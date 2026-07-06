– Foto: Joachim Koschler
Bezirksliga Enz/Murr: Der Spielplan ist online
Alle Termine der Saison 2026/2027 im Überblick.
von red · Heute, 10:15 Uhr · 0 Leser
Der Fußballbezirk Enz/Murr hat heute offiziell den Spielplan für die Bezirksliga Enz/Mur zur Saison 2026/27 veröffentlicht. Dieser ist bei FuPa online.
1. Spieltag
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Phönix Lomersheim - TSV Münchingen
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Merklingen - TSV Bönnigheim
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Heimsheim - Spvgg Besigheim
So., 06.09.26 15:00 Uhr TASV Hessigheim - TV Aldingen
So., 06.09.26 15:00 Uhr FC Marbach - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Pattonville - GSV Pleidelsheim
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Grünbühl - SV Salamander Kornwestheim
So., 06.09.26 15:00 Uhr Drita Kosova Kornwestheim - SpVgg Renningen
2. Spieltag
So., 13.09.26 15:00 Uhr SpVgg Renningen - TSV Phönix Lomersheim
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim - Drita Kosova Kornwestheim
So., 13.09.26 15:00 Uhr GSV Pleidelsheim - TSV Grünbühl
So., 13.09.26 15:00 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - SV Pattonville
So., 13.09.26 15:00 Uhr TV Aldingen - FC Marbach
So., 13.09.26 15:00 Uhr Spvgg Besigheim - TASV Hessigheim
So., 13.09.26 15:00 Uhr TSV Bönnigheim - TSV Heimsheim
So., 13.09.26 15:00 Uhr TSV Münchingen - TSV Merklingen
3. Spieltag
So., 20.09.26 15:00 Uhr SpVgg Renningen - SV Salamander Kornwestheim
So., 20.09.26 15:00 Uhr TSV Merklingen - TSV Phönix Lomersheim
So., 20.09.26 15:00 Uhr TSV Heimsheim - TSV Münchingen
So., 20.09.26 15:00 Uhr TASV Hessigheim - TSV Bönnigheim
So., 20.09.26 15:00 Uhr FC Marbach - Spvgg Besigheim
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Pattonville - TV Aldingen
So., 20.09.26 15:00 Uhr TSV Grünbühl - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II
So., 20.09.26 15:00 Uhr Drita Kosova Kornwestheim - GSV Pleidelsheim
4. Spieltag
So., 27.09.26 15:00 Uhr TSV Phönix Lomersheim - TSV Heimsheim
So., 27.09.26 15:00 Uhr TSV Merklingen - SpVgg Renningen
So., 27.09.26 15:00 Uhr GSV Pleidelsheim - SV Salamander Kornwestheim
So., 27.09.26 15:00 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - Drita Kosova Kornwestheim
So., 27.09.26 15:00 Uhr TV Aldingen - TSV Grünbühl
So., 27.09.26 15:00 Uhr Spvgg Besigheim - SV Pattonville
So., 27.09.26 15:00 Uhr TSV Bönnigheim - FC Marbach
So., 27.09.26 15:00 Uhr TSV Münchingen - TASV Hessigheim
5. Spieltag
So., 04.10.26 15:00 Uhr SpVgg Renningen - GSV Pleidelsheim
So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II
So., 04.10.26 15:00 Uhr TSV Heimsheim - TSV Merklingen
So., 04.10.26 15:00 Uhr TASV Hessigheim - TSV Phönix Lomersheim
So., 04.10.26 15:00 Uhr FC Marbach - TSV Münchingen
So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Pattonville - TSV Bönnigheim
So., 04.10.26 15:00 Uhr TSV Grünbühl - Spvgg Besigheim
So., 04.10.26 15:00 Uhr Drita Kosova Kornwestheim - TV Aldingen
6. Spieltag
So., 11.10.26 15:00 Uhr FC Marbach - TSV Phönix Lomersheim
So., 11.10.26 15:00 Uhr TSV Merklingen - TASV Hessigheim
So., 11.10.26 15:00 Uhr TSV Heimsheim - SpVgg Renningen
