Bezirksliga Enz/Murr: Der Spielplan ist online

1. Spieltag

So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Phönix Lomersheim - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II

So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Merklingen - TSV Münchingen

So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Heimsheim - SV Germania Bietigheim

So., 17.08.25 15:00 Uhr TASV Hessigheim - Spvgg Besigheim

So., 17.08.25 15:00 Uhr FC Marbach - TV Aldingen

So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Pattonville - AKV B.G. Ludwigsburg

So., 17.08.25 15:00 Uhr NK Croatia Bietigheim - TSV Schwieberdingen

So., 17.08.25 15:00 Uhr TV Pflugfelden - SV Salamander Kornwestheim



2. Spieltag

So., 24.08.25 15:00 Uhr FV Löchgau II - TSV Phönix Lomersheim

So., 24.08.25 15:00 Uhr TSV Schwieberdingen - TV Pflugfelden

So., 24.08.25 15:00 Uhr AKV B.G. Ludwigsburg - NK Croatia Bietigheim

So., 24.08.25 15:00 Uhr TV Aldingen - SV Pattonville

So., 24.08.25 15:00 Uhr Spvgg Besigheim - FC Marbach

So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Germania Bietigheim - TASV Hessigheim

So., 24.08.25 15:00 Uhr TSV Münchingen - TSV Heimsheim

So., 24.08.25 15:00 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - TSV Merklingen



3. Spieltag

Sa., 30.08.25 15:00 Uhr SV Germania Bietigheim - FC Marbach

So., 31.08.25 15:00 Uhr FV Löchgau II - SV Salamander Kornwestheim

So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Merklingen - TSV Phönix Lomersheim

So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Heimsheim - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II

So., 31.08.25 15:00 Uhr TASV Hessigheim - TSV Münchingen

So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Pattonville - Spvgg Besigheim

So., 31.08.25 15:00 Uhr NK Croatia Bietigheim - TV Aldingen

So., 31.08.25 15:00 Uhr TV Pflugfelden - AKV B.G. Ludwigsburg



4. Spieltag

Fr., 05.09.25 19:00 Uhr TSV Schwieberdingen - SV Salamander Kornwestheim

So., 07.09.25 15:00 Uhr TSV Phönix Lomersheim - TSV Heimsheim

So., 07.09.25 15:00 Uhr TSV Merklingen - FV Löchgau II

So., 07.09.25 15:00 Uhr TV Aldingen - TV Pflugfelden

So., 07.09.25 15:00 Uhr Spvgg Besigheim - NK Croatia Bietigheim

So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Germania Bietigheim - SV Pattonville

So., 07.09.25 15:00 Uhr TSV Münchingen - FC Marbach

So., 07.09.25 15:00 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - TASV Hessigheim



5. Spieltag

Sa., 13.09.25 15:00 Uhr TASV Hessigheim - TSV Phönix Lomersheim

So., 14.09.25 15:00 Uhr FV Löchgau II - TSV Schwieberdingen

So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim - AKV B.G. Ludwigsburg

So., 14.09.25 15:00 Uhr TSV Heimsheim - TSV Merklingen

So., 14.09.25 15:00 Uhr FC Marbach - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II

So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Pattonville - TSV Münchingen

So., 14.09.25 15:00 Uhr NK Croatia Bietigheim - SV Germania Bietigheim

So., 14.09.25 15:00 Uhr TV Pflugfelden - Spvgg Besigheim



6. Spieltag

So., 21.09.25 15:00 Uhr TSV Phönix Lomersheim - FC Marbach

So., 21.09.25 15:00 Uhr TSV Merklingen - TASV Hessigheim

So., 21.09.25 15:00 Uhr TSV Heimsheim - FV Löchgau II

So., 21.09.25 15:00 Uhr AKV B.G. Ludwigsburg - TSV Schwieberdingen

So., 21.09.25 15:00 Uhr TV Aldingen - SV Salamander Kornwestheim

So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Germania Bietigheim - TV Pflugfelden

So., 21.09.25 15:00 Uhr TSV Münchingen - NK Croatia Bietigheim

So., 21.09.25 15:00 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - SV Pattonville



