Bezirksliga Enz/Murr: Der Spielplan ist online Alle Termine der Saison 2026/2027 im Überblick. von red · Heute, 10:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Joachim Koschler

Der Fußballbezirk Enz/Murr hat heute offiziell den Spielplan für die Bezirksliga Enz/Mur zur Saison 2026/27 veröffentlicht. Dieser ist bei FuPa online.

1. Spieltag

So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Phönix Lomersheim - TSV Münchingen

So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Merklingen - TSV Bönnigheim

So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Heimsheim - Spvgg Besigheim

So., 06.09.26 15:00 Uhr TASV Hessigheim - TV Aldingen

So., 06.09.26 15:00 Uhr FC Marbach - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II

So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Pattonville - GSV Pleidelsheim

So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Grünbühl - SV Salamander Kornwestheim

So., 06.09.26 15:00 Uhr Drita Kosova Kornwestheim - SpVgg Renningen



2. Spieltag

So., 13.09.26 15:00 Uhr SpVgg Renningen - TSV Phönix Lomersheim

So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim - Drita Kosova Kornwestheim

So., 13.09.26 15:00 Uhr GSV Pleidelsheim - TSV Grünbühl

So., 13.09.26 15:00 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - SV Pattonville

So., 13.09.26 15:00 Uhr TV Aldingen - FC Marbach

So., 13.09.26 15:00 Uhr Spvgg Besigheim - TASV Hessigheim

So., 13.09.26 15:00 Uhr TSV Bönnigheim - TSV Heimsheim

So., 13.09.26 15:00 Uhr TSV Münchingen - TSV Merklingen





3. Spieltag

So., 20.09.26 15:00 Uhr SpVgg Renningen - SV Salamander Kornwestheim

So., 20.09.26 15:00 Uhr TSV Merklingen - TSV Phönix Lomersheim

So., 20.09.26 15:00 Uhr TSV Heimsheim - TSV Münchingen

So., 20.09.26 15:00 Uhr TASV Hessigheim - TSV Bönnigheim

So., 20.09.26 15:00 Uhr FC Marbach - Spvgg Besigheim

So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Pattonville - TV Aldingen

So., 20.09.26 15:00 Uhr TSV Grünbühl - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II

So., 20.09.26 15:00 Uhr Drita Kosova Kornwestheim - GSV Pleidelsheim



4. Spieltag

So., 27.09.26 15:00 Uhr TSV Phönix Lomersheim - TSV Heimsheim

So., 27.09.26 15:00 Uhr TSV Merklingen - SpVgg Renningen

So., 27.09.26 15:00 Uhr GSV Pleidelsheim - SV Salamander Kornwestheim

So., 27.09.26 15:00 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - Drita Kosova Kornwestheim

So., 27.09.26 15:00 Uhr TV Aldingen - TSV Grünbühl

So., 27.09.26 15:00 Uhr Spvgg Besigheim - SV Pattonville

So., 27.09.26 15:00 Uhr TSV Bönnigheim - FC Marbach

So., 27.09.26 15:00 Uhr TSV Münchingen - TASV Hessigheim





5. Spieltag

So., 04.10.26 15:00 Uhr SpVgg Renningen - GSV Pleidelsheim

So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II

So., 04.10.26 15:00 Uhr TSV Heimsheim - TSV Merklingen

So., 04.10.26 15:00 Uhr TASV Hessigheim - TSV Phönix Lomersheim

So., 04.10.26 15:00 Uhr FC Marbach - TSV Münchingen

So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Pattonville - TSV Bönnigheim

So., 04.10.26 15:00 Uhr TSV Grünbühl - Spvgg Besigheim

So., 04.10.26 15:00 Uhr Drita Kosova Kornwestheim - TV Aldingen



6. Spieltag

So., 11.10.26 15:00 Uhr FC Marbach - TSV Phönix Lomersheim

So., 11.10.26 15:00 Uhr TSV Merklingen - TASV Hessigheim

So., 11.10.26 15:00 Uhr TSV Heimsheim - SpVgg Renningen

So., 11.10.26 15:00 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - GSV Pleidelsheim

So., 11.10.26 15:00 Uhr TV Aldingen - SV Salamander Kornwestheim

So., 11.10.26 15:00 Uhr Spvgg Besigheim - Drita Kosova Kornwestheim

So., 11.10.26 15:00 Uhr TSV Bönnigheim - TSV Grünbühl

So., 11.10.26 15:00 Uhr TSV Münchingen - SV Pattonville



7. Spieltag

So., 18.10.26 15:00 Uhr SpVgg Renningen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II