So., 11.10.26 15:00 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - GSV Pleidelsheim
So., 11.10.26 15:00 Uhr TV Aldingen - SV Salamander Kornwestheim
So., 11.10.26 15:00 Uhr Spvgg Besigheim - Drita Kosova Kornwestheim
So., 11.10.26 15:00 Uhr TSV Bönnigheim - TSV Grünbühl
So., 11.10.26 15:00 Uhr TSV Münchingen - SV Pattonville
7. Spieltag
So., 18.10.26 15:00 Uhr SpVgg Renningen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II
So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim - Spvgg Besigheim
So., 18.10.26 15:00 Uhr GSV Pleidelsheim - TV Aldingen
So., 18.10.26 15:00 Uhr TASV Hessigheim - TSV Heimsheim
So., 18.10.26 15:00 Uhr FC Marbach - TSV Merklingen
So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Pattonville - TSV Phönix Lomersheim
So., 18.10.26 15:00 Uhr TSV Grünbühl - TSV Münchingen
So., 18.10.26 15:00 Uhr Drita Kosova Kornwestheim - TSV Bönnigheim
8. Spieltag
So., 25.10.26 15:00 Uhr TSV Phönix Lomersheim - TSV Grünbühl
So., 25.10.26 15:00 Uhr TSV Merklingen - SV Pattonville
So., 25.10.26 15:00 Uhr TSV Heimsheim - FC Marbach
So., 25.10.26 15:00 Uhr TASV Hessigheim - SpVgg Renningen
So., 25.10.26 15:00 Uhr TV Aldingen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II
So., 25.10.26 15:00 Uhr Spvgg Besigheim - GSV Pleidelsheim
So., 25.10.26 15:00 Uhr TSV Bönnigheim - SV Salamander Kornwestheim
So., 25.10.26 15:00 Uhr TSV Münchingen - Drita Kosova Kornwestheim
9. Spieltag
So., 01.11.26 14:30 Uhr SpVgg Renningen - TV Aldingen
So., 01.11.26 14:30 Uhr SV Salamander Kornwestheim - TSV Münchingen
So., 01.11.26 14:30 Uhr GSV Pleidelsheim - TSV Bönnigheim
So., 01.11.26 14:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - Spvgg Besigheim
So., 01.11.26 14:30 Uhr FC Marbach - TASV Hessigheim
So., 01.11.26 14:30 Uhr SV Pattonville - TSV Heimsheim
So., 01.11.26 14:30 Uhr TSV Grünbühl - TSV Merklingen
So., 01.11.26 14:30 Uhr Drita Kosova Kornwestheim - TSV Phönix Lomersheim
10. Spieltag
So., 08.11.26 14:30 Uhr TSV Phönix Lomersheim - SV Salamander Kornwestheim
So., 08.11.26 14:30 Uhr TSV Merklingen - Drita Kosova Kornwestheim
So., 08.11.26 14:30 Uhr TSV Heimsheim - TSV Grünbühl
So., 08.11.26 14:30 Uhr SV Pattonville - TASV Hessigheim
So., 08.11.26 14:30 Uhr FC Marbach - SpVgg Renningen
So., 08.11.26 14:30 Uhr Spvgg Besigheim - TV Aldingen
So., 08.11.26 14:30 Uhr TSV Bönnigheim - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II
So., 08.11.26 14:30 Uhr TSV Münchingen - GSV Pleidelsheim
11. Spieltag
So., 15.11.26 14:30 Uhr SpVgg Renningen - Spvgg Besigheim
So., 15.11.26 14:30 Uhr SV Salamander Kornwestheim - TSV Merklingen
So., 15.11.26 14:30 Uhr GSV Pleidelsheim - TSV Phönix Lomersheim
So., 15.11.26 14:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - TSV Münchingen
So., 15.11.26 14:30 Uhr TV Aldingen - TSV Bönnigheim
So., 15.11.26 14:30 Uhr SV Pattonville - FC Marbach
So., 15.11.26 14:30 Uhr TSV Grünbühl - TASV Hessigheim
So., 15.11.26 14:30 Uhr Drita Kosova Kornwestheim - TSV Heimsheim
12. Spieltag
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr TSV Phönix Lomersheim - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr TSV Merklingen - GSV Pleidelsheim
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr TSV Heimsheim - SV Salamander Kornwestheim
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr FC Marbach - TSV Grünbühl