7. Spieltag

So., 28.09.25 15:00 Uhr FV Löchgau II - AKV B.G. Ludwigsburg

So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim - Spvgg Besigheim

So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Schwieberdingen - TV Aldingen

So., 28.09.25 15:00 Uhr TASV Hessigheim - TSV Heimsheim

So., 28.09.25 15:00 Uhr FC Marbach - TSV Merklingen

So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Pattonville - TSV Phönix Lomersheim

So., 28.09.25 15:00 Uhr NK Croatia Bietigheim - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II

So., 28.09.25 15:00 Uhr TV Pflugfelden - TSV Münchingen



8. Spieltag

So., 05.10.25 15:00 Uhr TSV Phönix Lomersheim - NK Croatia Bietigheim

So., 05.10.25 15:00 Uhr TSV Merklingen - SV Pattonville

So., 05.10.25 15:00 Uhr TSV Heimsheim - FC Marbach

So., 05.10.25 15:00 Uhr TASV Hessigheim - FV Löchgau II

So., 05.10.25 15:00 Uhr TV Aldingen - AKV B.G. Ludwigsburg

So., 05.10.25 15:00 Uhr Spvgg Besigheim - TSV Schwieberdingen

So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Germania Bietigheim - SV Salamander Kornwestheim

So., 05.10.25 15:00 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - TV Pflugfelden



9. Spieltag

So., 12.10.25 15:00 Uhr FV Löchgau II - TV Aldingen

So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim - TSV Münchingen

So., 12.10.25 15:00 Uhr TSV Schwieberdingen - SV Germania Bietigheim

So., 12.10.25 15:00 Uhr FC Marbach - TASV Hessigheim

So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Pattonville - TSV Heimsheim

So., 12.10.25 15:00 Uhr NK Croatia Bietigheim - TSV Merklingen

So., 12.10.25 15:00 Uhr TV Pflugfelden - TSV Phönix Lomersheim

So., 12.10.25 17:30 Uhr AKV B.G. Ludwigsburg - Spvgg Besigheim



10. Spieltag

So., 19.10.25 15:00 Uhr TSV Merklingen - TV Pflugfelden

So., 19.10.25 15:00 Uhr TSV Heimsheim - NK Croatia Bietigheim

So., 19.10.25 15:00 Uhr TASV Hessigheim - SV Pattonville

So., 19.10.25 15:00 Uhr FC Marbach - FV Löchgau II

So., 19.10.25 15:00 Uhr Spvgg Besigheim - TV Aldingen

So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Germania Bietigheim - AKV B.G. Ludwigsburg

So., 19.10.25 15:00 Uhr TSV Münchingen - TSV Schwieberdingen

So., 19.10.25 15:00 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - SV Salamander Kornwestheim



11. Spieltag

So., 26.10.25 15:00 Uhr FV Löchgau II - Spvgg Besigheim

So., 26.10.25 15:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim - TSV Phönix Lomersheim

So., 26.10.25 15:00 Uhr TSV Schwieberdingen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II

So., 26.10.25 15:00 Uhr TV Aldingen - SV Germania Bietigheim

So., 26.10.25 15:00 Uhr SV Pattonville - FC Marbach

So., 26.10.25 15:00 Uhr NK Croatia Bietigheim - TASV Hessigheim

So., 26.10.25 15:00 Uhr TV Pflugfelden - TSV Heimsheim

So., 26.10.25 17:30 Uhr AKV B.G. Ludwigsburg - TSV Münchingen



12. Spieltag

So., 02.11.25 14:30 Uhr TSV Phönix Lomersheim - TSV Schwieberdingen

So., 02.11.25 14:30 Uhr TSV Merklingen - SV Salamander Kornwestheim

So., 02.11.25 14:30 Uhr TASV Hessigheim - TV Pflugfelden

So., 02.11.25 14:30 Uhr FC Marbach - NK Croatia Bietigheim

So., 02.11.25 14:30 Uhr SV Pattonville - FV Löchgau II

So., 02.11.25 14:30 Uhr SV Germania Bietigheim - Spvgg Besigheim

So., 02.11.25 14:30 Uhr TSV Münchingen - TV Aldingen

So., 02.11.25 14:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - AKV B.G. Ludwigsburg