So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim - Spvgg Besigheim

So., 18.10.26 15:00 Uhr GSV Pleidelsheim - TV Aldingen

So., 18.10.26 15:00 Uhr TASV Hessigheim - TSV Heimsheim

So., 18.10.26 15:00 Uhr FC Marbach - TSV Merklingen

So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Pattonville - TSV Phönix Lomersheim

So., 18.10.26 15:00 Uhr TSV Grünbühl - TSV Münchingen

So., 18.10.26 15:00 Uhr Drita Kosova Kornwestheim - TSV Bönnigheim



8. Spieltag

So., 25.10.26 15:00 Uhr TSV Phönix Lomersheim - TSV Grünbühl

So., 25.10.26 15:00 Uhr TSV Merklingen - SV Pattonville

So., 25.10.26 15:00 Uhr TSV Heimsheim - FC Marbach

So., 25.10.26 15:00 Uhr TASV Hessigheim - SpVgg Renningen

So., 25.10.26 15:00 Uhr TV Aldingen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II

So., 25.10.26 15:00 Uhr Spvgg Besigheim - GSV Pleidelsheim

So., 25.10.26 15:00 Uhr TSV Bönnigheim - SV Salamander Kornwestheim

So., 25.10.26 15:00 Uhr TSV Münchingen - Drita Kosova Kornwestheim



9. Spieltag

So., 01.11.26 14:30 Uhr SpVgg Renningen - TV Aldingen

So., 01.11.26 14:30 Uhr SV Salamander Kornwestheim - TSV Münchingen

So., 01.11.26 14:30 Uhr GSV Pleidelsheim - TSV Bönnigheim

So., 01.11.26 14:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - Spvgg Besigheim

So., 01.11.26 14:30 Uhr FC Marbach - TASV Hessigheim

So., 01.11.26 14:30 Uhr SV Pattonville - TSV Heimsheim

So., 01.11.26 14:30 Uhr TSV Grünbühl - TSV Merklingen

So., 01.11.26 14:30 Uhr Drita Kosova Kornwestheim - TSV Phönix Lomersheim



10. Spieltag

So., 08.11.26 14:30 Uhr TSV Phönix Lomersheim - SV Salamander Kornwestheim

So., 08.11.26 14:30 Uhr TSV Merklingen - Drita Kosova Kornwestheim

So., 08.11.26 14:30 Uhr TSV Heimsheim - TSV Grünbühl

So., 08.11.26 14:30 Uhr SV Pattonville - TASV Hessigheim

So., 08.11.26 14:30 Uhr FC Marbach - SpVgg Renningen

So., 08.11.26 14:30 Uhr Spvgg Besigheim - TV Aldingen

So., 08.11.26 14:30 Uhr TSV Bönnigheim - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II

So., 08.11.26 14:30 Uhr TSV Münchingen - GSV Pleidelsheim



11. Spieltag

So., 15.11.26 14:30 Uhr SpVgg Renningen - Spvgg Besigheim

So., 15.11.26 14:30 Uhr SV Salamander Kornwestheim - TSV Merklingen

So., 15.11.26 14:30 Uhr GSV Pleidelsheim - TSV Phönix Lomersheim

So., 15.11.26 14:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - TSV Münchingen

So., 15.11.26 14:30 Uhr TV Aldingen - TSV Bönnigheim

So., 15.11.26 14:30 Uhr SV Pattonville - FC Marbach

So., 15.11.26 14:30 Uhr TSV Grünbühl - TASV Hessigheim

So., 15.11.26 14:30 Uhr Drita Kosova Kornwestheim - TSV Heimsheim



12. Spieltag

Sa., 21.11.26 14:30 Uhr TSV Phönix Lomersheim - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II

Sa., 21.11.26 14:30 Uhr TSV Merklingen - GSV Pleidelsheim

Sa., 21.11.26 14:30 Uhr TSV Heimsheim - SV Salamander Kornwestheim

Sa., 21.11.26 14:30 Uhr FC Marbach - TSV Grünbühl

Sa., 21.11.26 14:30 Uhr SV Pattonville - SpVgg Renningen

Sa., 21.11.26 14:30 Uhr TSV Bönnigheim - Spvgg Besigheim

Sa., 21.11.26 14:30 Uhr TSV Münchingen - TV Aldingen

So., 22.11.26 14:30 Uhr Drita Kosova Kornwestheim - TASV Hessigheim



13. Spieltag

So., 29.11.26 14:30 Uhr SpVgg Renningen - TSV Bönnigheim

So., 29.11.26 14:30 Uhr SV Salamander Kornwestheim - TASV Hessigheim

So., 29.11.26 14:30 Uhr GSV Pleidelsheim - TSV Heimsheim

So., 29.11.26 14:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - TSV Merklingen