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr SV Pattonville - SpVgg Renningen
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr TSV Bönnigheim - Spvgg Besigheim
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr TSV Münchingen - TV Aldingen
So., 22.11.26 14:30 Uhr Drita Kosova Kornwestheim - TASV Hessigheim
13. Spieltag
So., 29.11.26 14:30 Uhr SpVgg Renningen - TSV Bönnigheim
So., 29.11.26 14:30 Uhr SV Salamander Kornwestheim - TASV Hessigheim
So., 29.11.26 14:30 Uhr GSV Pleidelsheim - TSV Heimsheim
So., 29.11.26 14:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - TSV Merklingen
So., 29.11.26 14:30 Uhr TV Aldingen - TSV Phönix Lomersheim
So., 29.11.26 14:30 Uhr Spvgg Besigheim - TSV Münchingen
So., 29.11.26 14:30 Uhr TSV Grünbühl - SV Pattonville
So., 29.11.26 14:30 Uhr Drita Kosova Kornwestheim - FC Marbach
14. Spieltag
So., 06.12.26 14:00 Uhr TSV Phönix Lomersheim - Spvgg Besigheim
So., 06.12.26 14:00 Uhr TSV Merklingen - TV Aldingen
So., 06.12.26 14:00 Uhr TSV Heimsheim - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II
So., 06.12.26 14:00 Uhr TASV Hessigheim - GSV Pleidelsheim
So., 06.12.26 14:00 Uhr FC Marbach - SV Salamander Kornwestheim
So., 06.12.26 14:00 Uhr SV Pattonville - Drita Kosova Kornwestheim
So., 06.12.26 14:00 Uhr TSV Grünbühl - SpVgg Renningen
So., 06.12.26 14:00 Uhr TSV Münchingen - TSV Bönnigheim
15. Spieltag
So., 13.12.26 14:00 Uhr SpVgg Renningen - TSV Münchingen
So., 13.12.26 14:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim - SV Pattonville
So., 13.12.26 14:00 Uhr GSV Pleidelsheim - FC Marbach
So., 13.12.26 14:00 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - TASV Hessigheim
So., 13.12.26 14:00 Uhr TV Aldingen - TSV Heimsheim
So., 13.12.26 14:00 Uhr Spvgg Besigheim - TSV Merklingen
So., 13.12.26 14:00 Uhr TSV Bönnigheim - TSV Phönix Lomersheim
So., 13.12.26 14:00 Uhr Drita Kosova Kornwestheim - TSV Grünbühl
16. Spieltag
So., 28.02.27 14:30 Uhr TSV Münchingen - TSV Phönix Lomersheim
So., 28.02.27 14:30 Uhr TSV Bönnigheim - TSV Merklingen
So., 28.02.27 14:30 Uhr Spvgg Besigheim - TSV Heimsheim
So., 28.02.27 14:30 Uhr TV Aldingen - TASV Hessigheim
So., 28.02.27 14:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - FC Marbach
So., 28.02.27 14:30 Uhr GSV Pleidelsheim - SV Pattonville
So., 28.02.27 14:30 Uhr SV Salamander Kornwestheim - TSV Grünbühl
So., 28.02.27 14:30 Uhr SpVgg Renningen - Drita Kosova Kornwestheim
17. Spieltag
So., 07.03.27 15:00 Uhr TSV Phönix Lomersheim - SpVgg Renningen
So., 07.03.27 15:00 Uhr Drita Kosova Kornwestheim - SV Salamander Kornwestheim
So., 07.03.27 15:00 Uhr TSV Grünbühl - GSV Pleidelsheim
So., 07.03.27 15:00 Uhr SV Pattonville - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II
So., 07.03.27 15:00 Uhr FC Marbach - TV Aldingen
So., 07.03.27 15:00 Uhr TASV Hessigheim - Spvgg Besigheim
So., 07.03.27 15:00 Uhr TSV Heimsheim - TSV Bönnigheim
So., 07.03.27 15:00 Uhr TSV Merklingen - TSV Münchingen
18. Spieltag
So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim - SpVgg Renningen
So., 14.03.27 15:00 Uhr TSV Phönix Lomersheim - TSV Merklingen
So., 14.03.27 15:00 Uhr TSV Münchingen - TSV Heimsheim
So., 14.03.27 15:00 Uhr TSV Bönnigheim - TASV Hessigheim
So., 14.03.27 15:00 Uhr Spvgg Besigheim - FC Marbach
So., 14.03.27 15:00 Uhr TV Aldingen - SV Pattonville
