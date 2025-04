Bezirksliga-Erster raus, 4:7-Pleite für Bezirksligisten und Elferdrama

Im Bezirkspokal Franken stand in dieser Woche das Achtelfinale an.

Sa., 15.02.25 14:00 Uhr SV Morsbach 1971 - SG Taubertal / Röttingen 0:1

Sa., 15.02.25 14:00 Uhr FC Union Heilbronn - Aramäer Heilbronn 6:5

Sa., 15.02.25 14:00 Uhr TSG Heilbronn - SGM Mulfingen/Hollenbach 4:5

Sa., 15.02.25 14:00 Uhr SV Heilbronn am Leinbach II - TSV Hardthausen 2:4

Sa., 15.02.25 14:00 Uhr SC Dahenfeld - SG Sindringen/Ernsbach 0:4

Sa., 15.02.25 14:00 Uhr FSV Friedrichshaller SV II - SC Michelbach/Wald 3:6

Sa., 15.02.25 14:00 Uhr VfL Brackenheim - TSV Pfedelbach 0:1

Do., 27.02.25 19:30 Uhr SGM Langenbrettach - TSV Weinsberg 5:4

Mi., 12.03.25 19:15 Uhr TSG Öhringen - SV Wachbach 7:1

Do., 13.03.25 19:30 Uhr TGV Eintracht Beilstein II - Sportfreunde Untergriesheim 1:8

Do., 13.03.25 20:00 Uhr SSV Gaisbach II - Sportfreunde Lauffen 0:10

Mi., 19.03.25 19:00 Uhr TV Niederstetten - SG Edelfingen / Löffelstelz, 2:1

Mi., 19.03.25 19:30 Uhr TSV Kupferzell II - TG Böckingen 0:4

Mi., 19.03.25 20:00 Uhr TSV Botenheim - SSV Gaisbach 2:0

Do., 20.03.25 19:00 Uhr SV Leingarten II - SGM MassenbachHausen 0:3

Mi., 26.03.25 19:30 Uhr TSV Duttenberg - SGM Niedernhall/Weißbach 1:2