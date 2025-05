Bezirksliga Enz/Murr: Abstiegskampf und Aufstiegsrennen im Fernduell

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr

Besigheim will sich im Heimspiel gegen den FV Dersimspor Ludwigsburg weiter oben festsetzen und den fünften Platz verteidigen. Ludwigsburg hat in den letzten Spielen starke Leistungen gezeigt und will einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt gehen.

---