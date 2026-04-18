Bezirksliga-Erfahrung für Detag Wernberg: Denkewitz ist zurück

Nico Denkewitz möchte nochmal beim TSV Detag Wernberg angreifen. – Foto: Achim Luff

West-Kreisligist TSV Detag Wernberg bekommt Verstärkung mit ganz viel Erfahrung. Nico Denkewitz kehrt nach dieser Saison zu seinem, wie er sagt, „Herzensverein“ zurück. Der mittlerweile 35-jährige Routinier stammt aus Weihern, nahe Wernberg, und wurde dort bei der DJK und der JFG Oberpfälzer Wald ausgebildet. Zwischen 2016 und 2021 kam Denkewitz auch in insgesamt 73 Bezirksligaspielen beim TSV Detag zum Einsatz.

Nach der Corona-Saison 2019/21 schloss sich Nico Denkewitz nochmal seinem Heimatverein DJK Weihern/Stein an, bevor er durch örtliche Veränderung für den Bezirksligisten SV Schwarzhofen kickte. Auch hier kam er zu einigen Einsätzen in der Bezirksliga-Ersten und fungierte zuletzt als spielender Co-Trainer im Kreisklassen-Team des SVS.



Mit dem TSV Detag Wernberg – vor allem mit seinen alten Kumpels – stand Denkewitz immer in Kontakt und hat sich nun entschieden, nochmal für Detag anzugreifen, wobei er sich die Kreisliga durchaus noch zutraut. Auch das Wernberger Trainerteam um Thimo Luff und Lukas Riedl ist sich sicher, dass der hochgewachsene Innenverteidiger (1,93 Meter) mit seiner höherklassigen Erfahrung, seiner Einstellung und starkem Charakter der Mannschaft weiterhelfen wird. Beim Klub vom Naab-Ufer ist der 35-Jährige nach Keeper Florian Bertelshofer von der SpVgg Pfreimd der zweite Neuzugang für die kommende Saison.