13. Spieltag

So., 09.11.25 14:30 Uhr FV Löchgau II - SV Germania Bietigheim

So., 09.11.25 14:30 Uhr SV Salamander Kornwestheim - TSV Heimsheim

So., 09.11.25 14:30 Uhr TSV Schwieberdingen - TSV Merklingen

So., 09.11.25 14:30 Uhr AKV B.G. Ludwigsburg - TSV Phönix Lomersheim

So., 09.11.25 14:30 Uhr TV Aldingen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II

So., 09.11.25 14:30 Uhr Spvgg Besigheim - TSV Münchingen

So., 09.11.25 14:30 Uhr NK Croatia Bietigheim - SV Pattonville

So., 09.11.25 14:30 Uhr TV Pflugfelden - FC Marbach



14. Spieltag

So., 16.11.25 14:30 Uhr TSV Phönix Lomersheim - TV Aldingen

So., 16.11.25 14:30 Uhr TSV Merklingen - AKV B.G. Ludwigsburg

So., 16.11.25 14:30 Uhr TSV Heimsheim - TSV Schwieberdingen

So., 16.11.25 14:30 Uhr TASV Hessigheim - SV Salamander Kornwestheim

So., 16.11.25 14:30 Uhr SV Pattonville - TV Pflugfelden

So., 16.11.25 14:30 Uhr NK Croatia Bietigheim - FV Löchgau II

So., 16.11.25 14:30 Uhr TSV Münchingen - SV Germania Bietigheim

So., 16.11.25 14:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - Spvgg Besigheim



15. Spieltag

Sa., 22.11.25 14:30 Uhr FV Löchgau II - TSV Münchingen

Sa., 22.11.25 14:30 Uhr SV Salamander Kornwestheim - FC Marbach

Sa., 22.11.25 14:30 Uhr TSV Schwieberdingen - TASV Hessigheim

Sa., 22.11.25 14:30 Uhr AKV B.G. Ludwigsburg - TSV Heimsheim

Sa., 22.11.25 14:30 Uhr TV Aldingen - TSV Merklingen

Sa., 22.11.25 14:30 Uhr Spvgg Besigheim - TSV Phönix Lomersheim

Sa., 22.11.25 14:30 Uhr SV Germania Bietigheim - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II

Sa., 22.11.25 14:30 Uhr TV Pflugfelden - NK Croatia Bietigheim



16. Spieltag

So., 30.11.25 14:30 Uhr TSV Phönix Lomersheim - SV Germania Bietigheim

So., 30.11.25 14:30 Uhr TSV Merklingen - Spvgg Besigheim

So., 30.11.25 14:30 Uhr TSV Heimsheim - TV Aldingen

So., 30.11.25 14:30 Uhr TASV Hessigheim - AKV B.G. Ludwigsburg

So., 30.11.25 14:30 Uhr FC Marbach - TSV Schwieberdingen

So., 30.11.25 14:30 Uhr SV Pattonville - SV Salamander Kornwestheim

So., 30.11.25 14:30 Uhr TV Pflugfelden - FV Löchgau II

So., 30.11.25 14:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - TSV Münchingen



17. Spieltag

So., 07.12.25 14:00 Uhr FV Löchgau II - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II

So., 07.12.25 14:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim - NK Croatia Bietigheim

So., 07.12.25 14:00 Uhr TSV Schwieberdingen - SV Pattonville

So., 07.12.25 14:00 Uhr AKV B.G. Ludwigsburg - FC Marbach

So., 07.12.25 14:00 Uhr TV Aldingen - TASV Hessigheim

So., 07.12.25 14:00 Uhr Spvgg Besigheim - TSV Heimsheim

So., 07.12.25 14:00 Uhr SV Germania Bietigheim - TSV Merklingen

So., 07.12.25 14:00 Uhr TSV Münchingen - TSV Phönix Lomersheim



18. Spieltag

So., 01.02.26 14:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - TSV Phönix Lomersheim

