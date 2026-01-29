Bezirksliga Enz/Murr kehrt mit Spitzenspiel zurück

---



Die Reserve aus Bietigheim-Bissingen startet von Rang acht und möchte zu Hause gegen den Vierzehnten TSV Phönix Lomersheim den Anschluss an das obere Mittelfeld festigen. Für die Gäste zählt jeder Zähler, um den Blick von der Abstiegszone zu lösen.

So., 01.02.2026, 14:30 Uhr TSV Münchingen Münchingen TSV Merklingen Merklingen 14:30 PUSH



So., 01.02.2026, 14:30 Uhr TSV Münchingen Münchingen TSV Merklingen Merklingen 14:30 PUSH

Spitzenspiel zum Auftakt – der Zweite TSV Münchingen empfängt den Vierten TSV Merklingen. Beide Teams kamen vor der Pause regelmäßig zu Punkten, nun geht es um ein Ausrufezeichen im Rennen um die Aufstiegsplätze.



Der Dreizehnte AKV B.G. Ludwigsburg will gleich zum Auftakt Boden gutmachen, doch der Zwölfte SV Pattonville steht für robuste Auswärtsauftritte. Kleinigkeiten und Standards könnten ein Duell auf Augenhöhe entscheiden.



Fünfzehnter gegen Sechzehnter – ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel im Kampf um den Klassenerhalt. Der TSV Schwieberdingen hat das Heimrecht, NK Croatia Bietigheim braucht auswärts Zählbares, um die Abstiegsränge zu verlassen.

So., 01.02.2026, 14:30 Uhr SV Salamander Kornwestheim SVS Kornwest TV Pflugfelden Pflugfelden 14:30 live PUSH



Kornwestheim startet von Rang elf und trifft mit dem Tabellenletzten TV Pflugfelden auf einen Gegner im akuten Ergebniszwang. Für die Gäste zählt nach der Pause vor allem defensive Stabilität, um in der Liga zu bleiben.

So., 01.02.2026, 15:00 Uhr TV Aldingen TV Aldingen FC Marbach FC Marbach 15:00 PUSH



Der Neunte TV Aldingen und der Sechste FC Marbach eröffnen das Rennen um das obere Drittel. Beide Teams verfügen über genügend Qualität, um den Ton anzugeben – die Tagesform dürfte den Ausschlag geben.

Do., 26.02.2026, 19:30 Uhr SV Germania Bietigheim SV Germania TSV Heimsheim Heimsheim 19:30 PUSH