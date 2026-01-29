 2026-01-27T15:58:05.997Z

Bezirksliga Enz/Murr kehrt mit Spitzenspiel zurück

Bezirksliga Enz/Murr: Die Übersicht aller Partien des 18. Spieltags

von Timo Babic · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Joachim Koschler

Der Restart nach der Winterpause bringt die Tabelle in der Bezirksliga Enz/Murr wieder in Bewegung: Oben lauert der TSV Münchingen auf den ersten Ausrutscher des Spitzenreiters, während sich im Tabellenkeller direkte Duelle mit hoher Fallhöhe abzeichnen. Zugleich gilt es, den Rhythmus nach der langen Pause zu finden – ein Faktor, der an diesem 18. Spieltag die Waage in mehrere Richtungen kippen kann.

So., 01.02.2026, 14:30 Uhr
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen II
TSV Phönix Lomersheim
TSV Phönix LomersheimTSV Phönix
14:30

Die Reserve aus Bietigheim-Bissingen startet von Rang acht und möchte zu Hause gegen den Vierzehnten TSV Phönix Lomersheim den Anschluss an das obere Mittelfeld festigen. Für die Gäste zählt jeder Zähler, um den Blick von der Abstiegszone zu lösen.

So., 01.02.2026, 14:30 Uhr
TSV Münchingen
TSV MünchingenMünchingen
TSV Merklingen
TSV MerklingenMerklingen
14:30

Spitzenspiel zum Auftakt – der Zweite TSV Münchingen empfängt den Vierten TSV Merklingen. Beide Teams kamen vor der Pause regelmäßig zu Punkten, nun geht es um ein Ausrufezeichen im Rennen um die Aufstiegsplätze.

So., 01.02.2026, 14:30 Uhr
AKV B.G. Ludwigsburg
AKV B.G. LudwigsburgAKV B.G. LB
SV Pattonville
SV PattonvillePattonville
14:30

Der Dreizehnte AKV B.G. Ludwigsburg will gleich zum Auftakt Boden gutmachen, doch der Zwölfte SV Pattonville steht für robuste Auswärtsauftritte. Kleinigkeiten und Standards könnten ein Duell auf Augenhöhe entscheiden.

So., 01.02.2026, 14:30 Uhr
TSV Schwieberdingen
TSV SchwieberdingenTSV Schwieb.
NK Croatia Bietigheim
NK Croatia BietigheimNK Bi'heim
14:30

Fünfzehnter gegen Sechzehnter – ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel im Kampf um den Klassenerhalt. Der TSV Schwieberdingen hat das Heimrecht, NK Croatia Bietigheim braucht auswärts Zählbares, um die Abstiegsränge zu verlassen.

So., 01.02.2026, 14:30 Uhr
SV Salamander Kornwestheim
SV Salamander KornwestheimSVS Kornwest
TV Pflugfelden
TV PflugfeldenPflugfelden
14:30live

Kornwestheim startet von Rang elf und trifft mit dem Tabellenletzten TV Pflugfelden auf einen Gegner im akuten Ergebniszwang. Für die Gäste zählt nach der Pause vor allem defensive Stabilität, um in der Liga zu bleiben.

So., 01.02.2026, 15:00 Uhr
TV Aldingen
TV AldingenTV Aldingen
FC Marbach
FC MarbachFC Marbach
15:00

Der Neunte TV Aldingen und der Sechste FC Marbach eröffnen das Rennen um das obere Drittel. Beide Teams verfügen über genügend Qualität, um den Ton anzugeben – die Tagesform dürfte den Ausschlag geben.

Do., 26.02.2026, 19:30 Uhr
SV Germania Bietigheim
SV Germania BietigheimSV Germania
TSV Heimsheim
TSV HeimsheimHeimsheim
19:30

Do., 12.03.2026, 19:00 Uhr
Spvgg Besigheim
Spvgg BesigheimBesigheim
TASV Hessigheim
TASV HessigheimHessigheim
19:00