So., 01.02.26 14:30 Uhr TSV Münchingen - TSV Merklingen

So., 01.02.26 14:30 Uhr SV Germania Bietigheim - TSV Heimsheim

So., 01.02.26 14:30 Uhr Spvgg Besigheim - TASV Hessigheim

So., 01.02.26 14:30 Uhr TV Aldingen - FC Marbach

So., 01.02.26 14:30 Uhr AKV B.G. Ludwigsburg - SV Pattonville

So., 01.02.26 14:30 Uhr TSV Schwieberdingen - NK Croatia Bietigheim

So., 01.02.26 14:30 Uhr SV Salamander Kornwestheim - TV Pflugfelden



19. Spieltag

So., 08.02.26 14:30 Uhr TSV Phönix Lomersheim - FV Löchgau II

So., 08.02.26 14:30 Uhr TV Pflugfelden - TSV Schwieberdingen

So., 08.02.26 14:30 Uhr NK Croatia Bietigheim - AKV B.G. Ludwigsburg

So., 08.02.26 14:30 Uhr SV Pattonville - TV Aldingen

So., 08.02.26 14:30 Uhr FC Marbach - Spvgg Besigheim

So., 08.02.26 14:30 Uhr TASV Hessigheim - SV Germania Bietigheim

So., 08.02.26 14:30 Uhr TSV Heimsheim - TSV Münchingen

So., 08.02.26 14:30 Uhr TSV Merklingen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II



20. Spieltag

So., 15.02.26 14:30 Uhr SV Salamander Kornwestheim - FV Löchgau II

So., 15.02.26 14:30 Uhr TSV Phönix Lomersheim - TSV Merklingen

So., 15.02.26 14:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - TSV Heimsheim

So., 15.02.26 14:30 Uhr TSV Münchingen - TASV Hessigheim

So., 15.02.26 14:30 Uhr FC Marbach - SV Germania Bietigheim

So., 15.02.26 14:30 Uhr Spvgg Besigheim - SV Pattonville

So., 15.02.26 14:30 Uhr TV Aldingen - NK Croatia Bietigheim

So., 15.02.26 14:30 Uhr AKV B.G. Ludwigsburg - TV Pflugfelden



21. Spieltag

So., 22.02.26 14:30 Uhr TSV Heimsheim - TSV Phönix Lomersheim

So., 22.02.26 14:30 Uhr FV Löchgau II - TSV Merklingen

So., 22.02.26 14:30 Uhr SV Salamander Kornwestheim - TSV Schwieberdingen

So., 22.02.26 14:30 Uhr TV Pflugfelden - TV Aldingen

So., 22.02.26 14:30 Uhr NK Croatia Bietigheim - Spvgg Besigheim

So., 22.02.26 14:30 Uhr SV Pattonville - SV Germania Bietigheim

So., 22.02.26 14:30 Uhr FC Marbach - TSV Münchingen

So., 22.02.26 14:30 Uhr TASV Hessigheim - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II



22. Spieltag

So., 01.03.26 15:00 Uhr TSV Schwieberdingen - FV Löchgau II

So., 01.03.26 15:00 Uhr AKV B.G. Ludwigsburg - SV Salamander Kornwestheim

So., 01.03.26 15:00 Uhr TSV Merklingen - TSV Heimsheim

So., 01.03.26 15:00 Uhr TSV Phönix Lomersheim - TASV Hessigheim

So., 01.03.26 15:00 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - FC Marbach

So., 01.03.26 15:00 Uhr TSV Münchingen - SV Pattonville

So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Germania Bietigheim - NK Croatia Bietigheim