So., 29.11.26 14:30 Uhr TV Aldingen - TSV Phönix Lomersheim

So., 29.11.26 14:30 Uhr Spvgg Besigheim - TSV Münchingen

So., 29.11.26 14:30 Uhr TSV Grünbühl - SV Pattonville

So., 29.11.26 14:30 Uhr Drita Kosova Kornwestheim - FC Marbach



14. Spieltag

So., 06.12.26 14:00 Uhr TSV Phönix Lomersheim - Spvgg Besigheim

So., 06.12.26 14:00 Uhr TSV Merklingen - TV Aldingen

So., 06.12.26 14:00 Uhr TSV Heimsheim - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II

So., 06.12.26 14:00 Uhr TASV Hessigheim - GSV Pleidelsheim

So., 06.12.26 14:00 Uhr FC Marbach - SV Salamander Kornwestheim

So., 06.12.26 14:00 Uhr SV Pattonville - Drita Kosova Kornwestheim

So., 06.12.26 14:00 Uhr TSV Grünbühl - SpVgg Renningen

So., 06.12.26 14:00 Uhr TSV Münchingen - TSV Bönnigheim



15. Spieltag

So., 13.12.26 14:00 Uhr SpVgg Renningen - TSV Münchingen

So., 13.12.26 14:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim - SV Pattonville

So., 13.12.26 14:00 Uhr GSV Pleidelsheim - FC Marbach

So., 13.12.26 14:00 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - TASV Hessigheim

So., 13.12.26 14:00 Uhr TV Aldingen - TSV Heimsheim

So., 13.12.26 14:00 Uhr Spvgg Besigheim - TSV Merklingen

So., 13.12.26 14:00 Uhr TSV Bönnigheim - TSV Phönix Lomersheim

So., 13.12.26 14:00 Uhr Drita Kosova Kornwestheim - TSV Grünbühl



16. Spieltag

So., 28.02.27 14:30 Uhr TSV Münchingen - TSV Phönix Lomersheim

So., 28.02.27 14:30 Uhr TSV Bönnigheim - TSV Merklingen

So., 28.02.27 14:30 Uhr Spvgg Besigheim - TSV Heimsheim

So., 28.02.27 14:30 Uhr TV Aldingen - TASV Hessigheim

So., 28.02.27 14:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - FC Marbach

So., 28.02.27 14:30 Uhr GSV Pleidelsheim - SV Pattonville

So., 28.02.27 14:30 Uhr SV Salamander Kornwestheim - TSV Grünbühl

So., 28.02.27 14:30 Uhr SpVgg Renningen - Drita Kosova Kornwestheim



17. Spieltag

So., 07.03.27 15:00 Uhr TSV Phönix Lomersheim - SpVgg Renningen

So., 07.03.27 15:00 Uhr Drita Kosova Kornwestheim - SV Salamander Kornwestheim

So., 07.03.27 15:00 Uhr TSV Grünbühl - GSV Pleidelsheim

So., 07.03.27 15:00 Uhr SV Pattonville - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II

So., 07.03.27 15:00 Uhr FC Marbach - TV Aldingen

So., 07.03.27 15:00 Uhr TASV Hessigheim - Spvgg Besigheim

So., 07.03.27 15:00 Uhr TSV Heimsheim - TSV Bönnigheim

So., 07.03.27 15:00 Uhr TSV Merklingen - TSV Münchingen



18. Spieltag

So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim - SpVgg Renningen

So., 14.03.27 15:00 Uhr TSV Phönix Lomersheim - TSV Merklingen

So., 14.03.27 15:00 Uhr TSV Münchingen - TSV Heimsheim

So., 14.03.27 15:00 Uhr TSV Bönnigheim - TASV Hessigheim

So., 14.03.27 15:00 Uhr Spvgg Besigheim - FC Marbach

So., 14.03.27 15:00 Uhr TV Aldingen - SV Pattonville

So., 14.03.27 15:00 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - TSV Grünbühl

