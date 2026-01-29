Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Bezirksliga Enz/Murr kehrt mit Spitzenspiel zurück
Bezirksliga Enz/Murr: Die Übersicht aller Partien des 18. Spieltags
Der Restart nach der Winterpause bringt die Tabelle in der Bezirksliga Enz/Murr wieder in Bewegung: Oben lauert der TSV Münchingen auf den ersten Ausrutscher des Spitzenreiters, während sich im Tabellenkeller direkte Duelle mit hoher Fallhöhe abzeichnen. Zugleich gilt es, den Rhythmus nach der langen Pause zu finden – ein Faktor, der an diesem 18. Spieltag die Waage in mehrere Richtungen kippen kann.
Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
Die Reserve aus Bietigheim-Bissingen startet von Rang acht und möchte zu Hause gegen den Vierzehnten TSV Phönix Lomersheim den Anschluss an das obere Mittelfeld festigen. Für die Gäste zählt jeder Zähler, um den Blick von der Abstiegszone zu lösen.
Spitzenspiel zum Auftakt – der Zweite TSV Münchingen empfängt den Vierten TSV Merklingen. Beide Teams kamen vor der Pause regelmäßig zu Punkten, nun geht es um ein Ausrufezeichen im Rennen um die Aufstiegsplätze.
Der Dreizehnte AKV B.G. Ludwigsburg will gleich zum Auftakt Boden gutmachen, doch der Zwölfte SV Pattonville steht für robuste Auswärtsauftritte. Kleinigkeiten und Standards könnten ein Duell auf Augenhöhe entscheiden.
Fünfzehnter gegen Sechzehnter – ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel im Kampf um den Klassenerhalt. Der TSV Schwieberdingen hat das Heimrecht, NK Croatia Bietigheim braucht auswärts Zählbares, um die Abstiegsränge zu verlassen.
Kornwestheim startet von Rang elf und trifft mit dem Tabellenletzten TV Pflugfelden auf einen Gegner im akuten Ergebniszwang. Für die Gäste zählt nach der Pause vor allem defensive Stabilität, um in der Liga zu bleiben.
Der Neunte TV Aldingen und der Sechste FC Marbach eröffnen das Rennen um das obere Drittel. Beide Teams verfügen über genügend Qualität, um den Ton anzugeben – die Tagesform dürfte den Ausschlag geben.