So., 14.03.27 15:00 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - TSV Grünbühl
So., 14.03.27 15:00 Uhr GSV Pleidelsheim - Drita Kosova Kornwestheim
19. Spieltag
So., 21.03.27 15:00 Uhr TSV Heimsheim - TSV Phönix Lomersheim
So., 21.03.27 15:00 Uhr SpVgg Renningen - TSV Merklingen
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim - GSV Pleidelsheim
So., 21.03.27 15:00 Uhr Drita Kosova Kornwestheim - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II
So., 21.03.27 15:00 Uhr TSV Grünbühl - TV Aldingen
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Pattonville - Spvgg Besigheim
So., 21.03.27 15:00 Uhr FC Marbach - TSV Bönnigheim
So., 21.03.27 15:00 Uhr TASV Hessigheim - TSV Münchingen
20. Spieltag
So., 28.03.27 15:00 Uhr GSV Pleidelsheim - SpVgg Renningen
So., 28.03.27 15:00 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - SV Salamander Kornwestheim
So., 28.03.27 15:00 Uhr TSV Merklingen - TSV Heimsheim
So., 28.03.27 15:00 Uhr TSV Phönix Lomersheim - TASV Hessigheim
So., 28.03.27 15:00 Uhr TSV Münchingen - FC Marbach
So., 28.03.27 15:00 Uhr TSV Bönnigheim - SV Pattonville
So., 28.03.27 15:00 Uhr Spvgg Besigheim - TSV Grünbühl
So., 28.03.27 15:00 Uhr TV Aldingen - Drita Kosova Kornwestheim
21. Spieltag
So., 04.04.27 15:00 Uhr TSV Phönix Lomersheim - FC Marbach
So., 04.04.27 15:00 Uhr TASV Hessigheim - TSV Merklingen
So., 04.04.27 15:00 Uhr SpVgg Renningen - TSV Heimsheim
So., 04.04.27 15:00 Uhr GSV Pleidelsheim - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II
So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim - TV Aldingen
So., 04.04.27 15:00 Uhr Drita Kosova Kornwestheim - Spvgg Besigheim
So., 04.04.27 15:00 Uhr TSV Grünbühl - TSV Bönnigheim
So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Pattonville - TSV Münchingen
22. Spieltag
So., 11.04.27 15:00 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - SpVgg Renningen
So., 11.04.27 15:00 Uhr Spvgg Besigheim - SV Salamander Kornwestheim
So., 11.04.27 15:00 Uhr TV Aldingen - GSV Pleidelsheim
So., 11.04.27 15:00 Uhr TSV Heimsheim - TASV Hessigheim
So., 11.04.27 15:00 Uhr TSV Merklingen - FC Marbach
So., 11.04.27 15:00 Uhr TSV Phönix Lomersheim - SV Pattonville
So., 11.04.27 15:00 Uhr TSV Münchingen - TSV Grünbühl
So., 11.04.27 15:00 Uhr TSV Bönnigheim - Drita Kosova Kornwestheim
23. Spieltag
So., 18.04.27 15:00 Uhr TSV Grünbühl - TSV Phönix Lomersheim
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Pattonville - TSV Merklingen
So., 18.04.27 15:00 Uhr FC Marbach - TSV Heimsheim
So., 18.04.27 15:00 Uhr SpVgg Renningen - TASV Hessigheim
So., 18.04.27 15:00 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - TV Aldingen
So., 18.04.27 15:00 Uhr GSV Pleidelsheim - Spvgg Besigheim
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim - TSV Bönnigheim
So., 18.04.27 15:00 Uhr Drita Kosova Kornwestheim - TSV Münchingen
24. Spieltag
So., 25.04.27 15:00 Uhr TV Aldingen - SpVgg Renningen
So., 25.04.27 15:00 Uhr TSV Münchingen - SV Salamander Kornwestheim
So., 25.04.27 15:00 Uhr TSV Bönnigheim - GSV Pleidelsheim
So., 25.04.27 15:00 Uhr Spvgg Besigheim - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II
So., 25.04.27 15:00 Uhr TASV Hessigheim - FC Marbach
So., 25.04.27 15:00 Uhr TSV Heimsheim - SV Pattonville