So., 14.03.27 15:00 Uhr GSV Pleidelsheim - Drita Kosova Kornwestheim



19. Spieltag

So., 21.03.27 15:00 Uhr TSV Heimsheim - TSV Phönix Lomersheim

So., 21.03.27 15:00 Uhr SpVgg Renningen - TSV Merklingen

So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim - GSV Pleidelsheim

So., 21.03.27 15:00 Uhr Drita Kosova Kornwestheim - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II

So., 21.03.27 15:00 Uhr TSV Grünbühl - TV Aldingen

So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Pattonville - Spvgg Besigheim

So., 21.03.27 15:00 Uhr FC Marbach - TSV Bönnigheim

So., 21.03.27 15:00 Uhr TASV Hessigheim - TSV Münchingen



20. Spieltag

So., 28.03.27 15:00 Uhr GSV Pleidelsheim - SpVgg Renningen

So., 28.03.27 15:00 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - SV Salamander Kornwestheim

So., 28.03.27 15:00 Uhr TSV Merklingen - TSV Heimsheim

So., 28.03.27 15:00 Uhr TSV Phönix Lomersheim - TASV Hessigheim

So., 28.03.27 15:00 Uhr TSV Münchingen - FC Marbach

So., 28.03.27 15:00 Uhr TSV Bönnigheim - SV Pattonville

So., 28.03.27 15:00 Uhr Spvgg Besigheim - TSV Grünbühl

So., 28.03.27 15:00 Uhr TV Aldingen - Drita Kosova Kornwestheim



21. Spieltag

So., 04.04.27 15:00 Uhr TSV Phönix Lomersheim - FC Marbach

So., 04.04.27 15:00 Uhr TASV Hessigheim - TSV Merklingen

So., 04.04.27 15:00 Uhr SpVgg Renningen - TSV Heimsheim

So., 04.04.27 15:00 Uhr GSV Pleidelsheim - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II

So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim - TV Aldingen

So., 04.04.27 15:00 Uhr Drita Kosova Kornwestheim - Spvgg Besigheim

So., 04.04.27 15:00 Uhr TSV Grünbühl - TSV Bönnigheim

So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Pattonville - TSV Münchingen



22. Spieltag

So., 11.04.27 15:00 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - SpVgg Renningen

So., 11.04.27 15:00 Uhr Spvgg Besigheim - SV Salamander Kornwestheim

So., 11.04.27 15:00 Uhr TV Aldingen - GSV Pleidelsheim

So., 11.04.27 15:00 Uhr TSV Heimsheim - TASV Hessigheim

So., 11.04.27 15:00 Uhr TSV Merklingen - FC Marbach

So., 11.04.27 15:00 Uhr TSV Phönix Lomersheim - SV Pattonville

So., 11.04.27 15:00 Uhr TSV Münchingen - TSV Grünbühl

So., 11.04.27 15:00 Uhr TSV Bönnigheim - Drita Kosova Kornwestheim



23. Spieltag

So., 18.04.27 15:00 Uhr TSV Grünbühl - TSV Phönix Lomersheim

So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Pattonville - TSV Merklingen

So., 18.04.27 15:00 Uhr FC Marbach - TSV Heimsheim

So., 18.04.27 15:00 Uhr SpVgg Renningen - TASV Hessigheim

So., 18.04.27 15:00 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - TV Aldingen

So., 18.04.27 15:00 Uhr GSV Pleidelsheim - Spvgg Besigheim

So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim - TSV Bönnigheim

So., 18.04.27 15:00 Uhr Drita Kosova Kornwestheim - TSV Münchingen



24. Spieltag

So., 25.04.27 15:00 Uhr TV Aldingen - SpVgg Renningen

So., 25.04.27 15:00 Uhr TSV Münchingen - SV Salamander Kornwestheim

So., 25.04.27 15:00 Uhr TSV Bönnigheim - GSV Pleidelsheim

So., 25.04.27 15:00 Uhr Spvgg Besigheim - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II

So., 25.04.27 15:00 Uhr TASV Hessigheim - FC Marbach

So., 25.04.27 15:00 Uhr TSV Heimsheim - SV Pattonville

So., 25.04.27 15:00 Uhr TSV Phönix Lomersheim - Drita Kosova Kornwestheim

So., 25.04.27 15:30 Uhr TSV Merklingen - TSV Grünbühl



25. Spieltag

Sa., 01.05.27 15:00 Uhr TASV Hessigheim - SV Pattonville

So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim - TSV Phönix Lomersheim

