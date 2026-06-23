 2026-06-22T14:49:50.746Z

Allgemeines

Bezirksliga Enz/Murr 2026/27: Das Teilnehmerfeld

UPDATE +++ Überblick auf alle Teams für die neue Saison.

von red · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Michael Bates

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Bezirksliga Enz-Murr
08 Bissingen II
Münchingen
FC Marbach
TSV Phönix

Die Saison 2025/2026 ist beendet. In den württembergischen Bezirksligen wurden alle Startplätze für die neue Spielzeit vergeben. Aus den vier württembergischen Landesligen mussten auch in dieser Saison wieder einige Teams den Abstieg in die Bezirksliga verkraften. Auf der anderen Seite schafften es zahlreiche Teams aus den jeweiligen Kreisligen in die Bezirksliga aufzusteigen. Daher ergibt sich für jedes Jahr aufs neue ein neu gemischtes Feld aus spannenden Teams, die an der Spitze und im Keller um ihre jeweiligen Ziele kämpfen werden. FuPa wirft daher einen Blick auf das Teilnehmerfeld.

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Bezirksliga Enz/Murr: Teilnehmer 2026/27

  1. FSV 08 Bietigheim-Bissingen II
  2. TSV Münchingen
  3. FC Marbach
  4. TSV Phönix Lomersheim
  5. SV Salamander Kornwestheim
  6. TSV Merklingen
  7. TSV Heimsheim
  8. Spvgg Besigheim
  9. SV Pattonville
  10. TASV Hessigheim
  11. TV Aldingen
  12. TSV Grünbühl (Aufsteiger)
  13. SpVgg Renningen (Aufsteiger)
  14. Drita Kosova Kornwestheim (Aufsteiger)
  15. TSV Bönnigheim (Aufsteiger)
  16. GSV Pleidelsheim (Absteiger)

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