So., 25.04.27 15:00 Uhr TSV Phönix Lomersheim - Drita Kosova Kornwestheim
So., 25.04.27 15:30 Uhr TSV Merklingen - TSV Grünbühl
25. Spieltag
Sa., 01.05.27 15:00 Uhr TASV Hessigheim - SV Pattonville
So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim - TSV Phönix Lomersheim
So., 02.05.27 15:00 Uhr Drita Kosova Kornwestheim - TSV Merklingen
So., 02.05.27 15:00 Uhr TSV Grünbühl - TSV Heimsheim
So., 02.05.27 15:00 Uhr SpVgg Renningen - FC Marbach
So., 02.05.27 15:00 Uhr TV Aldingen - Spvgg Besigheim
So., 02.05.27 15:00 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - TSV Bönnigheim
So., 02.05.27 15:00 Uhr GSV Pleidelsheim - TSV Münchingen
26. Spieltag
So., 09.05.27 15:00 Uhr Spvgg Besigheim - SpVgg Renningen
So., 09.05.27 15:00 Uhr TSV Merklingen - SV Salamander Kornwestheim
So., 09.05.27 15:00 Uhr TSV Phönix Lomersheim - GSV Pleidelsheim
So., 09.05.27 15:00 Uhr TSV Münchingen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II
So., 09.05.27 15:00 Uhr TSV Bönnigheim - TV Aldingen
So., 09.05.27 15:00 Uhr FC Marbach - SV Pattonville
So., 09.05.27 15:00 Uhr TASV Hessigheim - TSV Grünbühl
So., 09.05.27 15:00 Uhr TSV Heimsheim - Drita Kosova Kornwestheim
27. Spieltag
So., 16.05.27 15:00 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - TSV Phönix Lomersheim
So., 16.05.27 15:00 Uhr GSV Pleidelsheim - TSV Merklingen
So., 16.05.27 15:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim - TSV Heimsheim
So., 16.05.27 15:00 Uhr TASV Hessigheim - Drita Kosova Kornwestheim
So., 16.05.27 15:00 Uhr TSV Grünbühl - FC Marbach
So., 16.05.27 15:00 Uhr SpVgg Renningen - SV Pattonville
So., 16.05.27 15:00 Uhr Spvgg Besigheim - TSV Bönnigheim
So., 16.05.27 15:00 Uhr TV Aldingen - TSV Münchingen
28. Spieltag
So., 23.05.27 15:00 Uhr TSV Bönnigheim - SpVgg Renningen
So., 23.05.27 15:00 Uhr TASV Hessigheim - SV Salamander Kornwestheim
So., 23.05.27 15:00 Uhr TSV Heimsheim - GSV Pleidelsheim
So., 23.05.27 15:00 Uhr TSV Phönix Lomersheim - TV Aldingen
So., 23.05.27 15:00 Uhr TSV Münchingen - Spvgg Besigheim
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Pattonville - TSV Grünbühl
So., 23.05.27 15:00 Uhr FC Marbach - Drita Kosova Kornwestheim
So., 23.05.27 15:30 Uhr TSV Merklingen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II
29. Spieltag
Sa., 29.05.27 18:00 Uhr Spvgg Besigheim - TSV Phönix Lomersheim
Sa., 29.05.27 18:00 Uhr TV Aldingen - TSV Merklingen
Sa., 29.05.27 18:00 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - TSV Heimsheim
Sa., 29.05.27 18:00 Uhr GSV Pleidelsheim - TASV Hessigheim
Sa., 29.05.27 18:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim - FC Marbach
Sa., 29.05.27 18:00 Uhr Drita Kosova Kornwestheim - SV Pattonville
Sa., 29.05.27 18:00 Uhr SpVgg Renningen - TSV Grünbühl
Sa., 29.05.27 18:00 Uhr TSV Bönnigheim - TSV Münchingen
30. Spieltag
Sa., 05.06.27 18:00 Uhr TSV Münchingen - SpVgg Renningen
Sa., 05.06.27 18:00 Uhr SV Pattonville - SV Salamander Kornwestheim
Sa., 05.06.27 18:00 Uhr FC Marbach - GSV Pleidelsheim
Sa., 05.06.27 18:00 Uhr TASV Hessigheim - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II
Sa., 05.06.27 18:00 Uhr TSV Heimsheim - TV Aldingen
Sa., 05.06.27 18:00 Uhr TSV Merklingen - Spvgg Besigheim
Sa., 05.06.27 18:00 Uhr TSV Phönix Lomersheim - TSV Bönnigheim
Sa., 05.06.27 18:00 Uhr TSV Grünbühl - Drita Kosova Kornwestheim