So., 01.03.26 15:00 Uhr Spvgg Besigheim - TV Pflugfelden



23. Spieltag

So., 08.03.26 15:00 Uhr FC Marbach - TSV Phönix Lomersheim

So., 08.03.26 15:00 Uhr TASV Hessigheim - TSV Merklingen

So., 08.03.26 15:00 Uhr FV Löchgau II - TSV Heimsheim

So., 08.03.26 15:00 Uhr TSV Schwieberdingen - AKV B.G. Ludwigsburg

So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim - TV Aldingen

So., 08.03.26 15:00 Uhr TV Pflugfelden - SV Germania Bietigheim

So., 08.03.26 15:00 Uhr NK Croatia Bietigheim - TSV Münchingen

So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Pattonville - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II



24. Spieltag

So., 15.03.26 15:00 Uhr AKV B.G. Ludwigsburg - FV Löchgau II

So., 15.03.26 15:00 Uhr Spvgg Besigheim - SV Salamander Kornwestheim

So., 15.03.26 15:00 Uhr TV Aldingen - TSV Schwieberdingen

So., 15.03.26 15:00 Uhr TSV Heimsheim - TASV Hessigheim

So., 15.03.26 15:00 Uhr TSV Merklingen - FC Marbach

So., 15.03.26 15:00 Uhr TSV Phönix Lomersheim - SV Pattonville

So., 15.03.26 15:00 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - NK Croatia Bietigheim

So., 15.03.26 15:00 Uhr TSV Münchingen - TV Pflugfelden



25. Spieltag

So., 22.03.26 15:00 Uhr NK Croatia Bietigheim - TSV Phönix Lomersheim

So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Pattonville - TSV Merklingen

So., 22.03.26 15:00 Uhr FC Marbach - TSV Heimsheim

So., 22.03.26 15:00 Uhr FV Löchgau II - TASV Hessigheim

So., 22.03.26 15:00 Uhr TSV Schwieberdingen - Spvgg Besigheim

So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim - SV Germania Bietigheim

So., 22.03.26 15:00 Uhr TV Pflugfelden - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II

So., 22.03.26 17:30 Uhr AKV B.G. Ludwigsburg - TV Aldingen



26. Spieltag

So., 29.03.26 15:00 Uhr TV Aldingen - FV Löchgau II

So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Münchingen - SV Salamander Kornwestheim

So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Germania Bietigheim - TSV Schwieberdingen

So., 29.03.26 15:00 Uhr Spvgg Besigheim - AKV B.G. Ludwigsburg

So., 29.03.26 15:00 Uhr TASV Hessigheim - FC Marbach

So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Heimsheim - SV Pattonville

So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Merklingen - NK Croatia Bietigheim

So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Phönix Lomersheim - TV Pflugfelden



27. Spieltag

So., 12.04.26 15:00 Uhr TV Pflugfelden - TSV Merklingen

So., 12.04.26 15:00 Uhr NK Croatia Bietigheim - TSV Heimsheim

So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Pattonville - TASV Hessigheim

So., 12.04.26 15:00 Uhr FV Löchgau II - FC Marbach

So., 12.04.26 15:00 Uhr TV Aldingen - Spvgg Besigheim

So., 12.04.26 15:00 Uhr TSV Schwieberdingen - TSV Münchingen

So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II

So., 12.04.26 17:30 Uhr AKV B.G. Ludwigsburg - SV Germania Bietigheim



28. Spieltag

So., 19.04.26 15:00 Uhr Spvgg Besigheim - FV Löchgau II

So., 19.04.26 15:00 Uhr TSV Phönix Lomersheim - SV Salamander Kornwestheim

So., 19.04.26 15:00 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - TSV Schwieberdingen

So., 19.04.26 15:00 Uhr TSV Münchingen - AKV B.G. Ludwigsburg

So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Germania Bietigheim - TV Aldingen

So., 19.04.26 15:00 Uhr FC Marbach - SV Pattonville

So., 19.04.26 15:00 Uhr TASV Hessigheim - NK Croatia Bietigheim

So., 19.04.26 15:00 Uhr TSV Heimsheim - TV Pflugfelden



29. Spieltag

So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Schwieberdingen - TSV Phönix Lomersheim

