten weg

Region. Es ist die erste Fußballsaison, die seit 2019/20 wieder im üblichen Modus und in voller Staffelstärke gespielt wird. Nach zwei Spielzeiten mit Auf- und Abstiegsrunde bekommen die Vereine nun wieder ein unverfälschtes Bild, wer über die gesamte Saison gesehen wo hingehört. Doch wie haben die Teams in diese Runde reingefunden? Wo gibt es Anlaufschwierigkeiten, wer konnte den Schwung mitnehmen oder die schlechte Runde 2021/22 hinter sich lassen. So sieht der Trend vor dem letzten Spieltag im Kalenderjahr 2022 aus:

TuS Mörschied (4./ 26): Dass die Kontrahenten den TuS vor der Runde nicht ohne Grund in der Spitzengruppe verorteten, kommt nicht von ungefähr. Vor allem zu Hause ist der TuS schwer zu schlagen und bleibt so vorne dran.

SV Winterbach (9./ 21): Auf eine tolle Runde, in der Reise des SVW auf Tabellenplatz vier endete, folgte der Umbruch. Einige Leistungsträger musste Michael Minke ersetzt. Die jungen Nachfolger haben bereits unter Beweis gestellt, dass sie die Schwarz-Weißen langfristig wieder nach vorne bringen können. Doch noch fehlt die Konstanz.

TuS Hoppstädten (10./ 21): Der Ex-Landesligist bewegt sich nach wie vor etwas zwischen Gut und Böse. Ohne die 14 Punkte, die man auf dem eigenen Platz geholt hat, würde es für den TuS sogar noch schlimmer aussehen.

SC Birkenfeld (11./ 19): Nach einem guten Saisonstart zeigt die Formkurve der Birkenfelder aktuell nach unten. Von Platz vier stürzte der SC auf Elf ab, zehrt bis dato aber noch von der guten Punkteausbeute.

FCV Merxheim (12./ 19): Gerade so hielt sich die Viktoria vergangene Saison in der Liga, startete dafür gut in das jetzige Spieljahr. Bis zum jüngsten 4:2 gegen Brücken wartete man jedoch acht Spiele auf einen dreifachen Punktgewinn.

SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein (13./ 17): Die bisherige Saison des Aufsteigers gleicht einer Achterbahnfahrt. Höhepunkte gab es ebenso, wie Rückschläge. Spielertrainer Christoph Wilhelm ärgerte sich dabei oft darüber, dass seine Kicker Gegentreffer einfach zu billig herschenkten und hofft auf den viel besagten Lerneffekt, um sich frühzeitig in eine bessere Position bringen.

TSV Langenlonsheim-Laubenheim (14./ 16): Viel fehlte nicht, dann hätte es die Rot-Weißen in der vergangenen Runde erwischt und man wäre in die A-Klasse abgestiegen. Es folgte ein Umbruch, der offensichtlich noch Zeit braucht, ehe die Mannschaft von Engin Karadeniz wieder nach oben blicken kann.

SG Kirschweiler/Hettenrodt (15./ 12): Die erwartet schwierige Saison für den Aufsteiger, der nur über den Kampf und seine starken Individualisten in der Offensivreihe zu Punkten gekommen ist. Spielerisch tut die SG sich schwer.

SG Pfaffen-Schwabenheim/Bosenheim (16./ 6): Nach Platz fünf in der Vorsaison, dem größten sportlichen Erfolg des Aufsteigers von 2020, ist in dieser Spielzeit scheinbar der Wurm drin. Auch nach der Trennung von Trainer Tino Häuser sucht man nach der Form der abgelaufenen Runde, was den Abstand auf die Nicht-Abstiegsplätze bereits auf mehr als 10 Punkte hat anwachsen lassen. In fünf Spielen agierte man nun schon in Unterzahl.