So., 02.05.27 15:00 Uhr Drita Kosova Kornwestheim - TSV Merklingen

So., 02.05.27 15:00 Uhr TSV Grünbühl - TSV Heimsheim

So., 02.05.27 15:00 Uhr SpVgg Renningen - FC Marbach

So., 02.05.27 15:00 Uhr TV Aldingen - Spvgg Besigheim

So., 02.05.27 15:00 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - TSV Bönnigheim

So., 02.05.27 15:00 Uhr GSV Pleidelsheim - TSV Münchingen



26. Spieltag

So., 09.05.27 15:00 Uhr Spvgg Besigheim - SpVgg Renningen

So., 09.05.27 15:00 Uhr TSV Merklingen - SV Salamander Kornwestheim

So., 09.05.27 15:00 Uhr TSV Phönix Lomersheim - GSV Pleidelsheim

So., 09.05.27 15:00 Uhr TSV Münchingen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II

So., 09.05.27 15:00 Uhr TSV Bönnigheim - TV Aldingen

So., 09.05.27 15:00 Uhr FC Marbach - SV Pattonville

So., 09.05.27 15:00 Uhr TASV Hessigheim - TSV Grünbühl

So., 09.05.27 15:00 Uhr TSV Heimsheim - Drita Kosova Kornwestheim



27. Spieltag

So., 16.05.27 15:00 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - TSV Phönix Lomersheim

So., 16.05.27 15:00 Uhr GSV Pleidelsheim - TSV Merklingen

So., 16.05.27 15:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim - TSV Heimsheim

So., 16.05.27 15:00 Uhr TASV Hessigheim - Drita Kosova Kornwestheim

So., 16.05.27 15:00 Uhr TSV Grünbühl - FC Marbach

So., 16.05.27 15:00 Uhr SpVgg Renningen - SV Pattonville

So., 16.05.27 15:00 Uhr Spvgg Besigheim - TSV Bönnigheim

So., 16.05.27 15:00 Uhr TV Aldingen - TSV Münchingen



28. Spieltag

So., 23.05.27 15:00 Uhr TSV Bönnigheim - SpVgg Renningen

So., 23.05.27 15:00 Uhr TASV Hessigheim - SV Salamander Kornwestheim

So., 23.05.27 15:00 Uhr TSV Heimsheim - GSV Pleidelsheim

So., 23.05.27 15:00 Uhr TSV Phönix Lomersheim - TV Aldingen

So., 23.05.27 15:00 Uhr TSV Münchingen - Spvgg Besigheim

So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Pattonville - TSV Grünbühl

So., 23.05.27 15:00 Uhr FC Marbach - Drita Kosova Kornwestheim

So., 23.05.27 15:30 Uhr TSV Merklingen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II



29. Spieltag

Sa., 29.05.27 18:00 Uhr Spvgg Besigheim - TSV Phönix Lomersheim

Sa., 29.05.27 18:00 Uhr TV Aldingen - TSV Merklingen

Sa., 29.05.27 18:00 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - TSV Heimsheim

Sa., 29.05.27 18:00 Uhr GSV Pleidelsheim - TASV Hessigheim

Sa., 29.05.27 18:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim - FC Marbach

Sa., 29.05.27 18:00 Uhr Drita Kosova Kornwestheim - SV Pattonville

Sa., 29.05.27 18:00 Uhr SpVgg Renningen - TSV Grünbühl

Sa., 29.05.27 18:00 Uhr TSV Bönnigheim - TSV Münchingen



30. Spieltag

Sa., 05.06.27 18:00 Uhr TSV Münchingen - SpVgg Renningen

Sa., 05.06.27 18:00 Uhr SV Pattonville - SV Salamander Kornwestheim

Sa., 05.06.27 18:00 Uhr FC Marbach - GSV Pleidelsheim

Sa., 05.06.27 18:00 Uhr TASV Hessigheim - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II

Sa., 05.06.27 18:00 Uhr TSV Heimsheim - TV Aldingen

Sa., 05.06.27 18:00 Uhr TSV Merklingen - Spvgg Besigheim

Sa., 05.06.27 18:00 Uhr TSV Phönix Lomersheim - TSV Bönnigheim

Sa., 05.06.27 18:00 Uhr TSV Grünbühl - Drita Kosova Kornwestheim