So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim - TSV Merklingen

So., 26.04.26 15:00 Uhr TV Pflugfelden - TASV Hessigheim

So., 26.04.26 15:00 Uhr NK Croatia Bietigheim - FC Marbach

So., 26.04.26 15:00 Uhr FV Löchgau II - SV Pattonville

So., 26.04.26 15:00 Uhr Spvgg Besigheim - SV Germania Bietigheim

So., 26.04.26 15:00 Uhr TV Aldingen - TSV Münchingen

So., 26.04.26 15:00 Uhr AKV B.G. Ludwigsburg - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II



30. Spieltag

So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Germania Bietigheim - FV Löchgau II

So., 03.05.26 15:00 Uhr TSV Heimsheim - SV Salamander Kornwestheim

So., 03.05.26 15:00 Uhr TSV Merklingen - TSV Schwieberdingen

So., 03.05.26 15:00 Uhr TSV Phönix Lomersheim - AKV B.G. Ludwigsburg

So., 03.05.26 15:00 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - TV Aldingen

So., 03.05.26 15:00 Uhr TSV Münchingen - Spvgg Besigheim

So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Pattonville - NK Croatia Bietigheim

So., 03.05.26 15:00 Uhr FC Marbach - TV Pflugfelden



31. Spieltag

So., 10.05.26 15:00 Uhr TV Aldingen - TSV Phönix Lomersheim

So., 10.05.26 15:00 Uhr AKV B.G. Ludwigsburg - TSV Merklingen

So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Schwieberdingen - TSV Heimsheim

So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim - TASV Hessigheim

So., 10.05.26 15:00 Uhr TV Pflugfelden - SV Pattonville

So., 10.05.26 15:00 Uhr FV Löchgau II - NK Croatia Bietigheim

So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Germania Bietigheim - TSV Münchingen

So., 10.05.26 15:00 Uhr Spvgg Besigheim - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II



32. Spieltag

So., 17.05.26 15:00 Uhr TSV Münchingen - FV Löchgau II

So., 17.05.26 15:00 Uhr FC Marbach - SV Salamander Kornwestheim

So., 17.05.26 15:00 Uhr TASV Hessigheim - TSV Schwieberdingen

So., 17.05.26 15:00 Uhr TSV Heimsheim - AKV B.G. Ludwigsburg

So., 17.05.26 15:00 Uhr TSV Merklingen - TV Aldingen

So., 17.05.26 15:00 Uhr TSV Phönix Lomersheim - Spvgg Besigheim

So., 17.05.26 15:00 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - SV Germania Bietigheim

So., 17.05.26 15:00 Uhr NK Croatia Bietigheim - TV Pflugfelden



33. Spieltag

Sa., 30.05.26 18:00 Uhr SV Germania Bietigheim - TSV Phönix Lomersheim

Sa., 30.05.26 18:00 Uhr Spvgg Besigheim - TSV Merklingen

Sa., 30.05.26 18:00 Uhr TV Aldingen - TSV Heimsheim

Sa., 30.05.26 18:00 Uhr AKV B.G. Ludwigsburg - TASV Hessigheim

Sa., 30.05.26 18:00 Uhr TSV Schwieberdingen - FC Marbach

Sa., 30.05.26 18:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim - SV Pattonville

Sa., 30.05.26 18:00 Uhr FV Löchgau II - TV Pflugfelden

Sa., 30.05.26 18:00 Uhr TSV Münchingen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II



34. Spieltag

Sa., 06.06.26 18:00 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - FV Löchgau II

Sa., 06.06.26 18:00 Uhr NK Croatia Bietigheim - SV Salamander Kornwestheim

Sa., 06.06.26 18:00 Uhr SV Pattonville - TSV Schwieberdingen

Sa., 06.06.26 18:00 Uhr FC Marbach - AKV B.G. Ludwigsburg

Sa., 06.06.26 18:00 Uhr TASV Hessigheim - TV Aldingen

Sa., 06.06.26 18:00 Uhr TSV Heimsheim - Spvgg Besigheim

Sa., 06.06.26 18:00 Uhr TSV Merklingen - SV Germania Bietigheim

Sa., 06.06.26 18:00 Uhr TSV Phönix Lomersheim - TSV Münchingen